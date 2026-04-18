Über 40 Prozent der Bewohner in Pflegeheimen auf Sozialhilfe angewiesen

Immer mehr Menschen in deutschen Pflegeheimen können die Kosten ihres Aufenthalts nicht mehr aus eigener Kraft tragen. Hinter der Schlagzeile, wonach fast 40 Prozent der Heimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen seien, steht ein Problem, das seit Jahren wächst und nun eine neue Größenordnung erreicht hat. Die Entwicklung zeigt, wie stark sich die finanzielle Belastung in der stationären Pflege verschärft hat.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhielten im Jahr 2024 rund 432.000 Menschen Hilfe zur Pflege nach dem Sozialhilferecht. Davon bekamen knapp 354.000 Leistungen in Einrichtungen, also etwa in Pflegeheimen. Bereits diese Zahl macht deutlich, dass Sozialhilfe in der stationären Pflege längst kein Randphänomen mehr ist.

Warum die Quote so stark steigt

Der Grund liegt vor allem in den hohen Eigenanteilen, die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen Monat für Monat aufbringen müssen. Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kosten ab. Für Unterkunft, Verpflegung, Investitionen und einen Teil der pflegebedingten Aufwendungen müssen die Betroffenen selbst aufkommen.

Zum 1. Januar 2026 lag die monatliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr nach einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen bundesweit im Schnitt bei 3.245 Euro.

Innerhalb eines Jahres stieg dieser Betrag um 261 Euro. Damit wird immer öfter eine Schwelle erreicht, die selbst mit einer durchschnittlichen Rente nicht mehr zu bewältigen ist.

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Was hinter der Zahl von fast 40 Prozent steckt

Für 2023 weist Destatis rund 799.600 pflegebedürftige Menschen aus, die vollstationär in Heimen versorgt wurden. Im selben Zeitraum erhielten knapp 334.500 Menschen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Legt man diese beiden offiziellen Größen nebeneinander, ergibt sich ein Anteil von etwas mehr als vier von zehn Personen, also rund 42 Prozent.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Sozialhilfestatistik bei „Einrichtungen“ auch teilstationäre und Kurzzeitpflege mit abbilden kann, während die Pflegestatistik bei den Heimbewohnern die vollstationäre Versorgung ausweist.

Für viele Familien reicht die Rente nicht mehr

Die Zahlen zeigen ein strukturelles Problem der Pflegefinanzierung. Viele Menschen haben jahrzehntelang gearbeitet, erhalten im Alter jedoch keine Einkünfte, die mit den Heimkosten Schritt halten. Sobald Ersparnisse weitgehend aufgebraucht sind, springt unter bestimmten Voraussetzungen die Sozialhilfe mit „Hilfe zur Pflege“ ein.

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Für Angehörige ist das oft ein belastender Moment. Zwar werden Kinder seit der Reform des Elternunterhalts in der Regel erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro herangezogen. Trotzdem erleben viele Familien den Weg zum Sozialamt als Einschnitt, weil er mit Offenlegung der finanziellen Verhältnisse und mit großem organisatorischem Aufwand verbunden ist.

Die Pflegeversicherung gerät immer stärker unter Druck

Die Entwicklung verweist auf ein Grundproblem des Systems. Die Pflegeversicherung war nie als Vollversicherung angelegt, sondern als Teilkasko-Modell. Solange die Eigenanteile begrenzt blieben, war das für viele Haushalte noch handhabbar, doch mit den stark gestiegenen Kosten verliert dieses Modell an Tragfähigkeit.

Hinzu kommen höhere Personalaufwendungen, steigende Bau- und Energiekosten sowie wachsende Ausgaben für Instandhaltung und Ausbildung. Diese Posten schlagen unmittelbar auf die Heimentgelte durch. Die Folge ist, dass selbst Entlastungszuschläge der Pflegekassen den finanziellen Druck nur teilweise abfedern.

Kommunen spüren die Folgen unmittelbar

Wenn mehr Menschen im Heim auf Sozialhilfe angewiesen sind, trifft das nicht nur die Betroffenen und ihre Familien. Auch Städte und Landkreise geraten stärker unter finanziellen Druck, weil die Ausgaben für Hilfe zur Pflege zunehmen. Die Pflegekrise wird damit zugleich zu einer kommunalen Haushaltsfrage.

Das verleiht der Debatte über eine Reform zusätzliche Schärfe. Seit Jahren fordern Verbände, Länder und Sozialexperten eine Neuordnung der Finanzierung. Diskutiert werden unter anderem eine Begrenzung der Eigenanteile, eine stärkere Steuerfinanzierung sowie eine andere Verteilung von Investitions- und Ausbildungskosten.

Ein Blick auf die wichtigsten Zahlen

Zahl Einordnung 431.620 So viele Menschen erhielten 2024 insgesamt Hilfe zur Pflege in Deutschland. 353.575 So viele Menschen bekamen 2024 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. 799.591 So viele pflegebedürftige Menschen wurden 2023 vollstationär in Heimen versorgt. rund 42 % So hoch ist der rechnerische Anteil, wenn man die Zahl der Hilfe-zur-Pflege-Empfänger in Einrichtungen der Zahl der vollstationär Versorgten gegenüberstellt. 3.245 Euro So hoch war die durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung im ersten Heimjahr zum 1. Januar 2026.

Beispiel aus der Praxis

Eine 84-jährige Witwe zieht nach einem Sturz dauerhaft in ein Pflegeheim. Ihre monatliche Rente beträgt 1.680 Euro, hinzu kommen kleine Zinseinnahmen, doch die Heimkosten liegen deutlich höher. Nach wenigen Monaten sind die frei verfügbaren Ersparnisse weitgehend aufgebraucht, sodass beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragt werden muss. Der Fall ist fiktiv, beschreibt aber genau die Lage, in der sich inzwischen viele Heimbewohner und ihre Familien befinden.

Quellen

Statistisches Bundesamt: „Knapp 432.000 Personen erhielten im Laufe des Jahres 2024 Hilfe zur Pflege“ – Angaben zu Gesamtzahl, Einrichtungen und Entwicklung.