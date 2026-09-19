Sozialgerichte warnen vor KI-Klagen: “Erfundene Urteile”

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen meldet stark steigende Verfahrenseingänge und vermutet einen Zusammenhang mit KI-generierten Schriftsätzen.

Vizepräsidentin Lioba Huss kritisiert insbesondere “fehlenden Fallbezug und erfundene oder unpassende Gerichtsentscheidungen”. Das geht aus der Pressemitteilung vom 16. September 2026 hervor.

30 Prozent mehr Grundsicherungsverfahren: Worauf sich die Zahl bezieht

Der Anstieg um rund 30 Prozent betrifft die für Grundsicherung zuständigen Senate des Landessozialgerichts in Celle. Er beschreibt keine bundesweite Entwicklung und keine entsprechende Zunahme bei sämtlichen Sozialgerichten.

Neueingänge im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 laut Landessozialgericht Gericht und Verfahrensbereich Entwicklung Veränderung Sozialgerichte Niedersachsen: Klagen 11.685 auf 14.120 Rund +21 Prozent Sozialgerichte Niedersachsen: Eilanträge 1.495 auf 3.083 Rund +106 Prozent Landessozialgericht: Grundsicherungssenate in Celle Verfahrenseingänge Rund +30 Prozent

Eine Klage braucht einen konkreten Streitgegenstand

Wer einen Jobcenter-Bescheid angreifen möchte, sollte zunächst verständlich beschreiben, welche Entscheidung aus welchem Grund überprüft werden soll. Nach § 92 Sozialgerichtsgesetz muss eine Klage die klagende Person, die beklagte Stelle und das Klagebegehren erkennen lassen. Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angegriffene Bescheid und der Widerspruchsbescheid als Kopien beigefügt werden. Eine Sammlung von Gerichtsurteilen gehört nicht zu diesen gesetzlichen Anforderungen.

Das Gericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen und zieht die Beteiligten dabei heran. Dies regelt § 103 des Sozialgerichtsgesetzes. Für Betroffene folgt daraus: Eine verständliche Darstellung des eigenen Falls ist auch ohne juristische Fachsprache möglich.

Praktisch empfiehlt sich eine einfache Ordnung nach Datum, Entscheidung und beanstandetem Punkt. Bei einem Streit über eine Berechnung sollten etwa der betroffene Monat, die angesetzten Beträge und die dazugehörigen Nachweise leicht auffindbar sein. Wer unterschiedliche Bescheide erhalten hat, sollte deutlich machen, gegen welchen davon sich sein Schreiben richtet.

Wofür KI beim Widerspruch hilfreich sein kann

Als Arbeitshilfe bietet sich KI vor allem für klar begrenzte Aufgaben an: einen selbst verfassten Text verständlicher machen, Wiederholungen entfernen oder eine bereits überprüfte zeitliche Abfolge übersichtlich darstellen. Der Entwurf sollte anschließend Satz für Satz mit den eigenen Unterlagen verglichen werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, ob das Programm Angaben ergänzt hat, die in den vorgegebenen Informationen gar nicht vorkommen.

Ein sinnvoller Arbeitsauftrag wäre beispielsweise, ausschließlich die mitgeteilten Tatsachen sprachlich zu ordnen und offene Fragen ausdrücklich offenzulassen. Das Ergebnis bleibt ein Entwurf, für dessen Inhalt die einreichende Person einstehen muss. Eine sprachlich überzeugende Formulierung beantwortet noch nicht die Frage, ob der geltend gemachte Anspruch im konkreten Fall besteht.

Aktenzeichen und Urteile müssen unabhängig geprüft werden

Wer eine Gerichtsentscheidung verwenden möchte, sollte sich den vollständigen Entscheidungstext beschaffen. Zu prüfen sind Gericht, Datum, Aktenzeichen und die tatsächlich behandelte Rechtsfrage. Anschließend muss geklärt werden, ob die Passage, auf die sich der Entwurf stützt, die behauptete Aussage überhaupt enthält.

Auch ein tatsächlich vorhandenes Urteil kann für den eigenen Fall ungeeignet sein. Denkbar sind andere tatsächliche Voraussetzungen, eine inzwischen geänderte Vorschrift oder eine Entscheidung, die lediglich eine Verfahrensfrage behandelt. Bei Zweifeln sollte eine fachkundige Beratungsstelle oder eine Rechtsanwältin beziehungsweise ein Rechtsanwalt den Bezug zum eigenen Fall prüfen.

Die bloße Rückfrage an denselben Chatbot, ob sein Zitat wirklich stimme, ist keine unabhängige Überprüfung. Lässt sich eine Fundstelle nicht nachvollziehen, sollte sie nicht ungeprüft in ein Schreiben übernommen werden. Für die Darstellung des eigenen Anliegens können die überprüfbaren Tatsachen und Unterlagen bereits eine tragfähige Ausgangsbasis bilden.

Die Frist hat Vorrang vor dem perfekten Text

Für einen Widerspruch gilt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich eine Monatsfrist, wie § 84 SGG bestimmt. Betroffene sollten deshalb frühzeitig die Rechtsbehelfsbelehrung und den Zeitpunkt der Bekanntgabe prüfen. Ein Widerspruch kann zunächst fristwahrend eingelegt und später begründet werden. Hinweise dazu enthält unser Ratgeber zum Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid.

