Lieber kein Pflegeheim: Diese Alternativen fürs Wohnen im Rentenalter gibt es

Wenn das Leben in der bisherigen Wohnung schwieriger wird, scheint der Umzug in ein Pflegeheim für viele Familien zunächst die naheliegende Lösung zu sein.

Doch zwischen dem vollständig selbstständigen Wohnen und der stationären Pflege gibt es inzwischen zahlreiche Wohn- und Versorgungsformen. Welche Variante passt, hängt vor allem vom Gesundheitszustand, vom Unterstützungsbedarf, von den finanziellen Möglichkeiten und vom Wunsch nach Selbstständigkeit ab.

Eine frühzeitige Entscheidung kann dabei viel verändern. Wer erst nach einem Sturz, einem Krankenhausaufenthalt oder einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands nach einer neuen Wohnung sucht, muss häufig unter erheblichem Zeitdruck handeln.

Ambulante Pflege kann einen Heimeinzug hinauszögern

Eine barrierearme Wohnung allein genügt jedoch nicht, wenn regelmäßig Unterstützung benötigt wird. Ambulante Pflegedienste können beispielsweise bei Körperpflege, Mobilität oder bestimmten Aufgaben im Haushalt helfen. Hinzu kommen Betreuungsdienste, Essen auf Rädern, Hausnotrufsysteme und Unterstützung durch Angehörige oder Nachbarn.

Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2 können je nach Versorgung Pflegegeld, ambulante Pflegesachleistungen oder eine Kombination aus beiden Leistungen erhalten. Der Umfang hängt vom Pflegegrad und davon ab, wie die Versorgung organisiert wird. Auch Tagespflege kann dazu beitragen, dass ein Mensch weiterhin zu Hause wohnen kann, obwohl Angehörige die Betreuung nicht durchgehend übernehmen können.

Welche Ansprüche bestehen, sollte nach einem neuen Pflegegrad vollständig geprüft werden. Einen ausführlichen Überblick bietet beispielsweise der Gegen-Hartz-Ratgeber zu den Leistungen bei Pflegegrad 2 im Jahr 2026.

Betreutes Wohnen bedeutet nicht automatisch umfassende Pflege

Betreutes Wohnen, häufig auch als Service-Wohnen bezeichnet, richtet sich vor allem an Menschen, die weiterhin in einer eigenen Wohnung leben möchten, aber mehr Sicherheit und Unterstützung wünschen. Häufig befinden sich die Wohnungen in barrierearmen oder barrierefreien Anlagen. Zusätzlich können Hausnotruf, Hausmeisterdienste, Beratung oder die Vermittlung weiterer Hilfen angeboten werden.

Wichtig ist allerdings ein genauer Blick in den Vertrag. Die Begriffe „Betreutes Wohnen“ und „Service-Wohnen“ sind nicht gesetzlich geschützt, sodass sich die angebotenen Leistungen erheblich unterscheiden können. Eine Wohnung mit Hausnotruf und Hausmeisterdienst ist etwas anderes als eine Anlage, in der zusätzlich ambulante Pflege und umfangreiche Betreuung verfügbar sind.

Interessenten sollten deshalb nicht nur die Miete vergleichen. Auch verpflichtende Servicepauschalen, Kosten für Mahlzeiten, Reinigung, Notrufsysteme und zusätzlich buchbare Dienstleistungen können die monatliche Belastung erhöhen.

Eine Senioren-WG bietet Gemeinschaft ohne Heimstruktur

Eine weitere Möglichkeit ist eine klassische Senioren-Wohngemeinschaft. Mehrere ältere Menschen teilen sich eine Wohnung oder ein Haus, verfügen aber in der Regel über einen eigenen privaten Bereich. Küche, Wohnzimmer oder Garten werden gemeinsam genutzt.

Dieses Modell eignet sich vor allem für Menschen, die noch relativ selbstständig sind und nicht allein leben möchten. Haushaltshilfen oder ambulante Dienste können zusätzlich beauftragt werden. Eine normale Senioren-WG ist jedoch nicht automatisch eine Pflege-WG und erhält deshalb auch nicht automatisch die besonderen Leistungen für ambulant betreute Wohngruppen.

