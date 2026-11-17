Mehr Geld für die Kurzzeitpflege, aber weniger Unterstützung für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Die Bundesratsausschüsse schlagen eine Änderung der geplanten Pflegereform vor.

Das neue Überbrückungsbudget soll von 2.285 Euro auf mindestens 2.900 Euro steigen. Im Gegenzug könnte die bisherige Fortzahlung des halben Pflegegeldes während der Kurzzeitpflege wegfallen.

Für Familien kann dieser Tausch finanzielle Nachteile bedeuten. Denn die zusätzlichen 615 Euro wären nur für bestimmte Pflegeleistungen vorgesehen, während das bislang weitergezahlte Pflegegeld frei verfügbar ist.

Noch handelt es sich um eine Empfehlung für die Bundesratssitzung am 20. November 2026.

Bundesratsausschüsse wollen 615 Euro mehr für Kurzzeitpflege

Im Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes ist ein jährliches Überbrückungsbudget von 2.285 Euro für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 vorgesehen. Damit sollen unter anderem Kurzzeitpflege und bestimmte ambulante Hilfen in akuten Versorgungssituationen finanziert werden.

Der Gesundheitsausschuss des Bundesrates hält den Betrag für zu niedrig. In seiner Empfehlung vom 6. November 2026, Drucksache 587/1/26, fordert er deshalb, eine Anhebung auf mindestens 2.900 Euro zu prüfen.

Nach den Berechnungen des Ausschusses würde das ursprünglich geplante Budget durchschnittlich nur für rund elf Tage Kurzzeitpflege reichen. Mit 2.900 Euro wären es etwa 14 Tage. Der Ausschuss befürchtet andernfalls auch Nachteile für Kurzzeitpflegeeinrichtungen, weil kürzere Aufenthalte ihre wirtschaftliche Planung erschweren.

Dafür könnte das halbe Pflegegeld wegfallen

Die höhere Finanzierung soll zumindest teilweise durch eine Kürzung an anderer Stelle ermöglicht werden. Konkret schlägt der Ausschuss vor, die Fortzahlung des halben Pflegegeldes während einer Kurzzeitpflege zu streichen.

Nach § 37 Absatz 2 SGB XI erhalten Pflegebedürftige bisher während einer Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr die Hälfte ihres bisherigen Pflegegeldes weiter. Diese Zahlung unterstützt auch Familien, die während des vorübergehenden Heimaufenthalts weiterhin Ausgaben haben.

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Der Regierungsentwurf wollte diese Regelung beibehalten. Die Bundesratsausschüsse schlagen nun vor, sie für die Kurzzeitpflege zu streichen und die frei werdenden Mittel in das Überbrückungsbudget umzuleiten.

Die Empfehlung betrifft ausdrücklich Aufenthalte in der Kurzzeitpflege. Für schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche soll die Pflegegeldfortzahlung bei anderen stationären Aufenthalten, beispielsweise im Krankenhaus oder Kinderhospiz, unberührt bleiben.

Beispiel: Bei Pflegegrad 5 könnten mehr als 1.000 Euro fehlen

Wie stark sich die Änderung auswirken könnte, hängt vom Pflegegrad und von der Dauer der Kurzzeitpflege ab. Nach dem Regierungsentwurf soll das monatliche Pflegegeld bei Pflegegrad 5 künftig 1.080 Euro betragen.

Bei einer Fortzahlung in halber Höhe wären das 540 Euro für einen vollen rechnerischen Monat. Bei einem Aufenthalt von acht Wochen ergäben sich bei einer vereinfachten Berechnung mit 30 Tagen pro Monat rund 1.008 Euro.

Würde die hälftige Fortzahlung vollständig gestrichen, entfiele dieser Betrag. Bei Pflegegrad 4 wären es auf Grundlage der vorgesehenen monatlichen 890 Euro rechnerisch rund 831 Euro für acht Wochen.

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Damit könnte der Verlust beim weitergezahlten Pflegegeld höher ausfallen als die zusätzlichen 615 Euro des Überbrückungsbudgets. Allerdings würde das zusätzliche Budget Pflegekosten finanzieren und nicht unmittelbar an die Familie ausgezahlt. Ein einfacher Vergleich beider Beträge zeigt deshalb noch nicht, wie hoch der tatsächliche finanzielle Nachteil im Einzelfall wäre.

