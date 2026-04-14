Falsches Kreuz beim Rentenantrag: Rentner muss 84.000 Euro Rente zurückzahlen

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Ein Fall aus Nordhessen zeigt mit ungewöhnlicher Härte, welche rechtlichen Folgen fehlerhafte Angaben im Rentenverfahren haben können. Ein schwerbehinderter Rentner aus dem Landkreis Kassel muss nach einem Urteil des Hessischen Landessozialgerichts eine hohe Summe an die Deutsche Rentenversicherung wieder zurückzahlen.

Der Grund liegt nicht in einer neuen gesetzlichen Änderung oder einer nachträglichen Kürzung, sondern in einer unvollständigen Angabe beim Rentenantrag. Nach Gerichtsangaben hatte der Mann bei Beantragung seiner Altersrente nicht mitgeteilt, dass er bereits seit Jahrzehnten eine Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung bezog.

Als dieser Umstand später bekannt wurde, forderte die Rentenversicherung die überzahlten Leistungen zurück. Medienberichte beziffern die Summe auf rund 84.000 Euro.

Worum es in dem Kasseler Fall genau ging

Nach der Pressemitteilung des Hessischen Landessozialgerichts handelte es sich um einen 1949 geborenen Versicherten aus dem Landkreis Kassel. Er bezog bereits seit einem Arbeitsunfall im Jahr 1967 eine Verletztenrente von der Berufsgenossenschaft. Im Jahr 2009 kam eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen hinzu, die zunächst bei rund 2.400 Euro monatlich lag.

Die bereits laufende Verletztenrente belief sich damals auf etwa 1.260 Euro im Monat. Genau diese Leistung wurde im Rentenantrag jedoch nicht angegeben, obwohl die Rentenversicherung nach Darstellung des Gerichts ausdrücklich danach gefragt und auf die Mitteilungspflicht hingewiesen hatte.

Lange blieb dies offenbar unbemerkt. Erst als der Mann etwa zehn Jahre später gegenüber der Berufsgenossenschaft geltend machte, dass sich die Folgen des alten Arbeitsunfalls verschlimmert hätten, kam Bewegung in den Fall.

Die Berufsgenossenschaft erhöhte die Verletztenrente und meldete diese Änderung an die Rentenversicherung. Erst dadurch erfuhr die Rentenversicherung nach Gerichtsangaben von dem langjährigen Bezug der Verletztenrente. Anschließend leitete sie ein Verfahren zur Rücknahme der Rentenbewilligung und zur Erstattung der überzahlten Leistungen ein.

Warum Unfallrente und Altersrente nicht einfach nebeneinander in voller Höhe laufen

Für viele Leserinnen und Leser dürfte zunächst überraschend sein, warum der Bezug einer Verletztenrente überhaupt Auswirkungen auf die Altersrente hat.

Tatsächlich sieht aber das Sozialrecht vor, dass beim Zusammentreffen bestimmter Rentenarten nicht immer beide Leistungen ungekürzt nebeneinander gezahlt werden.

In § 93 SGB VI ist nämlich geregelt, dass eine Rente aus eigener Versicherung insoweit nicht geleistet wird, wie die Summe mit einer Verletztenrente aus der Unfallversicherung einen bestimmten Grenzbetrag überschreitet.

Das bedeutet: Wer eine Verletztenrente erhält, kann einen geringeren Anspruch auf Altersrente haben, als es der isolierte Rentenbescheid zunächst vermuten lässt.

Gerade deshalb fragt die Rentenversicherung im Antragsverfahren ausdrücklich nach Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Diese Information ist nicht bloß eine Formalie, sondern unmittelbar relevant für die Höhe des späteren Rentenanspruchs.

Wird eine solche Angabe unterlassen, kann der Rentenbescheid auf einer unzutreffenden Tatsachengrundlage beruhen. Im Ergebnis wird dann unter Umständen jahrelang mehr Geld ausgezahlt, als nach Gesetz geschuldet wäre. Genau darin lag im Kasseler Fall der Ausgangspunkt für die spätere Rückforderung.

