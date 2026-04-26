Pflegegeld: 252 Euro weniger Pflegegeld pro Monat, diese Frist rettet den Pflegegrad

Die Pflegekasse darf den Pflegegrad für die Zukunft absenken, wenn eine spätere Begutachtung weniger Hilfebedarf ergibt – und sie muss dabei kein Ermessen ausüben. Wer von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 1 herabgestuft wird, verliert 347 Euro Pflegegeld pro Monat, also 4.164 Euro im Jahr.

Das Hessische Landessozialgericht hat diese harte Linie mit Beschluss vom 10. Februar 2026 (Az. L 6 P 78/25 B ER) bestätigt. Wer den Herabstufungsbescheid erhält, hat genau einen Monat Zeit zu reagieren – sonst wird die Pflegegrad-Herabstufung bestandskräftig.

Was der Hessische LSG-Beschluss vom 10. Februar 2026 wirklich entschieden hat

Im Streitfall ging es um eine Versicherte, die im Jahr 2021 nach einem Telefoninterview Pflegegrad 2 erhalten hatte. Solche Begutachtungen ohne Hausbesuch waren während der Corona-Pandemie ausnahmsweise zulässig. Bei einer persönlichen Begutachtung im häuslichen Umfeld stellte der Medizinische Dienst Jahre später fest, dass die Voraussetzungen nur noch für Pflegegrad 1 vorliegen.

Die Pflegekasse senkte den Pflegegrad für die Zukunft ab. Die Versicherte wehrte sich: Ihr Zustand habe sich gar nicht verbessert, vielmehr seien ihre Angaben im ersten Telefoninterview übertrieben oder missverstanden worden.

Damit kam sie weder beim Sozialgericht noch beim Hessischen LSG durch. Die Richter stellten klar: Wer eine Pflegegrad-Herabstufung anfechten will, kann nicht im Nachhinein die Erstbewilligung in Frage stellen. Maßstab für die Frage, ob sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben, ist allein die ursprüngliche Feststellung.

Nachträgliche Behauptungen, die früheren Angaben hätten nicht der Wahrheit entsprochen, können sogar treuwidrig und damit unbeachtlich sein. Rechtsgrundlage ist § 48 SGB X: Liegt eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse vor, ist die Pflegekasse zur Aufhebung für die Zukunft verpflichtet – ein Ermessen muss sie nicht ausüben.

Praktisch bedeutet das: Der zweite Gutachter entscheidet. Wer sich gegen eine Herabstufung wehren will, muss am aktuellen Gutachten ansetzen, nicht an dem alten. Hier verschieben sich die Verteidigungslinien für Pflegebedürftige – und hier entscheidet sich, ob die Leistung erhalten bleibt oder dauerhaft wegbricht.

Pflegegrad weg, Schwerbehinderung bleibt? Zwei Verfahren, eine Gefahr

Pflegegrad und Grad der Behinderung (GdB) sind rechtlich getrennte Verfahren. Die Pflegekasse stuft nach dem SGB XI ein, das Versorgungsamt nach dem SGB IX und der Versorgungsmedizin-Verordnung. Eine Pflegegrad-Herabstufung verändert den festgestellten GdB nicht automatisch. Wer Pflegegrad 2 verliert, bleibt mit GdB 70 weiter schwerbehindert.

Die Verflechtung beginnt aber bei den Folgeleistungen. Der erhöhte Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro im Jahr steht unter anderem Menschen mit Pflegegrad 4 oder Pflegegrad 5 zu – unabhängig vom GdB.

Wer von Pflegegrad 4 auf Pflegegrad 3 herabgestuft wird, verliert diesen erhöhten Pauschbetrag. Stattdessen gilt nur noch der GdB-abhängige Pauschbetrag, der je nach Grad zwischen 384 Euro und 2.840 Euro liegt. Auch die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale ist mit Pflegegrad 4 und 5 verknüpft – ein Verlust verändert die jährliche Steuerlast spürbar.

Eine zweite Falle lauert beim Versorgungsamt. Wer wegen einer Pflegegrad-Herabstufung einen Verschlimmerungsantrag stellt, riskiert eine Komplettprüfung seines GdB. Bei einem Änderungsantrag wird regelmäßig der gesamte Gesundheitszustand neu bewertet – das Versorgungsamt darf dabei auch herabstufen.

Eine vorschnelle Reaktion auf den Pflegegrad-Bescheid kann den Schwerbehindertenstatus zusätzlich gefährden. Vor jedem GdB-Antrag gehört deshalb eine Beratung durch VdK, SoVD oder eine Sozialberatungsstelle.

