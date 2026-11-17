Wer einen höheren Pflegegrad erst Monate nach einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands beantragt, kann trotzdem rückwirkend mehr Pflegegeld erhalten. Entscheidend ist nicht allein das Datum des Höherstufungsantrags, sondern der nachgewiesene Zeitpunkt, ab dem die Voraussetzungen für den höheren Pflegegrad tatsächlich vorlagen.

Das bestätigt der GKV-Spitzenverband in seinem gemeinsamen Leistungsrundschreiben vom 2. April 2026. Die Regelung kann für Pflegebedürftige eine Nachzahlung von mehreren Hundert Euro bedeuten. Bei einer Höherstufung von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 3 beträgt die monatliche Differenz beim Pflegegeld derzeit 252 Euro.

Pflegegrad erst im September beantragt und trotzdem Geld ab Juli

Wie die rückwirkende Höherstufung funktioniert, zeigt ein offizielles Beispiel der Pflegekassen. Eine pflegebedürftige Person erhält bereits seit Februar Leistungen nach Pflegegrad 2. Am 17. September wird ein höherer Pflegegrad beantragt. Die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst findet erst am 23. Oktober statt.

Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die Voraussetzungen für Pflegegrad 3 bereits seit dem 1. Juli vorliegen. Nach dem Leistungsrundschreiben besteht deshalb der Anspruch auf die höheren Leistungen schon ab Juli und nicht erst ab September oder Oktober.

Das Beispiel auf Seite 159 des Rundschreibens betrifft Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI. Die zugrunde liegende Regelung zum Beginn einer Höherstufung gilt jedoch auch für andere Pflegeleistungen, darunter das Pflegegeld nach § 37 SGB XI.

Warum die Pflegekasse rückwirkend zahlen muss

Die rechtliche Grundlage findet sich in § 48 SGB X. Ändern sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich zugunsten eines Leistungsberechtigten, soll ein bestehender Verwaltungsakt mit Wirkung vom Zeitpunkt dieser Änderung angepasst werden.

Der GKV-Spitzenverband stellt deshalb klar, dass eine Höherstufung ab dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem sich die Pflegeverhältnisse entsprechend verändert haben. Der spätere Antrag und der Zeitpunkt der Begutachtung bestimmen den Leistungsbeginn nicht allein.

Voraussetzung ist allerdings, dass sich der frühere Eintritt des höheren Pflegebedarfs feststellen lässt. Eine bloße Behauptung, dass die Pflege schon seit längerer Zeit aufwendiger geworden sei, genügt dafür nicht.

Bis zu 756 Euro Pflegegeld für drei Monate nachgezahlt

Besonders deutlich wird die finanzielle Bedeutung bei der Pflege durch Angehörige. Im Jahr 2026 beträgt das monatliche Pflegegeld bei Pflegegrad 2 insgesamt 347 Euro und bei Pflegegrad 3 insgesamt 599 Euro.

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Wird Pflegegrad 3 rückwirkend für drei volle Monate anerkannt, ergibt sich bei durchgehendem Anspruch auf ungekürztes Pflegegeld folgende Beispielrechnung.

Berechnung Betrag Pflegegeld bei Pflegegrad 2 347 Euro monatlich Pflegegeld bei Pflegegrad 3 599 Euro monatlich Monatliche Differenz 252 Euro Nachzahlung für drei volle Monate 756 Euro

Bei einer Höherstufung von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 4 steigt das monatliche Pflegegeld von 599 auf 800 Euro. Die Differenz beträgt dann 201 Euro pro Monat.

Wie hoch eine tatsächliche Nachzahlung ausfällt, hängt von den bislang bezogenen Leistungen ab. Bei einer Kombination aus Pflegegeld und ambulanten Pflegesachleistungen oder bei bestimmten Unterbrechungen der häuslichen Pflege kann sich ein anderer Betrag ergeben.

Warum beim ersten Pflegegrad andere Regeln gelten

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem erstmaligen Antrag auf Pflegeleistungen und der Höherstufung eines bereits bewilligten Pflegegrades. Bei einem Erstantrag richtet sich der Leistungsbeginn nach § 33 SGB XI.

Bestand die Pflegebedürftigkeit schon vor der Antragstellung, werden Leistungen beim Erstantrag im Regelfall frühestens ab dem Beginn des Antragsmonats gewährt. Eine bereits bestehende Pflegebedürftigkeit führt deshalb nicht ohne Weiteres zu Leistungen für sämtliche vorherigen Monate.

