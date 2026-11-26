Die Deutsche Rentenversicherung hat eine medizinische Rehabilitation bewilligt, die Klinik ist ausgewählt und der Aufenthalt geplant. Doch wer anschließend eine Altersrente beantragt, kann seine bereits zugesagte Reha gefährden. Dafür muss die Rente noch nicht einmal ausgezahlt werden.

Der Grund steht in § 12 SGB VI. Danach sind Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung ausgeschlossen, wenn Versicherte eine Altersrente in Höhe von mindestens zwei Dritteln der Vollrente beziehen oder beantragt haben. Besonders für Beschäftigte, die kurz vor dem Ruhestand stehen, kann die Reihenfolge der Anträge deshalb entscheidend sein.

Schon der Rentenantrag kann eine bewilligte Reha gefährden

Viele Versicherte gehen davon aus, dass eine einmal bewilligte Rehabilitation nicht mehr infrage gestellt werden kann. Das ist rechtlich nicht immer zutreffend.

Die Rentenversicherung finanziert medizinische Rehabilitationsleistungen insbesondere mit dem Ziel, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, wiederherzustellen oder zu verbessern.

Wer dagegen eine Altersrente beantragt, erfüllt unter bestimmten Voraussetzungen einen gesetzlichen Ausschlussgrund. Dabei kommt es nicht erst darauf an, ob die Rente tatsächlich bewilligt oder erstmals überwiesen wurde.

Bereits der Antrag auf eine Altersrente von mindestens zwei Dritteln der Vollrente kann ausreichen.

Das betrifft auch Menschen, die weiterhin arbeiten möchten. Eine fortgesetzte Beschäftigung beseitigt den gesetzlichen Ausschluss nicht ohne Weiteres.

Bundessozialgericht bestätigt die Bedeutung des Rentenantrags

Mit den Folgen eines nachträglich gestellten Altersrentenantrags beschäftigte sich das Bundessozialgericht bereits am 11. September 2018.

In dem Verfahren hatte die Rentenversicherung zunächst eine stationäre medizinische Rehabilitation bewilligt. Der Versicherte stellte wenige Tage später zusätzlich einen Antrag auf Altersrente.

Die Reha fand anschließend statt. Danach entstand ein Streit darüber, welcher Sozialversicherungsträger die Kosten tragen musste.

Das Bundessozialgericht entschied, dass die Rentenversicherung wegen des nachträglichen Altersrentenantrags nicht mehr zur Leistung verpflichtet war. Die zuständige Krankenkasse musste die entstandenen Rehabilitationskosten in Höhe von 7.169,50 Euro erstatten.

Das Urteil zeigt einen wichtigen Unterschied: Eine Altersrente kann die Zuständigkeit der Rentenversicherung beenden, ohne dass dadurch zugleich jeder Anspruch auf medizinische Rehabilitation entfällt.

(Bundessozialgericht, Urteil vom 11. September 2018 – B 1 KR 6/18 R).

Warum die Reha trotz Bewilligung gestoppt werden kann

Eine Reha-Bewilligung ist ein Verwaltungsakt. Versicherte dürfen sich zunächst darauf verlassen, dass die bewilligte Leistung unter den festgelegten Voraussetzungen erbracht wird.

Ändern sich nach der Bewilligung jedoch wesentliche Umstände, muss die Rentenversicherung prüfen, ob der Anspruch weiterhin besteht.

Wurde erst nach der Bewilligung eine entsprechende Altersrente beantragt, kann das eine nachträgliche Änderung der rechtlichen Verhältnisse darstellen.

Für die Aufhebung eines Verwaltungsakts mit Dauerwirkung kommt insbesondere § 48 SGB X in Betracht. Ob diese Vorschrift im konkreten Fall einschlägig ist, hängt von der Art und Wirkung der ursprünglichen Bewilligung ab.

War die Bewilligung dagegen bereits bei ihrem Erlass rechtswidrig, können die strengeren Voraussetzungen des § 45 SGB X für die Rücknahme eines begünstigenden Verwaltungsakts maßgeblich sein.

Die Rentenversicherung darf einen Bewilligungsbescheid deshalb nicht ohne rechtliche Prüfung zurücknehmen. Sie muss insbesondere den tatsächlichen Sachverhalt und die einschlägigen Aufhebungsvorschriften berücksichtigen.

