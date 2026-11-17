Gesetzlich Versicherte müssen sich möglicherweise auf längere Wartezeiten beim Facharzt einstellen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, erwartet, dass Arztpraxen künftig mehr Termine für Selbstzahler anbieten werden.

Wer schneller behandelt werden möchte, könnte dann vor der Entscheidung stehen, eine Privatbehandlung aus eigener Tasche zu finanzieren.

Die Aussagen vom Samstag, 14. November 2026, haben eine gesundheitspolitische Debatte ausgelöst. Krankenkassen und Sozialverbände kritisieren die Aussicht auf zusätzliche Kosten für Patienten.

Dabei bleibt eine wichtige Grenze bestehen: Medizinisch notwendige Kassenleistungen dürfen nicht von einer privaten Zahlung abhängig gemacht werden.

Kassenärzte-Chef erwartet mehr kostenpflichtige Facharzttermine

Andreas Gassen begründete seine Einschätzung mit den beschlossenen Einsparungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte er, dass Arztpraxen ihre bisherige Versorgung angesichts sinkender Vergütungen nicht unverändert fortsetzen könnten.

Er rechne deshalb damit, dass mehr Privatsprechstunden angeboten werden. Dort könnten auch gesetzlich Versicherte behandelt werden: allerdings müssten sie die Kosten selbst übernehmen.

Besonders betroffen könnten nach Gassens Angaben Facharztpraxen für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie sein. In einzelnen Fachgruppen befürchtet er deutliche Umsatzverluste und weniger verfügbare Termine.

Ist das Vergütungsbudget einer Praxis ausgeschöpft, müssten sich Patienten möglicherweise bis zum nächsten Quartal gedulden, so seine Einschätzung. Alternativ könnten sie sich für eine privatärztliche Behandlung entscheiden. Deren Kosten lassen sich nicht über die Gesundheitskarte abrechnen.

Ob sich diese Entwicklung in dem erwarteten Umfang einstellt, bleibt abzuwarten.

Spargesetz bringt Ärzten ab 2027 weniger Geld

Hintergrund der Debatte ist das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, das bereits am 30. Juli 2026 in Kraft getreten ist. Zahlreiche Änderungen bei der Vergütung ambulanter Behandlungen werden erst zum 1. Januar 2027 wirksam.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sollen im ambulanten Bereich 2027 rund drei Milliarden Euro eingespart werden. Die KBV rechnet deshalb mit erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Arztpraxen.

Zu den Änderungen gehört der Wegfall zusätzlicher Vergütungen für bestimmte kurzfristig vermittelte Facharzttermine. Bisher erhielten Praxen für Patienten, die über die Terminservicestellen vermittelt wurden, besondere Zuschläge und eine Vergütung außerhalb der üblichen Budgets.

Auch die zusätzliche Vergütung für Hausarztvermittlung und offene Sprechstunden wird nach den veröffentlichten Informationen gestrichen. Allein für diese Regelungen beziffert die KBV den jährlichen Honorarverlust auf rund 1,64 Milliarden Euro.

Die Ärztevertretung argumentiert, dass sich zusätzliche Behandlungen dadurch wirtschaftlich weniger lohnen könnten.

Krankenkassen kritisieren Selbstzahler-Termine deutlich

Die Ankündigung möglicher zusätzlicher Privatsprechstunden stieß auf scharfe Kritik beim GKV-Spitzenverband. Dessen stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis warf der Ärztevertretung vor, Versicherte durch die Aussicht auf schlechtere Versorgung unter Druck zu setzen.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten einen gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung. Dieser Auftrag dürfe nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes nicht dadurch infrage gestellt werden, dass Patienten zu privaten Zahlungen gedrängt werden.

Auch Sozialverbände sehen die Entwicklung kritisch. Sie warnen davor, dass sich Menschen mit geringem Einkommen notwendige Untersuchungen möglicherweise nicht leisten könnten, während finanziell besser gestellte Patienten schneller behandelt würden.

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Besonders problematisch wäre dies für chronisch kranke Menschen, die regelmäßig Fachärzte benötigen. Für sie könnten zusätzliche privat zu finanzierende Termine eine erhebliche wirtschaftliche Belastung darstellen.

Die unterschiedlichen Positionen zeigen den Konflikt zwischen der Finanzierung der Arztpraxen und dem Anspruch gesetzlich Versicherter auf eine ausreichende medizinische Versorgung. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie notwendige Behandlungen auch bei begrenzten finanziellen Mitteln zugänglich bleiben.

Kassenpatienten behalten ihren gesetzlichen Behandlungsanspruch

Müssen gesetzlich Versicherte künftig für medizinisch notwendige Facharztbehandlungen bezahlen? Eine allgemeine Verpflichtung dazu gibt es nicht.

