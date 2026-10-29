Pflegeheim: 71-Jähriger stundenlang auf Heimtoilette übersehen – Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber sucht nach einem vermissten Pflegeheimbewohner, während der Mann auf einer Toilette seiner Einrichtung sitzt: In Oberderdingen im Kreis Karlsruhe blieb ein 71-Jähriger stundenlang unentdeckt.

Die Heimaufsicht beanstandet das Vorgehen und verlangt Schulungen sowie eine praktische Übung für vergleichbare Situationen.

Der Fall wirft eine bedrückende Frage auf: Wie verlässlich funktioniert die Suche nach einem möglicherweise gefährdeten Menschen innerhalb eines Pflegeheims?

Eine vermeintliche Frauenstimme beendete die Kontrolle

Weil eine mögliche Lebensgefahr bestand, begann eine umfangreiche Suche, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Nach Angaben der Heimaufsicht hatte eine Beschäftigte die abgeschlossene Toilette überprüft, dabei nach eigener Aussage jedoch eine Frauenstimme gehört. Sie überzeugte sich nicht persönlich davon, wer sich dort befand, und nahm an, dass der gesuchte Bewohner nicht auf der Toilette sei.

Heimaufsicht verlangt Konsequenzen

Die Heimaufsicht des Landratsamtes Karlsruhe bewertet dieses Vorgehen als konkretes Versäumnis und wies den Träger an, das Personal zu schulen und eine Suchsituation praktisch zu üben. Nach Auskunft des Landratsamtes zog der Träger außerdem personelle Konsequenzen.

Welche Maßnahmen einzelne Beschäftigte betrafen und ob der Bewohner gesundheitliche Schäden erlitt, geht aus dem SWR-Bericht nicht hervor. Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, ob Personalmangel zu dem Vorfall beitrug.

Eine Schulung muss den nächsten Fehler verhindern

Eine vermutete Stimme hinter einer Tür ersetzt keine verlässliche Klärung, wenn ein vermisster Bewohner vermutlich Hilfe braucht. Aber auch Konsequenzen für das konkrete Versäumnis sichert nicht, dass die Abläufe beim nächsten Notfall funktionieren.

Die Einrichtung muss überprüfen, wie Beschäftigte Räume kontrollieren, unklare Beobachtungen weitergeben und Suchergebnisse festhalten.

Schutz darf die Würde der Bewohner nicht verdrängen

Menschen verlieren mit dem Einzug in ein Pflegeheim weder ihre Privatsphäre noch ihren Anspruch darauf, ernst genommen zu werden. Auch beim Toilettengang verdienen sie Respekt; zugleich müssen Beschäftigte auf Gefahren angemessen reagieren.

Fürsorgepflicht ist aber auch keine Rechtfertigung für eine pauschale Überwachung der Bewohner. Wie wichtig es ist, den Willen pflegebedürftiger Menschen zu beachten, zeigt ein Gerichtsverfahren über die Unterbringung einer Mutter gegen ihren Willen.

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Pflegemängel festhalten

Wenn Sie selbst oder Ihre Angehörigen vergleichbare Versäumnisse erleben, halten Sie den Ablauf möglichst zeitnah fest: Beschreiben Sie in einem Gedächtnisprotokoll, wann notwendige Hilfe ausblieb, welche Folgen das hatte und wen Sie darüber informierten.

Eine konkrete Schilderung hilft bei der Aufklärung mehr als ein allgemeiner Vorwurf gegen das gesamte Personal.

Bewohner und entsprechend berechtigte Vertreter können außerdem Einsicht in die Pflegedokumentation verlangen; die bloße Verwandtschaft begründet noch keinen uneingeschränkten Zugang.

Warum genaue Aufzeichnungen auch bei finanziellen Ansprüchen helfen, erläutert unser Beitrag über schlechte Pflege und mögliche Kürzungen der Pflegekosten.

Beschwerden müssen nicht innerhalb des Heims stecken bleiben

Sprechen Sie das zuständige Personal an und verlangen Sie eine Klärung durch die Pflegedienst- oder Heimleitung. Formulieren Sie möglichst schriftlich, welche Abhilfe Sie erwarten, und bitten Sie um eine nachvollziehbare Antwort.

Bleibt die Klärung unzureichend, können Sie die Heimaufsicht oder die Pflegekasse einschalten; auch die Bewohnervertretung kann unterstützen. Bei einer akuten Gefahr müssen Sie sofort Hilfe holen, während für die weitere Organisation der Versorgung eine kostenlose Pflegeberatung hilfreich sein kann.

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Bei erheblichen Mängeln kommt eine Entgeltkürzung infrage

Nach § 10 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes können Bewohner eine angemessene Kürzung verlangen, wenn vereinbarte Leistungen ausbleiben oder nicht unerhebliche Mängel aufweisen.