Bei kürzeren Aufenthalten fällt auch der mögliche Verlust des halben Pflegegeldes geringer aus. Für die persönliche Bewertung sind deshalb vor allem die Aufenthaltsdauer, der Pflegegrad und die tatsächlich entstehenden Pflegekosten entscheidend.

Trotz Erhöhung weniger als die bisherigen 3.539 Euro

Ein weiterer Punkt darf bei der Diskussion über die zusätzlichen 615 Euro nicht übersehen werden. Nach geltendem Recht stehen Pflegebedürftigen seit Juli 2025 für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen bis zu 3.539 Euro im Kalenderjahr zur Verfügung.

Das geplante Überbrückungsbudget von 2.900 Euro läge damit immer noch 639 Euro unter dem bisherigen gemeinsamen Jahresbetrag. Allerdings sollen künftig Teile der bisherigen Ersatzpflege aus anderen Geld- und Sachleistungsbudgets finanziert werden. Die Beträge sind deshalb nicht vollständig miteinander vergleichbar.

Gerade Familien, die regelmäßig Kurzzeitpflege oder eine Vertretung ihrer Pflegeperson benötigen, müssten prüfen, welche Leistungen ihnen nach einer Reform tatsächlich noch zur Verfügung stehen.

Gegen-Hartz hat bereits erläutert, welche Veränderungen bei der Verhinderungspflege für Menschen mit Pflegegrad 2 geplant sind. Auch dabei zeigt sich, dass höhere monatliche Leistungen nicht zwangsläufig einen besseren Schutz bei längeren Ausfällen pflegender Angehöriger bedeuten.

Entscheidung über Pflegereform steht noch aus

Die Empfehlungen der Bundesratsausschüsse sind bislang nicht verbindlich. Der Bundesrat soll sich am 20. November 2026 mit dem Pflegeneuordnungsgesetz befassen. Anschließend geht das parlamentarische Verfahren weiter.

Ob das Überbrückungsbudget tatsächlich auf mindestens 2.900 Euro angehoben und die hälftige Pflegegeldfortzahlung gestrichen wird, steht noch nicht fest. Die Reform soll nach dem Regierungsentwurf überwiegend zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Für Pflegebedürftige und Angehörige gelten deshalb vorerst die bisherigen Ansprüche. Wer 2026 eine Kurzzeitpflege plant, kann weiterhin den gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro und unter den gesetzlichen Voraussetzungen die hälftige Fortzahlung des Pflegegeldes nutzen.

Häufige Fragen zur geplanten Änderung

Wird das Pflegegeld während der Kurzzeitpflege abgeschafft?

Das schlagen die Bundesratsausschüsse für die bisherige hälftige Fortzahlung während der Kurzzeitpflege vor. Beschlossen ist diese Änderung noch nicht. Das Pflegegeld für die häusliche Pflege soll damit nicht insgesamt abgeschafft werden.

Bekomme ich künftig 615 Euro zusätzlich ausgezahlt?

Nein. Die 615 Euro würden das zweckgebundene Überbrückungsbudget erhöhen. Sie wären keine zusätzliche frei verfügbare Geldleistung für Pflegebedürftige oder Angehörige.

Was gilt für Kurzzeitpflege im Jahr 2026?

Der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege beträgt weiterhin bis zu 3.539 Euro. Während der Kurzzeitpflege wird das bisher bezogene Pflegegeld unter den gesetzlichen Voraussetzungen für bis zu acht Wochen in halber Höhe fortgezahlt.

Quellen

Bundesrat, Drucksache 587/1/26 vom 06.11.2026 – Empfehlungen der Ausschüsse, Ziffer 19, Seiten 19–20

Bundesministerium für Gesundheit – Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes

Bundesministerium für Gesundheit – Kabinett beschließt Pflegeneuordnungsgesetz

Bundesministerium für Gesundheit – Aktuelle Leistungen der häuslichen Pflege

§ 37 SGB XI – Pflegegeld und Fortzahlung während der Kurzzeitpflege