Nach § 27 SGB V haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn diese notwendig ist, um eine Erkrankung zu erkennen, zu behandeln, eine Verschlimmerung zu verhindern oder Beschwerden zu lindern.

Dazu gehört ausdrücklich die ärztliche Behandlung.

Die gesetzlichen Krankenkassen stellen entsprechende Leistungen grundsätzlich nach dem Sachleistungsprinzip zur Verfügung. Patienten müssen die von ihrer Krankenversicherung abgedeckte Behandlung deshalb normalerweise nicht selbst bezahlen.

Besonders wichtig ist § 18 Absatz 8 des Bundesmantelvertrags-Ärzte. Danach verstoßen Vertragsärzte gegen ihre Pflichten, wenn sie Versicherte dazu beeinflussen, anstelle einer zustehenden Kassenleistung eine privatärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen.

Eine Praxis darf deshalb eine medizinisch notwendige Kassenleistung nicht einfach zur kostenpflichtigen Privatleistung erklären. Allerdings folgt aus dem gesetzlichen Behandlungsanspruch kein Anspruch auf einen sofortigen Termin bei einem bestimmten Wunscharzt.

Wann dürfen Ärzte eine private Bezahlung verlangen?

Auch gesetzlich Versicherte können sich freiwillig für eine privatärztliche Behandlung entscheiden. Voraussetzung ist jedoch, dass sie vor Beginn der Behandlung ausdrücklich erklären, diese auf eigene Kosten erhalten zu wollen, und dies schriftlich bestätigen.

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Daneben dürfen Ärzte für Leistungen, die nicht zur vertragsärztlichen Versorgung gehören, eine private Vergütung verlangen. Solche individuellen Gesundheitsleistungen werden als IGeL bezeichnet.

Dafür müssen Patienten vorab über die Kosten informiert werden und der privaten Behandlung zustimmen. Nach § 630c Absatz 3 BGB sind die voraussichtlichen Behandlungskosten unter den gesetzlichen Voraussetzungen in Textform mitzuteilen.

Das Bundesgesundheitsministerium stellt ausdrücklich klar, dass gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine ausreichende und bedarfsgerechte medizinische Versorgung haben. Freiwillige Zusatzleistungen dürfen nicht mit notwendigen Kassenleistungen verwechselt werden.

Auch die Verbraucherzentralen weisen darauf hin, dass eine Praxis einen Kassenpatienten nicht deshalb von einer notwendigen Behandlung ausschließen darf, weil dieser eine kostenpflichtige Zusatzleistung ablehnt. Patienten sollten deshalb vor einer privaten Kostenübernahme klären, ob die gewünschte Untersuchung bereits von der gesetzlichen Krankenversicherung abgedeckt ist.

Andererseits darf eine überlastete Praxis weitere Patienten ablehnen. Eine Privatsprechstunde ist daher nicht unbedingt rechtswidrig, nur weil dort auch gesetzlich Versicherte gegen Bezahlung behandelt werden.

Entscheidend ist, ob Patienten freiwillig eine Privatbehandlung wählen oder unzulässig von ihrer regulären Kassenversorgung abgehalten werden. Die Abgrenzung hängt von den konkreten Umständen ab.

Facharzttermin über 116117 bleibt möglich

Wer keinen zeitnahen Facharzttermin erhält, kann sich weiterhin an die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen wenden. Der Patientenservice ist telefonisch unter 116117 sowie über die Internetseite 116117.de erreichbar.

Nach § 75 Absatz 1a SGB V müssen die Terminservicestellen bei entsprechendem Vermittlungsanspruch grundsätzlich innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin vermitteln. Die Wartezeit darf bei Facharztterminen im Regelfall vier Wochen nicht überschreiten, bei radiologischen Untersuchungen gelten grundsätzlich drei Wochen.

Für viele Facharzttermine ist eine Überweisung erforderlich. Wer eine dringende Behandlung benötigt, sollte sich deshalb vom Hausarzt eine Überweisung mit Vermittlungscode ausstellen lassen.

Für Augenärzte, Frauenärzte sowie bestimmte weitere Arztgruppen gelten Ausnahmen von dieser Voraussetzung. Auch für die erste psychotherapeutische Sprechstunde wird kein entsprechender Vermittlungscode benötigt.

Kann die Terminservicestelle innerhalb der gesetzlichen Fristen keinen geeigneten Facharzttermin vermitteln, muss sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anbieten.

Das soll sicherstellen, dass notwendige medizinische Versorgung nicht allein an fehlenden freien Praxisterminen scheitert.

