Pflegeheim unbezahlbar: Das können Angehörige tun, bevor das Ersparte aufgebraucht ist

Die Heimrechnung kommt jeden Monat, die Rücklagen werden kleiner, und irgendwann reicht auch der Rest auf dem Konto nicht mehr.

Viele Familien wenden sich erst dann ans Sozialamt – dabei müssen Pflegebedürftige ihr geschütztes Vermögen grundsätzlich nicht für die Heimkosten aufbrauchen.

Die Hilfe zur Pflege ist eine gesetzliche Leistung für Menschen, die notwendige Pflege nicht ausreichend selbst finanzieren können. Wer rechtzeitig den Hilfebedarf meldet, kann verhindern, dass aus einer absehbaren Finanzierungslücke eine akute Notlage wird.

Die Pflegeversicherung lässt eine Rechnung übrig

Die Pflegeversicherung übernimmt bei einem Heimaufenthalt nur einen Teil der Kosten. Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und ein verbleibender pflegebedingter Eigenanteil können die Rente deutlich übersteigen.

Auch die Zuschläge nach § 43c SGB XI beseitigen diese Lücke nicht vollständig: Sie reduzieren den pflegebedingten Eigenanteil abhängig von der Bezugsdauer, erfassen aber nicht die gesamte Heimrechnung. Was hinter den einzelnen Positionen steckt, erläutert der Beitrag zum Pflegeheim-Eigenanteil, wenn die Rente nicht mehr reicht.

Wann das Sozialamt helfen muss

Für die stationäre Hilfe zur Pflege müssen grundsätzlich Pflegegrad 2 bis 5 und ein entsprechender Bedarf an Heimpflege vorliegen.

Nach § 65 SGB XII besteht der Anspruch, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheiten des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.

Hinzu kommt die finanzielle Prüfung: Vorrangige Leistungen, insbesondere der Pflegeversicherung, sowie das zumutbar einzusetzende Einkommen und Vermögen dürfen zur Finanzierung nicht ausreichen. Nach § 61 SGB XII werden dabei auch die Verhältnisse nicht getrennt lebender Ehegatten oder eingetragener Lebenspartner berücksichtigt.

Das Sozialamt prüft die notwendigen und sozialhilferechtlich anerkennungsfähigen Kosten; eine vollständige Übernahme jeder privat vereinbarten Zusatzleistung ist damit nicht zugesagt. Neben der Hilfe zur Pflege können Leistungen für den Lebensunterhalt im Heim erforderlich sein, etwa Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt.

10.000 Euro dürfen grundsätzlich bleiben

Alleinstehende müssen ihr Geldvermögen grundsätzlich nicht bis auf null verbrauchen: Der allgemeine geschützte Geldbetrag beträgt regelmäßig 10.000 Euro. Bei gemeinsam berücksichtigten erwachsenen Ehepartnern bleiben regelmäßig insgesamt 20.000 Euro geschützt.

Diese Beträge folgen aus der Verordnung zu § 90 Absatz 2 Nummer 9 SGB XII. Wer noch deutlich mehr anrechenbares Vermögen besitzt, muss den übersteigenden Teil grundsätzlich zunächst einsetzen; eine frühe Kontaktaufnahme mit dem Sozialamt ersetzt diese Prüfung nicht.

Weitere Vermögenswerte können zusätzlich geschützt sein, beispielsweise angemessener Hausrat oder unter bestimmten Voraussetzungen ein angemessenes Eigenheim.

Auch eine angemessene, verbindlich zweckgebundene Bestattungsvorsorge kann geschützt sein; ein frei verfügbares Sparkonto wird durch die Bezeichnung „für die Beerdigung“ allein nicht unantastbar.

Die erste Meldung darf nicht auf vollständige Unterlagen warten

Für die Hilfe zur Pflege gilt nach § 18 SGB XII grundsätzlich das Kenntnisprinzip: Die Sozialhilfe setzt ein, sobald dem Sozialhilfeträger bekannt ist, dass die Leistungsvoraussetzungen vorliegen.

Ein vollständig ausgefüllter Formularsatz ist deshalb nicht die Voraussetzung dafür, den Hilfebedarf erstmals wirksam mitzuteilen.

Angehörige sollten die Finanzierungslücke nachweisbar melden, sobald absehbar ist, wann das einzusetzende Vermögen nicht mehr reicht. Dazu gehören die Höhe der Heimkosten, die verfügbaren Einnahmen, der aktuelle Vermögensstand und möglichst der voraussichtliche Zeitpunkt der Bedürftigkeit.

Die bloße Bitte um allgemeine Beratung kann dafür zu unbestimmt sein. Besser ist eine konkrete Mitteilung mit der ausdrücklichen Bitte um Sozialhilfeprüfung und einer Bestätigung des Eingangs.

Für Zeiten vor der Kenntnis des Sozialamts werden Pflegekosten grundsätzlich nicht nachträglich übernommen. Umgekehrt verschiebt eine lange Bearbeitung einen bereits bestehenden Anspruch nicht einfach auf den Tag, an dem der Bescheid fertig wird.

