Bürgergeld: Strafanzeige vom Jobcenter – Der Fall hätte nie so vor Gericht landen dürfen

Das Jobcenter stellt eine Strafanzeige, gibt im Widerspruchsverfahren intern nach, informiert die Staatsanwaltschaft aber nicht. Das Strafverfahren läuft trotzdem weiter, Gericht und Staatsanwaltschaft sind verärgert, und die Kosten trägt die Landeskasse.

Genau das passierte am Amtsgericht Sulingen, in einem Fall, der nie vor Gericht hätte landen dürfen. Er zeigt, was Bürgergeld-Bezieher über Strafanzeigen des Jobcenters wissen müssen. Denn die meisten gehen davon aus: Meldung vergessen gleich Strafverfahren. Das Gegenteil ist der Fall.

Was Sozialbetrug wirklich bedeutet

Es gibt keinen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch für „Sozialbetrug”. Was das Jobcenter mit einer Strafanzeige meint, ist Betrug nach § 263 StGB, derselbe Tatbestand wie bei jedem anderen Betrugsstrafverfahren. Das ist keine Kleinigkeit, denn dieser Paragraph verlangt zwingend Vorsatz: die Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem man jemanden über Tatsachen täuscht.

Fahrlässigkeit reicht nicht. Wer eine Meldepflicht vergisst, missversteht oder verspätet erfüllt, erfüllt den Straftatbestand des Betrugs nicht. Das Jobcenter kann in diesem Fall zurückfordern und verwaltungsrechtlich vorgehen, aber Strafanzeige wegen Betrugs ist rechtlich nur dann tragfähig, wenn tatsächlich eine Täuschungsabsicht vorlag.

In der Praxis stellen viele Jobcenter trotzdem Anzeige, sobald eine Überzahlung festgestellt wird, ohne vorher zu prüfen, ob das wirklich der Fall ist. Diese Anzeigen scheitern dann vor der Staatsanwaltschaft oder werden wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Wann eine Strafanzeige rechtlich trägt

Nach dem Sozialgesetzbuch müssen alle, die Bürgergeld beziehen, leistungserhebliche Änderungen unverzüglich melden: Einkommen, Vermögen, Wohnsitz, Veränderungen in der Bedarfsgemeinschaft. Wer das nicht tut, verletzt seine Mitteilungspflicht. Doch eine verletzte Mitteilungspflicht allein macht noch keine strafbare Handlung.

Das Jobcenter darf eine Strafanzeige wegen Betrugs nur dann erstatten, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verletzung absichtlich erfolgte: mit dem Ziel, weiter Leistungen zu beziehen, die man nicht mehr bekäme, wenn die Änderung bekannt wäre. Wer auszieht und die Ummeldung zwei Monate aufschiebt, weil der Alltag stressig ist, handelt nicht vorsätzlich im Sinne des Betrugs. Wer den Wohnsitz beim Jobcenter behält, obwohl man seit Monaten woanders lebt und genau das weiß, handelt mit Täuschungsabsicht. Genau diese Abgrenzung klärt die Strafverfolgung, nicht das Jobcenter allein.

Wie die Strafanzeige des Jobcenters das Verfahren auslöst

Sobald die Staatsanwaltschaft eine Anzeige aufnimmt und ein Ermittlungsverfahren einleitet, entscheidet nicht mehr das Jobcenter über den Fortgang. Sozialbetrug ist ein Offizialdelikt: Die Strafverfolgung läuft von Amts wegen. Das Jobcenter kann die Anzeige nicht einfach zurückziehen und damit das Verfahren beenden, sobald die Staatsanwaltschaft tätig ist.

Hier liegt der Kern des Sulingen-Falls: Das Jobcenter hatte Strafanzeige wegen angeblichen Betrugs gestellt, weil eine 24-Jährige ihren Wohnortwechsel nicht gemeldet hatte. Sie legte Widerspruch gegen die Rückforderung ein, das Jobcenter gab nach und erließ einen Abhilfebescheid: Rückforderung aufgehoben. Damit hatte die Behörde intern anerkannt, dass kein Vermögensschaden mehr besteht, und ohne Vermögensschaden kein Betrug. Nur informierte niemand die Staatsanwaltschaft. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht Sulingen legte die Tochter den Abhilfebescheid selbst vor. Richterin und Staatsanwalt erfuhren erst dort davon. Das Ergebnis war eindeutig: Freispruch, Kosten an die Landeskasse.

Der Fall zeigt eine systematische Schwachstelle: Widerspruchsverfahren und Strafverfolgungsanzeigen laufen in Jobcentern in verschiedenen Abteilungen, ohne dass Entscheidungen der einen die andere automatisch erreichen.

