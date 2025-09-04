So hoch ist das anteilige Pflegegeld bei Kombinationsleistung

Lesedauer 3 Minuten

Wer professionelle Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst mit der Pflege durch Angehörige verbindet, nutzt die sogenannte Kombinationsleistung.

Dabei werden Pflegesachleistungen des Pflegedienstes mit dem Pflegegeld für die häusliche Pflege durch Angehörige kombiniert.

Wichtig ist: Das Pflegegeld wird prozentual gekürzt – und zwar genau um den Anteil, in dem die Pflegesachleistungen ausgeschöpft wurden. Rechtsgrundlage ist § 38 SGB XI.

Wer Anspruch hat – und welche Beträge 2025 gelten

Die Kombinationsleistung gibt es ab Pflegegrad 2. 2025 liegen die monatlichen Regelsätze für das Pflegegeld bei 347 Euro (Pflegegrad 2), 599 Euro (Pflegegrad 3), 800 Euro (Pflegegrad 4) und 990 Euro (Pflegegrad 5).

Das Budget für ambulante Pflegesachleistungen beträgt im selben Jahr 796 Euro (PG 2), 1.497 Euro (PG 3), 1.859 Euro (PG 4) und 2.299 Euro (PG 5). Diese Werte hat das Bundesgesundheitsministerium zum 1. Januar 2025 angehoben; sie sind die feste Ausgangsbasis für die Berechnung des anteiligen Pflegegeldes in der Kombinationsleistung.

Wie hoch das anteilige Pflegegeld ausfällt, bestimmt allein der prozentuale Verbrauch des monatlichen Sachleistungsbudgets.

Wird zum Beispiel 70 Prozent des Sachleistungsrahmens genutzt, reduziert sich der Anspruch auf Pflegegeld auf 30 Prozent des für den jeweiligen Pflegegrad geltenden Pflegegeld-Betrags.

Umgekehrt gilt: Wer 40 Prozent Sachleistungen beansprucht, erhält 60 Prozent Pflegegeld. Diese prozentuale Verrechnung ergibt sich unmittelbar aus § 38 SGB XI.

Schritt für Schritt: So ermittelt die Kasse den Prozentsatz

In der Praxis rechnen die Pflegekassen auf Basis der vom Pflegedienst eingereichten Monatsrechnung. Aus der Rechnung ergibt sich, wie viel vom jeweiligen Sachleistungsbudget wirklich genutzt wurde.

Dieser Verbrauch in Prozent wird auf das Pflegegeld „umgedreht“: Der nicht genutzte Anteil des Sachleistungsbudgets wird als Prozentsatz auf das Pflegegeld angewendet. Beispielhaft erklärt es etwa die BARMER: Werden bei Pflegegrad 4 nur 40 Prozent der Sachleistungen eingesetzt, stehen 60 Prozent des Pflegegeldes zu.

Konkrete Beispiele mit den aktuellen Beträgen

Nehmen wir einen Versicherten mit Pflegegrad 4. Das monatliche Budget für Sachleistungen liegt 2025 bei 1.859 Euro, das Pflegegeld bei 800 Euro. Nutzt der Pflegedienst Leistungen im Wert von 743,60 Euro, entspricht das exakt 40 Prozent des Budgets. Es verbleiben 60 Prozent Pflegegeld, also 480 Euro. Dieses Beispiel entspricht der Abrechnungspraxis der Kassen.

Ein weiteres Beispiel mit Pflegegrad 2: Das Sachleistungsbudget beträgt 796 Euro, das Pflegegeld 347 Euro. Werden 70 Prozent der Sachleistungen genutzt, also Leistungen im Wert von 557,20 Euro, reduziert sich das Pflegegeld auf 30 Prozent. 30 Prozent von 347 Euro ergeben 104,10 Euro anteiliges Pflegegeld. Die zugrunde liegenden Beträge sind amtlich veröffentlicht.

Wird das Sachleistungsbudget vollständig ausgeschöpft, entfällt das Pflegegeld für diesen Monat; bei Überschreitung des Budgets sind Mehrkosten privat zu tragen. Das folgt aus der gesetzlichen Systematik, nach der das Pflegegeld genau um den Vomhundertsatz der in Anspruch genommenen Sachleistungen gemindert wird.

Feste Quote oder flexible Abrechnung – was gilt?

Das Gesetz sieht vor, dass Pflegebedürftige an ihre Entscheidung zum Verhältnis von Geld- und Sachleistungen grundsätzlich sechs Monate gebunden sind.

Viele Kassen handhaben die Abrechnung dennoch pragmatisch monatsweise nach tatsächlicher Inanspruchnahme, solange keine feste Quote vereinbart ist. Rechtlich maßgeblich bleibt dabei die prozentuale Kürzung nach § 38 SGB XI; die organisatorische Handhabung erläutern Verbände und Kassen in ihren Praxisinformationen.

Auszahlung und Zeitpunkt

Häufig wird das anteilige Pflegegeld verspätet ausgezahlt, weil Pflegedienste ihre Leistungen erst zum Monatsende abrechnen und die Pflegekasse anschließend die Prozentsätze ermittelt.

Dadurch kann sich die Überweisung des kombinierten Pflegegeldes um Wochen verschieben. Medienberichte greifen diese Praxis regelmäßig auf und verweisen dabei ebenfalls auf § 38 SGB XI als Berechnungsgrundlage.

Wichtige Abgrenzungen und Ergänzungen

Die Kombinationsleistung betrifft ausschließlich das Verhältnis aus Pflegegeld und ambulanten Sachleistungen. Daneben gibt es den Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich, der zusätzlich für anerkannte Unterstützungsangebote eingesetzt werden kann und nicht Teil der prozentualen Verrechnung ist.

Auch teilstationäre Tages- und Nachtpflege sowie Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sind eigenständige Leistungsbereiche mit eigenen Budgets; sie verändern die Grundlogik der Kombinationsleistung nicht, können aber in einzelnen Monaten besondere Weiterzahlungsregeln auslösen, etwa die hälftige Weiterzahlung des Pflegegelds während Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege. Die jeweils gültigen Beträge und Regelungen veröffentlicht das Bundesgesundheitsministerium.

Fazit

Die Höhe des anteiligen Pflegegeldes bei der Kombinationsleistung ist kein Schätzwert, sondern eine einfache Prozentrechnung: Je mehr Sachleistungen in einem Monat aus dem Budget genutzt werden, desto geringer fällt das Pflegegeld aus – und zwar spiegelbildlich zum Verbrauch.

Verlässliche Anhaltspunkte liefern die amtlichen Monatsbeträge je Pflegegrad und die gesetzliche Vorgabe in § 38 SGB XI. Wer die eigenen Rechnungen des Pflegedienstes im Blick behält, kann das zu erwartende anteilige Pflegegeld mit wenigen Zahlen selbst nachvollziehen.