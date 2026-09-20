Neuer Partner: Wann die Witwenrente bleibt und wann sie endet

Eine neue Liebe bedeutet nicht automatisch das Ende der Witwenrente. Wer mit einem neuen Partner zusammenzieht, behält den Anspruch grundsätzlich; wer erneut heiratet, muss dagegen mit dem Wegfall der laufenden Zahlung rechnen. Finanziell kann zwischen gemeinsamer Wohnung und Trauschein deshalb ein erheblicher Unterschied liegen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass bei einer Wiederheirat eine Rentenabfindung beantragt werden kann. Diese Einmalzahlung ersetzt aber keine dauerhafte monatliche Absicherung.

Wer zusätzlich Wohngeld oder Grundsicherung erhält, muss außerdem prüfen lassen, was schon das Zusammenleben für diese Leistungen bedeutet.

Zusammenziehen allein beendet die Witwenrente nicht

Für die gesetzliche Witwenrente kommt es beim neuen Partner auf den rechtlichen Familienstand an. Aus § 46 SGB VI folgt: Eine unverheiratete Partnerschaft ist kein Ausschlussgrund, auch wenn beide dauerhaft unter einem Dach leben. Dasselbe gilt für die gesetzliche Witwerrente.

Eine gemeinsame Adresse, ein gemeinsamer Alltag oder eine langjährige Beziehung machen aus dem Paar rentenrechtlich noch keine Ehe. Der Anspruch entfällt deshalb nicht allein wegen des Zusammenziehens. Andere Voraussetzungen der Rente und die Regeln zur Einkommensanrechnung gelten allerdings weiter.

Das Einkommen des neuen Partners wird nicht einfach mitgerechnet

Bei der Einkommensanrechnung auf die Witwenrente wird das eigene anrechenbare Einkommen der berechtigten Person geprüft. Das Gehalt oder die eigene Rente des unverheirateten Partners wird nicht allein durch den gemeinsamen Haushalt zu ihrem Einkommen. Diese Unterscheidung ergibt sich aus § 97 SGB VI.

Eigene Einkünfte können die Hinterbliebenenrente dagegen weiterhin mindern, etwa Arbeitsentgelt oder eine eigene Altersrente. Grundsätzlich werden 40 Prozent des anrechenbaren Einkommens oberhalb des persönlichen Freibetrags berücksichtigt. Wie die Berechnung funktioniert, erläutert unser Beitrag zur Einkommensgrenze bei der Witwenrente.

📚 Lesen Sie auch: Sind Steuern auf die Witwenrente verfassungswidrig? Witwen sollten wichtigen Einspruch einlegen

Mit der Wiederheirat endet die laufende Zahlung

Eine erneute standesamtliche Heirat hat andere Folgen: Die bisherige gesetzliche Witwen- oder Witwerrente fällt weg. Das gilt unabhängig davon, ob der neue Ehepartner viel verdient, selbst nur eine kleine Rente hat oder finanziell kaum helfen kann. Die Wiederheirat als solche beendet den bisherigen Anspruch.

Die Rente wird noch für den Monat der Eheschließung gezahlt; ab dem Folgemonat entfällt sie. Wer beispielsweise am 18. Oktober heiratet, erhält für November keine laufende Witwenrente mehr. Rechtsgrundlagen sind § 46 SGB VI und § 100 SGB VI.

Die Wiederheirat sollte der Rentenversicherung unverzüglich mitgeteilt werden. Läuft die Überweisung zunächst weiter, bedeutet das nicht, dass das Geld behalten werden darf. Überzahlungen können zurückgefordert werden.

Beziehung, gemeinsame Wohnung, Heirat: Die Unterschiede

Situation Gesetzliche Witwenrente Was zusätzlich zu beachten ist Neue Beziehung bei getrennten Wohnungen Die Beziehung allein beendet den Anspruch nicht. Eigene Einkünfte können weiterhin angerechnet werden. Unverheiratet in einer gemeinsamen Wohnung Das Zusammenziehen allein beendet den Anspruch nicht. Wohngeld und bedürftigkeitsabhängige Leistungen können sich verändern. Erneute standesamtliche Heirat Die laufende Zahlung endet mit dem Heiratsmonat. Eine Rentenabfindung kann auf Antrag zustehen. Trennung vom neuen Ehepartner Eine bloße Trennung lässt die frühere Rente nicht wieder aufleben. Erst nach Auflösung der Ehe kommt ein erneuter Anspruch unter weiteren Voraussetzungen infrage.

