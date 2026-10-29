Jahrgang 1965: Rente mit 65 bringt mit diesem Weg 46.000 Euro mehr

Wer 1965 geboren wurde, steht vor einer Entscheidung mit lebenslangen Folgen: früher Rente beziehen und Abschläge hinnehmen oder länger arbeiten und eine höhere Monatsrente erreichen.

Meine Beispielrechnung zeigt, dass zwischen einem Rentenbeginn mit 63 und mit 65 bis zum 85. Geburtstag rund 46.000 Euro Unterschied liegen können.

Der von mir vorgerechnete Vorteil setzt allerdings voraus, dass die abschlagsfreie Rente mit 65 tatsächlich erreichbar ist. Dafür müssen nach geltendem Recht 45 anrechenbare Versicherungsjahre zusammenkommen; außerdem lässt sich eine persönliche Entscheidung nur treffen, wenn Gesundheit, Arbeitseinkommen und die eigene Rentenauskunft einbezogen werden.

Diese Rentenwege stehen dem Jahrgang 1965 derzeit offen

Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet zwischen der Altersrente nach 35 und nach 45 Versicherungsjahren. Für den Jahrgang 1965 gelten dabei folgende Altersgrenzen:

Rentenart Mindestversicherungszeit Alter und Jahr des Geburtstags Abschlag bei diesem Beginn Altersrente für langjährig Versicherte 35 Jahre 63 Jahre im Jahr 2028 14,4 Prozent Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 anrechenbare Jahre 65 Jahre im Jahr 2030 Kein Abschlag Regelaltersrente Grundsätzlich fünf Jahre 67 Jahre im Jahr 2032 Kein Abschlag

Die Jahreszahlen bezeichnen das Erreichen des jeweiligen Lebensalters. Der genaue Rentenbeginn hängt vom Geburtstag und der Antragstellung ab und liegt regelmäßig am Anfang des Folgemonats; bei Dezembergeburtstagen kann er deshalb ins nächste Kalenderjahr fallen.

Die Regelaltersrente gibt es auch mit 67 nicht voraussetzungslos: Grundsätzlich muss die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein. Weitere Zugänge bestehen beispielsweise über die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, weshalb die drei Varianten nicht sämtliche Möglichkeiten abdecken.

Mit 63 gehen: Der Abschlag bleibt dauerhaft

Bei der Altersrente nach 35 Versicherungsjahren kostet jeder vorgezogene Monat 0,3 Prozent der Rente. Zwischen 63 und der derzeitigen Regelaltersgrenze von 67 liegen 48 Monate, aus denen sich nach den gesetzlichen Vorgaben zum Zugangsfaktor ein Abschlag von 14,4 Prozent ergibt.

Diese Kürzung endet weder mit dem 65. noch mit dem 67. Geburtstag. Hinzu kommt bei einem vollständigen Ausstieg aus der Arbeit, dass die späteren Beitragsjahre und die damit verbundenen zusätzlichen Rentenpunkte fehlen.

Ein späterer Wechsel in die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren ist nach bindender Bewilligung der vorgezogenen Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen. Das bestimmt § 34 Absatz 2 SGB VI – ein früher Rentenbeginn lässt sich deshalb nicht einfach zwei Jahre später durch einen Wechsel der Rentenart korrigieren.

So entstehen rund 46.000 Euro Unterschied

Im Modell hat ein Versicherter mit 63 insgesamt 43 Entgeltpunkte und erfüllt die Wartezeit für die vorgezogene Altersrente. Arbeitet er weiter, erwirbt er jährlich einen zusätzlichen Punkt und erreicht mit 65 auch die erforderlichen 45 anrechenbaren Versicherungsjahre.

Gerechnet wird mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro je Entgeltpunkt. Dieser Wert bleibt für den gesamten Vergleich unverändert, damit die Wirkung des Rentenbeginns sichtbar wird.

Rentenbeginn Entgeltpunkte bei Beginn Monatliche Bruttorente Bruttorenten insgesamt bis 85 Mit 63, mit 14,4 Prozent Abschlag 43 1.565,08 Euro Rund 413.181 Euro Mit 65, nach 45 Versicherungsjahren 45 1.913,40 Euro 459.216 Euro Mit 67, nach weiterer Beschäftigung 47 1.998,44 Euro Rund 431.663 Euro

Vereinfacht unterstellt die Rechnung 264, 240 beziehungsweise 216 Rentenzahlungen. Künftige Rentenanpassungen, Inflation, Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Arbeitsverdienste bleiben unberücksichtigt.

