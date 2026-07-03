Sozialhilfe bezahlt Pflegeheim: Monatlich 152 Euro bleiben für Taschengeld

Sozialhilfe im Pflegeheim: Warum 152,01 Euro monatlich bleiben

Wenn die Rente, Pflegeversicherungsleistungen und eigenes Vermögen nicht ausreichen, um die Pflegeheimkosten zu bezahlen, kann das Sozialamt einspringen. Betroffene erhalten dann in der Regel Hilfe zur Pflege nach dem Sozialhilferecht. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Euro vollständig an das Heim oder den Sozialhilfeträger abgeführt werden muss.

Für Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen bleibt ein monatlicher Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser Betrag wird oft als „Taschengeld“ bezeichnet, auch wenn das Gesetz vom Barbetrag spricht. Für volljährige Leistungsberechtigte liegt dieser Mindestbetrag 2026 bei 152,01 Euro im Monat.

Die Höhe ergibt sich aus § 27b SGB XII. Dort ist geregelt, dass volljährige Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen mindestens 27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 erhalten. Da die Regelbedarfe bei Bürgergeld und Sozialhilfe 2026 unverändert bleiben und Alleinstehende weiterhin 563 Euro erhalten, ergibt sich daraus der Betrag von 152,01 Euro.

Was mit dem Barbetrag bezahlt werden soll

Der Barbetrag soll Ausgaben ermöglichen, die nicht bereits durch Unterkunft, Verpflegung und Pflege im Heim abgedeckt sind. Dazu gehören etwa Friseurbesuche, Körperpflegeartikel, kleinere Anschaffungen, Telefonkosten, Zeitschriften, Geschenke oder ein Kaffee mit Angehörigen. Auch Fahrten, kleine Freizeitaktivitäten oder persönliche Wünsche können daraus bezahlt werden.

Gerade für Menschen, die im Pflegeheim auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist dieser Betrag oft die einzige frei verfügbare Geldsumme im Monat. Er soll ein Mindestmaß an Selbstbestimmung sichern. Betroffene sollen nicht für jede persönliche Kleinigkeit Angehörige, Heimverwaltung oder Sozialamt um Geld bitten müssen.

Der Betrag ist allerdings knapp bemessen. 152,01 Euro reichen im Alltag nur für kleinere Ausgaben. Wer regelmäßig Zuzahlungen, besondere Pflegeprodukte, zusätzliche Friseurbesuche oder Fahrten bezahlen muss, merkt schnell, wie eng dieser finanzielle Spielraum ist.

Das Pflegeheim darf das Geld nicht einfach einbehalten

Der Barbetrag steht der leistungsberechtigten Person zu. Das Pflegeheim darf ihn nicht automatisch für offene Forderungen, Zusatzleistungen oder sonstige Kosten einbehalten. Auch das Sozialamt darf den Betrag nicht einfach mit den Heimkosten verrechnen, solange der gesetzliche Anspruch besteht.

In der Praxis wird das Geld häufig auf ein Verwahrgeldkonto im Heim überwiesen oder von der Einrichtung verwaltet. Das ist nur dann sinnvoll, wenn die betroffene Person selbst zustimmt oder wenn eine rechtliche Betreuung beziehungsweise Bevollmächtigung besteht. Auch dann muss nachvollziehbar bleiben, wofür das Geld verwendet wurde.

Angehörige sollten deshalb regelmäßig Kontoauszüge oder Abrechnungen prüfen. Besonders wichtig ist, dass persönliche Ausgaben der Bewohnerin oder des Bewohners zugeordnet werden können. Pauschale Abbuchungen ohne erkennbare Grundlage sollten hinterfragt werden.

Wann das Sozialamt für Pflegeheimkosten einspringt

Die Pflegeversicherung übernimmt bei stationärer Pflege nur einen Teil der Kosten. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten können hohe monatliche Belastungen auslösen. Reicht das eigene Einkommen nicht aus, prüft das Sozialamt einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege.

Vor der Bewilligung werden Einkommen und verwertbares Vermögen berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere Rente, Witwenrente, Betriebsrente, private Renten und weitere regelmäßige Einnahmen. Auch vorhandenes Vermögen kann eine Bedeutung haben, soweit es nicht geschützt ist.

Erst wenn die eigenen Mittel nicht reichen, übernimmt das Sozialamt ungedeckte Heimkosten. Der Barbetrag bleibt dennoch bestehen. Er gehört zum notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen und wird nicht wie gewöhnliches verfügbares Einkommen behandelt.

Übersicht: Was beim Barbetrag wichtig ist

Frage Einordnung Wie hoch ist der Barbetrag 2026? Für volljährige Leistungsberechtigte beträgt er mindestens 152,01 Euro monatlich. Wo steht die Regelung? Die Grundlage findet sich in § 27b SGB XII. Woraus ergibt sich die Höhe? Aus mindestens 27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Wofür ist das Geld gedacht? Für persönliche Ausgaben, die nicht durch Heimleistungen abgedeckt sind. Darf das Heim den Betrag behalten? Nein, der Betrag steht grundsätzlich der Bewohnerin oder dem Bewohner zu. Kann es zusätzlich Geld für Kleidung geben? Ja, daneben kann je nach Bundesland eine Bekleidungspauschale vorgesehen sein.

Bekleidungspauschale kommt häufig zusätzlich hinzu

Neben dem Barbetrag kann es eine Bekleidungspauschale geben. Diese ist ebenfalls im Zusammenhang mit dem notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen zu sehen. Die konkrete Höhe wird jedoch nicht bundesweit einheitlich festgelegt, sondern von den zuständigen Stellen der Länder oder Kommunen bestimmt.

