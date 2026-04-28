Pfändungsfreigrenze: LG München kippt Pfändungsschutz unter Auflage

Ein Pfändungsschutz-Beschluss muss so klar formuliert sein, dass eine Drittschuldnerin sofort erkennen kann, welchen Betrag sie an den Schuldner auszahlen darf und was an die Gläubigerin abzuführen ist. Das Landgericht München I hat deshalb einen Beschluss des Amtsgerichts München aufgehoben, der eine Pfändungsfreistellung nur „unter Auflage“ angeordnet hatte (LG München I, Beschluss 16 T 14312/25).

Worum ging es?

Ein Schuldner wollte Pfändungsschutz für „sonstige Einkünfte“. Das Amtsgericht hatte zunächst abgelehnt. In der Beschwerde legte der Schuldner Unterlagen nach und verwies unter anderem darauf, dass Energieversorger bei Nichtzahlung mit einer Versorgungseinstellung gedroht hätten.

Der konkrete Fall: Pfändungsschutz für Mieteinnahmen mit unklarer Auflage

Das Amtsgericht half der Beschwerde teilweise ab und ordnete an, dass dem Schuldner aus einem Mietvertrag monatlich 777,95 Euro zu belassen seien. Gleichzeitig knüpfte es die Freistellung aber an eine Auflage: Der Schuldner solle binnen zwei Wochen weitere Angaben machen und Belege vorlegen.

Genau diese Konstruktion wurde zum Problem. Denn die Drittschuldnerin muss anhand des Beschlusses entscheiden, ob sie Geld an den Schuldner oder an die pfändende Gläubigerin auszahlt. Ob der Schuldner eine Auflage gegenüber dem Gericht erfüllt hat, kann die Drittschuldnerin in der Regel gar nicht prüfen.

Entscheidung des LG München I: Unbestimmt und ohne tragfähige Grundlage

Das Landgericht hielt den Beschluss für rechtsfehlerhaft und hob ihn auf.

Der Kernpunkt: Die Pfändungsfreistellung war unbestimmt. Für die Drittschuldnerin war nicht erkennbar, ob die Auflage erfüllt wurde, ab wann die Frist läuft und was als ausreichender Nachweis gelten soll. Damit war der Beschluss praktisch nicht vollziehbar.

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Zusätzlich kritisierte das Landgericht, dass die angenommene „Prognose“ des Amtsgerichts nicht nachvollziehbar war. Wenn das Gericht meint, der pfändungsfreie Betrag liege ohnehin deutlich unter der Freigrenze, muss es das auf belastbare Tatsachen stützen. Im Verfahren nach §§ 850f, 850i und 850l ZPO trägt der Schuldner die Darlegungslast und Beweislast für die Voraussetzungen des Pfändungsschutzes.

Wonach bemisst sich die pfändungsfreie Grenze?

Die pfändungsfreie Grenze richtet sich im Grundsatz nach den gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen, insbesondere nach § 850c ZPO, wenn es um Arbeitseinkommen geht. Für bestimmte andere Einkünfte oder atypische Konstellationen kommen außerdem Schutzvorschriften wie § 850i ZPO (sonstige Einkünfte) und § 850l ZPO (Pfändungsschutzkonto und Kontoguthaben) in Betracht.

Wenn ein Gericht nach § 850f ZPO pfändungsfreie Beträge erhöht oder nach § 850i ZPO überhaupt erst Pfändungsschutz für sonstige Einkünfte gewährt, muss es eine klare, vollstreckbare Entscheidung treffen. Entscheidend ist, dass die Drittschuldnerin den pfändungsfreien Betrag ohne eigene Ermittlungen anwenden kann. Unklare Nebenbedingungen, die nur das Gericht prüfen kann, machen die Entscheidung angreifbar.

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Was bedeutet das für Betroffene?

Wer Pfändungsschutz beantragt, muss damit rechnen, dass das Gericht genaue Nachweise verlangt. Vage Angaben zu Zahlungsrückständen oder drohender Stromsperre reichen nicht automatisch, wenn keine Belege vorliegen.

Für Gläubiger und Drittschuldner ist der Beschluss ein Signal: Pfändungsschutz darf nicht „irgendwie“ angeordnet werden, sondern muss eindeutig und praktisch umsetzbar sein. Für Schuldner heißt das: Ohne vollständige Unterlagen kann der Schutz scheitern, selbst wenn die finanzielle Lage angespannt ist.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum ist „Bestimmtheit“ bei Pfändungsschutz so wichtig?

Weil die Drittschuldnerin (zum Beispiel Bank, Arbeitgeber, Mieter) wissen muss, welchen Betrag sie auszahlen darf. Kann sie das nicht sicher erkennen, kann der Beschluss nicht korrekt umgesetzt werden.

Darf ein Gericht Pfändungsschutz an Bedingungen knüpfen?

Grundsätzlich kann das Gericht Aufklärungen und Nachweise verlangen. Die eigentliche Auszahlungsanordnung muss aber so gefasst sein, dass Drittschuldner sie ohne eigene Prüfung einer „Auflage“ anwenden können.

Wer muss was beweisen, wenn Pfändungsschutz nach § 850i ZPO beantragt wird?

Der Schuldner trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Pfändungsschutzes. Das Gericht kann zwar schätzen oder ermessenslenkend entscheiden, braucht dafür aber eine nachvollziehbare Tatsachengrundlage.

Reicht der Hinweis „Stromsperre droht“ für mehr Pfändungsschutz?

Nicht automatisch. Solche Behauptungen müssen in der Regel belegt werden, etwa durch Mahnungen, Sperrandrohungen oder Zahlungspläne. Ohne Nachweise kann das Gericht den Vortrag als nicht ausreichend ansehen.

Was sollte in einem Pfändungsschutz-Antrag unbedingt enthalten sein?

Übersichtliche, aktuelle Kontoauszüge, laufende Verpflichtungen (Miete, Energie, Krankenversicherung), Nachweise über Rückstände und konkrete Belege für besondere Belastungen. Je klarer die Zahlen, desto eher kann das Gericht eine tragfähige, bestimmte Entscheidung treffen.

Fazit

Das LG München I macht deutlich: Pfändungsschutz-Beschlüsse müssen eindeutig und für Drittschuldner sofort umsetzbar sein. Eine Freistellung „unter Auflage“, deren Erfüllung nur das Gericht prüfen kann, ist zu unbestimmt. Wer Pfändungsschutz will, sollte deshalb von Beginn an sauber belegen, warum und in welcher Höhe ein pfändungsfreier Betrag erforderlich ist.