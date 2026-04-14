Neuer SCHUFA-Score seit März 2026: Kluge Entscheidungen werden jetzt zum Problem

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Seit März 2026 gilt ein neuer SCHUFA-Score. Nach Darstellung des Unternehmens soll er transparenter sein als das bisherige Modell und Verbraucherinnen und Verbrauchern erstmals nachvollziehbar zeigen, wie sich ihre Bonitätsbewertung zusammensetzt.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem Fortschritt. Wer genauer hinsieht, erkennt jedoch schnell, dass die neue Berechnungslogik erhebliche Fragen aufwirft.

Denn der Score bewertet nicht nur klassische Negativmerkmale wie Zahlungsstörungen, sondern auch Lebensentscheidungen, die für viele Menschen vollkommen normal sind: ein Umzug, ein Bankwechsel, eine neue Kreditkarte oder mehrere Vertragsabschlüsse in kurzer Zeit.

Gerade junge Menschen, Berufseinsteiger, Studierende oder Menschen in einer Phase beruflicher Neuorientierung könnten dadurch unter Druck geraten. Wer in eine andere Stadt zieht, dort ein neues Konto eröffnet, einen Handyvertrag abschließt und vielleicht zusätzlich eine Kreditkarte beantragt, verbessert seine wirtschaftliche Lage unter Umständen sogar.

Dennoch kann genau dieses Verhalten im neuen System zu einer schlechteren Bewertung führen. Das ist der eigentliche Konflikt, den der neue Score sichtbar macht: Er misst nicht nur Zuverlässigkeit, sondern deutet auch Veränderungen im Leben statistisch als mögliches Risiko. Darauf verweist der renommierte Rechtsanwalt Christian Solmecke.

Wenn ein normaler Neuanfang plötzlich die Bonität verschlechtert

Ein Beispiel: Jemand zieht wegen eines Studiums oder eines Jobs in eine neue Stadt, wechselt die Hausbank, entscheidet sich für einen günstigeren Handytarif und schaut kurz darauf in den eigenen SCHUFA-Account. Dort zeigt sich dann nicht selten eine Verschlechterung des Scores. Nicht wegen unbezahlter Rechnungen, nicht wegen Überschuldung und auch nicht wegen Mahnverfahren, sondern allein deshalb, weil mehrere Veränderungen in kurzer Zeit stattgefunden haben.

Genau an diesem Punkt wird das Problem deutlich. Ein Umzug ist zunächst nichts Negatives. Ein Anbieterwechsel kann sogar Ausdruck eines bewussten und sparsamen Umgangs mit Geld sein. Trotzdem kann die neue Logik solche Vorgänge als Hinweis auf Unsicherheit oder fehlende Beständigkeit werten. Das wirkt auf viele Betroffene wie ein Widerspruch: Wer vernünftig handelt, spart und sein Leben ordnet, wird nicht belohnt, sondern möglicherweise abgestraft.

Hinzu kommt, dass die SCHUFA ihren neuen Score offensiv als besonders transparent beworben hat. Damit steigt auch der Maßstab, an dem sich das Unternehmen messen lassen muss. Transparenz bedeutet nämlich nicht nur, einzelne Kriterien zu nennen.

Transparenz bedeutet auch, dass Verbraucher nachvollziehen können, warum eine bestimmte Lebenssituation zu einer bestimmten Bewertung führt und ob diese Bewertung inhaltlich plausibel ist.

SCHUFA wirbt mit Transparenz – doch damit beginnen die Fragen erst

Die SCHUFA wirbt mit dem neuen Score als „weltweit ersten vollkommen transparenten Bonitäts-Score“. Seit dem 17. März 2026 soll der bisherige Basisscore abgelöst sein. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen ihren Wert abrufen und mit einem Erklärtool Punkt für Punkt nachvollziehen können, wie er zustande gekommen ist.

Diese Ankündigung ist bemerkenswert, weil die SCHUFA jahrelang wegen Intransparenz kritisiert wurde. Gerichte und Datenschützer hatten immer wieder beanstandet, dass für Betroffene oft nicht erkennbar war, wie einzelne Bewertungen zustande kommen und welche Daten in welchem Umfang berücksichtigt werden.

Wenn das Unternehmen nun mit völliger Offenheit wirbt, dann wird daran nicht nur die technische Darstellung gemessen, sondern auch die inhaltliche Fairness des Systems.

Genau hier setzt die Kritik an. Denn auch ein formal nachvollziehbarer Score kann problematisch sein, wenn die zugrunde liegenden Kriterien fragwürdig sind. Es reicht nicht, ein Rechenmodell offen zu legen, wenn die Logik dahinter dazu führt, dass Mobilität, Jugend, Neuorientierung oder bewusstes Sparverhalten negativ gedeutet werden. Transparenz allein macht eine Bewertung noch nicht gerecht.

