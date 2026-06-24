74.000 neue Klagen in NRW: Bürgergeld-Beziehende müssen 15 Monate warten

Wer 2025 in NRW einen Sanktionsbescheid vom Jobcenter bekam und dagegen klagte, wartete im Durchschnitt 15,6 Monate auf eine Entscheidung – und das bei laufender Sanktion. An den acht Sozialgerichten des Landes sind im vergangenen Jahr fast 74.000 neue Verfahren eingegangen, so viele wie seit Jahren nicht.

Der Deutsche Richterbund erwartet für 2026 und 2027 noch mehr. Wer seine Rechte durchsetzen will, muss wissen, welches Werkzeug er wann einsetzen kann – und warum Widerspruch allein nicht reicht.

Jedes vierte Verfahren in Deutschland: NRW führt die Statistik an

Fast 74.000 neue Verfahren verzeichneten die acht nordrhein-westfälischen Sozialgerichte im Jahr 2025. Davon entfielen 66.308 auf Hauptsacheklagen (plus knapp zehn Prozent gegenüber 2024) und 7.615 auf Eilverfahren – ein Plus von 56 Prozent.

Damit entfällt auf NRW jedes vierte Sozialgerichtsverfahren in ganz Deutschland. Bundesweit überschritt die Verfahrenszahl 2025 zum ersten Mal seit 2021 wieder die Schwelle von 300.000, darunter fast 40.000 Eilverfahren – ein Plus von 47 Prozent gegenüber 26.995 im Vorjahr.

Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, nannte vermehrte Streitfälle rund um das Bürgergeld sowie Ansprüche aus der Sozialversicherung als Hauptursache. Für 2026 und 2027 erwartet der Verband weiteren Anstieg – und nennt ausdrücklich den Umbau des Bürgergeldes zur neuen Grundsicherung ab 1. Juli 2026 als Treiber.

Mehr Druck auf Leistungsbeziehende bedeutet mehr Bescheide, mehr Widersprüche, mehr Klagen. Und längere Wartezeiten vor Gericht – mit Folgen, die viele unterschätzen.

Widerspruch setzt die Sanktion nicht aus – der teuerste Irrtum im Sozialrecht

Die weitverbreitete Annahme lautet: Wer Widerspruch einlegt, bremst das Jobcenter. Das stimmt im Bürgergeld-Recht nicht. § 39 SGB II schließt die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage für Sanktionsbescheide ausdrücklich aus.

Die Kürzung gilt ab dem im Bescheid genannten Datum – unabhängig davon, ob der Widerspruch noch läuft. Wer diese Regel nicht kennt, verliert in der Praxis Geld: Monat für Monat, bis das Verfahren entschieden ist.

Bei einer 15,6-monatigen Verfahrensdauer in NRW können das mehr als ein Jahr voller Leistungskürzung sein – selbst wenn das Jobcenter am Ende verliert. Nachzahlungen sind möglich, aber kein Ersatz für Monate, in denen Miete, Strom oder Lebensmittel nicht bezahlt werden konnten. Wer schnelleren Schutz braucht, muss einen anderen Weg gehen.

Eilantrag beim Sozialgericht: Wann er greift und wie man ihn stellt

§ 86b Abs. 2 SGG gibt Betroffenen die Möglichkeit, beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung zu beantragen, wenn ohne vorläufige Regelung wesentliche Nachteile drohen. Das Eilverfahren ist gerichtskostenfrei. Ein Anwalt ist nicht erforderlich.

Die durchschnittliche Dauer in NRW lag 2025 bei 1,3 Monaten – statt 15,6 Monaten im Hauptsacheverfahren. Für besonders dringende Fälle wie Stromsperren oder kompletten Leistungsentzug berichten die Gerichte von noch schnelleren Entscheidungen.

Wer einen Eilantrag stellt, muss zwei Dinge glaubhaft machen.

Erstens: dass der Anspruch besteht (Anordnungsanspruch) – also dass der Sanktionsbescheid fehlerhaft ist oder die verweigerte Leistung zusteht.

Zweitens: dass ohne sofortige gerichtliche Hilfe ein schwerwiegender Nachteil entsteht, der nicht wartet (Anordnungsgrund). Kontoauszüge mit niedrigem Saldo, Mahnungen des Vermieters, Androhungen der Energiesperre oder ärztliche Atteste stützen diesen Nachweis.

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Eilantrag und Widerspruch schließen sich nicht aus – beide Wege können gleichzeitig verfolgt werden. Was den Eilantrag heute schwieriger macht als früher: die Gerichte kämpfen mit einer neuen Form von Massenanträgen, die die Kapazität zusätzlich belastet.

