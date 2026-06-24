Pflegegeld: Dieser Irrtum kostet Pflegende monatlich bis zu 730 Euro

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, bekommt von der Pflegekasse Rentenbeiträge bezahlt, wenn der Pflegegrad stimmt und die Stunden reichen. Viele Betroffene erfahren davon erst nach Jahren. Versäumte Monate lassen sich in vielen Fällen noch einfordern, auch wenn die Pflegekasse das nicht immer zugeben möchte.

Millionen pflegen und viele verlieren Beiträge, die ihnen gesetzlich zustehen

Die Pflegekasse zahlt für Pflegende monatlich zwischen 139,04 und 735,63 Euro an die Deutsche Rentenversicherung, vollständig ohne eigene Kosten für die Pflegeperson (Werte ab 1. Januar 2026).

Über ein Jahr Pflege kann die spätere Monatsrente um 7,04 bis 37,27 Euro anheben, lebenslang und mit jeder Rentenanpassung steigend. Fünf Pflegejahre bei Pflegegrad 3 bedeuten rechnerisch über 100 Euro mehr Monatsrente.

Trotzdem fehlen diese Zeiten auf Tausenden Rentenkonten. Der Grund ist ein weitverbreitetes Missverständnis: Viele glauben, der Anspruch entstehe erst, wenn sie den Fragebogen der Pflegekasse ausgefüllt zurückschicken. Wer den Fragebogen nicht rechtzeitig einreicht oder ihn nie bekommt, geht in dieser Vorstellung für immer leer aus.

Die Rentenversicherungspflicht entsteht nicht durch den Fragebogen

Die gesetzliche Grundlage ist § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI. Danach sind Pflegepersonen, die die Voraussetzungen erfüllen, versicherungspflichtig. Die Versicherungspflicht entsteht automatisch mit Aufnahme der Pflegetätigkeit, nicht durch einen Antrag. Die Pflegeperson muss sich nicht anmelden.

Der Fragebogen, den die Pflegekasse verschickt, dient nur einem Zweck: die Höhe der zu zahlenden Beiträge zu ermitteln. Ohne ausgefüllten Fragebogen weiß die Pflegekasse nicht, wie viel sie überweisen soll. Aber die Versicherungspflicht selbst besteht unabhängig davon.

Was vielen nicht bekannt ist: Wenn die Pflegekasse den Fragebogen nicht zurückbekommt und auch auf eine Erinnerung keine Antwort erhält, geht sie davon aus, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, und zahlt keine Beiträge.

Das ist eine Verwaltungsfiktion, keine Rechtslage. Wer die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt und sich nie gemeldet hat, hat trotzdem einen Anspruch auf die Beitragszeiten.

Wer noch rückwirkend Rentenbeiträge einfordern kann

Die Versicherungspflicht beginnt grundsätzlich mit dem Tag, an dem der Pflegebedürftige Leistungen bei der Pflegekasse beantragt hat. Frühestens gilt der Zeitpunkt, ab dem alle Voraussetzungen für die Versicherungspflicht vorlagen.

Das ist der entscheidende Punkt: Die Grenze liegt nicht am Datum, an dem der Fragebogen einging. Sie liegt am Datum des Pflegegradantrags.

Wer seit dem Pflegegradantrag die Voraussetzungen erfüllt, aber nie einen Fragebogen ausgefüllt hat, kann die Beitragszeiten für die gesamte Periode ab Antragstellung nachfordern. Was tatsächlich nicht rückwirkend geht: Pflege, die vor dem Pflegegradantrag des Angehörigen geleistet wurde.

Diese Zeiten können nicht anerkannt werden, weil damals noch kein Pflegeversicherungsanspruch bestand. Wer schon vor der Einstufung gepflegt hat, verliert diese früheren Monate. Die Zeit ab Antragstellung kann er aber noch sichern.

So holen Sie versäumte Monate nach

Der Weg führt immer über die Pflegekasse der pflegebedürftigen Person, nicht über die eigene Krankenkasse und nicht direkt zur Deutschen Rentenversicherung.

Wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an diese Pflegekasse und erklären Sie, dass Sie seit dem Pflegegradantrag Ihres Angehörigen die Pflege übernommen haben und bisher keine Rentenbeiträge für diese Zeit verbucht wurden. Nennen Sie den Zeitraum und die Pflegesituation. Die Pflegekasse muss prüfen, ob die Voraussetzungen vorlagen.

