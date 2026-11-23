Die geplante Pflegereform 2027 stößt auf erheblichen Widerstand. Der Bundesrat verlangt, dass wichtige Leistungen für Pflegebedürftige erhalten bleiben und pflegende Angehörige durch die neuen Regelungen nicht zusätzlich belastet werden.

Am 20. November 2026 beschlossen die Bundesländer umfangreiche Änderungsvorschläge zum Pflegeneuordnungsgesetz. Besonders umstritten sind der drohende Wegfall des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 und die geplante Abschaffung der eigenständigen Finanzierung von Verbrauchspflegehilfsmitteln.

Für Millionen Pflegebedürftige geht es dabei um mehr als eine neue Berechnung des Pflegegeldes. Entscheidend ist, ob ihnen nach der Reform tatsächlich mehr Unterstützung bleibt oder ob bisherige Zusatzleistungen künftig aus dem eigenen Pflegebudget bezahlt werden müssen.

Bundesrat warnt vor einer Schwächung der häuslichen Pflege

Die Bundesregierung will mit dem Pflegeneuordnungsgesetz die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren und verschiedene Leistungen in neuen Budgets zusammenfassen. Das bisherige Pflegegeld soll dabei in ein höheres Entlastungsbudget überführt werden.

Doch aus Sicht der Bundesländer droht damit eine Verschiebung von Kosten auf die Pflegebedürftigen. Denn mehrere bisher zusätzlich gewährte Leistungen sollen künftig aus denselben Budgets finanziert werden.

Der Bundesrat warnt deshalb davor, dass ausgerechnet die häusliche Pflege geschwächt werden könnte. Gerade Menschen mit geringem Pflegebedarf und Angehörige, die ihre Familienmitglieder selbst versorgen, könnten durch den Wegfall bisheriger Ansprüche schlechter dastehen.

Pflegegrad 1: Bundesrat will den Entlastungsbetrag von 131 Euro schützen

Besonders deutlich wird der Konflikt beim Pflegegrad 1. Nach geltendem Recht können Betroffene monatlich bis zu 131 Euro für anerkannte Unterstützungsleistungen im Alltag einsetzen.

Damit lassen sich beispielsweise eine anerkannte Haushaltshilfe, Betreuungsangebote oder andere zugelassene Entlastungsleistungen finanzieren. Das Geld wird nicht frei ausgezahlt, sondern dient der Erstattung entsprechender Aufwendungen.

Die Bundesregierung will diesen Anspruch ab 2027 streichen. Menschen mit Pflegegrad 1 sollen auch keinen Zugang zum neuen Sozialraumbudget erhalten, das den bisherigen Entlastungsbetrag in den höheren Pflegegraden ersetzen soll.

Der Bundesrat verlangt deshalb einen ausdrücklichen Bestandsschutz. Wer am 31. Dezember 2026 bereits Anspruch auf den Entlastungsbetrag hat, soll ihn auch nach der Reform weiter nutzen können.

Das ist eine wichtige Unterscheidung: Die Forderung schützt zunächst die bisherigen Anspruchsberechtigten und bedeutet nicht automatisch, dass künftig neu eingestufte Menschen mit Pflegegrad 1 ebenfalls 131 Euro erhalten.

Auch der bisherige Zuschuss von monatlich 131 Euro für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 in vollstationären Einrichtungen soll nach dem Vorschlag für die bisherigen Anspruchsberechtigten erhalten bleiben.

Weitere Hintergründe erläutert unser Beitrag zum geplanten Wegfall des Entlastungsbetrags ab 2027.

42 Euro für Pflegehilfsmittel sollen nicht im Pflegegeld verschwinden

Ein weiterer Streitpunkt betrifft zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel. Bislang übernimmt die Pflegekasse dafür bei häuslicher Pflege Aufwendungen von bis zu 42 Euro monatlich.

Darunter fallen beispielsweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und saugende Bettschutzeinlagen. Diese Produkte werden regelmäßig benötigt, um Pflegehandlungen hygienisch und sicher durchführen zu können.

