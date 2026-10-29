Bürgergeld: Wohnkostenlücke steigt auf 129 Euro im Monat

Wenn das Jobcenter die Wohnkosten nur teilweise anerkennt, bleibt die Rechnung des Vermieters trotzdem bestehen. Betroffenen Bürgergeld-Haushalten fehlten dafür 2025 durchschnittlich 129,39 Euro im Monat – Geld, das sie ohne andere verfügbare Mittel vom Regelbedarf abzweigen müssen.

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zeigt eine doppelte Verschärfung: Mehr Haushalte sind betroffen, und bei ihnen fällt die monatliche Lücke größer aus. Hinter dem Verwaltungsbegriff „Wohnkostenlücke“ steht damit eine sehr konkrete Einschränkung des Geldes zum Leben.

Mehr Haushalte müssen bei den Wohnkosten zuzahlen

Im Jahresdurchschnitt 2025 hatten 375.980 Miet-Bedarfsgemeinschaften eine Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten. Das entsprach 14,9 Prozent der Miet-Bedarfsgemeinschaften mit laufend anerkannten Unterkunftskosten.

2024 waren rund 334.000 Bedarfsgemeinschaften beziehungsweise 12,6 Prozent betroffen gewesen. Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Fehlbetrag bei den Betroffenen von 116,17 Euro auf 129,39 Euro monatlich – ein Plus von rund 11,4 Prozent.

Eine Bedarfsgemeinschaft kann aus einer alleinlebenden Person, einem Paar oder einer Familie bestehen. Die durchschnittliche Wohnkostenlücke bezeichnet deshalb einen Betrag je betroffener Bedarfsgemeinschaft und keinen einheitlichen Abzug pro Person.

Was die Quote von 3,1 Prozent tatsächlich bedeutet

Über alle in der Auswertung erfassten Miet-Bedarfsgemeinschaften hinweg entsprach die Wohnkostenlücke 2025 insgesamt 3,1 Prozent der tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten. 2024 hatte dieser Wert noch bei 2,4 Prozent gelegen.

Die längere Entwicklung verlief allerdings nicht durchgehend nach oben: 2020 betrug der Anteil 2,9 Prozent, 2021 waren es 2,7 Prozent und 2023 noch 2,2 Prozent. Der aktuelle Anstieg folgt damit auf eine zwischenzeitliche Entlastung.

Für den einzelnen betroffenen Haushalt sagt die bundesweite Quote nur begrenzt etwas über die Belastung aus. Eine durchgehend bestehende monatliche Lücke von 129,39 Euro summiert sich innerhalb eines Jahres auf 1.552,68 Euro.

In Fürstenfeldbruck fehlen fast 268 Euro monatlich

Wie weit tatsächliche Wohnkosten und anerkannte Beträge auseinanderliegen, unterscheidet sich regional erheblich. Die folgenden Werte zeigen die durchschnittliche monatliche Lücke bei den jeweils betroffenen Miet-Bedarfsgemeinschaften.

Jobcenter beziehungsweise Vergleichswert Monatliche Wohnkostenlücke 2025 Fürstenfeldbruck 267,94 Euro Berlin Treptow-Köpenick 247,36 Euro München, Landeshauptstadt 241,55 Euro Ebersberg 240,60 Euro Bundesdurchschnitt 129,39 Euro Wuppertal 107,21 Euro

Quelle: Antwort der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 21/8477, Tabelle 1; Jahresdurchschnitt 2025, Unterkunft einschließlich Betriebs- und Heizkosten.

Diese Durchschnittsbeträge sind weder örtliche Mietobergrenzen noch feste Eigenanteile, die alle Leistungsberechtigten zahlen müssten. Sie beschreiben die tatsächlich ausgewiesene Differenz bei den Haushalten, deren Wohnkosten nicht vollständig anerkannt wurden.

Die fehlende Miete wird beim Essen eingespart

Der Regelbedarf soll alltägliche Ausgaben wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsstrom und persönliche Bedürfnisse decken. Muss daraus zusätzlich ein Teil der Wohnkosten bezahlt werden, steht für diese Ausgaben entsprechend weniger zur Verfügung.

Die Belastung erscheint deshalb nicht unbedingt als niedrigerer Regelbedarf im Bescheid. Sie entsteht dadurch, dass ein Teil dieses Geldes bereits für die Wohnung verplant ist.

Wer keine anderen verfügbaren Mittel hat, muss dann zwischen laufenden Verpflichtungen und notwendigen Anschaffungen abwägen. Ein defekter Kühlschrank oder eine Stromnachzahlung trifft einen Haushalt mit dauerhafter Mietlücke entsprechend härter.

Eine Mietobergrenze schafft noch keine bezahlbare Wohnung

Hinter der Anerkennung von Unterkunftskosten steht die gesetzliche Prüfung, welche Aufwendungen im jeweiligen Fall angemessen sind. Eine rechnerische Grenze beantwortet jedoch noch nicht die praktische Frage, ob ein betroffener Haushalt tatsächlich eine geeignete Wohnung zu diesem Preis finden kann.

