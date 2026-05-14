Rente: 4 wichtige Änderungen im Juni für Rentner

Für Rentnerinnen und Rentner wird der Juni 2026 ein wichtiger Monat. Zwar tritt die eigentliche Rentenerhöhung erst zum 1. Juli 2026 in Kraft, doch viele Betroffene bekommen bereits ab Mitte Juni Post oder sogar schon Ende Juni mehr Rente auf ihr Konto.

Die wichtigsten Neuerungen betreffen die Rentenanpassungsmitteilung, den neuen Rentenwert, den Zeitpunkt der Auszahlung und Änderungen für Menschen, die im Ruhestand weiterarbeiten. Wer seine Unterlagen sorgfältig prüft, kann Fehler schneller erkennen und besser einschätzen, was netto tatsächlich ankommt.

1. Rentenanpassungsmitteilung kommt ab Mitte Juni

Ab Mitte Juni 2026 beginnt der Versand der Rentenanpassungsmitteilungen. In diesem Schreiben steht, wie hoch die neue Bruttorente ausfällt und zu welchem Zeitpunkt der neue Betrag überwiesen wird.

Der Versand läuft voraussichtlich bis Ende Juli 2026. Wer das Schreiben erhält, sollte es nicht ungeprüft abheften, sondern die bisherige Rente, den neuen Zahlbetrag und die Abzüge vergleichen.

Besonders wichtig ist der Blick auf Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Denn die Rentenerhöhung erhöht zunächst die Bruttorente, der Betrag auf dem Konto kann aber durch Abzüge geringer ausfallen als erwartet.

2. Die Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent

Die gesetzlichen Renten sollen zum 1. Juli 2026 bundesweit um 4,24 Prozent steigen. Grundlage ist die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, die das Bundeskabinett am 29. April 2026 beschlossen hat.

Der aktuelle Rentenwert steigt dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Für eine sogenannte Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst bedeutet das ein Plus von 77,85 Euro brutto im Monat.

Die Erhöhung gilt automatisch. Rentnerinnen und Rentner müssen dafür keinen Antrag stellen.

Änderung Was Rentner wissen sollten Rentenanpassungsmitteilung Der Versand beginnt voraussichtlich Mitte Juni 2026 und läuft bis Ende Juli 2026. Rentenerhöhung Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. Neuer Rentenwert Der aktuelle Rentenwert steigt von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Auszahlung Einige Rentner erhalten die höhere Juli-Rente bereits Ende Juni, andere erst Ende Juli.

3. Nicht alle bekommen das Plus zur gleichen Zeit

Beim Auszahlungstermin kommt es darauf an, wann die Rente begonnen hat. Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, erhält seine Rente im Voraus.

Für diese Gruppe wird die erhöhte Juli-Rente bereits Ende Juni 2026 überwiesen. Wer dagegen seit April 2004 oder später Rente bezieht, erhält die Rente nachträglich am Monatsende.

In diesen Fällen kommt der höhere Betrag erstmals Ende Juli 2026 auf dem Konto an. Genau deshalb ist die Rentenanpassungsmitteilung im Juni so wichtig: Sie nennt nicht nur die neue Rentenhöhe, sondern auch den konkreten Auszahlungstermin.

4. Weiterarbeit im Ruhestand: Minijob-Regel wird ab Juli 2026 flexibler

Auch für Rentnerinnen und Rentner mit Minijob gibt es 2026 eine Änderung. Voraussichtlich ab dem 1. Juli 2026 können Minijobber eine zuvor erklärte Befreiung von der Rentenversicherungspflicht einmalig wieder rückgängig machen.

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Das kann für ältere Beschäftigte interessant sein, die durch eigene Beiträge zusätzliche Rentenansprüche aufbauen möchten. Die Änderung wirkt nur für die Zukunft und muss beim Arbeitgeber beantragt werden.

Bei mehreren Minijobs gilt die Entscheidung einheitlich. Wer diesen Schritt erwägt, sollte vorab prüfen, ob sich die zusätzlichen Beiträge im eigenen Fall lohnen.

Warum der Juni für Rentner besonders wichtig ist

Der Juni ist der Vorbereitungsmonat für die Rentenerhöhung. Viele Informationen treffen dann schriftlich ein, während die Auszahlung je nach Rentenbeginn Ende Juni oder Ende Juli folgt.

Rentnerinnen und Rentner sollten deshalb prüfen, ob Name, Versicherungsnummer, bisheriger Rentenbetrag, neue Bruttorente und Abzüge stimmig sind. Bei Unklarheiten ist eine Nachfrage bei der Deutschen Rentenversicherung sinnvoll.

Auch steuerlich kann die Rentenerhöhung Folgen haben. Wer bisher knapp unter steuerlichen Grenzen lag, sollte prüfen, ob durch das höhere Jahreseinkommen eine Steuererklärung nötig wird.

Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner aus Köln bezieht seit Februar 2003 Altersrente. Da seine Rente im Voraus gezahlt wird, erhält er die erhöhte Juli-Rente bereits Ende Juni 2026.

Seine bisherige Bruttorente beträgt 1.500 Euro. Durch die Erhöhung um 4,24 Prozent steigt sie rechnerisch um 63,60 Euro auf 1.563,60 Euro brutto.

Auf dem Konto kommt jedoch nicht der volle Erhöhungsbetrag an, weil Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Für ihn ist deshalb nicht nur die neue Bruttorente wichtig, sondern vor allem der neue Zahlbetrag in der Rentenanpassungsmitteilung.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Beschluss der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 und Angaben zur Rentenerhöhung um 4,24 Prozent.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Rentenanpassung 2026, zum neuen Rentenwert, zur Auszahlung Ende Juni oder Ende Juli sowie zum Versand der Rentenanpassungsmitteilungen.

Deutsche Rentenversicherung: Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung 2026, darunter Hinweise zu Minijobs, Hinzuverdienst und weiteren Grenzwerten. :contentReference[oaicite:2]{index=2}