Widerspruch gegen die Pflegegrad-Herabstufung: Diese Frist sichert das Pflegegeld

Der entscheidende Hebel gegen jede Pflegegrad-Herabstufung steht im Sozialgerichtsgesetz: Widerspruch und Klage haben in der Pflegeversicherung aufschiebende Wirkung nach § 86a Abs. 1 SGG. Solange das Widerspruchs- und Klageverfahren läuft, bleibt der bisherige Pflegegrad bestehen.

Das Pflegegeld wird in alter Höhe weitergezahlt, der Pflegedienst rechnet weiter mit dem höheren Sachleistungsbudget ab. In der Pflegeversicherung gilt diese Schutzregel uneingeschränkt – die Leistung läuft also weiter, aber nur, wenn der Widerspruch fristgerecht eingeht.

Die Frist beträgt einen Monat ab Zustellung des Bescheids. Sie steht in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Schreibens. Fehlt diese Belehrung oder ist sie fehlerhaft, verlängert sich die Frist auf ein Jahr – aber darauf sollte sich niemand verlassen.

Wer die Monatsfrist verpasst, verliert den bisherigen Pflegegrad. Die Herabstufung wird bestandskräftig. Ein neuer Pflegegrad lässt sich dann erst durch einen neuen Antrag erreichen, frühestens nach einem halben Jahr.

Martina K., 62, aus Kassel pflegt seit 17 Jahren ihre demenzkranke Mutter. Der Herabstufungsbescheid lag drei Wochen ungeöffnet im Stapel, bis sie ihn las. Die Herabstufung der Mutter von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 2 hätte einen Verlust von 252 Euro Pflegegeld monatlich bedeutet, dazu fast 700 Euro weniger Sachleistungsbudget.

Mit fristgerechtem Widerspruch zwei Tage vor Ablauf wurde der ursprüngliche Pflegegrad zunächst weiter ausgezahlt, der Pflegedienst rechnete unverändert ab. Drei Monate später kassierte die Pflegekasse den Herabstufungsbescheid nach Vorlage neuer Atteste.

Was im Widerspruch stehen muss – und was jetzt nicht mehr hilft

Der Hessische LSG-Beschluss verschiebt den Schwerpunkt jeder Verteidigung. Drei Argumentationslinien tragen weiterhin, eine ist nach dem Beschluss faktisch tot.

Was nicht mehr hilft: Die Behauptung, das alte Gutachten sei zu hoch ausgefallen oder die eigenen Angaben damals seien übertrieben gewesen. Das LSG hat ausdrücklich entschieden: Im Zweifel gilt die ursprüngliche Festsetzung als zutreffend. Wer im Nachhinein versucht, die eigene Vorgeschichte zu korrigieren, kann sogar treuwidrig handeln – und schadet damit seiner eigenen Position.

Was trägt: Erstens Fehler im aktuellen Gutachten. Wurden Module des Begutachtungsinstruments unzureichend bewertet? Hat der Gutachter Kommunikation, kognitive Fähigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten in einem guten Tagesmoment bewertet? Wurde die Selbstständigkeit überschätzt, weil Hilfsmittel oder ständige Begleitung übersehen wurden?

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Hier setzt der Widerspruch an. Zweitens: aktuelle ärztliche Befunde, die den unveränderten oder verschlechterten Gesundheitszustand belegen. Hausarzt, Fachärzte und – falls vorhanden – stationäre Behandlungen liefern die Grundlage. Drittens: ein detailliertes Pflegetagebuch über mindestens zwei Wochen, das den realen Hilfebedarf dokumentiert.

Wer sich unsicher ist, ob das aktuelle Gutachten den Pflegebedarf realistisch erfasst, hat Anspruch auf eine kostenlose Pflegeberatung nach § 7a SGB XI – über die Pflegekasse oder einen Pflegestützpunkt. Diese Beratung ist neutral und unabhängig vom Pflegedienst.

Pflegegrad-Herabstufung anfechten: Diese Schritte sichern Ihre Leistung

Nach Erhalt eines Herabstufungsbescheids zählt jeder Tag. Die folgenden Schritte sind in dieser Reihenfolge nötig:

Den Bescheid sofort öffnen und das Datum auf dem Briefkopf prüfen. Der Bescheid gilt drei Tage nach Aufgabe zur Post als zugestellt – ab diesem Tag läuft die Monatsfrist. Innerhalb der Frist einen schriftlichen Widerspruch an die Pflegekasse senden. Der Widerspruch muss die Worte „Widerspruch” sowie das Aktenzeichen des Bescheids enthalten und unterschrieben sein.

