Pflegegeld gestrichen: 5 Gründe, warum die Pflegekasse jetzt weniger oder gar nicht mehr zahlt

Die Pflege geht weiter, aber auf dem Konto fehlt plötzlich Geld: Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen kann das die gesamte Versorgung ins Wanken bringen. Schon ein versäumter Beratungstermin kann eine Kürzung auslösen. In anderen Fällen entfällt das Pflegegeld, weil sich der Pflegebedarf oder die Art der Versorgung verändert hat.

Doch die Pflegekasse darf die Zahlung nicht nach Belieben einstellen. Eine Kürzung, ein vorübergehendes Ruhen und ein vollständiger Wegfall sind rechtlich unterschiedliche Vorgänge. Wer den Unterschied kennt, kann Fehler im Bescheid erkennen und sich rechtzeitig wehren.

Ein verpflichtender Beratungseinsatz wird versäumt

Wer Pflegegeld bezieht, muss die vorgeschriebenen Beratungseinsätze abrufen. Seit 2026 gilt für die Pflegegrade 2 bis 5 ein einheitlicher Pflichttermin pro Halbjahr; bei Pflegegrad 4 und 5 sind zusätzliche vierteljährliche Beratungen freiwillig möglich. Die frühere vierteljährliche Pflicht für diese beiden Pflegegrade gilt nicht mehr.

Wird die verpflichtende Beratung nicht abgerufen, schreibt § 37 Absatz 6 SGB XI zunächst eine angemessene Kürzung vor. Im Wiederholungsfall ist das Pflegegeld zu entziehen. Ein einmal versäumter Termin rechtfertigt nach dieser Vorschrift also nicht sofort die vollständige Streichung.

Betroffene sollten Termine früh vereinbaren und den Nachweis aufbewahren. Hat die Beratung stattgefunden, fehlt aber die Bestätigung bei der Kasse, sollte genau dieser Übermittlungsfehler geklärt werden. Was sich beim Terminrhythmus geändert hat, erläutert unser Beitrag zu den Beratungseinsätzen beim Pflegegeld ab 2026.

Der Pflegegrad wird rechtmäßig herabgesetzt

Pflegegeld gibt es erst ab Pflegegrad 2. Wird eine pflegebedürftige Person rechtmäßig auf Pflegegrad 1 herabgestuft, entfällt dieser Anspruch; bei einer Herabstufung innerhalb der Pflegegrade 2 bis 5 sinkt der monatliche Betrag. Andere Pflegeleistungen können weiterhin zustehen.

Allerdings reicht es bei einer laufenden Bewilligung nicht ohne Weiteres, dass ein neuer Gutachter dieselbe Situation anders bewertet. Stützt sich die Kasse auf eine nachträgliche Verbesserung, muss eine erhebliche Veränderung gegenüber den früheren Verhältnissen vorliegen. Die rechtliche Grundlage für eine solche Änderung des Bescheids ist § 48 SGB X.

Deshalb sollten Betroffene das neue Gutachten mit der bisherigen Begutachtung vergleichen. Entscheidend ist, welche Hilfe im Alltag tatsächlich noch gebraucht wird und welche Verbesserung die Kasse konkret behauptet. Eine niedriger ausgefallene Punktzahl beantwortet diese Frage allein noch nicht.

Die häusliche Pflege ist tatsächlich nicht gesichert

Pflegegeld setzt voraus, dass die notwendige Versorgung zu Hause in geeigneter Weise organisiert ist. Bleiben erforderliche Hilfen dauerhaft aus, kann die Anspruchsvoraussetzung fehlen. Das kann etwa passieren, wenn die bisherige Pflegeperson ausfällt und niemand die Versorgung übernimmt.

Allein zu wohnen oder von einem berufstätigen Angehörigen unterstützt zu werden, bedeutet jedoch noch keine unzureichende Pflege. Es kommt darauf an, ob die benötigte Hilfe tatsächlich ankommt. Bei Versorgungslücken sollten Pflegeberatung und passende Hilfen frühzeitig eingeschaltet werden.

