Pflegegeld: Pflegegrad Herabstufung trifft Rentenbeiträge der Pflegenden

Eine Pflegegrad-Herabstufung von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 1 trifft nicht nur die gepflegte Person, sondern auch den Menschen, der sie versorgt. Ab Pflegegrad 1 enden die Rentenbeiträge, die die Pflegekasse für die Pflegeperson zahlt. Bei Pflegegrad 2 und reinem Pflegegeldbezug sind das 2026 genau 198,62 Euro im Monat, rund 2.383 Euro im Jahr, die ab der Herabstufung nicht mehr aufs Rentenkonto fließen.

Zusätzlich enden Unfallschutz und Arbeitslosenversicherung, denn alle drei Absicherungen setzen mindestens Pflegegrad 2 voraus. Die Pflegeperson erfährt davon meist als Letzte, denn der Herabstufungsbescheid geht allein an die pflegebedürftige Person.

Pflegegrad-Herabstufung beendet die Rentenbeiträge der Pflegeperson

Die Pflegekasse zahlt Rentenbeiträge für Pflegepersonen nur, solange die gepflegte Person mindestens Pflegegrad 2 hat. So steht es in § 44 SGB XI, der die gesamte soziale Sicherung der Pflegepersonen regelt.

Wer eine pflegebedürftige Person wenigstens zehn Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage, nicht erwerbsmäßig zu Hause pflegt und daneben höchstens 30 Stunden pro Woche arbeitet, ist über die Pflegekasse rentenversichert, ohne selbst einen Cent zu zahlen.

Dieselbe Vorschrift koppelt auch die beiden anderen Schutzschichten an Pflegegrad 2: den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung während der Pflegetätigkeit und die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Pflegende, die ihren Beruf für die Pflege aufgegeben oder eingeschränkt haben.

Sinkt der Pflegegrad auf 1, fällt alles gleichzeitig weg: Ein Sturz beim Umlagern ist kein Arbeitsunfall mehr, und aus der weiteren Pflegezeit entsteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Was die Pflegekasse 2026 zahlt – und was bei Pflegegrad 1 wegfällt

Die Höhe der Rentenbeiträge richtet sich nach Pflegegrad und Leistungsart. Grundlage ist ein fiktives Arbeitsentgelt als Prozentsatz der Bezugsgröße, die 2026 bundeseinheitlich 3.955 Euro im Monat beträgt. Bei Pflegegrad 2 sind es 27 Prozent bei ausschließlichem Pflegegeld, 22,95 Prozent bei Kombinationsleistung und 18,9 Prozent bei reiner Sachleistung.

Im häufigsten Fall, Pflegegrad 2 mit reinem Pflegegeldbezug, wird die Pflegeperson so gestellt, als verdiene sie 1.067,85 Euro im Monat. Darauf zahlt die Pflegekasse 18,6 Prozent Rentenbeitrag, also 198,62 Euro monatlich. Nach einem Jahr Pflege stehen damit rund 0,25 Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto, etwa 10 Euro zusätzliche Monatsrente, lebenslang und mit jeder Rentenanpassung steigend.

Fünf Pflegejahre bringen gut 52 Euro Monatsrente, gerechnet mit dem ab 1. Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro. Mit der Herabstufung hört diese Anwartschaft auf zu wachsen, obwohl die Pflege real weiterläuft.

Der Bescheid geht an die falsche Adresse

Die naheliegende Annahme lautet: Wenn meine Rentenbeiträge enden, bekomme ich einen Bescheid. Das Gegenteil ist der Fall. Der Herabstufungsbescheid ergeht gegenüber der pflegebedürftigen Person, denn nur sie ist Versicherte der Pflegekasse. Die Pflegekasse meldet die Pflegegrad-Änderung anschließend an die Rentenversicherung, und die Beitragszahlung endet ohne gesondertes Schreiben an die Pflegeperson. Viele Pflegende bemerken die Lücke erst Jahre später im Versicherungsverlauf oder an einer unerwartet niedrigen Renteninformation.

Das hat eine bittere Konsequenz: Die Monatsfrist für den Widerspruch läuft bei der gepflegten Person, während die Pflegeperson von nichts weiß. Wer pflegt, sollte deshalb fest vereinbaren, dass jeder Bescheid der Pflegekasse sofort gemeinsam gelesen wird. Bei dementen oder schwer kranken Angehörigen gehört diese Post in die Hände der bevollmächtigten Person.

