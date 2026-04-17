Bürgergeld: Darauf hoffen Jobcenter: Betroffene klagen nicht, obwohl es nichts kostet

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Jede Klage gegen ein Jobcenter, eine Krankenkasse, die Rentenversicherung oder ein Sozialamt kann komplett kostenfrei geführt werden. Im Sozialrecht greifen drei Schutzmechanismen gleichzeitig: keine Gerichtskosten, keine Anwaltskosten dank Prozesskostenhilfe, kein Kostenrisiko bei einer Niederlage. Trotzdem scheuen Hunderttausende Betroffene den Klageweg – weil sie von dieser dreifachen Absicherung noch nie gehört haben.

Allein in Berlin gingen 2025 über 23.000 neue Klagen und Eilanträge am Sozialgericht ein – ein Anstieg von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg betrafen 37 Prozent aller Eingänge Bürgergeld-Streitigkeiten. Wer klagt, tut das nicht grundlos, und offenbar mit Aussicht auf Erfolg: Nur elf Prozent aller Verfahren enden per Urteil. Die große Mehrheit wird durch Vergleiche, Anerkenntnisse oder Klagerücknahmen beendet – häufig zugunsten der Kläger.

Gerichtskosten am Sozialgericht: null Euro für Leistungsempfänger

Der erste Baustein der Kostenfreiheit ist gesetzlich verankert: Das Verfahren vor den Sozialgerichten ist für Versicherte, Leistungsempfänger und Menschen mit Behinderungen kostenfrei, soweit sie in dieser Eigenschaft als Kläger beteiligt sind. Das betrifft alle, die Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Rente, Krankengeld, Pflegegeld oder Leistungen der Unfallversicherung beziehen – oder diese Leistungen beantragt haben und abgelehnt wurden.

Diese Kostenfreiheit gilt nicht nur am Sozialgericht, sondern auch am Landessozialgericht in der Berufung und sogar am Bundessozialgericht in der Revision. Wer als Leistungsempfänger klagt und verliert, zahlt keine Gerichtsgebühren. Einzige Ausnahme: Bei offensichtlich missbräuchlicher Prozessführung kann das Gericht Verschuldenskosten auferlegen – das kommt in der Praxis äußerst selten vor.

Anwaltskosten übernimmt der Staat: So funktioniert Prozesskostenhilfe

Gerichtskosten fallen also nicht an. Aber wer sich vor dem Sozialgericht anwaltlich vertreten lassen will – und das ist bei komplexen Fällen dringend zu empfehlen –, dem entstehen Anwaltsgebühren. Genau hier setzt die Prozesskostenhilfe an. Die Regelung im Sozialgerichtsgesetz verweist auf die Zivilprozessordnung: Wer bedürftig ist und eine Klage mit hinreichender Erfolgsaussicht führt, bekommt einen Anwalt auf Staatskosten.

Für Empfänger von Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter liegt die Sache fast immer klar. Der Regelsatz liegt deutlich unter dem PKH-Freibetrag von 619 Euro monatlich, der seit 2026 gilt. Wer Transferleistungen bezieht, erfüllt die wirtschaftlichen Voraussetzungen der PKH praktisch automatisch – vorausgesetzt, das Vermögen übersteigt nicht die Grenze von 10.000 Euro nach den Maßstäben der Sozialhilfe.

Hier liegt eine Falle, die viele nicht kennen: Für die PKH-Berechnung gelten die Vermögensfreigrenzen des SGB XII, nicht die des Bürgergelds. Während beim Bürgergeld in der Karenzzeit bis zu 40.000 Euro Vermögen geschützt sind, liegt die Grenze bei der Prozesskostenhilfe bei nur 10.000 Euro Schonvermögen. Wer also Bürgergeld bezieht, aber mehr als 10.000 Euro auf dem Konto hat, muss dieses Vermögen einsetzen, bevor er PKH bekommt.

