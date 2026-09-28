Rentenerhöhung 2027: Was von 4,4 Prozent netto bleibt – und wer leer ausgeht

Was von 4,4 Prozent Rentenerhöhung netto bleibt – und wer leer ausgehen könnte

Mehr Rente auf dem Bescheid, aber nicht unbedingt mehr Geld zum Leben: Dieses Problem könnte viele Rentner auch 2027 treffen. Die Deutsche Rentenversicherung erwartet in ihrer Frühjahrsfinanzschätzung eine Rentenanpassung von 4,4 Prozent, doch Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Steuern und die Anrechnung auf Sozialleistungen können das Plus erheblich verkleinern.

Besonders bitter ist das für Menschen, deren Rente schon heute nicht reicht. Wer ergänzend Grundsicherung erhält, kann trotz einer höheren Rentenzahlung am Ende denselben Gesamtbetrag zur Verfügung haben.

4,4 Prozent sind eine Prognose – noch kein Beschluss

Die Zahl stammt aus der Frühjahrsfinanzschätzung 2026 der Deutschen Rentenversicherung Bund vom Mai 2026. Für die Rentenanpassung 2027 werden dort 4,4 Prozent angesetzt.

Damit liegt eine offizielle Vorausberechnung vor, aber noch keine verbindliche Zusage für den 1. Juli 2027. Die endgültige Anpassung wird erst 2027 festgelegt und hängt insbesondere von der tatsächlichen Lohnentwicklung ab.

Wer heute seine künftigen Einnahmen plant, sollte die 4,4 Prozent deshalb als Rechengröße behandeln. Weitere Hintergründe beschreibt Gegen-Hartz im Beitrag zur Rentenerhöhung 2027 und dem möglichen Plus nach Rentenhöhe.

Bei der Standardrente wären rund 84 Euro mehr möglich

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Wer 45 Entgeltpunkte erworben hat und ohne Abschläge in Rente geht, kommt damit auf eine monatliche Bruttorente von 1.913,40 Euro.

Diese sogenannte Standardrente ist eine Modellgröße für 45 Jahre mit jeweils durchschnittlichem Verdienst, nicht die tatsächlich durchschnittlich ausgezahlte Rente. Eine Erhöhung um 4,4 Prozent würde hier rechnerisch rund 84,19 Euro zusätzlich im Monat ergeben.

Die neue Bruttorente läge damit bei ungefähr 1.997,59 Euro. Wie viel davon verfügbar bleibt, lässt sich allerdings erst nach den persönlichen Abzügen und möglichen Auswirkungen auf andere Leistungen sagen.

Was nach Kranken- und Pflegeversicherung übrig bleibt

Bei Pflichtversicherten in der Krankenversicherung der Rentner trägt die Rentenversicherung die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und des Zusatzbeitrags. Die Pflegeversicherung bezahlen Rentner grundsätzlich selbst.

Für eine Beispielrechnung lassen sich 7,3 Prozent eigener Krankenversicherungsbeitrag, 1,45 Prozent als Hälfte eines angenommenen Zusatzbeitrags von 2,9 Prozent und 3,6 Prozent Pflegeversicherung ansetzen. Zusammen sind das 12,35 Prozent Abzüge.

Diese Rechnung ist keine Vorhersage der Beitragssätze für 2027 und gilt auch heute nicht für jeden Versicherten. Der Zusatzbeitrag hängt von der Krankenkasse ab, außerdem können insbesondere der Kinderlosenzuschlag oder Abschläge für mehrere Kinder unter 25 Jahren den Pflegebeitrag verändern.

Monatliche Bruttorente bisher Mehr Rente bei 4,4 Prozent Mehr nach 12,35 Prozent Versicherungsabzügen 900 Euro 39,60 Euro 34,71 Euro 1.200 Euro 52,80 Euro 46,28 Euro 1.500 Euro 66,00 Euro 57,85 Euro 1.913,40 Euro 84,19 Euro 73,79 Euro 2.000 Euro 88,00 Euro 77,13 Euro 2.500 Euro 110,00 Euro 96,42 Euro

Die Tabelle zeigt gerundete Modellwerte vor einer möglichen Einkommensteuer und vor der Anrechnung auf Sozialleistungen. Für freiwillig gesetzlich Versicherte und Privatversicherte kann die Rechnung anders ausfallen.

Der steuerliche Rentenfreibetrag wächst bei normalen Erhöhungen nicht mit

Der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich anhand des Jahres nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgelegt. Regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen diesen Freibetrag nicht und gehören deshalb vollständig zum steuerpflichtigen Renteneinkommen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Rentner auf jede Erhöhung tatsächlich Einkommensteuer zahlen muss. Entscheidend sind das gesamte zu versteuernde Einkommen, abziehbare Aufwendungen und der im jeweiligen Jahr geltende Grundfreibetrag.

