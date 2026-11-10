Einzahlen in die Rente: Klingbeils Plan trifft jetzt auch Beamte

Rente für alle: Klingbeils Plan trifft Selbstständige und Beamte unterschiedlich

Mehr Menschen sollen die gesetzliche Rente finanzieren: Vizekanzler Lars Klingbeil will Selbstständige, neue Beamte und Politiker in die Rentenversicherung einbeziehen. Für Arbeitnehmer, die jeden Monat Beiträge zahlen, berührt das eine berechtigte Gerechtigkeitsfrage.

Doch hinter der gemeinsamen Ankündigung stehen unterschiedliche Vorhaben. Während für bislang nicht verpflichtend abgesicherte Selbstständige ein konkretes Kommissionsmodell vorliegt, ist die Aufnahme neuer Beamter weiterhin eine weitergehende politische Forderung.

Was Klingbeil fordert – und was davon bereits feststeht

Klingbeil sprach sich bei einem Bürgergespräch in Heidelberg für einen größeren Versichertenkreis aus und begründete dies mit mehr Gerechtigkeit.

Die Alterssicherungskommission hat am 23. Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Die Bundesregierung erklärte anschließend, die Vorschläge zügig umsetzen zu wollen, wie ihre Erläuterungen zur Rentenreform zeigen.

Eine politische Einigung über die Richtung ersetzt allerdings kein Gesetz. Aus Klingbeils Vorstoß entsteht deshalb weder für alle Selbstständigen noch für neu eingestellte Beamte bereits eine zusätzliche Beitragspflicht.

Bei Selbstständigen soll der Beginn der Tätigkeit entscheiden

Nach dem vorgeschlagenen Modell sollen Selbstständige, die ihre Tätigkeit ab einem noch festzulegenden Stichtag aufnehmen und keiner verpflichtenden Alterssicherung angehören, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Eine freie Abwahl dieser Versicherung ist für sie nicht vorgesehen.

Auch bereits Selbstständige sollen grundsätzlich einbezogen werden, sich aber ohne weitere Voraussetzungen dagegen entscheiden können. Damit sollen bestehende Vorsorgeentscheidungen berücksichtigt werden.

Wer bereits verpflichtend über ein berufsständisches Versorgungswerk abgesichert ist, würde von dieser neuen Pflicht nicht erfasst. Das Bundesarbeitsministerium nennt dazu etwa Ärzte, Architekten und Rechtsanwälte.

Eine freiwillig abgeschlossene private Rentenversicherung wäre für neue Selbstständige nach diesem Modell dagegen kein automatischer Befreiungsgrund. Für ihre Planung wäre deshalb entscheidend, wie der Gesetzgeber den Stichtag und den betroffenen Personenkreis tatsächlich festlegt.

735,63 Euro sind ein Vergleichswert, kein beschlossener neuer Beitrag

Die Kommission schlägt vor, sich am Regelbeitrag für pflichtversicherte Handwerker zu orientieren und wahlweise eine einkommensbezogene Berechnung zuzulassen. Für die erstmalige Gründung ist eine dreijährige Entlastung mit halbem Regelbeitrag vorgesehen.

Zur Einordnung: Der Regelbeitrag für pflichtversicherte Selbstständige beträgt 2026 monatlich 735,63 Euro, der halbe Regelbeitrag 367,82 Euro. Diese Werte veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung.

Das sind Beträge des geltenden Systems für 2026 und keine bereits festgeschriebenen Beiträge einer neuen Versicherungspflicht. Bei einer späteren Einführung können andere Rechengrößen gelten.

Gerade für kleine Betriebe ist die einkommensbezogene Alternative entscheidend. Eine Reform muss Schutz im Alter ermöglichen und zugleich berücksichtigen, wie viel nach Betriebsausgaben, Krankenversicherung und Steuern zum Leben bleibt.

Diese Gruppen stehen in der Rentendebatte

Personengruppe Vorgesehene oder geforderte Änderung Neue Selbstständige ohne verpflichtende Alterssicherung Nach der Kommissionsempfehlung Pflichtversicherung ab einem festzulegenden Stichtag, ohne freie Abwahl. Bereits Selbstständige ohne verpflichtende Alterssicherung Einbeziehung mit voraussetzungsloser Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden. Selbstständige mit verpflichtendem Versorgungswerk Von der vorgeschlagenen neuen Pflicht für bislang nicht obligatorisch Abgesicherte ausgenommen. Neue Beamte Klingbeil fordert die Aufnahme; die konkrete Kommissionsempfehlung sieht zunächst Änderungen innerhalb der Beamtenversorgung vor. Abgeordnete in Bundestag und Landesparlamenten Die Kommission empfiehlt ihre Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung.

Die Tabelle beschreibt Reformvorschläge und politische Forderungen. Sie bildet keine bereits allgemein geltenden neuen Zahlungspflichten ab.

