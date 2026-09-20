Bei der Grundsicherung gibt es jetzt den Null-Euro-Schutz

Ein Euro im Monat reicht für fast nichts. In der neuen Grundsicherung kann dieser Betrag dennoch darüber entscheiden, ob die Absicherung über das Jobcenter weiterläuft.

Der sogenannte Null-Euro-Schutz erhält bei bestimmten Leistungskürzungen einen minimalen Anspruch und damit die Grundlage für den Kranken- und Pflegeversicherungsschutz.

Die finanzielle Not einer Sanktion beseitigt diese Regelung allerdings nicht. Wer seinen gesamten Regelbedarf verliert, bekommt durch den einen Euro weder ausreichend Lebensmittel noch Geld für Strom oder Körperpflege. Und bei einem vollständigen Leistungsausschluss wegen fortdauernder Nichterreichbarkeit stößt auch dieser Schutz an seine Grenze.

Warum ein einziger Euro für die Versicherung wichtig ist

Die gesetzliche Krankenversicherungspflicht aufgrund des Grundsicherungsgeldes knüpft grundsätzlich an den Leistungsbezug an. Das ergibt sich aus § 5 Absatz 1 Nummer 2a SGB V. Fällt dieser Bezug vollständig weg, kann damit auch die bisherige Grundlage der Versicherungspflicht entfallen.

Der Ein-Euro-Anspruch hält diese Verbindung in den gesetzlich erfassten Fällen aufrecht. Die Bundesagentur für Arbeit erklärt in ihren Fachlichen Weisungen zu den Leistungsminderungen, Stand 1. Juli 2026, ausdrücklich, dass damit der Sozialversicherungsschutz gesichert wird. Besonders betroffen sind danach Menschen, die kostenlos wohnen und keine Mehrbedarfe erhalten.

Bei ihnen kann mit dem Regelbedarf die letzte laufende Geldleistung verschwinden. Wer dagegen weiterhin Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält, bleibt darüber im Leistungsbezug. Die Unterscheidung zwischen Regelbedarf, Mehrbedarfen und Mietkosten ist deshalb auch für das Verständnis des Versicherungsschutzes wichtig.

Der Euro wird bewilligt – er ist keine Rechengröße

Die Vorschrift sieht einen tatsächlichen Leistungsanspruch von einem Euro monatlich vor. Es bleibt also nicht bei einem unverbindlichen Vermerk, jemand werde trotz einer Nullzahlung weiter als leistungsberechtigt behandelt. In den erfassten Fällen muss die Bewilligung den gesetzlichen Restanspruch berücksichtigen.

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Das ist für Betroffene ein prüfbarer Anspruch: Steht im Bescheid wegen einer Sanktion ein Zahlbetrag von null Euro, sollte die Anwendung der Ein-Euro-Regel kontrolliert werden. Aus dem Schlagwort „Null-Euro-Schutz“ folgt jedoch kein allgemeiner Anspruch für jeden abgelehnten Antrag. Fehlen etwa die Voraussetzungen der Hilfebedürftigkeit, ersetzt diese Vorschrift sie nicht.

Wann der gesamte Regelbedarf entfallen kann

Beim vollständigen Regelbedarfsentzug wegen Arbeitsverweigerung gelten besondere Voraussetzungen. Nach § 31a Absatz 7 SGB II muss eine zumutbare Arbeitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar möglich sein und willentlich verweigert werden. Ein wichtiger Grund für das Verhalten oder eine außergewöhnliche Härte kann dem Entzug entgegenstehen.

Die bloße Feststellung, jemand habe sich nicht ausreichend beworben, erfüllt diese besonderen Voraussetzungen noch nicht. Auch ein abgelehnter Kurs darf nicht ohne Weiteres mit der willentlichen Ablehnung einer unmittelbar verfügbaren Arbeit gleichgesetzt werden. Der Ein-Euro-Anspruch erlaubt dem Jobcenter deshalb keine pauschale Streichung des Lebensunterhalts.

Die entscheidende Grenze: Nichterreichbarkeit nach drei Terminen

Ein anderer Mechanismus greift, wenn jemand drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen ohne nachgewiesenen wichtigen Grund fernbleibt und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Nach § 7b Absatz 4 SGB II gilt die Person dann als nicht erreichbar. Das kann schließlich den gesamten Leistungsanspruch einschließlich der Unterkunftskosten betreffen.

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Zunächst gibt es jedoch einen Übergangsmonat, in dem bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen die Leistungen außer dem Regelbedarf weitergewährt werden. Für diesen Monat verweist das Gesetz ausdrücklich auch auf die Ein-Euro-Regel. Wer keine Unterkunftsleistungen oder andere verbleibende Leistungen erhält, kann dadurch zunächst ebenfalls im Leistungsbezug bleiben.

Meldet sich die betroffene Person innerhalb dieses Monats persönlich im Jobcenter, gilt sie als durchgehend erreichbar; eine Minderung wegen des Meldeversäumnisses kann trotzdem bestehen bleiben. Bleibt die persönliche Meldung aus, schützt die Ein-Euro-Regel nach Ablauf dieses Übergangsmonats nicht dauerhaft vor dem vollständigen Anspruchsverlust. Genau diese zeitliche Grenze darf in der Berichterstattung über den Null-Euro-Schutz nicht verschwinden.

