Rattengift-Verbot ab 23. Oktober für Mieter und Vermieter – Das können Betroffene jetzt tun

Ratten im Keller, am Müllplatz oder im Garten sind ein Problem, das Betroffene schnell lösen wollen. Doch wer dafür noch eine alte Packung Gift im Schuppen aufbewahrt, muss eine Frist beachten: Ab dem 23. Oktober 2026 dürfen Privatverbraucher auch die letzten noch zulässigen Restbestände gerinnungshemmender Rattengifte nicht mehr einsetzen.

Das bedeutet weder, dass Ratten künftig geduldet werden müssen, noch dass jede Bekämpfung ohne Fachbetrieb verboten wäre. Geeignete Fallen bleiben eine Möglichkeit – und Vermieter können sich durch die neuen Vorgaben nicht aus ihrer Verantwortung verabschieden.

Was genau verboten wird und welche Frist gilt

Die Einschränkung betrifft sogenannte antikoagulante Rodentizide, also Ratten- und Mäusegifte, die die Blutgerinnung hemmen. Aus dieser Regelung lässt sich kein pauschales Verbot sämtlicher denkbarer Bekämpfungsmittel ableiten.

Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin durfte das letzte entsprechende Produkt für Privatverbraucher noch bis zum 25. April 2026 verkauft werden. Seine Verwendungsfrist endet am 22. Oktober 2026; für andere Produkte können bereits frühere Fristen gelten.

Die verbleibenden Tage sind deshalb keine allgemeine Erlaubnis, beliebige Altbestände aufzubrauchen. Entscheidend sind die Zulassung und die konkreten Anwendungsvorgaben des jeweiligen Mittels.

Warum der Griff zum Gift eingeschränkt wird

Gerinnungshemmende Gifte können bei Nagetieren tödliche innere Blutungen verursachen. Die Gefahr endet jedoch nicht bei der Ratte: Auch andere Tiere können durch die Köder oder durch das Fressen vergifteter Beutetiere geschädigt werden.

Das Umweltbundesamt verweist außerdem auf die schlechte Abbaubarkeit und die Anreicherung bestimmter Wirkstoffe in Lebewesen. Was im Garten als schnelle Hilfe erscheint, kann damit über das eigene Grundstück hinaus Schäden verursachen.

Der NDR zeigt, warum Gift allein das Problem nicht löst

Ein aktueller NDR-Bericht aus Schleswig-Holstein beschreibt Ratten zwischen Mülltonnen, offenen Abfällen und leicht erreichbaren Essensresten. Schädlingsbekämpfer Dennis Zwandulla bringt das Problem dort auf den Punkt: „Bevor eine Ratte an einen Köder geht, holt sie sich lieber irgendwelche Pommesreste.“

Der Sender berichtet zudem, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel bei akutem Befall Behälter aus Arbeitsschutzgründen nicht mehr direkt vom Grundstück holt. Eigentümer müssen dann den Befall bekämpfen oder die Tonnen selbst an die Straße stellen, damit sie geleert werden.

Das zeigt, wie schnell aus einem vernachlässigten Müllplatz ein Problem für das ganze Haus werden kann. Bleiben Abfälle stehen, wird die Situation noch schwieriger.

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Was Betroffene ohne Gift tun können

Der erste Ansatz ist, Ratten den Zugang zu Nahrung und Unterschlüpfen zu erschweren. Müllbehälter sollten geschlossen, Tierfutter und Vorräte unzugänglich aufbewahrt und erreichbare Essensreste beseitigt werden.

Speisereste gehören nicht in die Toilette, weil sie Ratten in der Kanalisation Nahrung liefern können. Auch mögliche Zugänge ins Gebäude, etwa Spalten und Löcher, sollten geprüft und fachgerecht verschlossen werden.

Diese Maßnahmen sind keine bloße Begleitung einer Bekämpfung. Solange Nahrung und Zugänge vorhanden bleiben, können Tiere immer wieder nachkommen.

Fallen bleiben erlaubt – aber nicht jede Falle ist geeignet

Das Umweltbundesamt nennt Fallen als wichtige Alternative zu Giftködern und empfiehlt sie besonders bei einzelnen Ratten oder Mäusen. Bei der Auswahl helfen unabhängige Prüfungen zur Wirksamkeit und zum tierschutzgerechten Töten, etwa im Rahmen des Umweltzeichens Blauer Engel.

Fallen müssen zur Tierart passen und so aufgestellt werden, dass Kinder, Haustiere und andere Tiere nicht gefährdet werden. Schutzstationen können dabei helfen; nach Empfehlung des Umweltbundesamtes sind Fallen mindestens täglich, besser alle zwölf Stunden, zu prüfen.

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Klebefallen sind keine vertretbare Ausweichlösung: Das Umweltbundesamt lehnt sie aus Tierschutzgründen ab. Wer die sichere Anwendung geeigneter Fallen nicht gewährleisten kann oder einen größeren Befall vermutet, sollte einen qualifizierten Fachbetrieb hinzuziehen.