Die zwölf Kriterien des neuen Scores

Der neue SCHUFA-Score arbeitetmit zwölf Kriterien. Dazu gehören Zahlungsstörungen, das Alter des ältesten Bankvertrags, das Alter der ältesten Kreditkarte, das Alter der aktuellen Adresse, das Alter des jüngsten Rahmenkredits, die Anzahl von Anfragen und Abschlüssen für Girokonten und Kreditkarten in den vergangenen zwölf Monaten, Anfragen außerhalb des Bankensektors, aufgenommene Ratenkredite innerhalb der letzten zwölf Monate, die längste Restlaufzeit aller Ratenkredite, der Status eines Immobilienkredits sowie das Vorliegen einer Identitätsprüfung.

Schon diese Auswahl zeigt, dass nicht nur klare Ausfallrisiken einfließen. Vielmehr werden auch Stabilität, Dauer bestehender Geschäftsbeziehungen und die Häufigkeit neuer Anfragen bewertet.

Damit entsteht ein Bild von wirtschaftlicher Verlässlichkeit, das stark auf Kontinuität abstellt. Wer lange bei derselben Bank ist, seit Jahren dieselbe Kreditkarte nutzt und selten den Wohnort wechselt, passt gut in dieses Raster. Wer dagegen gerade einen neuen Lebensabschnitt beginnt, bewegt sich in einer deutlich schwierigeren Konstellation.

Das ist deshalb brisant, weil ein Bonitätssystem im Alltag weitreichende Folgen haben kann. Ein schlechterer Score beeinflusst nicht nur die Aussicht auf einen Kredit. Er kann auch bei Mietverhältnissen, Telekommunikationsverträgen oder bei anderen Vertragsbeziehungen eine Rolle spielen.

Wenn ein statistisches Modell Verhaltensweisen schlechter bewertet, die im modernen Berufs- und Privatleben völlig üblich sind, dann berührt das sehr konkrete Lebensentscheidungen.

Zahlungsstörungen bleiben der schwerwiegendste Faktor

Unstrittig ist, dass Zahlungsstörungen im neuen System stark ins Gewicht fallen. Laut dem Rechtsanwalt Christian Solmecke bringt das Fehlen solcher Störungen den höchsten Einzelwert im Punktesystem.

Wer keine entsprechenden Einträge hat, erhält den höchsten möglichen Wert in diesem Bereich. Wer dagegen erledigte Zahlungsstörungen aufweist, muss mit erheblichen Abzügen rechnen. Selbst nach längerer Zeit wird die volle Punktzahl offenbar nicht sofort wieder erreicht.

Daran zeigt sich, dass der Score weiterhin vor allem als Risikobewertung funktioniert. Aus Sicht von Banken und Vertragspartnern ist es nachvollziehbar, bisherige Zahlungsausfälle zu berücksichtigen.

Problematisch wird es jedoch dann, wenn die starke Gewichtung echter Negativmerkmale mit einer zweiten Ebene vermischt wird, auf der auch vollkommen gewöhnliche Veränderungen im Alltag zu einem schlechteren Ergebnis führen können.

Dann verschwimmt der Unterschied zwischen tatsächlichen Zahlungsschwierigkeiten und bloßer biografischer Bewegung.

Für Betroffene ist das kaum zu trennen.

Wer einen niedrigeren Score sieht, erkennt auf den ersten Blick oft nicht, ob dieser auf einem gravierenden Eintrag beruht oder auf einer Verkettung mehrerer harmloser Vorgänge.

Genau deshalb ist die angekündigte Nachvollziehbarkeit des neuen Modells so wichtig. Nur wenn erkennbar wird, welche Faktoren wie stark gewirkt haben, lässt sich prüfen, ob das Ergebnis überhaupt sachgerecht ist.

Warum ein Umzug, ein Kontowechsel und neue Verträge zum Nachteil werden können

Besonders deutlich wird die Kritik am Kriterium „Alter der aktuellen Adresse“. Das System belohnt demnach, wenn jemand möglichst lange an derselben Anschrift gemeldet ist.

Wer umzieht, verliert diesen Vorteil zunächst. Das kann besonders junge Menschen treffen, die ausbildungs- oder berufsbedingt häufiger den Wohnort wechseln. Auch Familien, die aus Platzgründen eine neue Wohnung suchen, oder Beschäftigte, die für eine bessere Stelle in eine andere Stadt ziehen, geraten damit in eine Situation, die der Score ungünstig auslegen kann.

Hinzu kommt das Alter bestehender Bank- oder Kreditkartenbeziehungen. Wer eine langjährige Hausbankbeziehung beendet, weil ein anderes Institut bessere Konditionen bietet, verliert unter Umständen eine positive Historie.