Auch ein früher Rentenbeginn schützt spätere Erhöhungen nicht pauschal zur Hälfte vor der Steuer. Wer seit 2005 Rente bezieht, behält seinen persönlichen Freibetrag, muss regelmäßige Rentenerhöhungen aber ebenfalls vollständig beim steuerpflichtigen Renteneinkommen berücksichtigen.

Wie aus 84 Euro ungefähr 58 Euro werden können

Von den rund 84,19 Euro zusätzlicher Standardrente bleiben im Versicherungsbeispiel zunächst etwa 73,79 Euro. Unterstellt man auf den zusätzlichen Betrag nach abziehbaren Versicherungsbeiträgen vereinfacht eine Steuerbelastung von 21 Prozent, bleiben ungefähr 58,30 Euro monatlich.

Die 21 Prozent sind eine Rechenannahme, kein allgemeiner Steuersatz für Rentner. Ohne zusätzliche Einkommensteuer blieben in diesem Beispiel rund 73,79 Euro, bei höherer Steuerbelastung entsprechend weniger.

Außerdem wird eine mögliche Erhöhung zum Juli 2027 im ersten Kalenderjahr nur für sechs Monate gezahlt. Aus monatlich 84,19 Euro würden 2027 daher rund 505 Euro zusätzlich brutto, nicht rund 1.010 Euro.

Die Rentenversicherung zieht Einkommensteuer normalerweise nicht von der monatlichen Zahlung ab. Der Kontoeingang kann deshalb höher aussehen als der Betrag, der nach einer späteren Steuerzahlung tatsächlich übrig bleibt.

Grundsicherung: Mehr eigene Rente, weniger Geld vom Sozialamt

Die Grundsicherung im Alter ergänzt das anrechenbare Einkommen bis zum anerkannten Bedarf. Steigt die anrechenbare Nettorente, sinkt bei unverändertem Bedarf und unveränderten Freibeträgen die ergänzende Leistung entsprechend.

Das ist keine Überweisung der Rentenerhöhung an das Sozialamt, sondern eine Verringerung seines Zahlbetrags. Für Betroffene ist die Folge dennoch ernüchternd: Ihre eigene Rente steigt, ihre finanzielle Bewegungsfreiheit wächst nicht.

Die Aussage „Bei Grundsicherung kommt immer nichts an“ wäre allerdings zu pauschal. Ein zusätzlicher Freibetrag kann dazu führen, dass zumindest ein Teil der Erhöhung erhalten bleibt.

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33 Jahre Grundrentenzeiten können einen Unterschied machen

Nach § 82a SGB XII gibt es bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten einen Freibetrag auf die gesetzliche Rente. Dafür muss nicht tatsächlich ein Grundrentenzuschlag ausgezahlt werden.

Anrechnungsfrei bleiben 100 Euro sowie 30 Prozent des darüber liegenden Renteneinkommens, begrenzt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro beträgt die Obergrenze 281,50 Euro monatlich.

Solange diese Grenze nicht erreicht ist, kann der Freibetrag mit einer Rentenerhöhung wachsen. Bei 600 Euro Bruttorente beträgt er beispielsweise 250 Euro; steigt die Rente um 26,40 Euro, wächst der Freibetrag um 7,92 Euro.

Ist der Höchstbetrag bereits ausgeschöpft, bringt die höhere Rente bei ansonsten unveränderten Verhältnissen keinen zusätzlichen Freibetrag. Die rechnerische Schwelle liegt bei einem Höchstbetrag von 281,50 Euro bei 705 Euro Bruttorente – nicht bei einer pauschalen Grenze von 700 Euro netto.

Betroffene sollten deshalb prüfen, ob ihre Grundrentenzeiten nachgewiesen und im Sozialhilfebescheid berücksichtigt sind. Wie dieser Anspruch funktioniert, erläutert auch der Beitrag zum Rentenfreibetrag bei ergänzender Grundsicherung.

Wohngeld sinkt nicht automatisch mit jeder Rentenerhöhung

Eine höhere Rente kann den Wohngeldanspruch verkleinern, allerdings nicht durch eine einfache Euro-für-Euro-Anrechnung. Die Berechnung hängt unter anderem von Haushaltsgröße, berücksichtigungsfähiger Miete und wohngeldrechtlichem Einkommen ab.