Pflege-WGs verbinden eigene Räume mit gemeinsamer Unterstützung

Deutlich stärker auf Menschen mit Pflegebedarf ausgerichtet sind ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaften. Bewohner haben üblicherweise ein eigenes Zimmer und teilen Gemeinschaftsräume. Pflege und Unterstützung werden ambulant organisiert, sodass die Bewohner nicht wie in einer vollstationären Einrichtung versorgt werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt die Pflegeversicherung 2026 einen Wohngruppenzuschlag von 224 Euro monatlich je anspruchsberechtigter Person. Bei der Neugründung einer solchen Wohngruppe können zusätzlich bis zu 2.613 Euro Anschubfinanzierung pro anspruchsberechtigter Person beantragt werden. Insgesamt ist diese Gründungsförderung auf 10.452 Euro je Wohngruppe begrenzt.

Gegen-Hartz erläutert die Voraussetzungen ausführlicher im Beitrag „Pflegegeld: 2.613 Euro Anschubfinanzierung für Pflege-WGs“. Nicht jede gemeinsam bewohnte Wohnung erfüllt automatisch die Voraussetzungen für diese Förderung.

Pflege-WGs sind nicht immer günstiger als ein Pflegeheim

Wer sich für eine Pflege-WG interessiert, sollte die Kosten genau berechnen. Neben der Miete entstehen häufig Ausgaben für Haushaltsführung, Betreuung, eine Präsenzkraft und individuelle Pflegeleistungen. Deshalb kann eine Pflege-WG finanziell durchaus in einer ähnlichen Größenordnung wie eine stationäre Einrichtung liegen.

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Der Unterschied liegt häufig stärker in der Gestaltung des Alltags. Eine kleinere Bewohnergruppe, eigene Räume und mehr Mitbestimmung können für manche Menschen angenehmer sein. Gleichzeitig müssen Angehörige bei selbstorganisierten Wohngemeinschaften teilweise mehr organisatorische Aufgaben übernehmen.

Mehrgenerationenwohnen verbindet Jung und Alt

Beim Mehrgenerationenwohnen leben Menschen unterschiedlichen Alters in einem gemeinsamen Gebäude oder Wohnprojekt. Jeder Haushalt verfügt üblicherweise über eine eigene Wohnung, während Gemeinschaftsräume, Gärten oder Treffpunkte gemeinsam genutzt werden. Gegenseitige Unterstützung kann dadurch leichter entstehen.

Für ältere Menschen kann das bedeuten, dass soziale Kontakte erhalten bleiben und kleinere Alltagshilfen innerhalb der Hausgemeinschaft möglich sind. Professionelle Pflege ersetzt dieses Modell allerdings nicht. Steigt der Hilfebedarf, können ambulante Dienste oder andere Unterstützungsangebote zusätzlich notwendig werden.

Gemeinschaftliche Wohnprojekte verlangen mehr Eigeninitiative

Neben klassischen Mehrgenerationenprojekten gibt es Genossenschaften, Wohnvereine und selbstorganisierte Hausgemeinschaften für ältere Menschen. Bewohner entscheiden dabei häufig selbst über das Zusammenleben und die Gestaltung gemeinsamer Bereiche. Manche Projekte kombinieren normale Wohnungen mit ambulanten Pflegeangeboten oder einer Pflege-WG.

Solche Modelle können viel Selbstbestimmung bieten, benötigen aber häufig eine längere Vorbereitung. Bei begehrten Projekten können außerdem Wartezeiten entstehen. Wer sich diese Wohnform für das Alter vorstellen kann, sollte daher nicht erst nach Eintritt einer Pflegebedürftigkeit mit der Suche beginnen.

Auch eine kleinere barrierefreie Wohnung kann die richtige Lösung sein

Nicht immer braucht es ein spezielles Seniorenangebot. Für Eigentümer eines großen Hauses kann beispielsweise der Umzug in eine kleinere barrierearme Miet- oder Eigentumswohnung eine passende Lösung sein. Dadurch können Gartenarbeit, Treppen und hohe Instandhaltungskosten entfallen.