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Lehnt die Pflegekasse die rückwirkende Feststellung ab, legen Sie Widerspruch ein. Der Anspruch auf Versicherungspflicht kraft Gesetzes kann nicht durch Schweigen der Pflegekasse erloschen sein.

Die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 3 SGB VI bestanden oder bestanden nicht. Das ist eine Tatsachenfrage, keine Ermessensentscheidung.

So prüfen Sie, ob Beitragszeiten auf Ihrem Rentenkonto fehlen

Fordern Sie nach Ihrer Meldung bei der Pflegekasse einen Versicherungsverlauf bei der Deutschen Rentenversicherung an. Der Auszug ist jederzeit kostenlos beantragbar und zeigt, für welche Zeiträume Beitragszeiten aus Pflegetätigkeit eingetragen sind. Fehlende Zeiträume sind dort klar erkennbar.

Prüfen Sie dabei auch, ob die Meldungen vollständig sind: Bei Kombinationsleistungen, Pflegegradänderungen oder geteilter Pflege zwischen mehreren Personen passieren in der Praxis häufiger Fehler als im Standardfall.

Wer Fehler im Versicherungsverlauf findet, wendet sich mit dem Nachweis zunächst an die Pflegekasse. Erst wenn diese keine Korrektur vornimmt, kommt der Widerspruchsweg in Betracht.

Was die Pflegereform ändert und was Pflegende jetzt noch sichern können

Seit dem 5. Juni 2026 liegt der Referentenentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes vor. Wird er so verabschiedet, würden die Bemessungsgrundlagen für Rentenbeiträge pflegender Angehöriger ab dem 1. Januar 2027 auf 70 Prozent des bisherigen Niveaus abgesenkt.

Bereits aufgebaute Anwartschaften blieben nach dem Entwurf unberührt. Wer für Zeiten bis Ende 2026 Beiträge erhält oder nachfordern kann, behält diese Zeiten zum vollen Satz.

Was das Pflegeneuordnungsgesetz nicht berührt: ob jemand für versäumte Zeiten vor 2027 Beiträge einfordern kann. Das richtet sich nach dem geltenden Recht. Dieses erlaubt die Geltendmachung rückwirkend bis zum Pflegegradantrag. Wer diese Monate noch nicht gesichert hat, kann sie jetzt bei der Pflegekasse nachfordern.

Häufige Fragen zur Rentenversicherungspflicht für Pflegende

Muss ich die Pflege beim Pflegegrad 1 melden, um Rentenbeiträge zu bekommen?

Nein. Bei Pflegegrad 1 besteht keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, unabhängig davon, wie viele Stunden gepflegt wird. Die Versicherungspflicht beginnt erst ab Pflegegrad 2.

Wird der Pflegegrad hochgestuft, entsteht der Anspruch ab dem Datum der neuen Einstufung, nicht rückwirkend ab dem ursprünglichen Pflegegradantrag.

Was ist, wenn ich mehrere Pflegebedürftige pflege?

Wer mehrere Personen pflegt, kann die Pflegezeiten zusammenrechnen, um auf die Mindestpflegezeit von zehn Stunden pro Woche zu kommen. Die Rentenbeiträge werden dann aufgeteilt, bezogen auf die jeweiligen Pflegekassen.

Für jede gepflegte Person ist ein eigener Fragebogen an die jeweils zuständige Pflegekasse einzureichen.

Ich beziehe bereits Altersrente und pflege meine Mutter. Bekomme ich trotzdem Rentenbeiträge?

Wer eine Altersvollrente bezieht und die Regelaltersgrenze erreicht hat, erhält grundsätzlich keine Rentenbeiträge aus Pflegetätigkeit mehr. Der Weg heraus: Wer die Vollrente auf eine Teilrente umstellt, auch auf 99,99 Prozent, kann weiter Beiträge erhalten und damit künftige Rentenanpassungen mitnehmen. Die Umstellung ist formlos bei der Deutschen Rentenversicherung möglich.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Soziale Absicherung für Pflegepersonen, Stand März 2026

Bundesministerium für Justiz: § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI, Versicherungspflicht nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen

Deutsche Rentenversicherung: Fragebogen zur Zahlung der Beiträge zur sozialen Sicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, Erläuterungen

Verbraucherzentrale: Absicherung für pflegende Angehörige durch Sozialversicherungen

Bundesgesundheitsministerium: FAQ zum Referentenentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes (PNOG), Juni 2026