Auch ein verbreitetes Missverständnis ist falsch: Pflegebedürftige müssen das Geld nicht automatisch vollständig an einen Angehörigen weiterreichen. Das Bundesgesundheitsministerium erläutert die freie Verwendung des Pflegegeldes, sofern die häusliche Pflege sichergestellt ist. Entscheidend ist die Versorgung, nicht eine pauschale Pflicht zur Weitergabe.

Ein Krankenhaus- oder Rehaaufenthalt dauert länger

Bei einer vollstationären Krankenhausbehandlung wird das bisherige Pflegegeld seit 2026 grundsätzlich in den ersten acht Wochen weitergezahlt. Die Regelung erfasst auch entsprechende stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsaufenthalte. Wer noch mit einer allgemeinen Vier-Wochen-Frist rechnet, verwendet einen veralteten Stand.

Dauert der Aufenthalt länger, ruht die Zahlung grundsätzlich nach Ablauf der geschützten Zeit. Das ist kein automatischer Verlust des Pflegegrades. Wird die häusliche Pflege anschließend wieder aufgenommen und liegen die Voraussetzungen weiter vor, kann auch das Pflegegeld wieder gezahlt werden.

§ 34 Absatz 2 SGB XI enthält zudem eine Ausnahme für bestimmte Pflegebedürftige, die besondere Pflegekräfte selbst beschäftigen und unter die dort genannte Sozialhilferegelung fallen. Für sie kann die Zahlung über acht Wochen hinaus weiterlaufen. Weitere Einzelheiten erklärt unser Beitrag zur Acht-Wochen-Regel beim Krankenhausaufenthalt.

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Die Versorgung wird auf andere Pflegeleistungen umgestellt

Übernimmt ein ambulanter Pflegedienst Hilfe und rechnet dafür Pflegesachleistungen ab, kann das bisherige Pflegegeld sinken. Bei einer Kombinationsleistung wird es um denselben Prozentsatz vermindert, zu dem das Sachleistungsbudget genutzt wird. Ist dieses Budget vollständig ausgeschöpft, bleibt für den betreffenden Monat kein anteiliges Pflegegeld übrig.

Das ist keine Bestrafung dafür, dass sich Angehörige Unterstützung holen, sondern die gesetzliche Verrechnung nach § 38 SGB XI. Deshalb lohnt es sich, die Abrechnung des Pflegedienstes und die Berechnung der Kasse nebeneinanderzulegen. Wie das funktioniert, zeigt unser Beitrag zum anteiligen Pflegegeld bei Kombinationsleistungen.

Auch beim dauerhaften Wechsel in vollstationäre Heimversorgung ändert sich die Leistungsart. Für diese Versorgung zahlt die Pflegekasse die vorgesehenen Leistungen nach § 43 SGB XI; das bisherige Pflegegeld für die häusliche Versorgung läuft nicht einfach unverändert weiter. Ein Heimaufenthalt darf dabei nicht mit dem Besuch einer Tagespflege verwechselt werden.

Die fünf Gründe und ihre Folgen im Überblick

Auslöser Mögliche Folge Was geprüft werden sollte Pflichtberatung versäumt Angemessene Kürzung, im Wiederholungsfall Entzug War der Termin fällig und fehlt möglicherweise nur der Nachweis? Rechtmäßige Herabstufung Weniger Pflegegeld oder Wegfall unter Pflegegrad 2 Welche tatsächliche Veränderung belegt die Kasse? Häusliche Pflege nicht gesichert Anspruch auf Pflegegeld kann entfallen Welche Hilfe fehlt und wie lässt sich die Versorgung sichern? Längerer Krankenhaus- oder Rehaaufenthalt Grundsätzlich Ruhen nach acht Wochen Stimmen die Zeiträume und greift eine Ausnahme? Andere Leistungen ersetzen die bisherige Versorgung Anteilige Minderung oder Ende des bisherigen Pflegegeldbezugs Welche Leistungen werden tatsächlich abgerechnet?

Nicht jede Entlastung kostet Pflegegeld

Wer Tages- oder Nachtpflege nutzt, muss deshalb keine Kürzung seines Pflegegeldes hinnehmen. Diese Leistungen können nach § 41 Absatz 3 SGB XI zusätzlich beansprucht werden, ohne auf das Pflegegeld angerechnet zu werden. Familien sollten auf diese Unterstützung nicht aus unbegründeter Sorge um die monatliche Zahlung verzichten.

