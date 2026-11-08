Niedrige Löhne: Die alte Regel kann die Rente deutlich erhöhen

Wer früher wenig verdient hat, könnte heute eine höhere gesetzliche Rente bekommen, als die eingezahlten Beiträge vermuten lassen. Eine besondere Regelung wertet niedrige Pflichtbeiträge aus der Zeit vor 1992 auf.

Bei einem längeren Versicherungsverlauf können dadurch zusätzliche Entgeltpunkte entstehen.

Ein Beispiel zeigt, was das bedeutet. Zehn Jahre mit geringem Verdienst können rechnerisch rund 102 Euro mehr monatliche Bruttorente bringen. Allerdings müssen dafür mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

Die sogenannte Rente nach Mindesteinkommen ist keine neue Rentenerhöhung, sondern seit Jahrzehnten geltendes Recht.

Welche Voraussetzungen für die höhere Rente gelten

Die Regelung steht in § 262 SGB VI. Sie betrifft Menschen mit mindestens 35 Jahren rentenrechtlicher Zeiten, die vor dem 1. Januar 1992 niedrige Pflichtbeiträge gezahlt haben.

Entscheidend sind zwei Durchschnittswerte. Sowohl sämtliche vollwertigen Pflichtbeiträge als auch die entsprechenden Beitragsmonate vor 1992 müssen durchschnittlich unter 0,0625 Entgeltpunkten pro Monat liegen.

Das entspricht weniger als 75 Prozent des damaligen Durchschnittsverdienstes. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, werden die betreffenden Entgeltpunkte aus der Zeit vor 1992 auf das Eineinhalbfache angehoben, höchstens jedoch auf 0,0625 Punkte monatlich.

Zu den 35 Jahren können neben Beitragszeiten auch bestimmte Anrechnungs- und Berücksichtigungszeiten gehören. Damit kann die Regelung gerade für Menschen mit längeren Familienphasen interessant sein.

Beispielrechnung zeigt 102 Euro mehr Rente

Laura arbeitete von 1982 bis 1991 zehn Jahre lang in Teilzeit. Dabei erwarb sie durchschnittlich 0,04 Entgeltpunkte im Monat. In diesen 120 Monaten sammelte sie insgesamt 4,8 Entgeltpunkte.

Anschließend arbeitete sie von 1992 bis 2016 weitere 25 Jahre mit etwas höherem Verdienst. Dafür erhielt sie durchschnittlich 0,055 Entgeltpunkte monatlich und insgesamt 16,5 Punkte.

Über sämtliche 35 Beitragsjahre ergibt sich damit ein Durchschnitt von rund 0,0507 Entgeltpunkten monatlich. Die Voraussetzungen für die Aufwertung sind in diesem vereinfachten Beispiel erfüllt.

Die früheren 0,04 Punkte werden mit 1,5 multipliziert und steigen auf 0,06 Punkte pro Monat. Über zehn Jahre entstehen dadurch 2,4 zusätzliche Entgeltpunkte.

Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro ergibt das rechnerisch 102,05 Euro mehr Bruttorente pro Monat. Die Rechnung unterstellt einen Zugangsfaktor von 1,0 und berücksichtigt keine weiteren Auswirkungen auf andere Berechnungsschritte.

Warum nicht jeder frühere Teilzeitbeschäftigte profitiert

Die Aufwertung ist an enge Voraussetzungen gebunden. Wer etwa nach 1992 viele Jahre überdurchschnittlich verdient hat, kann die maßgebliche Durchschnittsgrenze überschreiten.

Auch die 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten müssen erreicht werden. Fehlende oder nicht erfasste Kindererziehungszeiten können deshalb entscheidend sein.

Die Grenze von 0,0625 Entgeltpunkten gilt zudem für die Aufwertung selbst. Wer zuvor zum Beispiel 0,05 Punkte monatlich erworben hat, bekommt nicht 0,075 Punkte gutgeschrieben, sondern höchstens 0,0625.

Ein Anspruch entsteht somit nicht allein wegen eines niedrigen früheren Gehalts. Maßgeblich ist die vollständige Rentenberechnung.

Wo die zusätzlichen Punkte im Rentenbescheid stehen

Die Rentenversicherung berücksichtigt die Mindestentgeltpunkte bei der Rentenberechnung, wenn alle Voraussetzungen erfüllt und die relevanten Zeiten erfasst sind. Ein gesonderter Antrag auf diesen Zuschlag ist nicht vorgesehen.

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Die Aufwertung erscheint nicht als eigenständige monatliche Zahlung. Betroffene sollten vielmehr die Berechnungsanlagen ihres Rentenbescheids prüfen. Dort können zusätzliche Entgeltpunkte unter der Bezeichnung „Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt“ ausgewiesen sein.

Wer die Berechnung nicht nachvollziehen kann, sollte bei der Rentenversicherung eine Erläuterung verlangen. Wichtig sind dabei die Zahl der berücksichtigten Pflichtbeitragsmonate und die beiden Durchschnittswerte.

Über mögliche Fehler bei der Berücksichtigung haben wir bereits im Beitrag Rente zu niedrig – Mindestentgeltpunkte oft nicht berücksichtigt berichtet.

Warum die Regelung nicht mit der Grundrente identisch ist

Die Rente nach Mindesteinkommen darf nicht mit dem seit 2021 geltenden Grundrentenzuschlag verwechselt werden.

Für den Grundrentenzuschlag sind mindestens 33 Jahre an besonderen Grundrentenzeiten erforderlich. Außerdem gelten andere Verdienstgrenzen und eine Einkommensprüfung.

Bei den Mindestentgeltpunkten nach § 262 SGB VI geht es dagegen um die Bewertung früherer Pflichtbeiträge. Eine Prüfung des aktuellen Einkommens ist dafür nicht vorgesehen.

Wer unsicher ist, ob seine alten Beschäftigungszeiten vollständig erfasst wurden, sollte eine Kontenklärung beantragen. Auch bei einer bereits bewilligten Rente kann eine fehlerhafte Berechnung überprüft werden.

Häufige Fragen zur Rente nach Mindesteinkommen

Bekomme ich für Teilzeitarbeit vor 1992 zusätzliche Rentenpunkte?

Das ist möglich, wenn mindestens 35 Jahre rentenrechtliche Zeiten vorhanden sind und beide gesetzlichen Durchschnittsgrenzen unterschritten werden.

Muss ich die Aufwertung selbst beantragen?

Nein. Die Rentenversicherung prüft die Voraussetzungen im Rahmen der Rentenberechnung. Fehlende Versicherungszeiten sollten jedoch durch eine Kontenklärung ergänzt werden.

Kann eine bereits laufende Rente noch erhöht werden?

Wenn die Rente fehlerhaft berechnet wurde, kommt eine Überprüfung nach § 44 SGB X infrage. Ob Nachzahlungen möglich sind, hängt vom Einzelfall und den gesetzlichen Fristen ab.

Quellen

§ 262 SGB VI, Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 262 SGB VI, Stand März 2026

Deutsche Rentenversicherung, Rentenberechnung, Studientext 21, Kapitel 2.4.4

§ 1 Rentenwertbestimmungsverordnung 2026, aktueller Rentenwert von 42,52 Euro

Deutsche Rentenversicherung, Kontenklärung online, 6. Juli 2026

Deutsche Rentenversicherung, Berechnung des Grundrentenzuschlags

§ 44 SGB X, Überprüfung rechtswidriger Bescheide