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Die neu abgeschlossenen Verträge sind zunächst jung und bringen deshalb weniger günstige Bewertungseffekte mit. Der Wechsel kann also kurzfristig zu einer Verschlechterung führen, obwohl er ökonomisch sinnvoll war.

Dasselbe gilt für weitere Vertragsabschlüsse.

Wer Stromtarife vergleicht, den Internetanbieter wechselt oder sich um bessere Konditionen bemüht, zeigt normalerweise ein vernünftiges Konsumverhalten.

Ein statistisches Modell kann darin aber auch erhöhte Aktivität, Unsicherheit oder häufige Nachfrage sehen. Genau diese Spannung zwischen rationalem Verbraucherverhalten und algorithmischer Risikologik macht den neuen Score so umstritten.

Das Beispiel junger Menschen zeigt die Schwäche des Systems besonders deutlich

Solmecke beschreibt anhand eines Beispiels, das viele Menschen wiedererkennen dürften. Jemand beendet die Schulzeit, zieht aus einer ländlichen Region in eine Großstadt, beantragt erstmals eine Kreditkarte und eröffnet bei einer neuen Bank ein Konto.

All das gehört zu einem typischen Übergang ins Erwachsenenleben. Für die betroffene Person ist es ein Aufstieg, ein Schritt in Richtung Selbstständigkeit und oft auch ein Zeichen für wachsende finanzielle Eigenverantwortung.

Aus Sicht des Scores kann dasselbe Bild jedoch deutlich ungünstiger erscheinen.

Die Adresse ist neu, die Kreditkarte ist neu, die Kontoverbindung ist neu, die Historie der alten Verträge ist beendet oder gar nicht vorhanden. Es fehlen lange, gewachsene Vertragsbeziehungen, und es gibt mehrere Anfragen in kurzer Zeit. Das führt dazu, dass junge Menschen schon strukturell schlechtere Ausgangsbedingungen haben können als ältere Personen mit langer Vertragshistorie.

Jüngere Menschen, mobile Beschäftigte und Personen in Umbruchphasen erscheinen dann automatisch riskanter, obwohl ihr tatsächliches Zahlungsausfallrisiko dadurch nicht zwingend höher sein muss. Ein solches Modell bildet die Wirklichkeit nur unvollständig ab.

Fehlerhafte Daten und die Frage nach der Nachvollziehbarkeit

Die SCHUFA arbeitet nicht fehlerfrei. Falsche Einträge, veraltete Informationen oder fehlerhaft gemeldete Daten können den Score verschlechtern und damit reale Nachteile auslösen.

Deshalb ist es für Verbraucher entscheidend, die bei der SCHUFA gespeicherten Daten regelmäßig zu prüfen.

Besonders wichtig ist dabei der Hinweis auf die kostenlose Datenkopie. Im Video wird erklärt, dass Nutzer auf der Internetseite der SCHUFA leicht in kostenpflichtige Angebote gelenkt werden können, wenn sie einfach nur eine „SCHUFA-Auskunft“ anklicken.

Wer seine gesetzlich zustehenden Informationen kostenfrei erhalten möchte, muss gezielt die unentgeltliche Datenkopie beziehungsweise Dateneinsicht beantragen. Erst mit dieser Übersicht lässt sich überhaupt erkennen, welche Daten gespeichert sind und ob dort Fehler oder missverständliche Einträge auftauchen.

Diese Prüfung wird durch den neuen Score noch wichtiger. Wenn die SCHUFA mit Transparenz wirbt, steigt zugleich die Erwartung, dass Betroffene nicht nur den Gesamtwert sehen, sondern auch die inhaltlichen Bausteine. Nur so kann man beurteilen, ob etwa ein Wohnortwechsel, eine Vertragskündigung oder mehrere Anfragen in kurzer Zeit den Ausschlag gegeben haben.

Rechte nach der DSGVO und die Folgen der Rechtsprechung

Solmecke verweist ausdrücklich auf Rechte aus der Datenschutz-Grundverordnung. Dazu gehört das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung von Informationen, die unzulässig gespeichert wurden oder nicht länger gespeichert werden dürfen.

Für Betroffene ist das mehr als ein formaler Datenschutzanspruch. Es geht um handfeste Konsequenzen im Alltag, etwa beim Abschluss eines Mietvertrags, bei einer Finanzierung oder bei der Einrichtung eines Mobilfunkvertrags.

Hervorgehoben wird zudem die europäische Rechtsprechung zur Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten.

Wenn Informationen im öffentlichen Register bereits gelöscht sind, darf ein Auskunftei-System sie nicht ohne Weiteres wesentlich länger weiterverarbeiten. Gerade im Zusammenhang mit früheren Insolvenzverfahren oder erledigten Einträgen ist das von erheblicher Bedeutung. Die Botschaft lautet: Die SCHUFA ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn sie wirtschaftlich sehr einflussreich ist.