Entscheidend ist dabei auch das Wohnumfeld. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, öffentlicher Nahverkehr und erreichbare Angehörige können im Alltag wichtiger werden als zusätzliche Quadratmeter. Eine günstige Wohnung ohne passende Infrastruktur kann im höheren Alter schnell neue Probleme schaffen.

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Betreutes Wohnen zu Hause ist ebenfalls möglich

In einigen Städten und Gemeinden gibt es Angebote, die als betreutes Wohnen zu Hause bezeichnet werden. Die ältere Person bleibt in ihrer bisherigen Wohnung, schließt aber einen Betreuungsvertrag mit einem Anbieter ab. Dafür wird beispielsweise eine feste Kontaktperson vermittelt, die Hilfen organisiert und bei Fragen erreichbar ist.

Je nach Anbieter lassen sich weitere Dienstleistungen hinzubuchen. Dazu können Haushaltshilfe, Besuchsdienste oder Unterstützung bei der Organisation von Pflege gehören. Ob ein solches Angebot verfügbar ist, hängt stark vom Wohnort ab.

Live-in-Betreuung kann das Wohnen zu Hause ermöglichen

Manche Familien beschäftigen eine Betreuungskraft, die vorübergehend oder dauerhaft im Haushalt der pflegebedürftigen Person lebt. Diese Form wird häufig als Live-in-Betreuung oder umgangssprachlich als „24-Stunden-Betreuung“ bezeichnet. Sie kann insbesondere dann interessant sein, wenn eine Person viel Unterstützung im Alltag benötigt und trotzdem in ihrer Wohnung bleiben möchte.

Eine tatsächliche Arbeitsbereitschaft rund um die Uhr darf daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Arbeitszeit, Ruhezeiten, Beschäftigungsmodell und Sozialversicherung müssen rechtssicher organisiert sein. Außerdem ersetzt eine Betreuungskraft nicht automatisch einen zugelassenen Pflegedienst oder medizinische Behandlungspflege.

Pflegegrad und Wohngeld können die Finanzierung erleichtern

Bei der Entscheidung sollte nicht allein auf die monatliche Miete geschaut werden. Pflegeleistungen, Betreuungskosten, Servicepauschalen und mögliche Eigenanteile können die tatsächlichen Ausgaben deutlich verändern. Gleichzeitig kommen je nach persönlicher Situation Leistungen der Pflegeversicherung und gegebenenfalls Wohngeld infrage.

Auch Rentner mit Pflegegrad können unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld erhalten. Pflegegeld der Pflegeversicherung wird dabei grundsätzlich nicht wie normales Einkommen berücksichtigt.

Die Pflegeexpertin Carolin-Jana Klose erklärt die Zusammenhänge ausführlich im Beitrag „Trotz Pflegegeld und Rente zusätzlich Anspruch auf Wohngeld“.

Wer dagegen Grundsicherung im Alter oder andere Leistungen erhält, bei denen Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden, kann nicht ohne Weiteres zusätzlich Wohngeld beziehen. Vor einem Umzug in eine teurere Wohnform sollte deshalb möglichst geklärt werden, welche Kosten tatsächlich übernommen werden.

Ein Pflegeheim bleibt für manche Situationen dennoch die bessere Lösung

Alternative Wohnformen sind nicht automatisch für jeden Pflegebedürftigen geeignet. Bei sehr hohem Pflegebedarf, schweren kognitiven Einschränkungen oder ständig notwendiger Überwachung kann eine stationäre Einrichtung mehr Versorgungssicherheit bieten.

Aber wichtig ist daher nicht die Frage, welche Wohnform allgemein die beste ist, sondern welche Versorgung im konkreten Fall dauerhaft funktioniert.

Auch Angehörige sollten ihre eigenen Belastungsgrenzen berücksichtigen. Ein Modell, das nur funktioniert, wenn Familienmitglieder jeden Tag mehrere Stunden einspringen, kann langfristig instabil werden. Eine professionelle Beratung kann helfen, den tatsächlichen Hilfebedarf realistisch einzuschätzen.