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Bei der Höherstufung ist die Situation anders. Hier besteht bereits ein Leistungsbescheid, der wegen veränderter tatsächlicher Verhältnisse angepasst werden muss. Deshalb kann der höhere Anspruch auch vor dem Monat der Antragstellung beginnen.

Mit einem Pflegegrad-Rechner den Unterstützungsbedarf einschätzen

Wer vermutet, dass der bisherige Pflegegrad nicht mehr zum tatsächlichen Unterstützungsbedarf passt, kann sich zunächst selbst einen Überblick verschaffen. Der kostenlose Pflegegrad-Rechner von Autismus Wissen orientiert sich am gesetzlichen Begutachtungsinstrument nach § 15 SGB XI und ermöglicht eine erste Einschätzung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Der Rechner berücksichtigt sechs Bereiche, darunter Mobilität, Selbstversorgung, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie die Gestaltung des Alltagslebens. Auch Einschränkungen durch psychische Belastungen und der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen werden einbezogen.

Das Angebot richtet sich nicht ausschließlich an Menschen mit Autismus, sondern kann auch bei anderen gesundheitlich bedingten Einschränkungen genutzt werden. Aus den Angaben wird eine unverbindliche Einschätzung des möglichen Pflegegrades erstellt. Ein persönlicher Bericht kann als PDF gespeichert und zur Vorbereitung auf die Begutachtung genutzt werden.

Der Rechner ersetzt weder die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst noch die Entscheidung der Pflegekasse. Er kann aber helfen, den bestehenden Unterstützungsbedarf systematisch zu erfassen und Veränderungen gegenüber einer früheren Begutachtung besser zu beschreiben. Ob der höhere Pflegegrad bereits in der Vergangenheit vorlag, muss gesondert nachgewiesen werden.

Auch bei Autismus kann eine rückwirkende Höherstufung möglich sein

Ein steigender Unterstützungsbedarf kann auch Menschen mit Autismus betreffen. Beispielsweise kann mehr Unterstützung bei der Alltagsgestaltung, der Selbstversorgung oder beim Umgang mit Veränderungen notwendig werden. Maßgeblich sind die tatsächlichen Einschränkungen der Selbstständigkeit und die gesetzlichen Begutachtungskriterien.

Eine Autismus-Diagnose allein führt weder zu einem bestimmten Pflegegrad noch zu einer Höherstufung. Welche Einschränkungen berücksichtigt werden und worauf Angehörige bei der Begutachtung achten sollten, erläutert das Informationsportal Autismus Wissen im Ratgeber zum Pflegegrad bei Autismus.

Auch hier kann eine rückwirkende Höherstufung infrage kommen, wenn bereits ein Pflegegrad besteht und die Voraussetzungen für einen höheren Pflegegrad nachweislich schon zu einem früheren Zeitpunkt erfüllt waren.

So können Betroffene rückwirkend mehr Pflegegeld erhalten

Wer einen höheren Pflegegrad benötigt, sollte den zunehmenden Unterstützungsbedarf möglichst früh dokumentieren. Hilfreich sind ärztliche Befunde, Krankenhausberichte, Pflegedokumentationen und konkrete Aufzeichnungen darüber, seit wann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr selbstständig bewältigt werden können.

Besonders wichtig ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes. Betroffene sollten prüfen, welcher Zeitpunkt darin für das Vorliegen des höheren Pflegegrades genannt wird und ob dieser Zeitpunkt im Bescheid der Pflegekasse berücksichtigt wurde.

Stellt die Pflegekasse die Höherstufung erst ab Antragstellung fest, obwohl der höhere Pflegebedarf nachweislich schon früher bestand, sollte die Entscheidung überprüft werden. Dabei können sich Betroffene ausdrücklich auf § 48 SGB X und Abschnitt 2.2 zu § 33 SGB XI des gemeinsamen Leistungsrundschreibens vom 2. April 2026 beziehen.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt je nach Sachverhalt eine Überprüfung nach § 44 SGB X infrage. Für Nachzahlungen aus älteren Zeiträumen müssen mögliche zeitliche Grenzen gesondert geprüft werden.

Entscheidend bleibt der nachweisbare Zeitpunkt der Verschlechterung. Wer diesen belegen kann, sollte sich nicht allein mit dem Hinweis abfinden, höhere Pflegeleistungen gebe es erst ab dem Monat des Höherstufungsantrags.

Quellen