Die Bewertung des Gerichts

Das Hessische Landessozialgericht stellte sich auf die Seite der Rentenversicherung. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass der Versicherte grob fahrlässig unrichtige Angaben gemacht habe.

In der Pressemitteilung heißt es, im Rentenantragsformular werde klar, eindeutig und unmissverständlich danach gefragt, ob Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung bezogen werden. Wer eine solche Frage falsch beantworte, obwohl er seit langem eine entsprechende Leistung erhalte, könne sich nicht ohne Weiteres darauf berufen, den Hinweis übersehen oder nicht gelesen zu haben.

Besonders schwerwiegend ist die Einordnung als grobe Fahrlässigkeit. Im Sozialrecht ist das mehr als nur ein scharf formulierter Vorwurf. Die rechtliche Folge ist, dass sich Betroffene regelmäßig nicht auf Vertrauensschutz berufen können, wenn ein begünstigender Verwaltungsakt auf grob fahrlässig falschen oder unvollständigen Angaben beruht.

Genau darauf verweist das Gericht mit Blick auf § 45 SGB X. Damit war der Weg frei, die frühere Rentenbewilligung rückwirkend teilweise zurückzunehmen und die überzahlten Beträge zu erstatten zu lassen.

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Warum die Rückforderung trotz des langen Zeitablaufs möglich war

Auf den ersten Blick wirkt es erstaunlich, dass eine Forderung noch so viele Jahre nach dem Rentenbeginn durchgesetzt werden kann. Die Altersrente wurde bereits 2009 bewilligt, während die Rückforderung erst wesentlich später konkret wurde. Genau an dieser Stelle wird der Unterschied zwischen einfacher Fehlerkorrektur und grober Fahrlässigkeit deutlich.

Nach den vom Gericht zitierten Vorschriften kann ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bei grob fahrlässig unrichtigen Angaben bis zum Ablauf von zehn Jahren nach seiner Bekanntgabe zurückgenommen werden. Das Gericht sah diese Frist als gewahrt an.

Der Einwand der Verjährung half dem Kläger deshalb nicht. Das Gericht stellte vielmehr klar, dass zunächst die Rücknahme des rechtswidrigen Bewilligungsbescheids maßgeblich ist.

Erst daran knüpft der Erstattungsanspruch an. In der öffentlichen Debatte wird Verjährung oft als allgemeines Schutzschild verstanden. Im Sozialverwaltungsrecht greifen die Fristen jedoch anders, und sie hängen stark davon ab, wie die ursprüngliche Fehlbewilligung zustande gekommen ist. Wer durch grob fahrlässig unrichtige Angaben eine zu hohe Leistung erlangt, befindet sich rechtlich in einer deutlich schwächeren Position als jemand, dessen Bescheid allein wegen eines Behördenfehlers zu hoch ausgefallen ist.

Die Verteidigung des Rentners blieb ohne Erfolg

Der Versicherte hatte sich nach Gerichtsangaben damit verteidigt, bei der Antragstellung falsch beraten worden zu sein. Solche Einwände sind in sozialrechtlichen Verfahren nicht ungewöhnlich. Viele Anträge werden mit Unterstützung von Bekannten, Angehörigen oder auch Beratungsstellen ausgefüllt.

Sozialrechtlich entlastet das einen Antragsteller aber nicht automatisch. Entscheidend bleibt, was im Antrag erklärt und unterschrieben wurde und ob die Fragen für einen verständigen Antragsteller erkennbar waren. Das Gericht ließ die Berufung auf eine Falschberatung deshalb nicht gelten.

Darin liegt eine Botschaft, die über den Einzelfall hinausweist. Wer einen Antrag unterschreibt, übernimmt Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Gerade im Sozialrecht, wo Formulare häufig lang und kompliziert wirken, entsteht schnell der Eindruck, einzelne Kästchen hätten nur verwaltungstechnische Bedeutung. Der Kasseler Fall zeigt jedoch, dass schon eine einzige falsche oder fehlende Angabe existenzielle finanzielle Auswirkungen haben kann.