Während eines laufenden Bewilligungszeitraums führt eine Einkommenssteigerung nach § 27 WoGG grundsätzlich erst dann zu einer entsprechenden Neuberechnung, wenn sich das Gesamteinkommen nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent erhöht und dadurch weniger oder kein Wohngeld zusteht. Eine isolierte Rentenerhöhung von 4,4 Prozent überschreitet diese Schwelle nicht.

Bei einer Weiterbewilligung wird die höhere Rente dagegen in der Einkommensprognose berücksichtigt. Warum eine Rentenerhöhung und ein späterer Leistungsbescheid zusammen betrachtet werden müssen, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag über Folgebescheide nach der Rentenanpassung.

20.000 Euro mehr im Ruhestand sind keine verlässliche Zusage

Wer das monatliche Brutto-Plus der Standardrente mit zwölf Monaten und 20 Jahren multipliziert, kommt auf etwa 20.200 Euro. Diese Rechnung zeigt eine Größenordnung, aber keinen gesicherten persönlichen Vermögenszuwachs.

Sie unterstellt 20 weitere Bezugsjahre und lässt Inflation, spätere Rentenanpassungen sowie veränderte Abzüge außer Betracht. Auch die Behauptung, Gewinner und Verlierer stünden damit bereits für den Rest ihres Lebens fest, geht zu weit.

Der soziale Widerspruch bleibt trotzdem bestehen: Eine prozentuale Rentenerhöhung lindert Altersarmut nicht automatisch. Gerade wer auf ergänzende Hilfe angewiesen ist, kann auf dem Rentenbescheid ein Plus sehen, ohne sich im Alltag mehr leisten zu können.

Praxisbeispiel: 39,60 Euro mehr Rente und trotzdem fällt die Rentenerhöhung faktisch aus

Frau Berger erhält 900 Euro Bruttorente und ergänzende Grundsicherung, ein Rentenfreibetrag steht ihr im Beispiel nicht zu. Für die Vergleichsrechnung bleiben ihr anerkannter Regelbedarf von 563 Euro und die vollständig anerkannten Wohn- und Heizkosten von 550 Euro unverändert.

Bei angenommenen Versicherungsabzügen von 12,35 Prozent werden aus ihrer Rente 788,85 Euro ausgezahlt. Das Sozialamt ergänzt 324,15 Euro auf den Gesamtbedarf von 1.113 Euro.

Steigt ihre Bruttorente um 4,4 Prozent auf 939,60 Euro, bleiben nach denselben Abzügen rund 823,56 Euro. Die Grundsicherung sinkt auf 289,44 Euro, sodass Frau Berger weiterhin insgesamt 1.113 Euro zur Verfügung hat.

Ihre Rente wäre tatsächlich gestiegen, ihr verfügbares Gesamtbudget dagegen nicht. Genau deshalb sagt die Prozentzahl auf der Rentenmitteilung allein wenig darüber aus, ob die Erhöhung den Alltag finanziell erleichtert.

Sechs Fragen und Antworten zur Rentenerhöhung 2027

Sind 4,4 Prozent Rentenerhöhung bereits beschlossen?

Nein, es handelt sich um eine Prognose aus der Frühjahrsfinanzschätzung 2026 der Deutschen Rentenversicherung. Die endgültige Anpassung für Juli 2027 steht noch nicht fest.

Wie berechne ich mein mögliches Brutto-Plus?

Multiplizieren Sie Ihre monatliche Bruttorente mit 0,044. Bei 1.500 Euro wären das beispielsweise 66 Euro zusätzlich im Monat.

Bleiben von 84 Euro Erhöhung grundsätzlich nur 58 Euro?

Nein, das hängt von Versicherungsbeiträgen, persönlicher Steuerbelastung und möglichen Sozialleistungen ab. Die ungefähr 58 Euro ergeben sich nur unter den beschriebenen Beispielannahmen.

Kann trotz Grundsicherung etwas von der Erhöhung bleiben?

Ja, beispielsweise wenn der Freibetrag für mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten durch die höhere Rente mitwächst. Ist dessen Höchstbetrag bereits erreicht, bleibt dieser zusätzliche Effekt aus.

Muss ich wegen 4,4 Prozent mehr Rente sofort mit weniger Wohngeld rechnen?

Nicht automatisch während eines laufenden Bewilligungszeitraums, denn dafür gelten besondere Änderungsvoraussetzungen. Bei der Weiterbewilligung kann die höhere Rente den Anspruch allerdings verringern.

Muss ich die Rentenerhöhung beantragen?

Die reguläre Rentenanpassung erfolgt automatisch. Wer ergänzende Grundsicherung erhält, sollte die Anpassungsmitteilung dem Sozialamt vorlegen und den folgenden Berechnungsbescheid prüfen.