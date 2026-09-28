Pflegeheim: 3.364 Euro Eigenanteil – Politik streitet über die Finanzierung

Den gesetzlichen Pflegekassen fehlt Geld, während Pflegebedürftige immer höhere Heimkosten tragen. Jetzt streitet die Politik darüber, ob die private Pflegeversicherung einen Teil der Last übernehmen soll. Der PKV-Verband wehrt sich gegen einen Finanzausgleich und kündigt rechtliche Gegenwehr an.

Für Versicherte geht es nicht nur darum, wer die wachsende Finanzierungslücke schließt. Entscheidend ist, ob eine Reform ihre eigene Belastung senkt statt sie weiter zu erhöhen.

Warum die private Pflegeversicherung zahlen soll

Wie die Ärzte Zeitung am 21. September 2026 berichtet, prüft das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium verschiedene Modelle für einen Ausgleich zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung.

Dahinter steht ein Verteilungsproblem: Beide Systeme sichern das Risiko der Pflegebedürftigkeit ab, tragen aber unterschiedlich hohe Lasten.

Nach den im Bericht genannten Zahlen lag der Anteil der Pflegebedürftigen 2024 in der sozialen Pflegeversicherung bei 8,1 Prozent, in der privaten dagegen bei 4,5 Prozent. Die Befürworter eines Ausgleichs argumentieren deshalb, dass die günstigere Risikostruktur der privaten Versicherung eine finanzielle Beteiligung rechtfertige.

Die Quoten beschreiben allerdings noch nicht, wie hoch ein angemessener Transfer ausfallen müsste. Dafür wären auch die jeweiligen Leistungsausgaben und weitere Unterschiede zu berücksichtigen.

PKV droht mit rechtlichen Schritten

Der Vorsitzende des PKV-Verbandes, Thomas Brahm, bezeichnet die Vorschläge in einer Erklärung vom 21. September als „Dammbruch“. Der Verband lehnt sowohl einen Finanzausgleich als auch die diskutierte Übertragung von Alterungsrückstellungen in die soziale Pflegeversicherung ab.

Er warnt, damit würde angespartes Vorsorgekapital seinem bisherigen Zweck entzogen und das Vertrauen in private Vorsorge beschädigt.

Die PKV hält solche Eingriffe für verfassungswidrig und kündigt an, die Interessen ihrer Versicherten mit rechtlichen Mitteln zu verteidigen. Diese Bewertung ist die Position eines Interessenverbandes. Sie ersetzt weder die Prüfung eines konkreten Gesetzes noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts.

Ob ein Modell rechtlich Bestand hätte, hängt auch davon ab, wie der Gesetzgeber es ausgestaltet.

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Finanzausgleich und Rückstellungen sind zwei verschiedene Fragen

Ein Ausgleich zwischen den Versicherungssystemen soll finanzielle Belastungen anders verteilen. Alterungsrückstellungen haben dagegen eine besondere Funktion: Private Versicherer legen einen Teil der Beiträge für höhere Ausgaben im Alter zurück.

Wer über deren Übertragung spricht, berührt daher die Finanzierung künftiger Leistungen.

Beides gehört politisch zur selben Debatte, darf aber nicht gleichgesetzt werden. Ein Finanzausgleich bedeutet nicht schon begrifflich, dass sämtliche privaten Rückstellungen in die gesetzlichen Pflegekassen fließen.

Für eine sachliche Bewertung braucht es ein konkretes Modell: Wer zahlt, wie viel Geld fließt und aus welchen Mitteln stammt es?

Die Finanzlücke besteht schon heute

Der GKV-Spitzenverband meldete Ende August für das erste Halbjahr 2026 ein Defizit von rund 770 Millionen Euro. Dabei waren bereits 1,6 Milliarden Euro aus einem Bundesdarlehen in den Einnahmen enthalten. Die Ausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent, die Gesamteinnahmen nur um 5,4 Prozent.

Für das gesamte Jahr 2026 prognostizierte der Verband ein Minus von 1,19 Milliarden Euro trotz eines Bundesdarlehens von insgesamt 3,2 Milliarden Euro. Ohne dieses Darlehen ergibt sich rechnerisch eine Lücke von 4,39 Milliarden Euro. Kredite verschaffen den Pflegekassen vorübergehend Luft, schaffen aber keine dauerhafte Einnahmequelle.