Nach dem Regierungsentwurf soll der eigenständige Leistungsanspruch entfallen. Die entsprechenden Mittel werden stattdessen in die neuen Pflegebudgets eingerechnet.

Das würde bedeuten, dass Pflegebedürftige die benötigten Produkte künftig aus einem Budget bezahlen müssten, das gleichzeitig andere Pflegekosten abdecken soll. Eine Erhöhung des monatlichen Pflegegeldes könnte dadurch teilweise oder vollständig aufgezehrt werden.

Der Bundesrat fordert deshalb, den Anspruch auf Verbrauchspflegehilfsmittel grundsätzlich als zweckgebundene Sachleistung zu erhalten. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren soll geklärt werden, ab welchem Pflegegrad und in welcher Höhe dieser Anspruch künftig bestehen soll.

Die Länder schlagen außerdem verbindliche Anforderungen für Anbieter vor. Dazu gehören unter anderem eine Beratung vor der ersten Lieferung und eine nachvollziehbare Dokumentation der Bestellungen.

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Allerdings will der Bundesrat die dafür bereits in den neuen Budgets eingeplanten Mittel wieder herausnehmen. Der Erhalt einer eigenständigen Leistung bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, dass die geplanten monatlichen Budgets unverändert hoch bleiben.

Welche finanziellen Folgen die geplante Umstellung haben könnte, zeigt auch unser Beitrag zur neuen 42-Euro-Regel bei Pflegehilfsmitteln.

Tabelle: Diese Änderungen am Pflegegeld und an Pflegeleistungen fordert der Bundesrat

Die Stellungnahme der Bundesländer betrifft mehrere Leistungen, die für die häusliche Versorgung wichtig sind. Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen geltendem Recht, Regierungsentwurf und den Forderungen des Bundesrates.

Leistung Geltendes Recht 2026 Regierungsentwurf ab 2027 Forderung des Bundesrates Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bis zu 131 Euro monatlich Wegfall des Anspruchs Bestandsschutz für bisher Anspruchsberechtigte Verbrauchspflegehilfsmittel Bis zu 42 Euro monatlich als eigenständige Leistung Finanzierung aus den neuen Pflegebudgets Eigenständige zweckgebundene Sachleistung grundsätzlich erhalten Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 bis 5 Bis zu 131 Euro monatlich Überführung in das Sozialraumbudget Mehr Flexibilität bei der Verwendung Nicht verbrauchtes Entlastungsguthaben Übertrag innerhalb des Jahres und ins folgende Halbjahr möglich Neue, weniger flexible Budgetregelung Ansparmöglichkeit über drei Kalendermonate Tages- und Nachtpflege Entlastungsbetrag kann auch für bestimmte Kosten genutzt werden Diese Verwendung ist im Sozialraumbudget nicht entsprechend vorgesehen Nutzung des Sozialraumbudgets auch hierfür ermöglichen Leistungsanpassung 2028 Gesetzlich vorgesehene Erhöhung Aussetzung der Erhöhung Bereits vorgesehene Anpassung beibehalten

Wichtig: Die Forderungen des Bundesrates sind noch kein geltendes Gesetz. Ob und in welcher Form sie umgesetzt werden, entscheidet sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren.

Neues Sozialraumbudget soll flexibler werden

Auch das geplante Sozialraumbudget stößt auf Kritik. Die Bundesregierung will damit den bisherigen Entlastungsbetrag für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 ersetzen.

Für diese Pflegegrade sind grundsätzlich bis zu 175 Euro monatlich vorgesehen. Bei Pflegebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soll das Budget bis zu 300 Euro betragen.

Der Bundesrat befürchtet jedoch, dass die neuen Verwendungsregeln bewährte Unterstützungsangebote gefährden. Insbesondere die eingeschränkten Möglichkeiten, Geld für später anfallende Kosten zurückzulegen, könnten Familien vor Probleme stellen.