Das bedeutet: Eine Bewohnerin in Niedersachsen kann eine andere Bekleidungspauschale erhalten als ein Bewohner in Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Entscheidend sind die jeweiligen landesrechtlichen oder örtlichen Vorgaben. Angehörige sollten beim Sozialamt nachfragen, ob die Pauschale automatisch berücksichtigt wird oder gesondert beantragt werden muss.

Wichtig ist auch, den Barbetrag und die Bekleidungspauschale nicht miteinander zu verwechseln. Der Barbetrag ist für allgemeine persönliche Ausgaben gedacht. Die Bekleidungspauschale soll dagegen Kleidung und Schuhe abdecken.

Warum der Barbetrag für viele Betroffene so wichtig ist

Der Umzug in ein Pflegeheim bedeutet oft einen tiefen Einschnitt. Viele Menschen verlieren nicht nur ihre Wohnung, sondern auch den gewohnten finanziellen Überblick. Wenn fast die gesamte Rente für Heimkosten eingesetzt wird, bleibt ohne Barbetrag kaum eigener Entscheidungsspielraum.

Gerade kleine Ausgaben haben im Heimalltag eine große Bedeutung. Ein Geburtstagsgeschenk für ein Enkelkind, ein Besuch im Café, neue Hausschuhe oder ein Friseurtermin sind keine Luxusfragen. Sie betreffen Würde, Alltag und persönliche Gewohnheiten.

Deshalb sollte der Barbetrag nicht als Nebensache behandelt werden. Für Sozialhilfeempfänger im Pflegeheim ist er häufig der einzige Betrag, über den sie noch selbst verfügen können. Das macht eine korrekte Auszahlung und Verwaltung besonders wichtig.

Was Angehörige prüfen sollten

Angehörige sollten darauf achten, ob der Barbetrag tatsächlich monatlich zur Verfügung steht. Wird das Geld vom Heim verwaltet, sollte es eine klare Abrechnung geben. Jede Ausgabe sollte erkennbar der Bewohnerin oder dem Bewohner zugutekommen.

Problematisch wird es, wenn der Betrag regelmäßig für Heimkosten, Zusatzleistungen oder unklare Sammelposten verwendet wird. Dann sollte die Heimverwaltung um Auskunft gebeten werden. Reicht das nicht aus, kann auch das Sozialamt eingeschaltet werden.

Besonders bei Menschen mit Demenz oder schweren Erkrankungen ist Transparenz wichtig. Wenn eine bestimmungsgemäße Verwendung nur eingeschränkt möglich ist, kann der Barbetrag nach dem Gesetz in bestimmten Fällen vermindert werden. Das darf jedoch nicht pauschal oder ohne nachvollziehbare Prüfung geschehen.

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Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Schneider ist 84 Jahre alt und lebt seit einem Sturz dauerhaft in einem Pflegeheim. Ihre Rente reicht nicht aus, um die Heimkosten vollständig zu bezahlen. Das Sozialamt übernimmt deshalb die ungedeckten Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege.

Von ihrer Rente wird ein großer Teil für die Heimkosten eingesetzt. Trotzdem erhält Frau Schneider monatlich 152,01 Euro als Barbetrag. Davon bezahlt sie Friseurtermine, eine Tageszeitung, kleine Geschenke für ihre Enkel und gelegentlich Kaffee und Kuchen mit ihrer Tochter.

Nach einigen Monaten stellt die Tochter fest, dass vom Verwahrgeldkonto regelmäßig Beträge abgebucht wurden, die nicht erklärt sind. Sie bittet die Heimverwaltung um eine Aufstellung. Danach wird deutlich, welche Ausgaben berechtigt waren und welche künftig nur nach Rücksprache erfolgen sollen.

Fragen und Antworten zum Barbetrag im Pflegeheim

Wer bekommt den Barbetrag im Pflegeheim?

Den Barbetrag erhalten Menschen, die in einer stationären Einrichtung leben und Sozialhilfeleistungen erhalten. Das betrifft häufig Pflegeheimbewohner, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die Heimkosten selbst zu tragen.

Wie hoch ist das Taschengeld im Pflegeheim 2026?

Für volljährige Leistungsberechtigte beträgt der Barbetrag 2026 mindestens 152,01 Euro im Monat. Grundlage ist die gesetzliche Berechnung mit 27 Prozent der Regelbedarfsstufe 1.

Darf das Sozialamt den Barbetrag kürzen?

Eine Kürzung kommt nur in besonderen Fällen in Betracht, etwa wenn eine bestimmungsgemäße Verwendung nicht möglich ist. Eine pauschale Kürzung ohne Prüfung ist nicht zulässig.

Darf das Pflegeheim über den Barbetrag entscheiden?

Das Pflegeheim darf das Geld nicht nach Belieben verwenden. Wenn es den Betrag verwaltet, muss die Verwendung nachvollziehbar sein und den persönlichen Bedürfnissen der Bewohnerin oder des Bewohners dienen.

Gibt es zusätzlich Geld für Kleidung?

Ja, in vielen Fällen kommt eine Bekleidungspauschale hinzu. Die Höhe ist aber nicht überall gleich, weil die zuständigen Stellen der Länder oder Kommunen darüber entscheiden.

Müssen Angehörige den Barbetrag beantragen?

In vielen Fällen wird der Barbetrag im Rahmen der Sozialhilfegewährung berücksichtigt. Angehörige sollten den Bescheid dennoch prüfen und beim Sozialamt nachfragen, wenn der Betrag fehlt oder unklar ausgewiesen ist.