Keine Anwaltskosten der Gegenseite: Das besondere Kostenrisiko im Sozialrecht

Im Zivilrecht gilt eine einfache Regel: Wer den Prozess verliert, zahlt auch den Anwalt der Gegenseite. Diese Regel schreckt viele Menschen ab, vor Gericht zu gehen – zu Recht, denn die gegnerischen Anwaltskosten können schnell mehrere Tausend Euro betragen. Im Sozialrecht existiert dieses Risiko nicht. Verliert ein Leistungsempfänger seine Klage am Sozialgericht, trägt jede Seite ihre eigenen Kosten. Das Jobcenter oder die Rentenversicherung kann seine Anwaltskosten nicht dem Kläger aufbürden.

Andrea M., 43, aus Bochum, klagte gegen ihren Bürgergeld-Bescheid, weil das Jobcenter ihre tatsächlichen Heizkosten nur teilweise übernahm. Es ging um 87 Euro im Monat. Das Gericht wies ihre Klage nach 14 Monaten ab. Kosten für Andrea: null Euro. Die PKH deckte die Anwaltskosten, Gerichtskosten fielen nicht an, die Kosten des Jobcenter-Anwalts musste sie nicht tragen. Bei einem Sieg hätte das Jobcenter ihre Anwaltskosten erstatten müssen – Andrea wäre in jedem Fall abgesichert gewesen.

Das Kostenrisiko liegt also komplett auf Seiten des Staates, nicht auf Seiten des Klägers. Wer gewinnt, bekommt die Anwaltskosten vom Gegner erstattet. Wer verliert, bleibt dank PKH bei null.

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PKH beantragen: Schritt für Schritt vom Widerspruchsbescheid zur Klage

Der typische Weg beginnt mit einem Ablehnungsbescheid oder fehlerhaften Leistungsbescheid. Dagegen legt der Betroffene innerhalb eines Monats Widerspruch ein. Wird der Widerspruch abgelehnt, ergeht ein Widerspruchsbescheid. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Klagefrist: ein Monat ab Zustellung des Widerspruchsbescheids.

Schon vor der Klage kann ein Anwalt über die Beratungshilfe eingeschaltet werden. Dafür reicht ein Gang zum Amtsgericht, das einen Beratungshilfeschein ausstellt. Der Anwalt prüft dann die Erfolgsaussichten und bereitet die Klage vor. Die Beratungshilfe kostet den Betroffenen maximal 15 Euro Eigenanteil – bei Bürgergeld-Empfängern oft gar nichts.

Die Klage selbst wird beim zuständigen Sozialgericht eingereicht. Gleichzeitig stellt der Anwalt – oder der Kläger selbst – den Antrag auf Prozesskostenhilfe. Diesem Antrag muss das bundeseinheitliche Formular „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe” beiliegen. Dort werden Einkommen, Vermögen, Wohnkosten und Unterhaltspflichten eingetragen. Bürgergeld-Empfänger legen ihren aktuellen Bewilligungsbescheid bei, dazu Kontoauszüge und den Mietvertrag.

Entscheidend: Zusätzlich zum PKH-Antrag muss die Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragt werden. Ohne diesen gesonderten Antrag bekommt der Kläger zwar PKH bewilligt, hat aber keinen Anwalt. Eine bewährte Formulierung lautet: „Hiermit beantrage ich Prozesskostenhilfe und Beiordnung von Rechtsanwalt/Rechtsanwältin [Name, Adresse]. Die anwaltliche Vertretung ist wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage erforderlich.”

Hinreichende Erfolgsaussicht: Wann das Gericht PKH bewilligt – und wann nicht

Das Gericht prüft vor der PKH-Bewilligung, ob die Klage hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Dieser Maßstab ist bewusst niedrig angesetzt. Das Gericht muss nicht davon überzeugt sein, dass der Kläger gewinnt – es reicht, wenn der Erfolg möglich erscheint und nicht offensichtlich ausgeschlossen ist. Gerade bei Streitigkeiten um existenzsichernde Leistungen wie Bürgergeld oder Sozialhilfe darf das Gericht keine überhöhten Anforderungen stellen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach klargestellt, dass der Zugang zur PKH nicht durch zu strenge Erfolgsprüfungen eingeschränkt werden darf.