Die Länder fordern deshalb, dass Beträge aus dem Sozialraumbudget über drei Kalendermonate angespart werden können. Auch die Nutzung für Leistungen der Tages- und Nachtpflege soll möglich bleiben.

Für bestehende ambulante Angebote verlangen die Länder außerdem eine Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2027. Dadurch sollen Pflegebedürftige und Anbieter mehr Zeit erhalten, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen.

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Bundesrat will auch die geplante Nullrunde 2028 verhindern

Der Streit reicht über die Leistungen ab 2027 hinaus. Nach geltendem Recht ist für den 1. Januar 2028 eine weitere Anpassung der Pflegeversicherungsleistungen vorgesehen.

Die Bundesregierung will diese Erhöhung aussetzen und regelmäßige Anpassungen erst ab 2029 vornehmen. Damit würde die Pflegeversicherung erhebliche Ausgaben einsparen.

Der Bundesrat lehnt diesen Schritt ab. Er argumentiert, dass eine bereits gesetzlich vorgesehene Leistungsanpassung nicht gestrichen werden sollte, während die tatsächlichen Pflegekosten weiter steigen.

Besonders betroffen wären Pflegebedürftige, die bereits hohe Eigenanteile tragen müssen. Werden die Leistungen der Pflegeversicherung nicht angepasst, wächst bei steigenden Kosten die finanzielle Belastung der Betroffenen.

Nicht jeder Vorschlag des Bundesrates bedeutet mehr Pflegegeld

Allerdings enthält die Stellungnahme auch einen Vorschlag, der für einzelne Pflegebedürftige Nachteile bringen könnte. Der Bundesrat möchte das geplante Überbrückungsbudget für pflegerische Notfälle und Kurzzeitpflege von 2.285 Euro auf mindestens 2.900 Euro jährlich anheben lassen.

Zur Finanzierung schlägt er jedoch vor, die im Regierungsentwurf vorgesehene hälftige Fortzahlung des Pflegegeldes während einer Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen zu streichen. Familien könnten dadurch zwar ein höheres Budget für die stationäre Überbrückung erhalten, gleichzeitig aber auf einen Teil der laufenden Geldleistung verzichten müssen.

Das zeigt, wie kompliziert der geplante Umbau der Pflegeversicherung ist. Eine Verbesserung bei einer Leistung kann mit einer Einschränkung an anderer Stelle verbunden sein.

Höheres Pflegegeld bedeutet nicht automatisch mehr Entlastung

Die Bundesregierung plant für die Pflegegrade 2 bis 5 höhere monatliche Beträge. Je nach Pflegegrad soll das bisherige Pflegegeld im neuen Entlastungsbudget um 31 bis 90 Euro steigen.

Allerdings sollen daraus künftig auch Ausgaben finanziert werden, für die bislang teilweise gesonderte Ansprüche bestanden. Dazu gehören insbesondere Verbrauchspflegehilfsmittel und privat organisierte Ersatzpflege.

Wer regelmäßig zusätzliche Unterstützung benötigt, könnte deshalb trotz eines höheren monatlichen Budgets finanziell schlechter dastehen. Besonders problematisch wäre das für Familien, die auf die bisherige Verhinderungspflege zur Entlastung pflegender Angehöriger angewiesen sind.

Der Bundesrat hat diese Probleme mit seiner Stellungnahme erneut auf die politische Tagesordnung gesetzt. Ein verbindlicher Schutz vor finanziellen Nachteilen ergibt sich daraus jedoch noch nicht.

Was Pflegebedürftige jetzt beachten sollten

Für Betroffene besteht zunächst kein Anlass, bisherige Leistungen vorsorglich aufzugeben. Solange das neue Gesetz nicht in Kraft getreten ist, gelten die bisherigen Ansprüche auf Pflegegeld, Entlastungsbetrag und Pflegehilfsmittel weiter.

Wer bereits Pflegegrad 1 hat, sollte den Bewilligungsbescheid aufbewahren und den bestehenden Anspruch auf den Entlastungsbetrag dokumentieren. Das könnte bei einer späteren gesetzlichen Übergangsregelung wichtig werden.