Das Gesetz ermöglicht eine solche Forderung bis zu sechs Monate rückwirkend, wie unser Beitrag zu Rückforderungen bei Pflegemängeln im Heim erläutert.

Eine Beanstandung der Heimaufsicht legt weder die Höhe einer Kürzung fest noch begründet sie allgemein einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Ob und welche Ansprüche im Oberderdinger Fall bestehen, lässt sich aus den veröffentlichten Informationen nicht beurteilen.

Sozialhilfe bedeutet nicht weniger Schutz

Wer seine Heimkosten nicht selbst tragen kann, muss mangelhafte Versorgung ebenso wenig hinnehmen wie ein Selbstzahler. Bei einer Entgeltkürzung steht der Betrag allerdings bis zur Höhe der erbrachten Leistungen vorrangig dem Sozialhilfeträger zu, wenn dieser Hilfe in der Einrichtung finanziert.

Gerade bei einer angespannten finanziellen Lage sollten Bewohner deshalb Beratung einholen, bevor sie Zahlungen eigenmächtig einstellen.

Welche Unterstützung bei einer Finanzierungslücke infrage kommt, beschreibt unser Beitrag „Pflegeheim unbezahlbar: Das können Angehörige tun“.

Ein Heimwechsel braucht eine gesicherte Anschlussversorgung

Wenn das Vertrauen dauerhaft zerstört ist, kann ein Wechsel der Einrichtung sinnvoll sein; vor einer Kündigung sollten jedoch der neue Platz und die Finanzierung geklärt sein. Welche Möglichkeiten Bewohner haben, erläutert unser Beitrag zur Kündigung des Heimvertrags.

Droht umgekehrt die Einrichtung mit einer Kündigung, sollten Betroffene deren Berechtigung prüfen lassen und sich frühzeitig Unterstützung holen. Hinweise dazu finden Sie im Beitrag „Plötzlich ohne Heimplatz: So reagieren Sie richtig bei einer Kündigung“.

Angehörige sind kein Ersatz für die Heimaufsicht

Familien können Missstände erkennen, Gespräche führen und Veränderungen einfordern, doch sie können keine funktionierende Organisation der Einrichtung ersetzen.

Der Schutz eines Bewohners darf nicht davon abhängen, ob täglich jemand zu Besuch kommt und nach dem Rechten sieht.

Wer nach einem Vorfall eine Versorgung zu Hause erwägt, sollte den Unterstützungsbedarf prüfen. Unser Überblick über Alternativen zum Pflegeheim zeigt Möglichkeiten, deren Eignung von Gesundheit, Wohnsituation und verfügbarer Hilfe abhängt.

Fragen und Antworten zum Vorfall und zu Pflegemängeln

Was beanstandet die Heimaufsicht in Oberderdingen?

Eine Beschäftigte klärte nach ihrer Wahrnehmung einer Frauenstimme nicht persönlich, wer sich auf der abgeschlossenen Toilette befand. Die Heimaufsicht bewertet dies bei der Suche nach dem vermissten Bewohner als konkretes Versäumnis.

Welche Folgen hat der Vorfall für das Pflegeheim?

Der Träger muss das Personal schulen und eine vergleichbare Situation praktisch üben lassen. Laut Landratsamt gab es außerdem personelle Konsequenzen, die der veröffentlichte Bericht nicht näher beschreibt.

Wohin können sich Angehörige bei Pflegemängeln wenden?

Neben der Pflegedienst- und Heimleitung kommen die Bewohnervertretung, die Heimaufsicht und die Pflegekasse als Ansprechpartner infrage. Bei einer akuten Gefahr für den Bewohner muss sofort geeignete Hilfe eingeschaltet werden.

Können Bewohner wegen schlechter Pflege Geld zurückverlangen?

Bei ausgebliebenen Leistungen oder nicht unerheblichen Mängeln erlaubt § 10 WBVG eine angemessene Entgeltkürzung bis zu sechs Monate rückwirkend. Ob die Voraussetzungen vorliegen und wem der Kürzungsbetrag zusteht, muss im jeweiligen Fall geprüft werden.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 10 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz – Nichtleistung oder Schlechtleistung.

gesund.bund.de: Mangelhafte Pflegeversorgung: An wen kann ich mich wenden?.

SWR Aktuell, Markus Bender: Vermisstensuche im Pflegeheim geht schief: 71-Jähriger stundenlang auf Toilette übersehen, 28. Oktober 2026.

Verbraucherzentrale: Probleme mit dem Pflegeheim: Das können Sie tun, 11. August 2026.