Situation Sinnvoller nächster Schritt Essensreste und offene Müllbehälter Nahrungsquellen beseitigen und Behälter geschlossen halten. Einzelne Tiere auf dem eigenen Grundstück Zugänge prüfen und geeignete, sicher geschützte Fallen erwägen. Wiederkehrender oder größerer Befall Fachbetrieb mit der Ermittlung und Bekämpfung des Befalls beauftragen. Ratten im Mietshaus oder am gemeinschaftlichen Müllplatz Vermieter oder Hausverwaltung unverzüglich informieren und Beobachtungen dokumentieren.

Mieter müssen den Befall melden – Vermieter müssen handeln

Wer Ratten im Mietshaus entdeckt, sollte den Vermieter oder die Hausverwaltung unverzüglich informieren, möglichst schriftlich und mit Angaben zu Ort und Zeitpunkt. Fotos können helfen, den Zustand zu dokumentieren.

Grundsätzlich muss der Vermieter die Wohnung in einem vertragsgemäß nutzbaren Zustand erhalten und einen entsprechenden Schädlingsbefall beseitigen lassen. Weitere Hinweise bietet der Beitrag Rattenbefall der Wohnung: Der Vermieter muss für Schädlingsbekämpfung zahlen.

Beeinträchtigt der Befall die Wohnnutzung erheblich, kann eine Mietminderung in Betracht kommen. Eine feste Quote gibt es dafür nicht; vor einer Kürzung sollten Betroffene den konkreten Fall prüfen lassen, wie auch der Überblick zu Mängeln und möglichen Mietminderungen verdeutlicht.

Die Rechnung darf nicht einfach bei allen Mietern landen

Die einmalige Beseitigung eines konkreten Schädlingsbefalls lässt sich grundsätzlich nicht als laufende Betriebskosten auf sämtliche Mietparteien verteilen. Wiederkehrende Maßnahmen können dagegen bei entsprechender vertraglicher Grundlage umlagefähig sein.

Davon zu unterscheiden sind mögliche Ersatzansprüche gegen jemanden, der den Befall nachweislich schuldhaft verursacht hat. Die bloße Vermutung, irgendein Bewohner habe Müll falsch entsorgt, macht aus einer Rechnung noch keinen berechtigten Zahlungsanspruch gegen alle.

Ein Verbot ersetzt keine funktionierende Müllentsorgung

Die Einschränkung gefährlicher Gifte ist nachvollziehbar, löst aber keinen einzigen überfüllten Müllplatz auf. Eigentümer und Hausverwaltungen müssen deshalb auch die Bedingungen beseitigen, unter denen sich Ratten ansiedeln.

Für Betroffene zählt am Ende, dass Wohnung, Keller und Hof wieder sicher nutzbar sind. Der Hinweis auf das Giftverbot darf nicht zur Ausrede werden, einen gemeldeten Befall liegen zu lassen.

Fragen und Antworten zum Rattengift-Verbot

Ab wann dürfen Privatleute die betroffenen Rattengifte nicht mehr verwenden?

Ab dem 23. Oktober 2026 sind auch die letzten Verwendungsfristen für antikoagulante Rodentizide für Privatverbraucher abgelaufen. Einzelne Produkte können schon vorher nicht mehr zulässig sein.

Gilt das auch für eine bereits gekaufte Packung?

Ja, ein früherer Kauf berechtigt nicht zur Anwendung nach Ablauf der jeweiligen Verwendungsfrist. Ein Vorrat schafft keine Ausnahme.

Darf ich Ratten weiterhin mit Fallen bekämpfen?

Ja, geeignete Fallen bleiben eine Möglichkeit. Sie müssen sicher eingesetzt und regelmäßig geprüft werden, damit weder unnötiges Tierleid noch Gefahren für Kinder oder Haustiere entstehen.

Muss bei jeder einzelnen Ratte sofort ein Fachbetrieb kommen?

Nein, aus der Einschränkung der Giftanwendung folgt keine pauschale Fachbetriebspflicht für jede Sichtung. Bei größerem oder wiederkehrendem Befall sowie Unsicherheit über die sichere Bekämpfung ist fachliche Hilfe sinnvoll.

Wen müssen Mieter über Ratten informieren?

Mieter müssen einen entsprechenden Mangel unverzüglich dem Vermieter beziehungsweise der Hausverwaltung anzeigen. Eine schriftliche Meldung mit konkreten Beobachtungen erleichtert den Nachweis.

Dürfen die Kosten automatisch über die Nebenkosten abgerechnet werden?

Nein, die einmalige Beseitigung eines konkreten Befalls ist grundsätzlich keine laufende Betriebskostenposition. Bei wiederkehrenden Maßnahmen und möglichen Ersatzansprüchen kommt es auf die vertragliche Grundlage und die Umstände an.