Allerdings gelten diese Vermittlungsfristen nicht uneingeschränkt für verschiebbare Routineuntersuchungen oder Bagatellerkrankungen.

Was tun, wenn eine Praxis nur einen Privattermin anbietet?

Erklärt eine Facharztpraxis, dass ein zeitnaher Termin nur als Selbstzahler möglich sei, sollten Betroffene zunächst ausdrücklich nach einem regulären Kassentermin fragen. Dabei ist wichtig zu klären, ob die notwendige Untersuchung zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung gehört.

Sinnvoll ist es, die eigene Krankenkasse zu kontaktieren und sich bestätigen zu lassen, ob die Behandlung als Kassenleistung vorgesehen ist.

Bei dem Verdacht, dass eine Praxis Patienten unzulässig zur Privatbehandlung drängt, kann die Kassenärztliche Vereinigung eingeschaltet werden.

Eine privat bezahlte Behandlung wird nicht automatisch nachträglich von der Krankenkasse erstattet. Unter besonderen Voraussetzungen kann zwar nach § 13 Absatz 3 SGB V ein Kostenerstattungsanspruch bestehen, etwa wenn eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnte.

Betroffene sollten möglichst vor einer selbst finanzierten Behandlung mit ihrer Krankenkasse klären, welche Möglichkeiten bestehen. Andernfalls können sie auf erheblichen Kosten sitzen bleiben.

Für Kassenpatienten ändert sich der Leistungsanspruch nicht automatisch

Die Aussagen von Andreas Gassen zeigen, wie angespannt die Diskussion über die Finanzierung der ambulanten medizinischen Versorgung ist. Ob die beschlossenen Kürzungen tatsächlich zu mehr Privatsprechstunden und längeren Wartezeiten führen, wird sich insbesondere ab 2027 zeigen.

Eine grundlegende Änderung des gesetzlichen Anspruchs auf medizinisch notwendige Facharztbehandlungen ist damit jedoch nicht verbunden. Kassenpatienten müssen solche Leistungen nicht allein deshalb privat bezahlen, weil sich die Vergütung der Ärzte verändert.

Wer Schwierigkeiten bei der Terminvergabe hat, sollte deshalb zunächst die regulären Möglichkeiten über Hausarzt, Krankenkasse und Terminservicestelle nutzen. Eine freiwillige Privatbehandlung kann eine zusätzliche Möglichkeit sein, darf aber nicht zur allgemeinen Voraussetzung für den Zugang zur Kassenversorgung werden.

Häufige Fragen zu kostenpflichtigen Facharztterminen

Müssen gesetzlich Versicherte ab 2027 ihre Facharzttermine selbst bezahlen?

Nein. Die beschlossenen Vergütungsänderungen führen nicht zu einer allgemeinen Zahlungspflicht für medizinisch notwendige Facharztbehandlungen. Der gesetzliche Leistungsanspruch der Versicherten bleibt bestehen.

Darf ein Arzt einen früheren Termin nur gegen private Bezahlung anbieten?

Eine freiwillig vereinbarte Privatbehandlung ist grundsätzlich möglich. Vertragsärzte dürfen Patienten jedoch nicht dazu drängen, eine ihnen zustehende Kassenleistung privat zu bezahlen, oder eine notwendige Kassenbehandlung unzulässig von Zusatzleistungen abhängig machen.

Was kann ich tun, wenn ich keinen Facharzttermin bekomme?

Bei entsprechender medizinischer Dringlichkeit können Patienten über den Hausarzt einen Vermittlungscode erhalten und die Terminservicestelle unter 116117 kontaktieren. Außerdem können sie ihre Krankenkasse um Unterstützung bitten und sich bei Verdacht auf eine unzulässige Privatabrechnung an die Kassenärztliche Vereinigung wenden.

Quellen

Kassenärztliche Bundesvereinigung, 13.11.2026 – GKV-Spargesetz: Auswirkungen auf die ambulante Versorgung

Kassenärztliche Bundesvereinigung, 30.07.2026 – Spargesetz tritt in Kraft: Auswirkungen für Arztpraxen

Kassenärztliche Bundesvereinigung – Bundesmantelvertrag-Ärzte, insbesondere § 18 Absatz 8

§ 27 SGB V – Anspruch auf Krankenbehandlung

§ 75 SGB V – Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und Terminservicestellen

§ 13 SGB V – Kostenerstattung

§ 630c BGB – Informationspflichten und Behandlungskosten

Bundesgesundheitsministerium – Individuelle Gesundheitsleistungen und Patientenrechte

Kassenärztliche Bundesvereinigung – Terminvermittlung und Voraussetzungen

Verbraucherzentrale – Wenn der Arzt eine Kassenleistung verweigert