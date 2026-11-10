Pflegegrad bei Arthrose: Diese Fehler kosten Punkte beim Anziehen und Treppensteigen

Wer wegen Arthrose kaum noch Treppen steigen kann, starke Schmerzen hat oder Hilfe beim Anziehen benötigt, kann Anspruch auf einen Pflegegrad haben. Doch bei der Begutachtung werden nicht die Schmerzen allein bewertet, sondern die Auswirkungen auf die Selbstständigkeit im Alltag.

Gerade beim Anziehen, Duschen und Aufstehen können Betroffene wichtige Einschränkungen übersehen. Die seit dem 1. Oktober 2026 geltenden Begutachtungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes zeigen, worauf es bei der Bewertung ankommt.

Arthrose allein reicht für einen Pflegegrad nicht aus

Nach § 14 SGB XI müssen gesundheitliche Einschränkungen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen und einen entsprechenden Hilfebedarf verursachen. Ein auffälliges Röntgenbild oder eine schwere Arthrose-Diagnose genügt deshalb nicht.

Entscheidend ist beispielsweise, ob jemand ohne fremde Hilfe vom Stuhl aufstehen, sich waschen oder Kleidung anziehen kann. Auch bei mehreren betroffenen Gelenken werden die konkreten Einschränkungen und nicht die Anzahl der Diagnosen bewertet.

Gegen-Hartz berichtete bereits im August 2026 über einen Pflegegrad bei Arthrose und die Bedeutung alltäglicher Hilfen. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Beschwerden, selbstständig bewältigten Tätigkeiten und tatsächlich notwendiger Unterstützung.

Treppensteigen zählt weniger als Hilfe beim Anziehen

Das Treppensteigen gehört zum Bewertungsbereich Mobilität. Dieser macht nach § 15 SGB XI nur zehn Prozent der Gesamtbewertung aus.

Der Bereich Selbstversorgung wird dagegen mit 40 Prozent gewichtet. Dazu zählen unter anderem das Anziehen, Waschen, Duschen und die Toilettennutzung.

Wer nur beim Treppensteigen eingeschränkt ist, erreicht deshalb noch keinen Pflegegrad. Selbst das gesamte Mobilitätsmodul kann höchstens zehn gewichtete Punkte beitragen, während Pflegegrad 1 erst bei 12,5 Punkten beginnt.

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Bei einer Knie- oder Hüftarthrose kann die Hilfe beim Anziehen besonders wichtig sein. Muss ein Angehöriger regelmäßig Strümpfe und Schuhe anziehen oder die Hose über die Beine ziehen, sollte dieser Hilfebedarf genau dokumentiert werden.

Wann Schmerzen und Bewegungseinschränkungen berücksichtigt werden

Starke Schmerzen führen nicht unmittelbar zu zusätzlichen Pflegepunkten. Entscheidend ist, ob die betroffene Person bestimmte Tätigkeiten deshalb nicht ohne personelle Unterstützung bewältigen kann.

Wer sich beispielsweise mit einem Rollator allein durch die Wohnung bewegt oder mit einer Anziehhilfe selbst die Strümpfe anzieht, kann bei diesen Tätigkeiten weiterhin als selbstständig gelten.

Anders sieht es aus, wenn eine zweite Person beim Aufstehen stützen, beim Treppensteigen festhalten oder beim Duschen wegen konkreter Sturzgefahr anwesend sein muss.

Dabei unterscheidet der Medizinische Dienst zwischen selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig und unselbstständig. Wie viel Unterstützung erforderlich ist, beeinflusst die jeweilige Punktevergabe.

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Auch Medikamente und schlechte Tage können zählen

Bei Arthrose können weitere Einschränkungen im Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen relevant sein. Dazu gehört beispielsweise, wenn jemand verordnete Medikamente wegen eingeschränkter Handbeweglichkeit nicht selbst vorbereiten kann.

Auch Hilfe beim Anlegen ärztlich angeordneter körpernaher Hilfsmittel kann berücksichtigt werden. Entscheidend sind die Voraussetzungen des jeweiligen Begutachtungskriteriums und der regelmäßige Unterstützungsbedarf.

Viele Betroffene haben außerdem gute und schlechte Tage. Deshalb sollten sie nicht nur beschreiben, was sie während einer kurzen Untersuchung schaffen, sondern wie ihr Alltag über einen längeren Zeitraum tatsächlich aussieht.

Ein Pflegetagebuch über zwei bis vier Wochen kann dabei helfen. Darin sollten konkrete Tätigkeiten, die benötigte Unterstützung und deren Häufigkeit festgehalten werden.

Pflegegrad beantragen und Fehler im Gutachten korrigieren

Der Antrag auf einen Pflegegrad wird bei der Pflegekasse gestellt. Nach § 33 SGB XI werden Leistungen frühestens ab dem Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen und nach den gesetzlichen Regeln zur Antragstellung gewährt.

Für die Begutachtung sollten Betroffene aktuelle Arztberichte, Medikamentenpläne und eine Beschreibung ihrer alltäglichen Einschränkungen bereithalten. Eine vertraute Person kann ergänzend schildern, welche Unterstützung tatsächlich notwendig ist.

Wird der Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig festgesetzt, sollten Betroffene das Gutachten genau prüfen. Besonders wichtig ist, ob Hilfen beim Anziehen, Duschen, Aufstehen oder beim Umgang mit Therapien vollständig erfasst wurden.

Gegen den Bescheid kann nach § 84 SGG in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Fehlende Bewertungen sollten möglichst konkret anhand der Begutachtungskriterien begründet werden.

Häufige Fragen zum Pflegegrad bei Arthrose

Welchen Pflegegrad bekommt man bei schwerer Arthrose?

Es gibt keinen festen Pflegegrad für eine bestimmte Arthrose-Diagnose. Entscheidend sind die gesundheitlich bedingten Einschränkungen der Selbstständigkeit und die daraus errechnete Gesamtpunktzahl.

Zählt es beim Pflegegrad, wenn ich keine Treppen mehr steigen kann?

Ja, Treppensteigen ist ein eigenes Bewertungskriterium. Allerdings reicht selbst eine erhebliche Einschränkung in diesem Bereich allein normalerweise nicht für einen Pflegegrad aus.

Kann ich wegen Schmerzen beim Anziehen einen Pflegegrad erhalten?

Das ist möglich, wenn die Schmerzen zu einem entsprechend schweren und dauerhaften Hilfebedarf führen. Besonders relevant ist, welche Tätigkeiten eine andere Person übernehmen oder unterstützen muss.

Quellen

Rechtsanwältin Katrin Wintzer, Pflegegrad bei Arthrose, anwalt.de vom 18.10.2026

Medizinischer Dienst Bund, Begutachtungsrichtlinien, gültig seit 01.10.2026 (im Text verlinkt)

§ 14 SGB XI zum Begriff der Pflegebedürftigkeit (im Text verlinkt)

§ 15 SGB XI zur Ermittlung des Pflegegrades (im Text verlinkt)

§ 33 SGB XI zu den Leistungsvoraussetzungen (im Text verlinkt)

§ 84 SGG zur Widerspruchsfrist (im Text verlinkt)