Wird der Widerspruch zurückgewiesen, läuft grundsätzlich eine neue Monatsfrist für die Klage ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Ausnahmen können beispielsweise bei einer fehlenden oder fehlerhaften Rechtsbehelfsbelehrung bestehen. Die konkrete Frist sollte deshalb anhand der Unterlagen geprüft werden; das Ausstellungsdatum allein genügt dafür nicht.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Ein fertiger KI-Text ist noch keine eingereichte Klage

Die Klage kann schriftlich beim zuständigen Sozialgericht erhoben oder dort zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. Für die elektronische Einreichung gelten besondere Anforderungen. Eine gewöhnliche E-Mail genügt dafür nicht, worauf das Landessozialgericht in seinen Hinweisen zum elektronischen Rechtsverkehr ausdrücklich aufmerksam macht.

Wer einen digitalen Übermittlungsweg nutzen möchte, sollte die aktuellen Vorgaben des zuständigen Gerichts beachten und die Eingangsbestätigung aufbewahren. Der gespeicherte Entwurf auf dem Computer belegt keine Einreichung. Bei einer bevorstehenden Frist sollte deshalb genügend Zeit für einen zulässigen und nachweisbaren Übermittlungsweg bleiben.

Bei einer akuten Notlage kann ein Eilantrag nötig sein

Wenn das Geld für den notwendigen Lebensunterhalt fehlt, kann zusätzlich zum Vorgehen gegen den Bescheid vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutz in Betracht kommen. § 86b SGG ermöglicht je nach Fall unter anderem eine einstweilige Anordnung oder die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Ein solcher Antrag ist auch schon vor einer Klage möglich.

Bei einer begehrten vorläufigen Zahlung müssen der behauptete Anspruch und die Dringlichkeit nachvollziehbar dargelegt und glaubhaft gemacht werden. Dafür können aktuelle Kontoauszüge, fällige Zahlungen und Schreiben über drohende Nachteile bedeutsam sein. Welche Unterlagen passen, richtet sich nach der jeweiligen Notlage. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag zum Eilverfahren vor dem Sozialgericht.

Unterstützung ist auch ohne großes Einkommen möglich

Vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht können Betroffene ihr Verfahren grundsätzlich selbst führen. Eine anwaltliche Vertretung ist dort nicht zwingend vorgeschrieben. Je nach Mitgliedschaft und Angebot kommt auch Unterstützung durch Sozialverbände oder Gewerkschaften infrage, wie das niedersächsische Justizportal zum Sozialgerichtsprozess erläutert.

Für Leistungsberechtigte fallen in Verfahren über ihre Sozialleistungen regelmäßig keine Gerichtskosten an. Ein selbst beauftragter Anwalt ist damit aber nicht automatisch bezahlt. Für das Gerichtsverfahren kann Prozesskostenhilfe beantragt werden; geprüft werden unter anderem die wirtschaftlichen Verhältnisse und hinreichende Erfolgsaussichten. Auch Ratenzahlungen können angeordnet werden.

Sechs Fragen und Antworten zu KI, Widerspruch und Sozialgericht

Muss eine selbst verfasste Klage Gerichtsurteile enthalten?

Nein. Entscheidend sind insbesondere die Beteiligten und das erkennbare Klagebegehren. Die gesetzlichen Anforderungen enthalten keine Pflicht, Urteile zu zitieren.

Wie lässt sich ein KI-Entwurf sinnvoll kontrollieren?

Gleichen Sie Namen, Daten, Beträge und behauptete Vorgänge mit Ihren Unterlagen ab. Prüfen Sie Rechtsquellen unabhängig und lassen Sie offene rechtliche Fragen bei Bedarf fachkundig klären.

Kann die Begründung eines Widerspruchs nachgereicht werden?

Grundsätzlich ja. Der Widerspruch selbst muss aber innerhalb der geltenden Frist und in zulässiger Form eingehen und erkennen lassen, welche Entscheidung angegriffen wird.

Reicht eine E-Mail mit dem Klageschreiben als Anhang?

Eine gewöhnliche E-Mail ist kein zulässiger Ersatz für die vorgeschriebene Einreichungsform. Beachten Sie die Hinweise des zuständigen Gerichts zum elektronischen Rechtsverkehr oder nutzen Sie eine zulässige schriftliche Einreichung.

Muss ich in einer akuten Notlage erst das Klageverfahren abwarten?

Nein. Vorläufiger Rechtsschutz kann schon vor einer Klage beantragt werden. Ob er gewährt wird, hängt von den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen und den glaubhaft gemachten Umständen ab.

Brauche ich für das Sozialgericht zwingend einen Anwalt?

Vor dem Sozialgericht besteht grundsätzlich kein Anwaltszwang. Bei schwierigen Rechtsfragen kann fachkundige Unterstützung dennoch sinnvoll sein; für eine anwaltliche Vertretung kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen Prozesskostenhilfe in Betracht.