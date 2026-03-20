Bürgergeld: Jobcenter muss diese Kosten auch ohne Bezug im Abrechnungszeitraum übernehmen

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Eine Frau aus der Region Hannover bezieht seit März 2025 Bürgergeld. Im Juni kommt die Nebenkostenabrechnung für 2024 – Nachzahlung: 680 Euro. Sie reicht die Abrechnung beim Jobcenter ein. Antwort: Ablehnung. Begründung: Im Abrechnungszeitraum habe sie kein Bürgergeld bezogen. Die Frau zahlt aus eigener Tasche – und weiß nicht, dass die Ablehnung rechtswidrig ist.

Denn im Sozialrecht gilt das Fälligkeitsprinzip: Nicht der Zeitraum, in dem die Nebenkosten entstanden sind, entscheidet über den Anspruch, sondern allein der Monat, in dem die Nachforderung fällig wird. Liegt in diesem Monat Leistungsbezug vor, muss das Jobcenter zahlen – egal, ob die Abrechnung das Jahr 2020 oder 2024 betrifft.

Umgekehrt gilt: Wer zum Fälligkeitszeitpunkt nicht mehr im Bezug steht, hat keinen Anspruch – auch wenn das Jobcenter im gesamten Abrechnungszeitraum die Vorauszahlungen geleistet hat.

Das Fälligkeitsprinzip: Was das Bundessozialgericht seit 2010 klargestellt hat

Rechtsgrundlage ist § 22 Abs. 1 SGB II. Das Jobcenter übernimmt die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – dazu gehören auch einmalige Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung. Das BSG hat klargestellt, dass solche Nachforderungen als einmaliger Bedarf im Monat ihrer Fälligkeit anzuerkennen sind und nicht auf den Abrechnungszeitraum verteilt werden dürfen (BSG, 22.03.2010 – B 4 AS 62/09 R).

Dahinter steht das Monatsprinzip: Die Bedarfe eines Monats werden den Bedarfsdeckungsmöglichkeiten genau dieses Monats gegenübergestellt. Übersteigt der Bedarf das verfügbare Einkommen, besteht für diesen Monat ein Leistungsanspruch – auch wenn der Betroffene in allen anderen Monaten seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann (BSG, 08.05.2019 – B 14 AS 20/18 R).

Der Fälligkeitsmonat ist damit der einzige Zeitpunkt, der sozialrechtlich zählt. Wann der Verbrauch entstand, ob damals schon Bürgergeld bezogen wurde – irrelevant. Das gilt auch für Eigentumswohnungen und Eigenheime, etwa bei jährlichen Heizmaterialrechnungen.

Irrtum Nr. 1: Kein Bürgergeld im Abrechnungszeitraum – trotzdem Anspruch auf Übernahme

Das BSG hat 2011 entschieden: Verpflichtungen aus einem bestehenden Mietverhältnis, die vor Eintritt der Hilfebedürftigkeit begründet wurden, aber erst danach fällig werden, gehören zu den übernahmefähigen Aufwendungen (BSG, 24.11.2011 – B 14 AS 121/10 R).

Beispiel: Herr M. war bis Dezember 2024 berufstätig. Im Januar 2025 beantragt er Bürgergeld. Im Mai 2025 kommt die Abrechnung für 2024 – Nachzahlung 520 Euro, fällig im Juni. Das Jobcenter muss zahlen, obwohl der gesamte Abrechnungszeitraum vor den Bezug fällt.

Voraussetzungen: Das Mietverhältnis besteht fort, die Fälligkeit liegt im Bezugszeitraum, die Kosten sind angemessen. Ob das Jobcenter im Abrechnungszeitraum die Vorauszahlungen übernommen hat, spielt keine Rolle. Wer eine solche Ablehnung erhält, sollte Widerspruch einlegen.

Irrtum Nr. 2: Bürgergeld im Abrechnungszeitraum – aber kein Anspruch mehr bei Fälligkeit

Wer zum Fälligkeitszeitpunkt nicht mehr im Bezug steht, hat keinen Anspruch auf Übernahme – auch wenn das Jobcenter im gesamten Abrechnungszeitraum die Miete direkt an den Vermieter überwiesen hat.

Beispiel: Frau K. bezieht bis September 2025 Bürgergeld, arbeitet ab Oktober. Im Februar 2026 kommt die Abrechnung für 2025 – Nachzahlung 740 Euro. Sie muss selbst zahlen, obwohl das Jobcenter die meisten Monate getragen hat. Das BSG hat bestätigt: Allein die Verhältnisse im Zeitpunkt der Nachforderung sind maßgeblich (BSG, 14.06.2018 – B 14 AS 22/17 R).