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Zwei Milliarden Euro wären eine Entlastung – keine vollständige Lösung

Der PKV-Verband nennt ein diskutiertes Ausgleichsvolumen von bis zu zwei Milliarden Euro. Aus seiner Sicht reicht das nicht aus, um die strukturellen Probleme der sozialen Pflegeversicherung dauerhaft zu lösen. Als Argument führt er an, dass die private Versicherung nur etwa zehn Prozent der Versicherten umfasst.

Daraus folgt jedoch nicht, dass ein Ausgleich finanziell bedeutungslos wäre. Zusätzliche Finanzierung kann eine Lücke immerhin verkleinern. Die politische Frage lautet: Ist die Verteilung der Lasten zwischen den Systemen gerecht, und welche weiteren Einnahmen / Reformen braucht die Pflegeversicherung?

Mehr Geld für Pflegekassen senkt nicht automatisch Ihre Heimrechnung

Für Pflegebedürftige zählt vor allem, was sie selbst bezahlen müssen. Nach einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen betrug die durchschnittliche Eigenbeteiligung im ersten Jahr eines Pflegeheimaufenthalts zum 1. Juli 2026 bundesweit 3.364 Euro monatlich. Das waren 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

In diesem Betrag stecken neben dem pflegebedingten Eigenanteil auch Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

Ein Finanzausgleich zwischen Versicherungen würde diese Rechnung nicht automatisch reduzieren. Dafür müsste die Politik zusätzlich festlegen, wie die Entlastung bei Pflegebedürftigen ankommt.

Geld könnte auch zunächst dazu dienen, laufende Leistungen zu finanzieren oder den Druck auf die Beiträge zu mindern. Eine stabilere Pflegekasse und ein günstigerer Heimplatz sind zwei unterschiedliche Ziele.

Die Pflegeversicherung bleibt ein Teilleistungssystem. Sie übernimmt nicht sämtliche Pflegekosten. Reichen Einkommen und einzusetzendes Vermögen für die verbleibenden Kosten nicht aus, kommt Sozialhilfe in Betracht.

Für Betroffene mit kleiner Rente löst die Debatte über einen künftigen Finanzausgleich daher noch kein akutes Zahlungsproblem.

Auch der Bund steht in der Verantwortung

Der GKV-Spitzenverband fordert eine andere Finanzierung staatlicher Aufgaben. Der Bund solle 5,2 Milliarden Euro pandemiebedingte Ausgaben erstatten und die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige übernehmen. Letztere beziffert der Verband auf jährlich rund 5,3 Milliarden Euro mit steigender Tendenz.

Bei diesem Vorschlag ginge es darum, die Rentenbeiträge aus Steuern statt aus Beiträgen zur Pflegeversicherung zu finanzieren.

Auch hier entscheidet die gesetzliche Ausgestaltung darüber, welche Entlastung tatsächlich entsteht.

FAQ: Was bedeutet der Streit für Versicherte?

Ist der Finanzausgleich bereits beschlossen?

Die ausgewerteten Veröffentlichungen berichten über Vorschläge und politischen Streit, nicht über einen beschlossenen Finanzausgleich. Die Ärzte Zeitung meldete am 21. September zudem, dass Gesundheitsminister Carsten Linnemann den Vorschlag ablehnt.

Bekomme ich durch einen Finanzausgleich mehr Pflegegeld?

Aus einem Geldtransfer zwischen den Versicherungssystemen folgt für Sie allein noch kein höheres Pflegegeld. Dafür müsste der Gesetzgeber auch die Leistungsbeträge ändern; ebenso wenig sinkt dadurch automatisch Ihr Eigenanteil im Pflegeheim.

Ist ein Ausgleich tatsächlich verfassungswidrig?

Das behauptet der PKV-Verband und verweist auf rechtliche Einwände. Ein abschließendes gerichtliches Urteil über die aktuell diskutierten Modelle belegen die herangezogenen Veröffentlichungen nicht.

Quellen

Ärzte Zeitung: „Dammbruch“: PKV-Verband warnt vor Finanzausgleich in der Pflege, 21. September 2026

Bundesministerium für Gesundheit: Pflegeversicherung, Stand 14. September 2026

GKV-Spitzenverband: Alarmstufe Rot in der Pflege, Präsentation zur Pressekonferenz vom 31. August 2026

PKV-Verband: Finanzausgleich in der Pflege wäre Dammbruch neuer Qualität, 21. September 2026

PKV-Verband: PKV-Verband lehnt Finanzausgleich in der Pflegeversicherung ab, 3. September 2026

Verband der Ersatzkassen: Pflegebedürftige zahlen im ersten Jahr durchschnittlich 3.364 Euro im Monat aus eigener Tasche, 14. Juli 2026