Die Begründung darf nachgereicht werden – wichtig ist allein, dass der Widerspruch selbst rechtzeitig eingeht. Per Einschreiben mit Rückschein oder Fax mit Sendebericht versenden. Die Beweislast für den fristgerechten Eingang liegt beim Widersprechenden. Parallel das aktuelle Pflegegutachten anfordern, falls es nicht beilag. Es zeigt, an welchen Punkten die Herabstufung begründet wird.

Hausarzt und behandelnde Fachärzte um aktuelle Atteste bitten, die den Hilfebedarf in den sechs Modulen des Begutachtungsinstruments belegen:

Mobilität

kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Selbstversorgung

Bewältigung von und Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen

Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Ein Pflegetagebuch über zwei bis vier Wochen führen, in dem alle Hilfeleistungen mit Uhrzeit und Dauer notiert werden. Es zeigt schwarz auf weiß, wie der reale Alltag aussieht – und entkräftet pauschale Bewertungen aus einem zweistündigen Hausbesuch.

Bei Pflegegrad 4 oder Pflegegrad 5 sollten Betroffene die steuerlichen Folgen einer drohenden Herabstufung mit dem Steuerberater oder einer Lohnsteuerhilfe besprechen. Der Verlust des erhöhten Behinderten-Pauschbetrags von 7.400 Euro kann die jährliche Steuerlast deutlich erhöhen.

Bei zusätzlicher Schwerbehinderung gilt: keinen voreiligen Verschlimmerungsantrag beim Versorgungsamt stellen. Beratung durch VdK oder SoVD nutzen, bevor das GdB-Verfahren angestoßen wird. Wer auf Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter angewiesen ist und Pflegekosten nicht mehr decken kann, sollte zusätzlich beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragen.

Bei abgelehntem Widerspruch bleibt die Klage zum Sozialgericht. Auch sie hat aufschiebende Wirkung – das Pflegegeld läuft weiter. Sozialgerichtsverfahren sind in der ersten Instanz gerichtskostenfrei. Wer sich keinen Anwalt leisten kann, beantragt Prozesskostenhilfe.

Häufige Fragen zur Pflegegrad-Herabstufung

Bleibt der Pflegegrad während des Widerspruchs erhalten?

Ja. Im Recht der Pflegeversicherung haben Widerspruch und Klage gegen einen Herabstufungsbescheid aufschiebende Wirkung. Die Pflegekasse muss den bisherigen Pflegegrad und das volle Pflegegeld weiterzahlen, bis das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Ohne fristgerechten Widerspruch greift die Herabstufung dagegen sofort.

Verliere ich automatisch den Schwerbehindertenausweis?

Nein. Der Grad der Behinderung wird vom Versorgungsamt festgestellt und bleibt unabhängig vom Pflegegrad bestehen. Wer mit GdB 50 oder mehr schwerbehindert ist, bleibt es auch nach einer Pflegegrad-Herabstufung. Das Versorgungsamt prüft den GdB nur, wenn ein Änderungsantrag gestellt wird oder eine Heilungsbewährung ausläuft.

Was passiert mit meinem Pflegedienst?

Solange der Widerspruch läuft, rechnet der Pflegedienst weiter über das alte Sachleistungsbudget ab. Wichtig: den Pflegedienst sofort über den eingelegten Widerspruch informieren und eine Kopie aushändigen. Bei einer endgültigen Herabstufung muss die Versorgung neu kalkuliert werden – im schlimmsten Fall bleibt eine Lücke, die das Sozialamt über die Hilfe zur Pflege schließen kann.

Was tun, wenn die Pflegekasse nach dem Widerspruch trotzdem weniger zahlt?

Das ist rechtswidrig, kommt aber vor. Schriftlich auf die aufschiebende Wirkung hinweisen und die Differenz nachfordern. Hilft das nicht, können Betroffene beim Sozialgericht einen Eilantrag stellen – die Anordnung der aufschiebenden Wirkung wird dort regelmäßig binnen weniger Wochen entschieden.

Wie lange dauert ein Widerspruchsverfahren bei der Pflegekasse?

In der Regel drei bis sechs Monate. Häufig beauftragt die Pflegekasse ein Zweitgutachten beim Medizinischen Dienst. Auch in dieser Zeit läuft das Pflegegeld in alter Höhe weiter. Wird der Widerspruch abgelehnt, beträgt die Frist für die Klage zum Sozialgericht erneut einen Monat ab Zustellung des Widerspruchsbescheids.

Quellen

Hessisches Landessozialgericht: Beschluss vom 10.02.2026, Az. L 6 P 78/25 B ER

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2026

Gesetze im Internet: § 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse

Gesetze im Internet: § 86a SGG – Aufschiebende Wirkung

Gesetze im Internet: § 86b SGG – Einstweilige Anordnung