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Widerspruch sichert auch die Beiträge weiter

Gegen den Herabstufungsbescheid kann die pflegebedürftige Person innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Der Widerspruch hat nach § 86a Abs. 1 SGG aufschiebende Wirkung: Solange das Verfahren läuft, bleibt der bisherige Pflegegrad wirksam, das Pflegegeld fließt weiter, und damit besteht auch die Grundlage für die Rentenbeiträge der Pflegeperson fort. Wer die Frist verstreichen lässt, macht die Herabstufung bestandskräftig und beendet damit zugleich die Alterssicherung der Pflegeperson.

Seit Februar 2026 ist der Widerspruch noch entscheidender geworden. Das Hessische Landessozialgericht hat nach übereinstimmenden Berichten mit Beschluss vom 10. Februar 2026 (Az. L 6 P 78/25 B ER) entschieden, dass die Pflegekasse den Pflegegrad bei geringerem Hilfebedarf für die Zukunft absenken darf. Herabstufungen nach Wiederholungsbegutachtungen lassen sich damit leichter durchsetzen. Umso mehr entscheidet die rechtzeitige Reaktion auf den Bescheid darüber, ob die soziale Sicherung der Pflegeperson weiterläuft.

So sichern Pflegepersonen ihre Rentenansprüche

Drei Schritte schützen die eigene Position. Erstens: Fordern Sie bei der Pflegekasse die Feststellungen zu Ihren Pflegezeiten und Ihrem Pflegeaufwand an. Die Pflegekasse muss diese Feststellungen der Pflegeperson auf Wunsch übermitteln. Diese Unterlagen belegen später, ab wann und in welchem Umfang Beiträge gezahlt wurden.

Zweitens: Beantragen Sie bei der Deutschen Rentenversicherung einen aktuellen Versicherungsverlauf und prüfen Sie, ob die Pflegezeiten lückenlos erfasst sind. Fehlende Monate fallen so jetzt auf, nicht erst beim Rentenantrag.

Drittens: Steigt der Pflegebedarf nach einer Herabstufung wieder, stellen Sie umgehend einen Höherstufungsantrag und reichen Sie den Fragebogen zur Versicherungspflicht der Pflegeperson erneut ein. Die Beiträge beginnen nicht rückwirkend ab der Verschlechterung, sondern erst, wenn die Pflegekasse die Voraussetzungen wieder festgestellt hat.

Ist ein rechtswidriger Herabstufungsbescheid bereits bestandskräftig, bleibt der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Hat er Erfolg, lebt der höhere Pflegegrad rückwirkend wieder auf, samt der Beitragsmonate der Pflegeperson. Wer dagegen untätig bleibt, zahlt doppelt: Die gepflegte Person verliert ihren Pflegegrad endgültig, die Pflegeperson jede weitere Rentenanwartschaft aus der Pflege.

Häufige Fragen zur Pflegegrad-Herabstufung und Rente

Zählt die Pflege bei Pflegegrad 1 wenigstens für die Wartezeit?

Nein. Bei Pflegegrad 1 entsteht keine Versicherungspflicht und damit keine Beitragszeit. Die Monate fehlen bei den Entgeltpunkten und bei den Wartezeiten, etwa für die Rente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren.

Was gilt, wenn ich mehrere Angehörige pflege?

Die Pflegezeiten mehrerer Pflegebedürftiger werden zusammengerechnet, um auf die zehn Wochenstunden zu kommen. Zur Mindeststundenzahl zählen aber nur die Stunden, die auf Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2 entfallen.

Bekomme ich die Beitragsmonate zurück, wenn der Widerspruch Erfolg hat?

Bleibt es nach dem Widerspruch beim alten Pflegegrad, galt dieser durchgehend weiter, die Beitragszahlung läuft ohne Lücke. Prüfen Sie trotzdem im Versicherungsverlauf, ob der Zeitraum vollständig erfasst ist, und reklamieren Sie Abweichungen schriftlich bei der Pflegekasse.

Ich arbeite 32 Stunden pro Woche. Liegt es daran, wenn keine Beiträge fließen?

Ja, sehr wahrscheinlich. Oberhalb von 30 Wochenstunden entfallen die Beiträge selbst bei Pflegegrad 5. Wer knapp darüber liegt, kann mit dem Arbeitgeber eine Reduzierung auf 30 Stunden prüfen, die Beiträge sind oft mehr wert als der Lohnverzicht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch XI, § 44 Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch VI, § 166 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter

Bundesgesundheitsministerium: Soziale Absicherung für Pflegepersonen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 und Änderungen zum 1. Januar 2026

Hessisches Landessozialgericht: Beschluss vom 10.02.2026, L 6 P 78/25 B ER (nach Berichten von urteile.news)