Für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege gelten wiederum eigene Regeln. Während dieser Leistungen wird das bisher bezogene Pflegegeld nach § 37 Absatz 2 SGB XI grundsätzlich zur Hälfte für jeweils bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr fortgezahlt. Ist die übliche Pflegeperson weniger als acht Stunden am Tag verhindert, bleibt bei dieser stundenweisen Verhinderungspflege das volle Pflegegeld erhalten.

Die Pflegekasse muss ihre Entscheidung begründen

Bleibt eine Überweisung aus, sollten Betroffene den bisherigen Bewilligungsbescheid und sämtliche neuen Schreiben prüfen. Eine fortbestehende Bewilligung darf die Kasse nicht einfach ignorieren. Welche Bedeutung das haben kann, zeigt unser Beitrag „Bewilligtes Pflegegeld darf nicht einfach gestoppt werden“.

Gegen einen belastenden Bescheid der gesetzlichen Pflegekasse ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Die Frist regelt § 84 SGG. Zur Fristwahrung kann zunächst ein kurzer Widerspruch eingereicht und die Begründung nach Prüfung der Unterlagen ergänzt werden.

Ein ausbleibender Zahlungseingang beweist noch nicht, dass der Anspruch verloren ist. Gerade bei einer laufenden Bewilligung sollten sich Betroffene die Rechtsgrundlage, den Beginn und die Berechnung einer Kürzung erklären lassen. Reicht das Geld für die notwendige Versorgung nicht mehr aus, sollte auch gerichtlicher Eilrechtsschutz geprüft werden.

Beispiel aus der Praxis: Der Pflegedienst kostet nicht das gesamte Pflegegeld

Ein fiktives Beispiel: Karin hat Pflegegrad 3 und erhält monatlich 599 Euro Pflegegeld. Um ihre Tochter zu entlasten, nutzt sie zusätzlich einen Pflegedienst, dessen abgerechnete Leistungen genau 40 Prozent ihres monatlichen Sachleistungsbudgets verbrauchen. Bei der Kombinationsleistung bleiben ihr deshalb 60 Prozent des Pflegegeldes, also 359,40 Euro.

Würde die Pflegekasse allein wegen dieses Pflegediensteinsatzes das gesamte Pflegegeld streichen, wäre die Berechnung falsch. Karin könnte eine Korrektur verlangen und gegen einen entsprechenden Bescheid Widerspruch einlegen. Ihre Tochter bekommt Unterstützung, ohne dass dadurch jeder Anspruch auf die Geldleistung entfällt.

Drei Fragen und Antworten zum Pflegegeld

Darf die Pflegekasse nach einem vergessenen Beratungstermin sofort alles streichen?

Nach § 37 Absatz 6 SGB XI ist bei einem versäumten Pflichttermin zunächst eine angemessene Kürzung vorgesehen. Erst im Wiederholungsfall sieht die Vorschrift den Entzug vor. Hat der Termin stattgefunden, sollte ein fehlender Nachweis unverzüglich nachgereicht werden.

Ist mein Pflegegrad weg, wenn im Krankenhaus kein Pflegegeld mehr kommt?

Nein, das Ruhen der Zahlung nach einem längeren stationären Aufenthalt bedeutet nicht automatisch eine Herabstufung. Seit 2026 gilt grundsätzlich eine Weiterzahlung für die ersten acht Wochen. Nach der Rückkehr in die häusliche Pflege kann die Zahlung bei weiterhin erfüllten Voraussetzungen wieder einsetzen.

Verliere ich Pflegegeld, wenn ich Tagespflege nutze?

Nein, Tagespflege wird nicht auf das Pflegegeld angerechnet. Anders ist es bei ambulanten Pflegesachleistungen innerhalb einer Kombinationsleistung: Hier mindert die Nutzung des Sachleistungsbudgets das Pflegegeld anteilig. Entscheidend ist deshalb, welche Leistung tatsächlich in Anspruch genommen wird.