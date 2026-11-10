Pflegegeld 2026: Angehörige können mehr als 694 Euro bekommen

Wer bei Pflegegrad 2 die Pflege eines Familienmitglieds übernimmt, kann über die Verhinderungspflege zunächst bis zu 694 Euro erhalten. Doch diese Grenze gilt nicht in jedem Fall. Unter bestimmten Voraussetzungen muss die Pflegekasse auch höhere Kosten erstatten.

Entscheidend ist, ob Angehörige die Ersatzpflege privat oder erwerbsmäßig übernehmen und welche zusätzlichen Ausgaben ihnen entstehen. Insgesamt stehen 2026 bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gemeinsam zur Verfügung.

Warum bei Angehörigen zunächst 694 Euro gelten

Nach § 39 SGB XI können Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 Verhinderungspflege erhalten, wenn ihre übliche Pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen ausfällt.

Übernehmen nahe Angehörige bis zum zweiten Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsgrad oder Personen aus demselben Haushalt die Pflege nicht erwerbsmäßig, gilt eine besondere Erstattungsgrenze.

Sie entspricht dem doppelten monatlichen Pflegegeld.

Pflegegrad Jährliche Grenze Pflegegrad 2 694 Euro Pflegegrad 3 1.198 Euro Pflegegrad 4 1.600 Euro Pflegegrad 5 1.980 Euro

Diese Beträge sind keine pauschalen Zahlungen. Die Pflegekasse übernimmt nur tatsächlich entstandene und nachgewiesene Kosten.

Wann die Pflegekasse mehr als 694 Euro zahlen muss

Die besondere Grenze betrifft zunächst die Vergütung für eine nicht erwerbsmäßige Ersatzpflege. Zusätzlich können notwendige Fahrtkosten und Verdienstausfälle berücksichtigt werden.

Fährt beispielsweise eine Tochter zur pflegebedürftigen Mutter, um deren übliche Pflegeperson zu vertreten, können die erforderlichen Fahrtkosten erstattungsfähig sein.

Muss sie dafür unbezahlten Urlaub nehmen, kommt auch eine Erstattung ihres nachgewiesenen Verdienstausfalls infrage.

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Diese Kosten dürfen den regulären Betrag überschreiten. Voraussetzung ist, dass sie durch die Ersatzpflege entstanden, notwendig und ausreichend belegt sind.

Gegen-Hartz erläutert im Beitrag „Angehörige springen bei Pflege ein – Die Kosten kann die Pflegekasse erstatten“, wann Verdienstausfall berücksichtigt wird.

Erwerbsmäßige Ersatzpflege ermöglicht höhere Erstattung

Eine weitere Ausnahme enthält § 39 Absatz 3 SGB XI. Übernehmen nahe Angehörige die Ersatzpflege erwerbsmäßig, gilt nicht die Begrenzung auf das doppelte Pflegegeld.

Dann können notwendige Pflegekosten bis zum verfügbaren gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro berücksichtigt werden.

Allerdings macht eine vereinbarte Vergütung aus familiärer Ersatzpflege noch keine erwerbsmäßige Tätigkeit. Maßgeblich sind die tatsächlichen Umstände und die Einordnung der Pflegeleistung.

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Familien sollten deshalb vor einer entsprechend geplanten Ersatzpflege mit ihrer Pflegekasse klären, welche Voraussetzungen und Nachweise diese für eine erwerbsmäßige Tätigkeit verlangt.

Beispiel zeigt höhere Erstattung bei Pflegegrad 2

Eine fiktive Modellrechnung verdeutlicht die Regelung. Eine Frau mit Pflegegrad 2 wird normalerweise von ihrem Ehemann gepflegt. Während seiner Erkrankung übernimmt die Tochter vorübergehend die Versorgung.

Dabei entstehen folgende notwendige und belegte Aufwendungen.

Kosten Betrag Vergütung für private Ersatzpflege 600 Euro Fahrtkosten 120 Euro Verdienstausfall 400 Euro Gesamtkosten 1.120 Euro

Obwohl die reguläre Angehörigengrenze bei Pflegegrad 2 nur 694 Euro beträgt, können in diesem Beispiel 1.120 Euro erstattet werden.

Vorausgesetzt wird, dass die Pflegekasse sämtliche Kosten anerkennt und mindestens 1.120 Euro aus dem gemeinsamen Jahresbudget verfügbar sind.

Diese Nachweise und Fristen sind entscheidend

Für eine höhere Erstattung sollten Angehörige den Zeitraum der Ersatzpflege, die geleistete Unterstützung und die vereinbarte Vergütung dokumentieren.

Zusätzlich helfen Fahrtenaufstellungen, Quittungen, Zahlungsbelege und eine Arbeitgeberbescheinigung über tatsächlich entgangenen Arbeitsverdienst.

Eine vorherige Antragstellung ist nach § 39 SGB XI nicht erforderlich. Die Kosten müssen jedoch nachgewiesen und rechtzeitig bei der Pflegekasse geltend gemacht werden.

Für Ersatzpflege aus dem Jahr 2026 endet die gesetzliche Abrechnungsfrist am 31. Dezember 2027. Bis dahin muss der Erstattungsantrag einschließlich Kostennachweisen eingehen.

Wichtig ist außerdem, dass der gemeinsame Jahresbetrag von 3.539 Euro auch für Kurzzeitpflege verwendet wird. Bereits verbrauchte Mittel stehen für die Verhinderungspflege nicht mehr zur Verfügung.

Häufige Fragen zur Verhinderungspflege 2026

Kann meine Tochter bei Pflegegrad 2 mehr als 694 Euro erhalten?

Ja. Wenn sie notwendige zusätzliche Fahrtkosten oder Verdienstausfälle nachweist, kann die Pflegekasse auch höhere Beträge erstatten. Das gemeinsame Jahresbudget darf nicht überschritten werden.

Bekommen Angehörige bei erwerbsmäßiger Ersatzpflege bis zu 3.539 Euro?

Das ist bei erfüllten Voraussetzungen möglich. Entscheidend sind die tatsächliche Erwerbsmäßigkeit, die nachgewiesenen Pflegekosten und das noch verfügbare Jahresbudget.

Bis wann muss ich die Verhinderungspflege für 2026 abrechnen?

Spätestens bis zum 31. Dezember 2027. Der Erstattungsantrag und die erforderlichen Kostennachweise müssen innerhalb dieser Frist bei der Pflegekasse eingehen.

Quellen

§ 39 SGB XI zur Verhinderungspflege (im Text verlinkt)

Bundesministerium für Gesundheit – Häusliche Pflege und Verhinderungspflege

Bundesministerium für Gesundheit – Leistungsbeträge der Pflegeversicherung 2026

Bundesportal – Ersatzpflege in der sozialen Pflegeversicherung beantragen