Was der Schutz in verschiedenen Situationen bedeutet

Situation Bedeutung der Ein-Euro-Regel Grenze des Schutzes Allein eine erfasste Sanktion würde den Anspruch rechnerisch auf null Euro drücken. Ein Euro monatlich wird für den betreffenden Zeitraum bewilligt. Der Betrag gleicht die Kürzung des Lebensunterhalts nicht aus. Der Regelbedarf entfällt, Unterkunftsleistungen laufen weiter. Der Leistungsbezug besteht bereits durch die verbleibenden Leistungen fort. Ein zusätzlicher Euro wird deshalb nicht automatisch gewährt. Erster Übergangsmonat nach festgestellter Nichterreichbarkeit aufgrund dreier Meldeversäumnisse. Die Ein-Euro-Regel gilt entsprechend, wenn sonst kein Anspruch verbleibt. Diese Absicherung ist auf den Übergangsmonat begrenzt. Nach dem Übergangsmonat besteht die angenommene Nichterreichbarkeit fort. Die Regel garantiert keinen fortlaufenden Ein-Euro-Anspruch. Leistungsbezug und Versicherungsstatus müssen umgehend geklärt werden.

Ein Euro bezahlt kein Essen

Sozialpolitisch zeigt die Regelung, wie weit sich ein fortbestehender Leistungsstatus und die tatsächliche Sicherung des Alltags voneinander entfernen können. Die Krankenversicherung kann weiterlaufen, während für Lebensmittel praktisch kein Geld aus dem Regelbedarf übrig bleibt. Wer den Restanspruch als umfassende soziale Absicherung darstellt, verharmlost deshalb die Folgen des Entzugs.

Umgekehrt bedeutet ein Ende des Jobcenter-Bezugs nicht zwangsläufig, dass jemand sofort ohne jede Krankenversicherung dasteht. Unter den Voraussetzungen des § 188 Absatz 4 SGB V kann sich die Mitgliedschaft als freiwillige Versicherung fortsetzen. Dann muss jedoch geklärt werden, wer die Beiträge trägt; ohne Klärung können zusätzliche finanzielle Belastungen entstehen.

Betroffene sollten den gesamten Bescheid prüfen lassen

Die Prüfung darf sich nicht darauf beschränken, ob wenigstens ein Euro bewilligt wurde. Ebenso wichtig sind der vorgeworfene Pflichtverstoß, die Belehrung über die Folgen sowie mögliche gesundheitliche Gründe und außergewöhnliche Härten. Hinweise dazu bietet der Beitrag über Möglichkeiten, gegen Sanktionen vorzugehen.

Für einen Widerspruch gilt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung im Regelfall die Monatsfrist ab Bekanntgabe des Bescheids nach § 84 SGG. Er stoppt eine Leistungskürzung wegen § 39 SGB II allerdings grundsätzlich nicht automatisch. Bei akuter Not kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht infrage; erst eine entsprechende gerichtliche Entscheidung kann die Kürzung vorläufig stoppen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Martin, 42, wohnt kostenlos in einer Einliegerwohnung eines Bekannten und erhält weder Unterkunftsleistungen noch Mehrbedarfe. Er ist über den Grundsicherungsbezug gesetzlich krankenversichert. Angenommen, sein Regelbedarf wird wegen einer rechtmäßig festgestellten Arbeitsverweigerung für einen vollen Monat vollständig entzogen.

Ohne die Sonderregel bliebe in dieser Berechnung kein Leistungsanspruch übrig. Das Jobcenter muss für den betreffenden Monat jedoch einen Euro Grundsicherungsgeld bewilligen, wodurch die Versicherungspflicht aufgrund des Leistungsbezugs erhalten bleibt. Martins Lebensmittel und seine übrigen Alltagsausgaben sind mit diesem Euro weiterhin nicht finanziert.

Drei Fragen und Antworten zum Null-Euro-Schutz

Gilt die Ein-Euro-Regel bereits?

Ja, sie gehört zu den seit dem 1. Juli 2026 geltenden Änderungen der Grundsicherung. Die Formulierung, der Schutz sei lediglich geplant, ist für den aktuellen Rechtsstand überholt.

Bekommt jeder Betroffene einer Sanktion zusätzlich einen Euro?

Nein. Die Regel greift, wenn sich allein wegen der erfassten Kürzung oder des Regelbedarfsentfalls rechnerisch kein Leistungsanspruch mehr ergeben würde. Bleiben beispielsweise Unterkunftsleistungen bestehen, entsteht daraus kein automatischer zusätzlicher Ein-Euro-Anspruch.

Verhindert der Null-Euro-Schutz jeden vollständigen Leistungsstopp?

Nein, insbesondere bei der angenommenen Nichterreichbarkeit nach drei aufeinanderfolgenden Meldeversäumnissen gilt die entsprechende Absicherung nur im ersten Übergangsmonat. Danach kann der Anspruch vollständig entfallen, solange die gesetzlichen Voraussetzungen dafür bestehen. Betroffene sollten deshalb den Kontakt zum Jobcenter und die Klärung ihres Versicherungsstatus nicht aufschieben.