Beispiel: Ein Rentenantrag kurz vor dem Reha-Termin

Eine 64-jährige Arbeitnehmerin leidet unter erheblichen Rückenbeschwerden. Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt ihr im Oktober 2026 eine dreiwöchige stationäre Rehabilitation, die im Februar 2027 beginnen soll.

Die Frau plant außerdem ihren Ruhestand. Deshalb stellt sie im Dezember 2026 einen Antrag auf eine abschlagsfreie Altersvollrente, die ab April 2027 gezahlt werden soll.

Obwohl die Reha bereits zwei Monate zuvor bewilligt wurde und die Altersrente erst später beginnen soll, entsteht damit ein Problem.

Denn § 12 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI stellt nicht allein auf den tatsächlichen Rentenbezug ab. Der Ausschluss kann bereits durch die Antragstellung ausgelöst werden.

Die Rentenversicherung müsste deshalb prüfen, ob die Voraussetzungen für die bewilligte Reha weiterhin vorliegen und ob die Bewilligung rechtmäßig aufgehoben werden kann.

Die Frau sollte in dieser Situation umgehend mit der Rentenversicherung und ihrer Krankenkasse klären, wie die medizinisch notwendige Behandlung sichergestellt werden kann.

Bei einer Teilrente kommt es auf die Höhe an

Nicht jede Altersrente löst denselben Ausschluss aus.

Das Gesetz nennt ausdrücklich die Grenze von mindestens zwei Dritteln der Vollrente. Eine Altersvollrente erfüllt diese Voraussetzung.

Bei einer niedrigeren Teilrente greift dieser konkrete Ausschlussgrund dagegen nicht.

Beantragte Altersrente Folge nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI Altersvollrente von 100 Prozent Ausschlussgrund liegt vor Teilrente von 80 Prozent Ausschlussgrund liegt vor Teilrente von genau zwei Dritteln Ausschlussgrund liegt vor Teilrente von 50 Prozent Kein Ausschluss nach dieser Vorschrift

Das bedeutet allerdings nicht, dass mit einer Teilrente von 50 Prozent zwingend ein Anspruch auf Reha durch die Rentenversicherung besteht.

Auch die übrigen persönlichen, versicherungsrechtlichen und medizinischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Die Wahl einer Teilrente sollte deshalb nicht allein anhand dieser Reha-Regelung erfolgen. Sie kann weitere Auswirkungen auf die Rentenzahlung und die finanzielle Planung haben.

Die Krankenkasse kann anstelle der Rentenversicherung zuständig sein

Fällt die Rentenversicherung als Rehabilitationsträger weg, bedeutet das nicht, dass Versicherte auf medizinisch notwendige Rehabilitation verzichten müssen.

Nach § 40 SGB V kann die gesetzliche Krankenkasse ambulante oder stationäre Rehabilitationsleistungen übernehmen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

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Im Unterschied zur Rentenversicherung steht dabei nicht vorrangig die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Vielmehr geht es unter anderem darum, eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern oder ihre Folgen auszugleichen.

Für ältere Versicherte kann die Krankenkasse deshalb der zuständige Kostenträger sein.

Allerdings muss auch sie prüfen, ob eine medizinische Rehabilitation notwendig ist und welche Behandlungsform geeignet erscheint.

Eine zuvor erteilte Bewilligung der Rentenversicherung bedeutet nicht in jedem Fall, dass die Krankenkasse dieselbe Maßnahme ohne weitere Prüfung genehmigen muss.

Wer muss den Reha-Antrag an die richtige Stelle weiterleiten?

Bei der Antragstellung sind die Koordinierungsregeln des SGB IX zu beachten.

Nach § 14 SGB IX muss ein Rehabilitationsträger, bei dem ein Teilhabeantrag eingeht, grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen seine Zuständigkeit prüfen. Hält er sich für unzuständig, muss er den Antrag unter den gesetzlichen Voraussetzungen an einen anderen Rehabilitationsträger weiterleiten.

Wurde die Zuständigkeit jedoch bereits geprüft und die Reha bewilligt, ist die Situation komplizierter.

Entsteht erst danach ein Ausschlussgrund, greifen nicht ohne Weiteres dieselben Regeln wie bei einem erstmals eingegangenen Antrag.

Betroffene sollten deshalb schriftlich klären lassen, wer für die weitere Bearbeitung und gegebenenfalls für die Kostenübernahme verantwortlich ist.