Pflegebedürftige mit höheren Pflegegraden sollten außerdem prüfen, welche Leistungen sie bislang zusätzlich zum Pflegegeld nutzen. Erst ein Vergleich der bisherigen Ansprüche mit den endgültig beschlossenen Budgets wird zeigen, ob sich ihre finanzielle Situation verbessert oder verschlechtert.

Nach der Stellungnahme vom 20. November muss sich zunächst die Bundesregierung zu den Forderungen der Länder positionieren. Anschließend berät der Bundestag weiter über das Gesetz, bevor sich erneut der Bundesrat damit befasst.

Beispiel aus der Praxis: 131 Euro entscheiden über die Haushaltshilfe

Die 79-jährige Frau Schneider lebt allein und hat Pflegegrad 1. Wegen ihrer eingeschränkten Beweglichkeit kann sie ihre Wohnung nicht mehr vollständig selbst reinigen.

Ein anerkannter Unterstützungsdienst hilft ihr regelmäßig im Haushalt und berechnet dafür monatlich 120 Euro. Diese Kosten kann Frau Schneider bisher aus dem Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro finanzieren.

Nach dem ursprünglichen Regierungsentwurf würde dieser Anspruch ab Januar 2027 entfallen. Frau Schneider müsste ihre Haushaltshilfe dann vollständig selbst bezahlen oder auf die Unterstützung verzichten.

Wird die Forderung des Bundesrates umgesetzt, könnte sie den bisherigen Entlastungsbetrag aufgrund ihres bereits bestehenden Anspruchs weiter nutzen. Damit bliebe die Hilfe im Alltag finanzierbar, ohne dass sie zusätzlich auf ihre kleine Rente zurückgreifen müsste.

Das Beispiel zeigt, weshalb der Bestandsschutz für Menschen mit Pflegegrad 1 so wichtig ist. Ob er tatsächlich Gesetz wird, ist allerdings noch offen.

Häufige Fragen und Antworten zur Pflegereform 2027

1. Bleiben die 131 Euro Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 erhalten?

Nach dem bisherigen Regierungsentwurf soll der Entlastungsbetrag für Menschen mit Pflegegrad 1 ab 2027 entfallen. Der Bundesrat fordert jedoch, dass Personen mit einem bereits am 31. Dezember 2026 bestehenden Anspruch die Leistung weiterhin erhalten.

Beschlossen ist dieser Bestandsschutz noch nicht. Für künftig neu eingestufte Pflegebedürftige enthält die Forderung keinen allgemeinen Anspruch auf den bisherigen Betrag.

2. Werden die 42 Euro für Pflegehilfsmittel ab 2027 gestrichen?

Der Regierungsentwurf sieht vor, den eigenständigen Anspruch auf zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel abzuschaffen und die Finanzierung in die neuen Pflegebudgets zu verlagern. Der Bundesrat möchte die eigenständige zweckgebundene Sachleistung grundsätzlich erhalten.

Welche Pflegegrade künftig anspruchsberechtigt wären und welcher Betrag gelten soll, müsste noch gesetzlich festgelegt werden. Bis dahin bleibt es bei der bisherigen Erstattung von bis zu 42 Euro monatlich.

3. Sind die Änderungen des Bundesrates bereits beschlossen?

Nein. Der Bundesrat hat am 20. November 2026 eine Stellungnahme mit Änderungsvorschlägen zum Pflegeneuordnungsgesetz verabschiedet, aber noch keine endgültige Neuregelung beschlossen.

Die Bundesregierung und der Bundestag müssen sich mit den Vorschlägen befassen. Erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens steht fest, welche bisherigen Leistungen erhalten bleiben und welche Änderungen tatsächlich zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Rechtsstand: 23. November 2026. Grundlage ist die Stellungnahme des Bundesrates vom 20. November 2026, Drucksache 587/26 (Beschluss), sowie der Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes.

Amtliche Quellen: Bundesrat, Drucksache 587/26 (Beschluss) und Bundesgesundheitsministerium, Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz.