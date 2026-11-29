Wer im Pflegeheim lebt, muss nach dem vorliegenden Regierungsentwurf nicht länger auf den nächsthöheren Zuschlag der Pflegekasse warten. Die zunächst geplante Streckung der Zuschlagsstufen wurde vor der Einbringung in den Bundestag gestrichen.

Der Bundesrat fordert stattdessen eine Begrenzung der pflegebedingten Eigenbeteiligung, doch nach der Bundestagsanhörung vom 25. November 2026 ist ein solcher Deckel noch nicht beschlossen.

Was aus der geplanten Kürzung geworden ist

In einem früheren Entwurf sollten die höheren Zuschläge später greifen als heute. Diese Änderung steht nicht mehr im Regierungsentwurf für das Pflegeneuordnungsgesetz, der Anfang November in den Bundestag eingebracht wurde.

Für Bewohner mit Pflegegrad 2 bis 5 bedeutet das: Nach dem vorliegenden Entwurf wird die nächste Zuschlagsstufe nicht nach hinten verschoben. Ob es dabei bleibt, entscheidet sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren; für die heutige Rechnung gilt unverändert § 43c SGB XI.

Wann die Pflegekasse mehr übernimmt

Der Zuschlag steigt nicht zum 1. Januar für alle, sondern richtet sich danach, wie lange die Person bereits Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI bezieht. Auch ein Monat, in dem diese Leistungen nur für einen Teil des Monats bezogen wurden, zählt mit.

Leistungszuschläge im Pflegeheim nach geltendem Recht Dauer des Leistungsbezugs Zuschlag auf den pflegebedingten Eigenanteil Davon selbst zu tragen Bis einschließlich 12 Monate 15 Prozent 85 Prozent Mehr als 12 bis einschließlich 24 Monate 30 Prozent 70 Prozent Mehr als 24 bis einschließlich 36 Monate 50 Prozent 50 Prozent Mehr als 36 Monate 75 Prozent 25 Prozent

Ein Wechsel in ein anderes Pflegeheim setzt die Zählung nicht auf null. Wer nach einem Umzug plötzlich wieder nur 15 Prozent auf der Rechnung sieht, sollte bei der Pflegekasse die berücksichtigte Bezugsdauer erfragen; mehr dazu im Beitrag Warum frühere Pflegezeiten beim Heimwechsel zählen.

Warum selbst 75 Prozent Zuschlag keine günstige Heimrechnung garantieren

Der Zuschlag bezieht sich auf den pflegebedingten Eigenanteil einschließlich der berücksichtigten Ausbildungskosten, nicht auf die Gesamtrechnung. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden dadurch nicht günstiger.

Wie viel das ausmacht, zeigt der Vergleich des Verbands der Ersatzkassen zum 1. Juli 2026: Im ersten Heimjahr zahlten Bewohner nach Abzug des Zuschlags bundesweit durchschnittlich 3.364 Euro im Monat selbst. Davon entfielen 1.775 Euro auf den verbleibenden Pflegeanteil, 1.068 Euro auf Unterkunft und Verpflegung sowie 521 Euro auf Investitionskosten.

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Das sind Durchschnittswerte, keine Preise für ein bestimmtes Heim und keine Prognose für Januar. Wenn zum Jahreswechsel etwa die Verpflegung oder die Investitionskosten teurer werden, kann die Gesamtrechnung trotz unveränderter oder sogar höherer Zuschlagsstufe steigen.

Ein Kostendeckel ist noch kein Anspruch

Der Bundesrat hat die Bundesregierung am 20. November aufgefordert, die Eigenbeteiligung an den pflegebedingten Aufwendungen im Rahmen der weiteren Reform sozial ausgewogen zu begrenzen.

Die Stellungnahme der Länder nennt unter anderem Einkommen und Vermögen als mögliche Kriterien, aus denen sich eine abgestufte Entlastung ergeben könnte.