Der Rentenbeginn mit 65 bringt unter diesen Annahmen rund 46.035 Euro mehr Bruttorente als der Beginn mit 63. Gegenüber einem Rentenbeginn mit 67 beträgt der Vorsprung bis zum Alter von 85 rund 27.553 Euro.

Mit ungefähr 74 hat die höhere Rente den frühen Beginn eingeholt

Wer mit 63 beginnt, erhält zunächst zwei Jahre lang Rente, während bei der späteren Variante noch keine Zahlung erfolgt. Dieser Vorsprung beträgt im Modell rund 37.562 Euro.

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Ab 65 fließen bei der abschlagsfreien Variante monatlich 348,32 Euro mehr. Damit ist der Vorsprung des frühen Beginns nach knapp neun Jahren aufgeholt, also ungefähr mit 74.

Das ist eine Orientierung für die finanzielle Planung, aber keine Vorgabe für die persönliche Lebensentscheidung. Zwei zusätzliche Arbeitsjahre müssen gesundheitlich möglich sein und zur beruflichen Situation passen.

Warum die Rechnung mit 112 Jahren zu kurz greift

Zwischen der Modellrente mit 65 und mit 67 liegen lediglich 85,04 Euro im Monat. Wer die Rente erst mit 67 beantragt, verzichtet zuvor auf 24 Zahlungen von jeweils 1.913,40 Euro und holt diesen Rückstand bei unveränderten Beträgen rechnerisch erst mit 112 Jahren auf.

Für eine Entscheidung über das Weiterarbeiten reicht dieser Vergleich jedoch nicht aus. Wer bis 67 beschäftigt bleibt, erhält zusätzlich Arbeitslohn, der in einer reinen Rentensummenrechnung vollständig fehlt.

Außerdem lassen sich Altersrente und Beschäftigung verbinden: Nach den Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung zum Hinzuverdienst gibt es bei Altersrenten seit 2023 keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann nach geltendem Recht ab 65 die abschlagsfreie Rente beziehen und weiterarbeiten.

Diese zusätzliche Variante gehört deshalb in einen persönlichen Vergleich. Wie viel davon verfügbar bleibt, muss unter Einbeziehung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen berechnet werden.

45 Versicherungsjahre müssen tatsächlich anrechenbar sein

45 Entgeltpunkte und 45 Versicherungsjahre sind unterschiedliche Größen. Während die Punkte die Rentenhöhe beeinflussen, kommt es für die besondere Wartezeit auf die nach § 51 SGB VI anrechenbaren Kalendermonate an, zu denen unter bestimmten Voraussetzungen auch Kindererziehungs- und Pflegezeiten gehören.

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Arbeitslosengeld I in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt für diese Wartezeit grundsätzlich nicht mit. Ausnahmen bestehen insbesondere bei einer durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursachten Arbeitslosigkeit.

Wer auf die abschlagsfreie Rente mit 65 angewiesen ist, sollte sich daher den Zeitpunkt der erfüllten Wartezeit von der Rentenversicherung bestätigen lassen. Einzelheiten erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über Zeiten, die kurz vor der Rente für die 45 Jahre nicht zählen.

Rentenreform: Für den Jahrgang 1965 ist die Zukunft noch offen

Die Reformdebatte betrifft mehrere Zugänge: Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den abschlagsfreien Rentenzugang nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen und den frühesten Beginn nach 35 Jahren von 63 auf 64 anzuheben. Außerdem soll die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Entwicklung der Lebenserwartung gekoppelt werden, wie das Bundesarbeitsministerium zu den Empfehlungen ausführt.

Eine Bundestagsmeldung vom 27. Oktober 2026 zeigt, wie offen die Umsetzung weiterhin ist. Danach erarbeitet die Bundesregierung die gesetzgeberische Umsetzung und kann konkrete Auswirkungen einer möglichen Abschaffung noch nicht benennen.

Eine feste neue Altersgrenze von 67 Jahren und einem Monat für den Jahrgang 1965 lässt sich daraus ebenso wenig ableiten wie eine sichere dreijährige oder fünfjährige Übergangsfrist. Welche Jahrgänge unter neue Vorschriften fallen und welche geschützt werden, muss das spätere Gesetz regeln.

Für Versicherte entsteht dadurch eine erhebliche Unsicherheit bei der Planung ihres Ruhestands. Weitere Hintergründe bietet der Beitrag über die Rentenreform und die Jahrgänge 1960 bis 1969.