Für Verbraucher bedeutet das, dass ein schlechter Score nicht einfach hingenommen werden muss. Wer Anhaltspunkte für falsche, überholte oder unzulässig gespeicherte Daten hat, kann deren Korrektur oder Löschung verlangen. Das gilt nicht nur gegenüber der SCHUFA selbst, sondern unter Umständen auch gegenüber Unternehmen, die fehlerhafte Informationen gemeldet haben.

Ein Algorithmus darf nicht das letzte Wort haben

Besonders brisant ist der Hinweis auf das Verbot rein automatisierter Entscheidungen in bestimmten Konstellationen. Der Rechtsanwalt Solmecke verweist darauf, dass der Europäische Gerichtshof klargestellt hat, dass ein Algorithmus nicht allein über Menschen entscheiden darf. Das ist vor allem dann relevant, wenn eine Bank, ein Unternehmen oder ein anderer Vertragspartner eine Entscheidung maßgeblich auf einen SCHUFA-Wert stützt.

Für Betroffene eröffnet das einen wichtigen Weg. Wenn ein Kredit abgelehnt wird oder ein Vertrag nicht zustande kommt, kann verlangt werden, dass ein Mensch den Fall prüft.

Gerade dort, wo der Score durch Sondereffekte gesteuert wird, etwa durch einen beruflich bedingten Umzug oder einen Anbieterwechsel im Rahmen einer finanziellen Verbesserung, kann ein menschlicher Sachbearbeiter die Situation anders einordnen als ein starres Rechenmodell.

Dazu ein Beispiel: Jemand zieht für einen besseren Job um, wechselt die Bank und hat dadurch zwar einen niedrigeren Score, aber in Wahrheit ein höheres Einkommen und damit ein geringeres Ausfallrisiko.

Genau aber in solchen Fällen zeigt sich, warum eine allein algorithmische Entscheidung problematisch sein kann. Die individuelle Lebenswirklichkeit passt nicht immer in statistische Muster.

Schadenersatz ist möglich, wenn ein falscher Eintrag echte Nachteile verursacht

Wenn ein unrichtiger oder unzulässig gespeicherter Eintrag dazu führt, dass ein Kredit verweigert wird, ein Handyvertrag scheitert oder eine Wohnung nicht angemietet werden kann, stellt sich auch die Frage nach Schadenersatz. Im Video wird auf Artikel 82 DSGVO hingewiesen, der bei Datenschutzverstößen einen Anspruch auf Ersatz entstandener Schäden vorsieht.

In der Praxis ist ein solcher Anspruch nicht leicht durchzusetzen, weil der konkrete Schaden nachweisbar sein muss. Dennoch ist dieser Hinweis wichtig. Er macht deutlich, dass fehlerhafte Datenverarbeitung nicht bloß ein technisches Versehen ist, sondern erhebliche Folgen für das Leben von Betroffenen haben kann. Wer wegen eines falschen Scores Nachteile erleidet, muss sich nicht mit dem Hinweis abspeisen lassen, das System habe eben so entschieden.

Der neue SCHUFA-Score führt damit nicht nur zu mehr Informationsbedarf, sondern auch zu mehr Konfliktpotenzial. Je sichtbarer die Berechnungslogik wird, desto häufiger dürfte sich die Frage stellen, ob die einzelnen Kriterien sachgerecht, verhältnismäßig und rechtlich haltbar sind.

Ein transparenter Score ist noch kein gerechter Score

Der neue SCHUFA-Score mag nachvollziehbarer sein als frühere Modelle. Er kann trotzdem zu Ergebnissen führen, die viele Verbraucher als ungerecht empfinden. Wer mobil ist, seine Verträge optimiert oder in einer Lebensphase mit vielen Veränderungen steckt, läuft Gefahr, statistisch schlechter dazustehen, obwohl ökonomisch vernünftige Entscheidungen getroffen werden.

Gerade deshalb ist Wachsamkeit gefragt. Verbraucher sollten ihre Daten prüfen, ihre Rechte kennen und sich nicht vorschnell mit einer automatisierten Bewertung abfinden. Der Score mag in zwölf Kriterien zerlegt sein, doch hinter jeder Zahl stehen reale Entscheidungen über Wohnungen, Kredite, Verträge und wirtschaftliche Chancen.

Der Anwalt Solmecke macht damit auf ein Problem aufmerksam, das weit über die SCHUFA hinausweist. In einer Zeit, in der immer mehr Lebensbereiche algorithmisch bewertet werden, wächst die Gefahr, dass statistische Muster an die Stelle individueller Prüfung treten. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene Auskunft verlangen, Fehler korrigieren lassen und auf einer menschlichen Neubewertung bestehen, wenn eine Entscheidung auf fragwürdigen Annahmen beruht.