Für Betroffene, die nicht mehr im Leistungsbezug stehen, heißt das: Die ausstehende Nebenkostenabrechnung im Blick behalten und eine mögliche Nachzahlung finanziell einplanen.

Fristenfalle seit 2024: Warum „liegen lassen” Geld kostet

Bis Ende 2023 galt für Heizkostennachzahlungen eine verlängerte Antragsfrist: Der Antrag konnte bis zum dritten Monat nach dem Fälligkeitsmonat gestellt werden (§ 37 Abs. 2 SGB II). Diese Kulanzregelung ist ersatzlos ausgelaufen.

Wer heute nicht im laufenden Bezug steht, muss den Antrag zwingend im Fälligkeitsmonat einreichen – einen Tag zu spät bedeutet: kein Anspruch. Im laufenden Bezug gilt die Übernahme als mit dem Erstantrag mitbeantragt, aber auch hier sollte die Abrechnung sofort eingereicht werden.

Jobcenter wenden die neue Fristenlage häufig falsch an. Manche lehnen Anträge mit dem Hinweis ab, eine allgemeine Drei-Monats-Frist sei abgelaufen. Eine solche existiert nicht – der materiell-rechtliche Anspruch aus § 22 Abs. 1 SGB II besteht unabhängig davon. Wer eine solche Ablehnung erhält, sollte Widerspruch einlegen.

Wann genau wird die Nachforderung fällig – und wie lässt sich die Fälligkeit beeinflussen?

Nach der BGH-Rechtsprechung wird die Nachforderung mit Zugang der formell ordnungsgemäßen Abrechnung fällig, sofern der Vermieter keine Zahlungsfrist einräumt (BGH, 08.03.2006 – VIII ZR 78/05). Räumt er eine Frist ein, verschiebt sich die Fälligkeit.

Ein Grenzfall: Herr B. bezieht bis Dezember 2025 Bürgergeld, ab Januar 2026 arbeitet er. Am 28. Dezember geht die Abrechnung ein, der Vermieter räumt 14 Tage Zahlungsfrist ein – die Fälligkeit rutscht in den Januar, einen Monat ohne Bezug. Hätte der Vermieter keine Frist eingeräumt, wäre die Nachzahlung noch im Dezember fällig gewesen und das Jobcenter hätte zahlen müssen.

Einen taktischen Spielraum bietet das Zurückbehaltungsrecht bei Belegeinsicht: Wer beim Vermieter Einsicht in die Abrechnungsbelege verlangt, kann die Fälligkeit vorübergehend aufschieben – bis zu 30 Tage. Gerade bei Abrechnungen zum Jahreswechsel kann das den Unterschied zwischen Übernahme und Selbstzahlung ausmachen.

Die Regel: Abrechnung erhalten – noch am selben Tag prüfen, wann die Fälligkeit eintritt – innerhalb dieses Monats handeln.

Sonderfall Aufstocker: Einmal-Bürgergeld wegen Nebenkostennachzahlung

Auch Menschen ohne laufenden Bürgergeld-Bezug können durch eine hohe Nachzahlung für einen Monat leistungsberechtigt werden. Rechenbeispiel: Eine alleinstehende Person verdient netto 1.900 Euro, Warmmiete 750 Euro. Regelsatz 563 Euro, Gesamtbedarf normal rund 1.313 Euro – kein Anspruch. Kommt im Dezember eine Nachzahlung von 1.500 Euro hinzu, steigt der Bedarf auf 2.813 Euro.

Es entsteht eine Bedarfslücke von über 900 Euro. Ein formloser Antrag mit Kopie der Abrechnung genügt, muss aber im Fälligkeitsmonat eingehen. Das Schonvermögen beträgt 40.000 Euro für die antragstellende Person, 15.000 Euro je weiteres Haushaltsmitglied (§ 12 Abs. 4 SGB II).

Wichtig für Wohngeld- und Kinderzuschlag-Bezieher: Obwohl sie vom laufenden Bürgergeld ausgeschlossen sind, können sie bei einmaligen Sonderbelastungen ergänzende SGB-II-Leistungen erhalten. Für Haushalte mit Kinderzuschlag sieht § 6a Abs. 7 BKGG das ausdrücklich vor.

Wichtige Abgrenzung: Wann eine Nachzahlung als Schulden gilt

Nicht jede Nachzahlung ist übernahmefähiger Bedarf. Hat das Jobcenter die Vorauszahlungen an den Betroffenen ausgezahlt und dieser hat das Geld nicht an den Vermieter weitergeleitet, handelt es sich bei der resultierenden Nachforderung um Mietschulden (BSG, 17.06.2010 – B 14 AS 58/09 R).