Bei Beamten geht Klingbeil über die konkrete Empfehlung hinaus

Die Kommission bezeichnet eine Versicherung aller Erwerbstätigen als langfristiges Ideal. Für Beamte empfiehlt sie konkret jedoch, Reformen der gesetzlichen Rente mit vergleichbarer Wirkung auf die Beamtenversorgung zu übertragen.

Das könnte etwa die Altersgrenzen und die Entwicklung der Versorgungsleistungen betreffen. Außerdem sollen weniger Menschen verbeamtet und ausreichende Rücklagen für spätere Pensionen gebildet werden.

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Diese Vorschläge sind etwas anderes als eine bereits vereinbarte Pflicht aller neuen Beamten, Rentenbeiträge zu zahlen. Auch bestehende Beamtenverhältnisse könnten von Änderungen der Versorgungsregeln betroffen sein, ohne dass damit automatisch ein Wechsel in die gesetzliche Rente verbunden wäre.

Welche Fragen dabei zu klären sind, erläutert auch unser Beitrag zur Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenkasse. Die Unterschiede zwischen den Versorgungssystemen lassen sich nicht mit einer einzigen Ankündigung beseitigen.

Der Staat müsste den Übergang zusätzlich finanzieren

Der Kommissionsbericht verweist auf verfassungsrechtliche Hürden und die Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Außerdem müssten bestehende Pensionsverpflichtungen weiter bedient werden, während für neu einbezogene Beamte bereits Rentenbeiträge anfielen.

Der Beamtenbund lehnt Klingbeils Vorstoß ab und hält ihn unter anderem für unfinanzierbar und rechtswidrig. Das ist die Position des Interessenverbandes, keine abschließende gerichtliche Bewertung eines bereits beschlossenen Gesetzes.

Für die politische Debatte folgt daraus: Wer einen gemeinsamen Versichertenkreis verspricht, muss auch einen belastbaren Finanzierungsweg vorlegen. Die Übergangskosten gehören ebenso auf den Tisch wie mögliche Vorteile.

Mehr Beitragszahler schaffen auch neue Rentenansprüche

Zusätzliche Versicherte können zunächst mehr Geld in die Rentenkasse bringen. Mit ihren Beiträgen erwerben sie jedoch eigene Ansprüche, die später finanziert werden müssen.

Eine größere Versichertengemeinschaft kann deshalb nicht allein garantieren, dass Beiträge dauerhaft sinken oder heutige Rentner eine bestimmte zusätzliche Erhöhung erhalten. Die Forderung nach einer gemeinsamen Rente zu gleichen Bedingungen muss sich auch daran messen lassen, wie Leistungen, Ausnahmen und Übergänge gestaltet werden.

Für Selbstständige geht es zugleich um mehr als die spätere Altersrente. Die Rentenversicherung unterstützt die Einbeziehung auch deshalb, weil sie Schutzlücken bei Erwerbsminderung verringern kann.

Dieser Schutz setzt allerdings voraus, dass die jeweiligen gesetzlichen Bedingungen für eine Leistung erfüllt sind. Eine Beitragspflicht bedeutet keinen sofortigen Anspruch auf jede Rentenleistung.

Schon heute sind bestimmte Selbstständige pflichtversichert

Selbstständigkeit bedeutet bereits nach geltendem Recht keineswegs automatisch Versicherungsfreiheit. Für bestimmte Handwerker, selbstständige Lehrkräfte, Hebammen sowie Künstler und Publizisten bestehen schon heute Versicherungspflichten.

Ob jemand dazugehört, hängt von der Tätigkeit und den gesetzlichen Voraussetzungen ab. Wer bereits Beiträge zahlen muss, kann diese Pflicht nicht mit dem Hinweis auf die noch diskutierte Reform aufschieben.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass Kommissionsempfehlungen keinen Gesetzescharakter haben. Bis neue Regelungen in Kraft treten, gilt das bestehende Recht.

Drei Fragen und Antworten

Müssen neue Beamte jetzt schon wegen Klingbeils Vorstoß Rentenbeiträge zahlen?

Nein, daraus entsteht noch keine neue Beitragspflicht. Klingbeils Forderung geht über die konkrete Empfehlung hinaus, die zunächst Reformen innerhalb der Beamtenversorgung vorsieht.

Könnten bereits Selbstständige die neue Versicherungspflicht ablehnen?

Nach dem Kommissionsmodell sollen bereits Selbstständige ohne verpflichtende Absicherung einbezogen werden, sich aber ohne weitere Voraussetzungen dagegen entscheiden können. Für neue Tätigkeiten ab dem festzulegenden Stichtag ist diese freie Abwahl nicht vorgesehen.

Ist für alle betroffenen Selbstständigen ein Beitrag von 735,63 Euro beschlossen?

Nein, die Summe ist der Regelbeitrag des Jahres 2026 für bereits pflichtversicherte Selbstständige. Der Reformvorschlag sieht auch eine einkommensbezogene Berechnung und eine Entlastung für erstmalige Gründungen vor; die endgültigen Regeln stehen noch aus.