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Wie Verfahren enden: Einstellung, Freispruch oder Geldstrafe

Die Staatsanwaltschaft prüft nach der Anzeige, ob ein hinreichender Tatverdacht vorliegt. Drei Ausgänge sind möglich, bevor es zur Hauptverhandlung kommt: Einstellung wegen Geringfügigkeit, wenn die voraussichtliche Schuld gering und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung erkennbar ist (keine Konsequenzen für Betroffene, kein Führungszeugniseintrag); Einstellung gegen Auflagen wie eine Geldbuße (kein Schuldspruch, kein Eintrag); oder Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts, wenn der Betrug von Anfang an nicht schlüssig begründet war.

Kommt es doch zur Hauptverhandlung und zum Freispruch, trägt die Staatskasse nach § 467 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen des Angeklagten einschließlich der Anwaltskosten.

Strafanzeige bekommen: Was Betroffene jetzt konkret tun

Wer eine Vorladung der Polizei oder Staatsanwaltschaft als Beschuldigter erhält, macht als erstes keine Aussage. Das Recht auf Aussageverweigerung gilt uneingeschränkt, und Beschuldigte machen sich durch Schweigen nicht verdächtiger. Vor jeder Befragung, ob schriftlich per Anhörungsbogen oder mündlich bei der Polizei, kommt der Anwalt zuerst. Eine Vorladung als Beschuldigter begründet übrigens keine Erscheinungspflicht, eine Vorladung als Zeuge schon.

Parallel dazu lohnt der Blick ins laufende Widerspruchsverfahren. Wer gegen den Rückforderungsbescheid Widerspruch eingelegt hat und das Jobcenter erteilt einen Abhilfebescheid, dann hat die Strafanzeige ihre Grundlage verloren. Diesen Abhilfebescheid übermitteln Betroffene schriftlich an die ermittelnde Staatsanwaltschaft, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass das Jobcenter die Rückforderung aufgegeben hat. Das Jobcenter tut das, wie Sulingen zeigt, möglicherweise nicht von selbst.

Wer noch keinen Widerspruch eingelegt hat, kann das innerhalb eines Monats nach Zustellung des Rückforderungsbescheids tun, sofern die Frist noch läuft. Widerspruch gegen die Rückforderung und Schweigen im Strafverfahren müssen parallel laufen. Wer nur eines davon tut, riskiert, das andere zu verlieren.

Häufige Fragen zur Strafanzeige des Jobcenters

Muss ich zum Polizeitermin erscheinen, wenn ich als Beschuldigter vorgeladen werde?

Nein. Als Beschuldigter sind Sie nicht verpflichtet, zu einem polizeilichen Vernehmungstermin zu erscheinen. Die Erscheinungspflicht gilt erst bei einer Vorladung durch die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht. Sie müssen auch keine Aussage machen, weder vor der Polizei noch vor der Staatsanwaltschaft.

Was ist der Unterschied zwischen einem Bußgeld und einer Strafanzeige?

Das Jobcenter kann bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten entweder ein Bußgeld nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz verhängen oder Strafanzeige wegen Betrugs erstatten. Ein Bußgeld ist eine verwaltungsrechtliche Sanktion: kein Staatsanwalt, kein Richter, keine Hauptverhandlung, kein Strafregistereintrag. Die Strafanzeige dagegen leitet ein Ermittlungsverfahren ein, das unabhängig vom Jobcenter verläuft und erheblich weiterreichende Konsequenzen haben kann.

Kann das Jobcenter die Strafanzeige zurücknehmen, wenn es einen Abhilfebescheid erteilt?

Nein. Sobald die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, ist das Jobcenter kein Verfahrensherr mehr. Was es tun kann und sollte: die Staatsanwaltschaft aktiv über den Abhilfebescheid informieren. Tut es das nicht, endet das Verfahren trotzdem mit Freispruch, wenn Betroffene den Abhilfebescheid selbst vorlegen. Die Kosten trägt dann die Landeskasse.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Strafgesetzbuch (StGB) § 263 Betrug, aktuelle Fassung

Bundesgesetzblatt: Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) § 60 Angabe von Tatsachen, aktuelle Fassung

Bundesgesetzblatt: Strafprozessordnung (StPO) §§ 153, 153a, 467

Bundesagentur für Arbeit: Jahresbilanz „Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im SGB II” 2025

Amtsgericht Sulingen: Strafverfahren wegen angeblichen Bürgergeld-Betrugs, Freispruch nach Abhilfebescheid, 2026