Was der Fall für andere Rentner bedeutet

Der Fall dürfte viele Menschen verunsichern, die mehrere Leistungen aus unterschiedlichen Zweigen der Sozialversicherung erhalten. Dabei ist wichtig, nicht vorschnell falsche Schlüsse zu ziehen. Nicht jede Doppelzahlung ist unzulässig, und nicht jede spätere Korrektur führt automatisch zu einer hohen Rückforderung.

Entscheidend ist stets, welche Leistungen zusammentreffen, welche gesetzlichen Anrechnungsregeln gelten und ob alle Angaben im Antragsverfahren vollständig gemacht wurden. Problematisch wird es vor allem dann, wenn eine leistungsrelevante Information verschwiegen oder falsch eingetragen wird.

Besonders aufmerksam sollten Versicherte sein, wenn sie neben einer Altersrente auch Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung, aus ausländischen Versorgungssystemen oder aus anderen rentenähnlichen Quellen beziehen.

Solche Angaben gehören nicht in die Rubrik unwichtiger Nebensachen. Sie können für die Rentenhöhe, für Ruhensvorschriften oder für Anrechnungstatbestände entscheidend sein. Wer unsicher ist, sollte Antragsunterlagen sorgfältig prüfen und notfalls fachkundigen Rat einholen, bevor ein Bescheid bestandskräftig wird. Der Schaden einer falschen Angabe zeigt sich oft erst Jahre später, dann aber mit voller Wucht.

Ein Lehrstück über Vertrauensschutz und Eigenverantwortung

Öffentlich wird bei solchen Urteilen oft rasch die Frage gestellt, ob der Staat hier überhart vorgeht. Tatsächlich ist der Fall rechtlich weniger spektakulär, als die Summe vermuten lässt. Das Gericht hat keine neue Linie erfunden, sondern bekannte Grundsätze des Sozialverwaltungsrechts angewendet. Der Vertrauensschutz endet dort, wo Leistungen durch vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben erlangt wurden. Wer einen rechtswidrigen Vorteil auf dieser Grundlage erhält, kann sich später nicht ohne Weiteres auf Zeitablauf oder guten Glauben berufen.

Zugleich verweist der Fall auf ein strukturelles Problem. Sozialrechtliche Verfahren sind für viele Menschen schwer verständlich, die Formulare oft kompliziert und die Folgen einzelner Antworten nicht immer sofort erkennbar.

Das ändert jedoch nichts daran, dass Gerichte bei klar formulierten Fragen strenge Maßstäbe anlegen. Der Kasseler Rentner hatte nach Ansicht des Gerichts eine eindeutige Frage falsch beantwortet. Genau deshalb fiel die Entscheidung so klar aus.

Fazit

Der Fall des schwerbehinderten Rentners aus dem Landkreis Kassel ist ein eindringliches Beispiel dafür, wie eng Rentenhöhe, Mitwirkungspflichten und Vertrauensschutz im Sozialrecht miteinander verknüpft sind. Nach Auffassung des Hessischen Landessozialgerichts war die Rückforderung berechtigt, weil der Mann beim Rentenantrag den Bezug einer Verletztenrente nicht angegeben hatte und dies als grob fahrlässig bewertet wurde. Dass daraus eine Rückzahlung in Höhe von rund 84.000 Euro entstand, ist vor allem Folge der langen Dauer der Überzahlung.

Für andere Versicherte liegt die Lehre dieses Falls auf der Hand. Angaben im Rentenantrag sind keine Nebensache. Wer Leistungen verschweigt oder unvollständig angibt, riskiert nicht nur spätere Korrekturen, sondern unter Umständen ruinöse Rückforderungen. Der Fall aus Kassel ist damit weniger eine spektakuläre Ausnahmegeschichte als ein sehr deutliches Lehrstück darüber, dass im Sozialrecht jedes Kästchen Konsequenzen haben kann.

Quellen

Hessisches Landessozialgericht, Pressemitteilung „Rentenrückzahlung wegen grober Fahrlässigkeit“, Aktenzeichen: L 5 R 121/23