Früh planen statt erst im Notfall entscheiden

Die größte Auswahl haben ältere Menschen meist dann, wenn noch kein akuter Umzug notwendig ist. Wohnungen können besichtigt, Verträge verglichen und mögliche Förderungen geprüft werden. Auch Gespräche mit Angehörigen über gewünschte Wohnformen lassen sich besser führen, solange kein unmittelbarer Entscheidungsdruck besteht.

Hilfreich kann außerdem eine Beratung bei der Pflegekasse oder einem örtlichen Pflegestützpunkt sein. Dort können Betroffene klären, welche ambulanten Leistungen, Hilfsmittel und Wohnraumanpassungen bei einem vorhandenen Pflegegrad infrage kommen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 79-jährige Rentnerin lebt allein in einer Wohnung im zweiten Stock und erhält nach einer Verschlechterung ihrer Beweglichkeit Pflegegrad 2. Statt sofort in ein Pflegeheim umzuziehen, findet sie eine barrierearme Wohnung in einer Service-Wohnanlage in der Nähe ihrer Tochter. Ein ambulanter Pflegedienst übernimmt morgens bestimmte Pflegeleistungen, während ein Hausnotruf zusätzliche Sicherheit gibt.

Ihre Leistungen der Pflegeversicherung werden entsprechend der gewählten Versorgung eingesetzt. Gleichzeitig lässt sie prüfen, ob wegen ihrer Rente und der neuen Mietkosten ein Wohngeldanspruch besteht. Auf diese Weise kann sie weiterhin in einer eigenen Wohnung leben, obwohl sie regelmäßig Hilfe benötigt.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohnen im Alter

Frage 1: Ist betreutes Wohnen dasselbe wie ein Pflegeheim?

Nein. Bewohner des betreuten oder Service-Wohnens leben normalerweise in einer eigenen Wohnung und können zusätzliche Dienstleistungen buchen. Eine umfassende pflegerische Versorgung gehört nicht automatisch zum Angebot.

Frage 2: Kann die Pflegekasse einen altersgerechten Umbau bezahlen?

Bei vorhandenem Pflegegrad kann die Pflegeversicherung 2026 bis zu 4.180 Euro je wohnumfeldverbessernder Maßnahme übernehmen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Antrag sollte möglichst vor Beginn der Arbeiten gestellt werden.

Frage 3: Wie viel zahlt die Pflegeversicherung für eine Pflege-WG?

Für anspruchsberechtigte Bewohner einer ambulant betreuten Wohngruppe beträgt der Wohngruppenzuschlag 2026 monatlich 224 Euro. Für die Gründung kann zusätzlich eine Anschubfinanzierung von bis zu 2.613 Euro je anspruchsberechtigter Person möglich sein.

Frage 4: Ist eine Pflege-WG grundsätzlich günstiger als ein Pflegeheim?

Nein. Miete, Betreuung, Haushaltskosten und Pflege können zusammen ebenfalls hohe monatliche Ausgaben verursachen. Die Wohnform sollte daher nicht allein nach dem Preis ausgewählt werden.

Frage 5: Kann man trotz Pflegebedürftigkeit dauerhaft zu Hause wohnen?

Das ist in vielen Fällen möglich, wenn Wohnung und Versorgung zum individuellen Hilfebedarf passen. Wohnraumanpassungen, ambulante Pflege, Tagespflege, Haushaltshilfen und ein Hausnotruf können miteinander kombiniert werden.

Frage 6: Wann sollte man sich mit alternativen Wohnformen beschäftigen?

Möglichst bevor ein akuter Pflege- oder Umzugsbedarf entsteht. Dann bleibt genügend Zeit, Wohnungen und Wohnprojekte zu besichtigen, Kosten zu vergleichen und Leistungen der Pflegeversicherung oder andere finanzielle Hilfen prüfen zu lassen.

Quellen und weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen bieten das Bundesgesundheitsministerium zu Pflege-Wohngemeinschaften und alternativen Wohnformen, das Bundesportal „Wege zur Pflege“ zum Wohnen im Alter sowie das Serviceportal „Zuhause im Alter“ zum betreuten Wohnen.