KI-Schriftsätze überfluten die Gerichte – und verlangsamen die Verfahren aller

Jens Blüggel, Präsident des Landessozialgerichts NRW, benannte auf der Jahrespressekonferenz im April 2026 eine neue Belastungsquelle: Kläger ohne anwaltliche Vertretung reichen Schriftsätze ein, die mit KI-Hilfe erstellt wurden.

Diese Schriftsätze seien oft sehr lang und enthielten Verweise auf Rechtsprechung, die es teilweise gar nicht gebe. LSG-Vizepräsidentin Dörte Bergmann berichtete von mehrfachen „Untätigkeitsbeschwerden” beim LSG NRW wegen angeblich zu langer Verfahrenszeiten – ein Rechtsmittel, das im Sozialrecht nicht existiert. Blüggel bezeichnete das als bundesweiten Trend.

Der Hintergrund: Die Zahl der Sozialrechtsanwälte sinkt seit Jahren, weil die Vergütung in diesem Rechtsgebiet vergleichsweise gering ist. Viele Betroffene behelfen sich mit KI – mit Ergebnissen, die das Gericht extra prüfen und einordnen muss.

Das bindet Kapazitäten, die für andere Verfahren fehlen. Die NRW-Sozialgerichte meldeten für 2027 bereits größeren Personalbedarf an; die 340 Richterstellen des Landes reichen bei der aktuellen Fallzahl kaum aus. Wer heute klagt, klagt in einem System, das gleichzeitig von zwei Seiten unter Druck gerät – von der steigenden Fallzahl und von der schwindenden Kapazität.

Was Betroffene jetzt konkret tun können

Wer einen Sanktionsbescheid erhält, hat ab Zugang des Bescheids einen Monat Zeit, Widerspruch beim Jobcenter einzulegen. Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen; eine Begründung ist für die Fristwahrung nicht erforderlich. Gleichzeitig – nicht stattdessen – lohnt sich sofort ein Eilantrag beim zuständigen Sozialgericht.

Beide Wege parallel einzuschlagen sichert die Handlungsoptionen am besten. Das Verfahren am Sozialgericht ist kostenfrei; VdK, SoVD und die Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände helfen beim Formulieren.

Bei KI-generierter Unterstützung gilt eine klare Einschränkung: Anträge, die nicht existente Rechtsprechung zitieren oder Rechtsbehelfe benennen, die im Sozialrecht nicht vorgesehen sind, schaden mehr als sie nutzen.

Das Sozialgericht muss auch inhaltlich fehlerhafte Anträge bearbeiten und bescheiden – was Zeit kostet, die anderen Verfahren entzogen wird. Präzise, knappe Schriftsätze mit konkreten Belegen funktionieren besser als lange KI-Texte mit umfangreichen Anlagen.

Häufige Fragen zum Eilantrag beim Sozialgericht

Kann ich den Eilantrag stellen, bevor ich Widerspruch eingelegt habe?

Ja. Eilantrag und Widerspruch sind unabhängige Wege. Beide sollten möglichst am selben Tag eingereicht werden. Der Eilantrag geht ans Sozialgericht, der Widerspruch ans Jobcenter. Wer mit dem Eilantrag wartet, bis der Widerspruchsbescheid vorliegt, verliert wertvolle Wochen.

Was passiert, wenn der Eilantrag abgelehnt wird?

Gegen einen ablehnenden Beschluss des Sozialgerichts kann Beschwerde beim Landessozialgericht eingelegt werden – ohne Anwalt, innerhalb eines Monats. Die Beschwerde ist kostenfrei. Das Hauptsacheverfahren läuft unabhängig davon weiter.

Wie formuliere ich den Anordnungsanspruch im Eilantrag?

Im Kern muss die Begründung benennen, warum die Sanktion oder Ablehnung rechtswidrig ist – zum Beispiel: Rechtsfolgenbelehrung fehlerhaft, wichtiger Grund für das Verhalten lag vor, oder Verhältnismäßigkeit fehlt. Das muss knapp und konkret sein; kein allgemeines Klagen, sondern der konkrete Fehler des Jobcenters.

Quellen

Deutscher Richterbund / dpa: Angaben zu Sozialgerichtsverfahren NRW 2025 und bundesweit (Mai 2026)

LSG NRW, Jahrespressekonferenz Essen (Jens Blüggel, Dörte Bergmann), 23. April 2026; Berichterstattung LTO, dpa

Bundesministerium der Justiz: § 39 SGB II – Sofortige Vollziehbarkeit

Bundesministerium der Justiz: § 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz