Pflegegeld bei Krankenhausaufenthalt: Neue 8-Wochen-Regel ab 2026

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Für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen ist ein Krankenhausaufenthalt oft nicht nur medizinisch belastend, sondern auch finanziell heikel. Genau hier hat sich zum 1. Januar 2026 etwas verändert: Das Pflegegeld wird bei bestimmten stationären Unterbrechungen der häuslichen Pflege jetzt bis zu acht Wochen weitergezahlt.

Bis Ende 2025 waren es in diesem Bereich regelmäßig nur vier Wochen. Gleichzeitig laufen auch die Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson, also etwa die Rentenbeiträge, in diesen Fällen länger weiter.

Das ist für viele Familien mehr als eine kleine Detailänderung. Denn wer zu Hause gepflegt wird und plötzlich für mehrere Wochen ins Krankenhaus oder in eine Reha muss, hat weiterhin organisatorischen Aufwand, Abstimmungsbedarf und oft auch eine Pflegeperson, die in Bereitschaft bleibt.

Genau das will der Gesetzgeber nun stärker berücksichtigen. In der Begründung des Gesetzes heißt es, die häusliche Pflege solle gestärkt und der fortbestehenden Pflegebereitschaft von Angehörigen Rechnung getragen werden.

Was sich seit dem 1. Januar 2026 konkret geändert hat

Die neue Regel steht in § 34 SGB XI. Danach wird Pflegegeld nach § 37 SGB XI oder anteiliges Pflegegeld nach § 38 SGB XI in den ersten acht Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung weitergezahlt. Dasselbe gilt bei häuslicher Krankenpflege mit entsprechendem Leistungsinhalt sowie bei einer Aufnahme in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Die Vorschrift nennt diese Fälle ausdrücklich.

Ebenfalls wichtig: Die Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson ruhen in diesen Fällen in den ersten acht Wochen nicht. Das betrifft insbesondere die Absicherung über Beiträge zur Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung, soweit die Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind. Das Land NRW fasst die Änderung praxisnah genauso zusammen: Auch die Rentenbeiträge der Pflegeperson werden in diesen Fällen nun bis zu acht Wochen weitergezahlt.

Es geht nicht nur um das Krankenhaus

Der Aufhänger „Pflegegeld bei Krankenhausaufenthalt“ ist journalistisch stark, aber für einen Praxisartikel zu eng. Die Neuregelung erfasst nicht nur das Krankenhaus.

Sie gilt nach dem Gesetz auch für bestimmte Vorsorge- oder Rehaaufenthalte und für Fälle der häuslichen Krankenpflege, wenn deren Inhalt den Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI entspricht. Wer den Text nur auf das Krankenhaus verengt, lässt also einen Teil der tatsächlichen Rechtslage weg.

Gerade das ist im Alltag relevant. Viele Pflegebedürftige kommen nach einer Operation nicht sofort nach Hause, sondern zunächst in eine Reha. Für Angehörige stellt sich dann dieselbe Frage wie beim Klinikaufenthalt: Läuft das Pflegegeld weiter oder endet es vorzeitig? Seit Januar 2026 lautet die Antwort in den ersten acht Wochen grundsätzlich: Ja, es läuft weiter.

Warum die Änderung für Angehörige so wichtig ist

Die Reform beseitigt ein Problem, das viele Familien bislang traf. Wenn sich der stationäre Aufenthalt über mehrere Wochen hinzog, stand schnell die Frage im Raum, ob das Pflegegeld noch fließt und ob die Pflegeperson sozial abgesichert bleibt.

Die längere Weiterzahlung reduziert dieses Risiko deutlich. Das Bundesgesundheitsministerium begründet die Reform ausdrücklich damit, dass Pflegebereitschaft und Einsatz pflegender An- und Zugehöriger auch während eines Krankenhausaufenthalts fortbestehen können.

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Das bedeutet in der Praxis: Die Pflege zu Hause ist durch den stationären Aufenthalt nicht einfach „erledigt“. Angehörige organisieren Rückkehr, Hilfsmittel, Arzttermine, Versorgung nach der Entlassung und häufig auch die Kommunikation mit Kasse, Klinik und Pflegedienst. Dass der Gesetzgeber diese Phase jetzt länger absichert, ist deshalb für viele Haushalte von unmittelbarer Bedeutung.

Was viele mit Kurzzeitpflege verwechseln

Hier liegt der größte Fallstrick. Die neue Acht-Wochen-Regel bei Krankenhaus und Reha ist nicht dasselbe wie die Regeln bei Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege. Dort geht es um andere Leistungen mit eigenen Voraussetzungen. Das Bundesgesundheitsministerium weist weiterhin darauf hin, dass während einer Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege das bisher bezogene Pflegegeld in halber Höhe weitergezahlt wird, jeweils bis zu acht Wochen im Kalenderjahr.

Beim Krankenhaus- oder Rehaaufenthalt geht es dagegen um die besondere Ausnahme vom Ruhen des Pflegegeldes nach § 34 SGB XI. Wer diese Bereiche vermischt, riskiert falsche Aussagen im Artikel und am Ende Missverständnisse bei den Lesern.