Ein früher Antrag sichert die heutige Rechtslage nicht

Ein vorsorglicher Rentenantrag kann das heutige Recht für einen Rentenbeginn im Jahr 2030 nicht festschreiben. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass sich eine vermeintlich günstigere Rechtslage nicht durch eine vorgezogene Antragstellung für die Zukunft sichern lässt.

Auch die pauschale Zusage, ein bewilligter Rentenbescheid könne von keiner späteren Reform mehr berührt werden, ist zu weitgehend. Ein Bescheid bietet keinen allgemeinen Schutz vor jeder künftigen Gesetzesänderung, wie auch die Regelung zu Verwaltungsakten bei geänderten rechtlichen Verhältnissen zeigt.

Die eigene Rentenauskunft liefert die bessere Entscheidungsgrundlage

Die hochgerechnete Rente mit 67 einfach mit 14,4 Prozent zu multiplizieren, erfasst den Unterschied zu einem vollständigen Ausstieg mit 63 nur teilweise. Denn die Hochrechnung kann Beiträge bis 67 enthalten, die beim früheren Arbeitsende gar nicht mehr gezahlt würden.

Sinnvoll sind getrennte Berechnungen für konkrete Rentenbeginne mit den jeweils bis dahin erreichbaren Entgeltpunkten und erfüllten Wartezeiten. Wer weiterarbeiten möchte, sollte zusätzlich die Kombination aus Rente und Arbeitslohn berechnen lassen.

So wird aus einer eindrucksvollen Summe eine belastbare persönliche Planung. Einen ergänzenden Überblick bietet gegen-hartz.de zu den derzeit geltenden Rentenregeln für den Jahrgang 1965.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Jahre verändern die Rechnung

Thomas, Jahrgang 1965, hätte im beschriebenen Modell mit 63 eine Bruttorente von 1.565,08 Euro. Arbeitet er zwei Jahre weiter und erfüllt dann die 45-jährige Wartezeit, wären es nach heutigen Werten 1.913,40 Euro ohne Abschlag.

Bis zum Alter von 85 summiert sich dieser Unterschied bei unveränderten Beträgen auf rund 46.035 Euro. Vor seiner Entscheidung lässt Thomas deshalb auch prüfen, wie viel netto bleibt und wie sich ein Rentenbeginn mit 65 bei gleichzeitiger weiterer Beschäftigung auswirken würde.

Sieben Fragen und Antworten zur Rente für den Jahrgang 1965

Kann ich als Jahrgang 1965 mit 63 in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ist das über die Altersrente für langjährig Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren möglich. Beim frühesten Beginn mit 63 beträgt der dauerhafte Abschlag 14,4 Prozent.

Reichen 45 Versicherungsjahre für eine abschlagsfreie Rente mit 63?

Für den Jahrgang 1965 eröffnet diese Wartezeit die abschlagsfreie Altersrente erst mit 65. Ein früherer Bezug genau dieser Rentenart ist auch mit Abschlägen nicht möglich.

Bekomme ich mit 65 automatisch 46.000 Euro mehr Rente?

Die Summe ergibt sich ausschließlich aus dem erläuterten Modell mit bestimmten Rentenpunkten, gleichbleibendem Rentenwert und einer Berechnung bis zum Alter von 85. Die persönliche Differenz hängt unter anderem von den eigenen Versicherungszeiten, dem Verdienst, dem Rentenbeginn und der Bezugsdauer ab.

Kann ich mit 63 beginnen und mit 65 in die abschlagsfreie Rente wechseln?

Nach bindender Bewilligung einer Altersrente ist der Wechsel in eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen. Die Abschläge auf die bereits vorzeitig beanspruchten Entgeltpunkte bleiben bestehen.

Darf ich mit 65 Rente beziehen und weiterarbeiten?

Bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen ist das nach geltendem Recht möglich. Arbeitsverdienst kürzt die Altersrente nicht, kann aber das verfügbare Einkommen über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge beeinflussen.

Ist bereits beschlossen, dass der Jahrgang 1965 länger arbeiten muss?

Aus den veröffentlichten Reformempfehlungen ergibt sich noch keine verbindliche neue Altersgrenze für diesen Jahrgang. Ob und wie neue Regeln greifen, hängt von der gesetzlichen Umsetzung und den Übergangsvorschriften ab.

Was sollte ich jetzt von der Rentenversicherung prüfen lassen?

Prüfen lassen sollten Sie Ihren vollständigen Versicherungsverlauf, den Zeitpunkt der erfüllten Wartezeiten und die voraussichtlichen Rentenbeträge zu konkreten Beginnterminen. Die Berechnungen sollten auch berücksichtigen, ob Sie dann vollständig aufhören oder neben der Rente weiterarbeiten möchten.