Wer von einer Grenze von 1.500 Euro liest, sollte diese Zahl nicht in seine Finanzplanung übernehmen: Sie ist keine geltende Obergrenze für die Heimrechnung. Selbst ein rein rechnerischer Deckel von 1.500 Euro auf den verbleibenden Pflegeanteil ließe bei den genannten Durchschnittswerten noch 1.589 Euro für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen übrig, zusammen also 3.089 Euro.

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In der Bundestagsanhörung vom 25. November brachten Sachverständige weitere Ansätze zur Entlastung ins Gespräch, etwa die Herausnahme der Ausbildungsumlage aus dem Eigenanteil. Welche Vorschläge in ein Gesetz eingehen und welche Kosten ein späterer Deckel erfassen würde, ist noch offen.

Was Angehörige an der nächsten Rechnung prüfen sollten

Vergleichen Sie die ausgewiesene Zuschlagsstufe mit den bisherigen Monaten im Heim und fragen Sie bei der Pflegekasse nach, wenn eine höhere Stufe fehlt. Lassen Sie sich vom Heim getrennt zeigen, welche Entgeltposten sich verändert haben und wie der Zuschlag angerechnet wurde.

Bei einer angekündigten Erhöhung hilft der Gegen-Hartz-Check zur Heimpreiserhöhung. Reichen die verfügbaren Mittel nicht aus, sollten Bewohner oder ihre Vertreter frühzeitig das Sozialamt informieren, statt auf eine politische Entscheidung zu warten.

Praxisbeispiel: 270 Euro mehr Zuschlag, aber nur 190 Euro weniger Heimkosten

Frau Weber bezieht ab Januar im 13. Monat vollstationäre Pflegeleistungen und ihr pflegebedingter Eigenanteil vor Zuschlag beträgt unverändert 1.800 Euro. Der Zuschlag steigt von 15 auf 30 Prozent, also von 270 auf 540 Euro.

Steigen Unterkunft und Verpflegung gleichzeitig um 80 Euro, sinkt ihre gesamte Rechnung nur um 190 Euro. An der Zuschlagsstufe ist deshalb nichts falsch: Die Preissteigerung betrifft einen anderen Teil der Rechnung.

Sechs Fragen und Antworten

Sinkt der Zuschlag zum Jahreswechsel?

Der vorliegende Regierungsentwurf sieht keine Streckung der bestehenden Stufen vor. Nach geltendem Recht bestimmt die bisherige Bezugsdauer die Stufe, nicht der Kalenderwechsel.

Bekomme ich nach drei Jahren 75 Prozent der gesamten Heimrechnung erstattet?

Nein. Nach mehr als 36 Monaten gilt der Satz von 75 Prozent nur für den pflegebedingten Eigenanteil.

Muss ich den höheren Zuschlag extra beantragen?

In der Regel nicht: Die Pflegekasse berechnet den Zuschlag anhand der Angaben der Einrichtung und zahlt ihn an das Heim. Bei Fehlern oder fehlenden Monaten sollten Sie die Berechnung prüfen lassen.

Geht der Zuschlag beim Heimwechsel verloren?

Nein. Bereits zurückgelegte Bezugsmonate für vollstationäre Pflege nach § 43 SGB XI gehen durch den Wechsel nicht verloren.

Gilt die Tabelle auch für Pflegegrad 1?

Nein. Die prozentualen Zuschläge nach § 43c SGB XI gelten für Pflegegrad 2 bis 5.

Kann ich mich auf einen Deckel von 1.500 Euro verlassen?

Nein. Ein solcher Deckel ist nicht beschlossen, und eine Begrenzung des Pflegeanteils würde nicht automatisch Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten einschließen.

Quellen

§ 43c SGB XI; Regierungsentwurf, BT-Drs. 21/8869; Stellungnahme des Bundesrats und Gegenäußerung, BT-Drs. 21/9361, Deutscher Bundestag: Anhörung vom 25. November 2026; vdek: Eigenbeteiligung in der stationären Pflege, Juli 2026