Genau daran entscheidet sich, ob eine Kostensenkung überhaupt erreichbar ist. Wer trotz ausreichender Suche keine passende günstigere Wohnung findet, kann seine Ausgaben nicht allein dadurch senken, dass das Jobcenter einen niedrigeren Betrag ansetzt.

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Die Wohnkostenstatistik erklärt allerdings nicht, weshalb die Differenz in jedem einzelnen Fall entstanden ist. Aus ihr lässt sich deshalb auch nicht ableiten, dass jede Begrenzung rechtswidrig war.

Der sozialpolitische Befund bleibt dennoch deutlich: Wo Haushalte ihre Wohnung dauerhaft aus dem Geld für den täglichen Lebensunterhalt mitfinanzieren, wird das Versprechen einer ausreichenden Existenzsicherung im Alltag brüchig. Ob kommunale Richtwerte zur Wohnungswirklichkeit passen, muss sich auch daran messen lassen, ob geeigneter Wohnraum tatsächlich erreichbar ist.

Sechs Monate erlauben keine pauschale Kürzung

Nach § 22 SGB II können höhere Unterkunftskosten im üblichen Kostensenkungsverfahren weiter anzuerkennen sein, solange eine Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Das Gesetz nennt hierfür grundsätzlich eine Regelfrist von längstens sechs Monaten, verlangt aber die Berücksichtigung des Einzelfalls.

Eine erfolglose Wohnungssuche sollte deshalb nachvollziehbar dokumentiert werden, etwa durch gespeicherte Angebote, Bewerbungen und Absagen. Welche weiteren Umstände geprüft werden sollten, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über die Reaktion auf eine drohende Mietkürzung durch das Jobcenter.

Auch die Berechnung selbst verdient einen genauen Blick: Stimmen Haushaltsgröße, berücksichtigte Mietbestandteile und der zugrunde gelegte Richtwert? Hinweise auf mögliche Verfahrensfehler enthält der Beitrag zur Kostensenkungsaufforderung und den Anforderungen an Jobcenter.

Gegen einen zu niedrigen Bescheid ist Widerspruch möglich

Gegen einen Bescheid, der Unterkunftskosten zu niedrig bewilligt, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Wie das funktioniert, beschreibt der Ratgeber zum Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid.

Die bloße Aufforderung zur Kostensenkung ist dagegen regelmäßig noch kein unmittelbar anfechtbarer Verwaltungsakt. Betroffene sollten darauf trotzdem schriftlich reagieren und Hindernisse einer Kostensenkung frühzeitig belegen.

Wenn eine Entscheidung besonders dringend ist, kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht kommen. Dafür müssen der geltend gemachte Anspruch und die drohenden wesentlichen Nachteile nachvollziehbar dargelegt werden.

Sieben Fragen und Antworten zur Wohnkostenlücke 2025

Was bedeutet Wohnkostenlücke?

Die Wohnkostenlücke bezeichnet die Differenz zwischen den tatsächlichen und den vom Jobcenter anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten. Der nicht anerkannte Betrag bleibt zunächst vom betroffenen Haushalt zu finanzieren.

Wie hoch war die durchschnittliche Lücke 2025?

Bei den betroffenen Miet-Bedarfsgemeinschaften betrug sie bundesweit 129,39 Euro monatlich. Der Betrag ist ein Durchschnitt und kann im Einzelfall deutlich höher oder niedriger ausfallen.

Wie viele Haushalte waren betroffen?

Im Jahresdurchschnitt waren es 375.980 Miet-Bedarfsgemeinschaften. Das entsprach 14,9 Prozent der Miet-Bedarfsgemeinschaften mit laufend anerkannten Unterkunftskosten.

Was besagen die genannten 3,1 Prozent?

Sie beschreiben den Anteil der Wohnkostenlücke an den tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten über alle erfassten Miet-Bedarfsgemeinschaften hinweg. Der Anteil der betroffenen Haushalte wird mit einer anderen Kennzahl ausgewiesen.

Warum belastet die Wohnkostenlücke den Regelbedarf?

Die vertraglich geschuldete Miete sinkt durch eine niedrigere Anerkennung des Jobcenters nicht. Fehlen andere verfügbare Mittel, müssen Betroffene die Differenz aus dem Geld für ihren täglichen Lebensunterhalt bezahlen.

Darf das Jobcenter nach sechs Monaten immer kürzen?

Nein, der Ablauf der Regelfrist ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls. Ist eine Kostensenkung nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar, kann eine weitere Anerkennung höherer Kosten geboten sein.

Was können Betroffene gegen eine Mietlücke unternehmen?

Sie sollten die Berechnung prüfen, Hindernisse einer Kostensenkung belegen und gegen einen fehlerhaften Bewilligungs- oder Änderungsbescheid fristgerecht Widerspruch einlegen. Bei dringenden finanziellen Nachteilen kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich werden.