So kann die erste Nachricht an das Sozialamt aussehen

Eine bevollmächtigte Tochter könnte beispielsweise schreiben:

„Ich vertrete meine Mutter [Name, Geburtsdatum, bisherige Anschrift], die im Pflegeheim [Name] lebt und deren notwendige Heimkosten voraussichtlich ab [Datum] nicht mehr aus den verfügbaren eigenen Mitteln gedeckt werden können. Hiermit zeige ich den Hilfebedarf an und beantrage Hilfe zur Pflege sowie die erforderlichen Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich gegebenenfalls Grundsicherung im Alter; weitere Unterlagen reiche ich nach.“

Die ausdrückliche Beantragung der Grundsicherung ist sinnvoll, weil diese Leistung nach § 44 SGB XII einen Antrag voraussetzt. Für die weitere Bearbeitung müssen die angeforderten Formulare und Nachweise anschließend vollständig eingereicht werden.

Erste Anlaufstelle ist in der Regel das Sozialamt am bisherigen Wohnort der pflegebedürftigen Person. Für stationäre Leistungen richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach § 98 SGB XII grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt bei Heimaufnahme beziehungsweise dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der zwei Monate davor; die Behördenorganisation unterscheidet sich nach Bundesland.

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Welche Unterlagen Angehörige zusammenstellen sollten

Das Sozialamt muss Pflegebedarf, Heimkosten und wirtschaftliche Verhältnisse nachvollziehen können. Welche Nachweise im Einzelnen verlangt werden, hängt vom Fall und vom zuständigen Träger ab.

Bereich Typische Unterlagen Identität und Vertretung Personalausweis, gegebenenfalls Vollmacht oder Betreuerausweis. Pflegebedarf und Pflegeversicherung Pflegegradbescheid, Leistungsbescheid der Pflegekasse, gegebenenfalls Gutachten des Medizinischen Dienstes und ärztliche Unterlagen. Heimkosten Heimvertrag, aktuelle Kostenaufstellung, Rechnungen und Mitteilungen über Entgelterhöhungen. Einkommen Aktuelle Bescheide über gesetzliche und betriebliche Renten, Pensionen sowie Nachweise über weitere Einnahmen. Konten und Geldanlagen Lückenlose Kontoauszüge aller Konten sowie Nachweise über Sparbücher, Depots und sonstige Geldanlagen. Weiteres Vermögen Unterlagen zu Immobilien, Fahrzeugen, Lebensversicherungen einschließlich Rückkaufswert sowie Bestattungsvorsorge. Partner zu Hause Einkommens- und Vermögensnachweise des Partners, Mietvertrag beziehungsweise Wohnkosten sowie Belege über besondere Belastungen.

Häufig werden zunächst Kontoauszüge der letzten drei Monate verlangt, einzelne Stellen fordern sechs Monate oder bei konkretem Klärungsbedarf weitere Nachweise. Angehörige sollten deshalb die aktuelle Unterlagenanforderung ihres Sozialamts beachten und fehlende Dokumente gezielt nachreichen.

Der Ehepartner zu Hause darf nicht übergangen werden

Der Umzug ins Pflegeheim beendet eine bestehende eheliche Gemeinschaft nicht automatisch. Deshalb kann das Sozialamt grundsätzlich Einkommen und Vermögen beider nicht getrennt lebender Ehepartner prüfen, auch wenn sie getrennte Konten führen.

Der Partner zu Hause benötigt aber weiterhin Geld für seinen Lebensunterhalt und die Wohnung. Bei längerer stationärer Unterbringung muss nach § 92 Absatz 2 SGB XII auch seine bisherige Lebenssituation berücksichtigt werden; einen bundesweit einheitlichen Restbetrag für alle Ehepaare gibt es nicht.

Angehörige sollten deshalb eine nachvollziehbare Berechnung verlangen, statt sich mit einer pauschalen Zahlungsforderung zufriedenzugeben. Ausführlicher erklärt gegen-hartz.de, wie viel Geld dem Ehepartner zu Hause bleiben muss.

Ein angemessenes Eigenheim kann nach § 90 SGB XII geschützt bleiben, wenn beispielsweise der Ehepartner dort weiter wohnt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Steht das Haus nach dem dauerhaften Heimeinzug allein leer, besteht dieser Schutz nicht automatisch fort.

Kinder müssen nicht automatisch die Lücke schließen

Beim Unterhaltsrückgriff des Sozialamts werden Ansprüche gegenüber einem erwachsenen Kind grundsätzlich erst berücksichtigt, wenn dessen jährliches Gesamteinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt. Die Grenze nach § 94 Absatz 1a SGB XII wird für jedes Kind einzeln geprüft; die Einkommen von Geschwistern werden dafür nicht zusammengerechnet.

Gemeint ist das Gesamteinkommen im sozialrechtlichen Sinn, zu dem neben Arbeitsverdienst auch andere steuerrechtliche Einkünfte gehören können. Oberhalb der Grenze muss zusätzlich geprüft werden, ob und in welcher Höhe das Kind nach Unterhaltsrecht tatsächlich zahlen kann; für Ehepartner gilt diese 100.000-Euro-Grenze nicht.