Die Rentenabfindung muss beantragt werden

Bei der ersten Wiederheirat sieht § 107 SGB VI grundsätzlich eine Abfindung mit dem 24-Fachen des berechneten Monatsbetrags vor. Bei einer großen Witwenrente entspricht das regelmäßig zwei Jahresbeträgen. Berechnet wird grundsätzlich mit dem Durchschnitt der letzten zwölf Kalendermonate.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Für eine frühe Wiederheirat gelten besondere Berechnungsregeln, damit die höheren Zahlungen des Sterbevierteljahres nicht in den Durchschnitt eingehen. Eine Anrechnung eigenen Einkommens kann den Betrag verringern. Deshalb sollte niemand die Abfindung allein anhand eines älteren Rentenbescheids überschlagen und diese Summe bereits fest verplanen.

Nach der Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung vom 2. März 2026 genügt ein formloser Antrag mit der neuen Heiratsurkunde beim zuständigen Rentenversicherungsträger. Sinnvoll ist, die Versicherungsnummer anzugeben und ausdrücklich die Rentenabfindung zu beantragen. Weitere Hinweise enthält unser Beitrag zur Rentenabfindung bei neuer Ehe.

Bei der kleinen Witwenrente gelten andere Grenzen

Eine nach neuem Recht auf 24 Kalendermonate begrenzte kleine Witwenrente wird nicht zusätzlich mit vollen 24 Monatsbeträgen abgefunden. Bereits bezogene Monate verringern die Abfindung entsprechend. Sind beispielsweise zwölf Monate anzurechnen, bleiben grundsätzlich zwölf Monatsbeträge.

Für bestimmte ältere Fälle gilt diese Kürzung nicht: etwa bei einem Tod vor 2002 oder bei einer vor 2002 geschlossenen Ehe, wenn mindestens einer der damaligen Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde. Diese Ausnahme steht in § 269b SGB VI. Die pauschale Aussage, jede kleine Witwenrente werde bei der Abfindung um frühere Bezugsmonate gekürzt, ist deshalb falsch.

Wohngeld und Grundsicherung müssen getrennt geprüft werden

Die Zusage, dass die Witwenrente beim Zusammenziehen bleibt, sagt noch nichts über andere Sozialleistungen aus. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kann Einkommen und Vermögen eines Partners in einer eheähnlichen Gemeinschaft berücksichtigt werden, soweit es dessen notwendigen Lebensunterhalt übersteigt. Das regelt § 43 SGB XII.

Auch bei Leistungen des Jobcenters kann ein unverheirateter Partner zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören. Dann können dessen Einkommen und Vermögen die Unterstützung beeinflussen. Eine gemeinsame Meldeadresse allein ersetzt allerdings nicht die Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft vorliegen.

Beim Wohngeld kann der neue Partner als Haushaltsmitglied zählen, wenn beide zusammenwohnen und füreinander einstehen. Dann ist sein Einkommen bei der Ermittlung des gemeinsamen Haushaltseinkommens zu berücksichtigen; die Berechnung richtet sich unter anderem nach § 5 WoGG und § 13 WoGG. Zusammenziehen führt daher nicht automatisch zum Wegfall des Wohngelds, kann aber dessen Höhe verändern.

Wer mehrere Leistungen erhält, sollte den geplanten Einzug deshalb mit jeder zuständigen Stelle klären und erforderliche Änderungen mitteilen. Für die Haushaltsplanung zählt, wie viel Geld insgesamt bleibt. Eine unveränderte Witwenrente schützt nicht davor, dass eine ergänzende Leistung sinkt.

Drei Fragen und Antworten zur Witwenrente bei neuer Partnerschaft

Verliere ich die Witwenrente, wenn mein neuer Partner bei mir einzieht?

Nein, allein durch den Einzug endet die gesetzliche Witwenrente nicht. Die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen und die Anrechnung eigener Einkünfte gelten weiter. Ergänzende Sozialleistungen müssen gesondert geprüft werden.

Bekomme ich nach einer erneuten Heirat automatisch eine Abfindung?

Die Abfindung muss beantragt werden. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung reichen dafür ein formloser Antrag und die neue Heiratsurkunde. Die Höhe hängt insbesondere von der Rentenart und dem berechneten Monatsbetrag ab.

Kann die frühere Witwenrente nach einer Scheidung wieder gezahlt werden?

Ja, nach Auflösung der neuen Ehe kann unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen wieder eine Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten zustehen. Eine bloße Trennung genügt dafür nicht. Die Rentenversicherung muss den Anspruch auf Antrag erneut prüfen.