Besonders wichtig ist das, wenn der Kliniktermin unmittelbar bevorsteht.

Bei einer Krebsrehabilitation können andere Regeln gelten

Eine Besonderheit besteht bei onkologischen Rehabilitations- und Nachsorgeleistungen.

Nach § 31 SGB VI können entsprechende Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für Menschen erbracht werden, die bereits eine Rente beziehen.

Deshalb darf aus dem Altersrentenbezug nicht pauschal geschlossen werden, dass jede Rehabilitationsleistung durch die Rentenversicherung ausgeschlossen ist.

Ob eine solche Ausnahme greift, hängt unter anderem von der Art der Maßnahme und den besonderen gesetzlichen Voraussetzungen ab.

Was tun, wenn die Rentenversicherung die Reha absagt?

Wer nach einer Reha-Bewilligung einen Aufhebungs- oder Rücknahmebescheid erhält, sollte zunächst prüfen, welche Begründung die Rentenversicherung nennt.

Dabei sind vor allem der Zeitpunkt des Rentenantrags, die beantragte Rentenart und die Höhe einer möglichen Teilrente wichtig.

Gegen einen entsprechenden Bescheid ist in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Maßgeblich sind die gesetzlichen Fristen und die Rechtsbehelfsbelehrung.

Der Widerspruch sollte ausdrücklich auf die ursprüngliche Reha-Bewilligung Bezug nehmen und erläutern, weshalb die Aufhebung für rechtswidrig gehalten wird.

Wichtig ist außerdem, die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt einzubeziehen. Aktuelle Befunde können belegen, weshalb die Rehabilitation weiterhin medizinisch notwendig ist.

Bei einem unmittelbar bevorstehenden Reha-Termin kann auch gerichtlicher Eilrechtsschutz beim Sozialgericht erforderlich werden. Ob das sinnvoll ist, hängt insbesondere vom Inhalt des Bescheids und der Dringlichkeit ab.

Parallel sollte geklärt werden, ob die Krankenkasse die Maßnahme übernehmen kann.

Rentenantrag und Reha-Termin sollten gemeinsam geplant werden

Besonders problematisch ist die Situation für Versicherte, die ihren Ruhestand bereits vorbereitet haben und gleichzeitig auf eine medizinische Rehabilitation warten.

Wer die Reha zuerst durchführen und erst danach Altersrente beantragen möchte, sollte bedenken, dass der Zeitpunkt der Antragstellung entscheidend sein kann.

Es reicht deshalb nicht unbedingt aus, einen späteren Rentenbeginn anzugeben.

Andererseits kann ein bewusst aufgeschobener Rentenantrag finanzielle Nachteile verursachen. Dabei spielen insbesondere der gewünschte Rentenbeginn, gesetzliche Antragsfristen und mögliche andere Sozialleistungen eine Rolle.

Die Reihenfolge sollte deshalb vorab mit der Rentenversicherung geklärt werden. Versicherte sollten sich möglichst schriftlich bestätigen lassen, welche Auswirkungen ein geplanter Altersrentenantrag auf ihre bereits bewilligte Reha hat.

Gegen-hartz.de hat die Problematik bereits im Beitrag Reha an Rente gescheitert: DRV kann bereits bewilligte Reha stoppen behandelt.

Auch bei anderen Ablehnungsgründen lohnt sich eine genaue Prüfung. Welche Möglichkeiten Versicherte haben, erläutert unser Beitrag Reha vor Rente: Fünf Ablehnungsgründe, die man nicht hinnehmen sollte.

Eine bewilligte Reha ist nicht in jedem Fall sicher

Wer eine Altersrente von mindestens zwei Dritteln der Vollrente beantragt oder bereits bezieht, kann nach § 12 SGB VI von Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung ausgeschlossen sein.

Das gilt auch dann, wenn die Reha zuvor bewilligt wurde. Ob die Rentenversicherung den bestehenden Bescheid tatsächlich aufheben darf, muss jedoch rechtlich geprüft werden.

Für Betroffene ist vor allem entscheidend, dass ein Wegfall der Zuständigkeit der Rentenversicherung nicht zugleich das Ende jeder medizinischen Rehabilitationsmöglichkeit bedeutet.

Wer kurz vor dem Ruhestand steht, sollte deshalb vor einem Altersrentenantrag klären, ob eine bereits bewilligte Reha betroffen ist und welcher Kostenträger gegebenenfalls einspringen kann.

Quellen