Eine eigene vertragliche Haftungsübernahme gegenüber dem Pflegeheim ist davon zu unterscheiden. Wer für einen Angehörigen unterschreibt, sollte seine Vertretung eindeutig kenntlich machen und eine zusätzliche Schuldbeitritts- oder Haftungserklärung vor der Unterschrift prüfen lassen.

Auch im Heim muss Geld für persönliche Bedürfnisse bleiben

Bei entsprechendem Sozialhilfeanspruch steht volljährigen Heimbewohnern 2026 grundsätzlich ein persönlicher Barbetrag von mindestens 152,01 Euro monatlich zu. Nach § 27b SGB XII beträgt der Mindestbarbetrag 27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1; Bekleidung und Schuhe werden zusätzlich berücksichtigt.

Die Finanzierung darf deshalb nicht allein nach der Formel „Heimrechnung minus Rente“ beurteilt werden. Was Betroffenen für eigene Ausgaben verbleiben muss, erläutert der Beitrag zum persönlichen Barbetrag im Pflegeheim.

Was bei Verzögerung oder Ablehnung hilft

Drohen während der Bearbeitung Zahlungsrückstände, sollten Angehörige das Sozialamt schriftlich auf die Dringlichkeit hinweisen und mit dem Heim eine vorübergehende Zahlungsregelung klären. Unterstützung können ein Pflegestützpunkt, die Sozialberatung oder eine im Sozialrecht tätige Beratungsstelle leisten.

Gegen einen ablehnenden oder fehlerhaften Bescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Ist die notwendige Versorgung akut gefährdet, kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweilige Anordnung beim Sozialgericht infrage.

Beispiel aus der Praxis: Hilfe verlangen, bevor die Reserve verschwindet

Die 84-jährige Frau Berger lebt mit Pflegegrad 3 im Heim, nach den Leistungen der Pflegeversicherung bleiben monatlich 3.000 Euro zu finanzieren. Sie erhält 1.600 Euro Rente und besitzt noch 12.500 Euro auf ihrem Sparkonto, weiteres verwertbares Vermögen hat sie nicht.

Schon ohne zusätzliche persönliche Bedarfe fehlen monatlich 1.400 Euro, während ihre Rücklage nur noch 2.500 Euro über dem allgemeinen Schutzbetrag liegt. Ihre bevollmächtigte Tochter meldet dem Sozialamt deshalb sofort die absehbare Bedürftigkeit und reicht Heimvertrag, Pflegekassenbescheid und Kontonachweise nach.

Sobald die Leistungsvoraussetzungen vorliegen, muss das Sozialamt den anerkannten ungedeckten Bedarf einschließlich des persönlichen Lebensunterhalts prüfen. Frau Berger muss die geschützten 10.000 Euro grundsätzlich nicht erst verbrauchen, um Hilfe erhalten zu können.

Sechs Fragen und Antworten zur Hilfe bei unbezahlbaren Heimkosten

Muss das Konto leer sein, bevor das Sozialamt zahlt?

Nein, der allgemeine geschützte Geldbetrag liegt für Alleinstehende regelmäßig bei 10.000 Euro, für ein gemeinsam berücksichtigtes erwachsenes Ehepaar bei insgesamt 20.000 Euro. Zusätzlich können weitere Vermögenswerte geschützt sein.

Reicht Pflegegrad 1 für die stationäre Hilfe zur Pflege?

Nein, die stationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII setzt grundsätzlich Pflegegrad 2 bis 5 voraus. Bei Pflegegrad 1 sieht die Hilfe zur Pflege nur begrenzte Leistungen vor, jedoch keine entsprechende Finanzierung der stationären Pflege.

Kann ich das Sozialamt schon ohne alle Nachweise informieren?

Ja, der konkrete Hilfebedarf sollte frühzeitig und nachweisbar mitgeteilt werden. Die benötigten Unterlagen müssen anschließend für die Prüfung nachgereicht werden.

Übernimmt das Sozialamt auch alte Heimrechnungen?

Eine nachträgliche Übernahme von Pflegekosten aus der Zeit vor der Kenntnis des Sozialamts ist grundsätzlich ausgeschlossen. Geht es um Kosten nach einer rechtzeitigen Meldung, muss geprüft werden, ob die Leistungsvoraussetzungen bereits damals erfüllt waren.

Müssen die Kinder zahlen, wenn die Rente nicht reicht?

Das Sozialamt kann Kinder beim Elternunterhalt grundsätzlich erst bei mehr als 100.000 Euro jährlichem Gesamteinkommen in Anspruch nehmen und muss dann ihre unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit prüfen. Eine wirksam vereinbarte eigene Zahlungspflicht gegenüber dem Heim kann unabhängig davon bestehen.

Darf das Sozialamt den Verkauf des Hauses verlangen?

Ein angemessenes, weiterhin etwa vom Ehepartner bewohntes Eigenheim kann gesetzlich geschützt sein. Bei einem dauerhaft leerstehenden Haus oder anderem verwertbaren Immobilienvermögen ist eine gesonderte Prüfung erforderlich.