Abgelehnt wird PKH nur, wenn die Klage offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat – etwa wenn die Klagefrist abgelaufen ist, die Klage gegen das falsche Gericht gerichtet wird oder der Sachverhalt eindeutig gegen den Kläger spricht. Außerdem darf die Klage nicht mutwillig sein. Mutwillig bedeutet: Der Kläger würde die Klage auch dann nicht führen, wenn er die Kosten selbst tragen müsste. Auch dieser Maßstab ist bei existenzsichernden Leistungen strenger zugunsten der Betroffenen: Ein Streit um 50 Euro monatliches Bürgergeld mag für Besserverdienende unwichtig erscheinen, für den Betroffenen aber existenziell sein.

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PKH wird abgelehnt: Was dann?

Lehnt das Gericht die PKH ab, ist die Klage damit nicht verloren. Gegen die Ablehnung kann der Kläger innerhalb eines Monats Beschwerde beim Landessozialgericht einlegen – ohne Anwalt, formlos, kostenfrei. In der Beschwerde sollte konkret dargelegt werden, warum das Gericht die Erfolgsaussichten falsch eingeschätzt hat. Oft reicht das aus, um die Entscheidung zu kippen.

Parallel kann der Prozess weiterlaufen. Am Sozialgericht besteht kein Anwaltszwang – die Klage kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Wer sich selbst vertritt, muss die Klagebegründung selbst formulieren, hat aber im Sozialgericht einen Vorteil: Das Gericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Richter müssen fehlende Unterlagen anfordern und selbst prüfen, ob die Behörde rechtmäßig entschieden hat.

Wer eine Rechtsschutzversicherung besitzt, die Sozialrecht abdeckt, bekommt keine PKH – die Versicherung geht vor. Dasselbe gilt, wenn eine Gewerkschaft, ein Sozialverband wie der VdK oder der SoVD oder ein Mieterverein die Vertretung übernimmt. Diese Verbände beschäftigen eigene Rechtsberater, die ihre Mitglieder vor Sozialgerichten vertreten – häufig günstiger und schneller als ein Anwalt über die PKH.

Ratenzahlung und Rückforderung: Was nach der PKH-Bewilligung passieren kann

PKH bedeutet nicht automatisch vollständige Kostenfreiheit. Liegt das Einkommen über den Freibeträgen, kann das Gericht Ratenzahlungen festsetzen – maximal 48 Monatsraten. Die Ratenhöhe beträgt die Hälfte des einzusetzenden Einkommens. Für Bürgergeld-Empfänger ist das irrelevant: Wer ausschließlich Transferleistungen bezieht, liegt unter dem Freibetrag von 619 Euro und zahlt keine Raten.

Rainer K., 62, aus Magdeburg, beantragte nach einem Schlaganfall Erwerbsminderungsrente. Die Rentenversicherung lehnte ab. Rainer bezog Bürgergeld und hatte 14.000 Euro auf einem Sparkonto – Rücklagen für die Zeit als Rentner. Das Sozialgericht lehnte die PKH zunächst ab, weil sein Vermögen über der 10.000-Euro-Grenze lag. Erst nachdem er 4.000 Euro eingesetzt hatte, bewilligte das Gericht PKH und ordnete einen Fachanwalt bei. Das Verfahren dauerte 20 Monate, endete aber mit einer vollen Erwerbsminderungsrente von 1.040 Euro monatlich. Die Rentenversicherung trug als unterlegene Partei die gesamten Anwaltskosten.

Aber Vorsicht: Verbessern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des PKH-Empfängers innerhalb von vier Jahren nach Verfahrensende wesentlich, kann das Gericht nachträglich Raten festsetzen. Wer innerhalb dieses Zeitraums wieder Arbeit findet und deutlich mehr verdient, muss das dem Gericht mitteilen. Bei laufenden Einkünften ist jede dauerhafte Einkommensverbesserung von mehr als 100 Euro brutto im Monat meldepflichtig.

Warum so wenige Betroffene klagen – und warum sich das ändern sollte

Die Hemmschwelle vor dem Gang zum Gericht hat wenig mit dem tatsächlichen Kostenrisiko zu tun. Viele Betroffene wissen schlicht nicht, dass sie kostenfrei klagen können. Andere fürchten den bürokratischen Aufwand oder haben schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht und übertragen diese Erfahrung auf Gerichte. Hinzu kommt die durchschnittliche Verfahrensdauer von fast 18 Monaten, die abschreckend wirkt – wer auf monatliche Leistungen angewiesen ist, kann sich eine so lange Wartezeit kaum leisten.