So sieht ein typischer Fall aus

Eine pflegebedürftige Frau mit Pflegegrad 3 lebt zu Hause und erhält Pflegegeld. Ihr Sohn übernimmt den größten Teil der Pflege. Nach einem Sturz muss sie für drei Wochen ins Krankenhaus und anschließend weitere vier Wochen in eine Reha-Einrichtung.

Nach der seit dem 1. Januar 2026 geltenden Rechtslage wird das Pflegegeld in dieser Zeit grundsätzlich weitergezahlt, weil die ersten acht Wochen eines solchen Aufenthalts erfasst sind. Auch die soziale Sicherung des Sohnes als Pflegeperson läuft in dieser Phase weiter.

Zieht sich der stationäre Aufenthalt allerdings noch länger, endet die privilegierte Weiterzahlung grundsätzlich nach Ablauf der acht Wochen. Genau deshalb sollten Betroffene den Zeitraum im Blick behalten und bei längeren Aufenthalten frühzeitig mit der Pflegekasse klären, wie die Leistung anschließend behandelt wird. Diese praktische Empfehlung ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut, der ausdrücklich nur die ersten acht Wochen nennt.

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Was Betroffene jetzt praktisch tun sollten

Auch wenn die Weiterzahlung gesetzlich geregelt ist, sollten Pflegebedürftige oder Angehörige einen Krankenhaus- oder Rehaaufenthalt der Pflegekasse möglichst früh mitteilen.

Das schafft Klarheit beim Zeitraum, vermeidet spätere Rückfragen und hilft, Streit über die Einordnung des Aufenthalts zu verhindern. Eine besondere neue Antragspflicht lässt sich aus den Quellen zwar nicht ableiten, aber in der Praxis bleibt die frühzeitige Meldung sinnvoll. Diese Empfehlung ist eine naheliegende Schlussfolgerung aus der Rechtslage und dem typischen Verwaltungsablauf.

Ebenso sinnvoll ist es, Entlassungs- und Aufnahmeunterlagen aufzubewahren. Gerade wenn Krankenhaus und Reha direkt aufeinander folgen, kann die genaue zeitliche Abfolge wichtig werden. Familien sollten außerdem im Blick haben, ob die Pflegeperson weiterhin die Voraussetzungen für die soziale Absicherung erfüllt, damit Renten- und andere Beitragszeiten korrekt laufen.

Die eigentliche Botschaft der Reform

Die Änderung ist keine bloße Formalie. Sie verhindert, dass bei einem längeren stationären Aufenthalt schon nach vier Wochen eine Lücke entsteht, obwohl die häusliche Pflege im Hintergrund weiter organisiert werden muss. Für viele pflegende Angehörige ist das eine spürbare Entlastung. Der Gesetzgeber hat die Fristen in § 34 SGB XI bewusst auf acht Wochen vereinheitlicht und damit den Schutz in diesen Fällen erweitert.

Der Artikel sollte deshalb nicht nur mit „mehr Wochen Pflegegeld“ arbeiten, sondern klar machen, worum es im Alltag geht: mehr finanzielle Stabilität in einer Phase, in der Familien ohnehin unter Druck stehen. Genau darin liegt der praktische Wert der neuen Regel.

FAQ

Wird Pflegegeld bei einem Krankenhausaufenthalt 2026 weitergezahlt?

Ja. Seit dem 1. Januar 2026 wird Pflegegeld in den ersten acht Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung weitergezahlt. Vorher lag die Frist in diesem Bereich bei vier Wochen.

Gilt die neue 8-Wochen-Regel nur im Krankenhaus?

Nein. Die Regel gilt auch bei bestimmten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie in Fällen häuslicher Krankenpflege mit entsprechendem Leistungsinhalt.

Laufen die Rentenbeiträge der Pflegeperson weiter?

Ja. Die Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson ruhen in diesen Fällen in den ersten acht Wochen nicht. Dazu zählen auch Rentenbeiträge.

Ist das dieselbe Regel wie bei Kurzzeitpflege?

Nein. Bei Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege gelten andere Vorschriften. Dort wird das bisher bezogene Pflegegeld grundsätzlich nur in halber Höhe weitergezahlt.

Was passiert nach Ablauf der acht Wochen?

Die Sonderregel erfasst grundsätzlich nur die ersten acht Wochen. Dauert der Aufenthalt länger, sollte die weitere Leistungsbehandlung mit der Pflegekasse geklärt werden.

Quellen

Institution: Gesetze im Internet: § 34 SGB XI – Ruhen der Leistungsansprüche (gesetze-im-internet.de)

Institution: Bundesgesetzblatt: Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, BGBl. 2025 I Nr. 371 (recht.bund.de)

Institution: Bundesministerium für Gesundheit: Gesetzentwurf zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (bundesgesundheitsministerium.de)

Institution: Pflegewegweiser NRW: Pflege 2026 – Diese Änderungen sollten Sie jetzt kennen (pflegewegweiser-nrw.de)

Institution: Bundesministerium für Gesundheit: Häusliche Pflege (bundesgesundheitsministerium.de)

Institution: Bundesministerium für Gesundheit: Pflegeleistungen zum Nachschlagen (bundesgesundheitsministerium.de)

Außerdem sollte die doppelte H2 „Quellen“ im bisherigen Text entfernt werden.