Volle Erwerbsminderungsrente nach 20 Jahren – Diese Sonderregel kennen viele nicht

Wer schon in jungen Jahren voll erwerbsgemindert ist, hat häufig noch keine fünf Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt. Damit fehlen zunächst wichtige Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente. Doch eine Sonderregel kann auch Jahrzehnte später noch einen Rentenanspruch ermöglichen.

Nach § 43 Absatz 6 SGB VI können Versicherte eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten, wenn sie bereits vor Erfüllung der üblichen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren, dieser Zustand fortbesteht und schließlich 20 anrechenbare Versicherungsjahre zusammenkommen. Die Regel betrifft nicht nur Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen.

Warum die üblichen fünf Versicherungsjahre nicht ausreichen

Für eine Erwerbsminderungsrente müssen Versicherte normalerweise bereits vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Hinzu kommen im Regelfall drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Wer jedoch schon seit seiner Jugend wegen einer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann, erfüllt diese Voraussetzungen häufig nicht.

Genau dafür sieht das Gesetz einen besonderen Zugang vor. Die fehlende Wartezeit beim Eintritt der Erwerbsminderung kann durch eine spätere Wartezeit von 20 Jahren überwunden werden.

Entscheidend ist allerdings, dass die volle Erwerbsminderung bereits vor Erfüllung der ursprünglichen fünfjährigen Wartezeit eingetreten ist. Wer diese damals schon erfüllt hatte und lediglich die erforderlichen Pflichtbeiträge nicht nachweisen kann, fällt nicht unter diese Sonderregel.

Für die EM-Rente zählen 240 Versicherungsmonate

20 Jahre entsprechen 240 anrechenbaren Monaten. Dabei muss es sich um rentenrechtliche Zeiten handeln, die für diese besondere Wartezeit berücksichtigt werden.

Dazu gehören Pflichtbeiträge, beispielsweise aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen. Auch freiwillige Beiträge, Ersatzzeiten und bestimmte zusätzliche Wartezeitmonate können berücksichtigt werden.

Nicht ausreichend ist es hingegen, einfach 20 Jahre lang gesundheitlich eingeschränkt gewesen zu sein. Ohne die notwendigen anrechenbaren Versicherungszeiten entsteht aus der Sonderregel kein Rentenanspruch.

Ein Beispiel verdeutlicht das. Eine Person ist seit ihrem 19. Lebensjahr voll erwerbsgemindert und beginnt mit 20 Jahren eine rentenversicherungspflichtige Werkstattbeschäftigung. Werden anschließend 240 Monate angerechnet und besteht die volle Erwerbsminderung weiterhin, kann mit etwa 40 Jahren ein Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente entstehen.

Ein bestimmtes Mindestalter von 40 Jahren schreibt das Gesetz dafür nicht vor.

Die Sonderregel gilt nicht nur für Behindertenwerkstätten

Viele Betroffene arbeiten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. Dort besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen Rentenversicherungspflicht, obwohl die Beschäftigten häufig nur ein geringes Arbeitsentgelt erhalten.

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Der Anspruch nach § 43 Absatz 6 SGB VI ist aber nicht an eine Werkstattbeschäftigung gebunden. Auch andere Versicherte können ihn erwerben, sofern sie sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Besonders wichtig ist die ununterbrochene volle Erwerbsminderung bis zur Erfüllung der 20-jährigen Wartezeit.

Ein zeitweiliger Arbeitsversuch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt muss den Anspruch nicht zwangsläufig verhindern. Nach den rechtlichen Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung kann ein gescheiterter Eingliederungsversuch unschädlich sein. Entscheidend sind die tatsächlichen Umstände.

Ein Schwerbehindertenausweis allein beweist dagegen keine volle Erwerbsminderung. Maßgeblich ist die Fähigkeit, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten.

Auch für Menschen mit Autismus kann diese Unterscheidung relevant sein. Das Fachportal Autismus Wissen erläutert im Beitrag Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung, welche gesetzlichen Voraussetzungen gelten und warum nicht die Diagnose, sondern die tatsächliche Erwerbsfähigkeit entscheidend ist.

Rentenbeginn und Nachweise sollten frühzeitig geprüft werden

Die volle EM-Rente nach der 20-Jahre-Regel beginnt nicht allein deshalb, weil die Erwerbsminderung schon seit vielen Jahren besteht.

Der Rentenanspruch kann erst entstehen, wenn auch die 240 anrechenbaren Monate erreicht sind. Nach § 99 SGB VI hängt der konkrete Rentenbeginn zudem davon ab, wann der Antrag gestellt wird.

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Wer den Antrag innerhalb der gesetzlichen Dreimonatsfrist nach Erfüllung der Voraussetzungen stellt, kann einen früheren Rentenbeginn sichern. Bei verspäteter Antragstellung wird die Rente regelmäßig erst ab dem Antragsmonat gezahlt.

Betroffene sollten deshalb ihren Versicherungsverlauf rechtzeitig bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern und fehlende Zeiten klären lassen.

Zusätzlich sind ärztliche Unterlagen und gegebenenfalls Nachweise über eine langjährige Werkstattbeschäftigung wichtig. Sie können helfen, den frühen Eintritt und das Fortbestehen der vollen Erwerbsminderung nachzuweisen.

Auch die Rentenhöhe verdient Aufmerksamkeit. Bei dieser Sonderregel beginnt die sogenannte Zurechnungszeit nach § 59 Absatz 2 SGB VI erst mit dem Rentenbeginn und nicht bereits mit dem ursprünglichen Eintritt der Erwerbsminderung.

Wer unsicher ist, sollte vor dem Rentenantrag eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung nutzen. Eine frühzeitige Kontenklärung kann verhindern, dass fehlende Einträge den Rentenbeginn verzögern.

Häufige Fragen zur 20-Jahre-Regel bei der EM-Rente

Bekomme ich nach 20 Jahren Behinderung eine volle EM-Rente?

Nicht allein wegen der Dauer der Behinderung. Erforderlich sind 240 anrechenbare Versicherungsmonate sowie eine bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit eingetretene und seitdem fortbestehende volle Erwerbsminderung.

Muss ich dafür 20 Jahre in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet haben?

Nein. Die Sonderregel gilt auch außerhalb einer Werkstatt. Entscheidend sind die rentenrechtlich anrechenbaren Zeiten und die gesundheitlichen Voraussetzungen.

Kann ich mit 40 Jahren eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten?

Ja, wenn sämtliche Voraussetzungen bereits mit 40 Jahren erfüllt sind. Ein bestimmtes Mindestalter von 40 Jahren gibt es nicht. Der genaue Rentenbeginn hängt auch von der Antragstellung ab.

Quellen

§ 43 Absatz 6 SGB VI, Besondere Voraussetzungen der vollen Erwerbsminderungsrente

§ 50 SGB VI, Allgemeine und besondere Wartezeiten

§ 51 SGB VI, Anrechenbare Versicherungszeiten

§ 52 SGB VI, Weitere Möglichkeiten zur Wartezeiterfüllung

§ 59 SGB VI, Zurechnungszeit

§ 99 SGB VI, Beginn einer Rente

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Arbeitsanweisungen zu § 43 SGB VI, Stand 25. Februar 2026

Deutsche Rentenversicherung, Erwerbsminderungsrenten und Besonderheiten für Menschen mit Behinderungen

Deutsche Rentenversicherung, Einfach, schnell und sicher: Kontenklärung online, 6. Juli 2026

Autismus Wissen, Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung, veröffentlicht am 17. Oktober 2026