Dabei gibt es für dringende Fälle den einstweiligen Rechtsschutz: Einen Eilantrag bearbeiten Sozialgerichte innerhalb weniger Wochen. Wenn dem Kläger ohne die Leistung ein schwerer, nicht wiedergutzumachender Nachteil droht, kann das Gericht das Jobcenter oder die Kasse vorläufig zur Zahlung verpflichten – noch bevor über die eigentliche Klage entschieden ist. Auch für den Eilantrag gibt es PKH.

Das Sozialrecht bleibt das einzige Rechtsgebiet, in dem Betroffene ohne jedes finanzielle Risiko klagen können. Wer einen fehlerhaften Bescheid akzeptiert, obwohl er dagegen klagen könnte, verschenkt bares Geld – und stärkt eine Verwaltungspraxis, die auf die Passivität der Betroffenen setzt.

Häufige Fragen zur Prozesskostenhilfe am Sozialgericht

Kann ich auch ohne Anwalt am Sozialgericht klagen?

Ja. Am Sozialgericht und auch am Landessozialgericht besteht kein Anwaltszwang. Die Klage kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Erst am Bundessozialgericht ist anwaltliche Vertretung vorgeschrieben. Allerdings erhöht ein Fachanwalt für Sozialrecht die Erfolgschancen erheblich, weil er die Rechtsprechung kennt und die Klagebegründung gezielt auf die entscheidenden Punkte ausrichten kann.

Wie lange dauert ein Verfahren am Sozialgericht?

Die durchschnittliche Verfahrensdauer liegt bundesweit bei rund 18 Monaten. Einfache Fälle ohne Gutachten können deutlich schneller abgeschlossen werden. Verfahren mit medizinischer Begutachtung – etwa bei Erwerbsminderungsrente oder Schwerbehinderung – dauern oft zwei Jahre und länger. Bei Eilanträgen entscheidet das Gericht in der Regel innerhalb weniger Wochen.

Muss ich dem Gericht auch nach dem Verfahren Auskunft über mein Einkommen geben?

Ja. Innerhalb von vier Jahren nach Verfahrensende besteht eine Mitteilungspflicht. Jede dauerhafte Einkommensverbesserung von mehr als 100 Euro brutto monatlich oder eine wesentliche Veränderung der persönlichen Verhältnisse muss dem Gericht mitgeteilt werden. Verstößt der PKH-Empfänger gegen diese Pflicht, kann das Gericht die PKH nachträglich aufheben.

Bekomme ich PKH auch für einen Eilantrag?

Ja. Prozesskostenhilfe kann für jeden gerichtlichen Rechtsbehelf beantragt werden, also auch für Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz. Der PKH-Antrag wird dann zusammen mit dem Eilantrag beim Sozialgericht gestellt.

Ich beziehe Bürgergeld, habe aber Ersparnisse – bekomme ich trotzdem PKH?

Das hängt von der Höhe ab. Für die PKH gelten die Vermögensgrenzen der Sozialhilfe, nicht die des Bürgergelds. Schonvermögen bis 10.000 Euro bleibt geschützt. Wer mehr Ersparnisse hat, muss den übersteigenden Betrag einsetzen, bevor PKH bewilligt wird – auch wenn das Bürgergeld selbst höhere Vermögensfreibeträge vorsieht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Prozesskostenhilfe – Informationen

Gesetz: § 183 SGG – Kostenfreiheit des Verfahrens

Gesetz: § 73a SGG – Prozesskostenhilfe im Sozialrecht

Prozesskostenhilfebekanntmachung 2026: PKHB 2026 (BGBl. 2025 I Nr. 360)

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Jahresbericht 2025 – Verfahrenszahlen

Bundessozialgericht: Informationen zu Prozesskosten

Fokus Sozialrecht: Prozesskostenhilfe – Übersicht und Freibeträge