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Schulden werden nach § 22 Abs. 8 SGB II nur zur Sicherung der Unterkunft übernommen, in der Regel als Darlehen. Die Direktzahlung an den Vermieter, die auf Antrag möglich ist, schließt dieses Risiko von vornherein aus.

Spiegelbild: Wenn ein Guthaben aus der Abrechnung auf das Bürgergeld angerechnet wird

Guthaben mindern nach § 22 Abs. 3 SGB II die Unterkunftskosten im Folgemonat der Gutschrift – auch wenn die Vorauszahlungen aus Zeiten vor dem Bezug stammen. Entscheidend ist allein der Zuflusszeitpunkt (BSG, 24.06.2020 – B 4 AS 7/20 R).

Ausnahme: Hat der Leistungsberechtigte einen Teil der Vorauszahlungen aus dem Regelsatz selbst finanziert, bleibt das anteilige Guthaben geschützt (§ 22 Abs. 3 Halbsatz 2 SGB II). Wer einen Eigenanteil trägt, sollte dies dokumentieren und gegenüber dem Jobcenter geltend machen.

Wenn das Jobcenter die Übernahme ablehnt: Häufige Fehler und Gegenwehr

Die häufigsten rechtswidrigen Ablehnungsgründe: Der Abrechnungszeitraum liege außerhalb des Bezugs – falsch. Der Antrag sei verspätet, obwohl laufender Bezug besteht – falsch. Pauschale Kürzung wegen unangemessener Heizkosten ohne vorheriges Kostensenkungsverfahren – ebenfalls rechtswidrig.

Das BSG hat klargestellt, dass eine erstmalige Nachzahlung zunächst übernommen werden muss und ein Kostensenkungsverfahren erst danach eingeleitet werden darf (BSG, Az.: B 14 AS 57/19 R).

Gegen Ablehnungsbescheide innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen – formlos, aber schriftlich, per Einschreiben oder mit Eingangsstempel. Nach abgelehntem Widerspruch steht der Klageweg vor dem Sozialgericht offen, für Leistungsempfänger gerichtskostenfrei.

Fazit: Ein einziger Zeitpunkt entscheidet über Hunderte Euro

Es zählt nicht, wann die Kosten entstanden sind, sondern wann sie fällig werden. Dieses Prinzip kann Betroffene begünstigen – oder treffen, wenn die Abrechnung liegen bleibt und die Fälligkeit in einen Monat ohne Bezug rutscht. Wer eine Nebenkostenabrechnung in der Hand hält, hat genau eine Aufgabe: sofort handeln.

FAQ

Muss das Jobcenter auch Nachzahlungen für Zeiträume vor dem Bürgergeld-Bezug übernehmen?

Ja, sofern die Nachforderung erst während des Leistungsbezugs fällig wird und das Mietverhältnis fortbesteht (BSG, 24.11.2011 – B 14 AS 121/10 R). Auf den Abrechnungszeitraum kommt es nicht an.

Kann ich als Berufstätiger wegen einer hohen Nachzahlung Bürgergeld beantragen?

Ja. Wenn die Nachforderung den monatlichen Bedarf über das Einkommen hinaus erhöht, entsteht für diesen Monat ein Anspruch auf ergänzendes Bürgergeld. Antrag im Fälligkeitsmonat stellen. Auch Haushalte mit Kinderzuschlag oder Wohngeld können ergänzende Leistungen erhalten.

Mein Vermieter hat die Abrechnung direkt beim Jobcenter eingereicht – reicht das?

Der Vermieter kann die Abrechnung vorlegen, aber die Vorlage ersetzt keinen Leistungsantrag. Wer nicht im laufenden Bezug steht und einen Erstantrag stellen muss, muss das selbst tun. Den Eingang immer bestätigen lassen.

Was passiert, wenn die Nachzahlung höher ist als meine monatlichen Kosten der Unterkunft?

Das ist unerheblich. Die Nachforderung ist ein eigenständiger einmaliger Bedarf zusätzlich zu den laufenden KdU. Eine Ablehnung mit dem Hinweis, die Nachzahlung übersteige die monatliche Pauschale, ist rechtswidrig – solange die Kosten angemessen sind.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 08.05.2019 – B 14 AS 20/18 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 24.11.2011 – B 14 AS 121/10 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 20.12.2011 – B 4 AS 9/11 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 14.06.2018 – B 14 AS 22/17 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 24.06.2020 – B 4 AS 7/20 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 30.03.2017 – B 14 AS 13/16 R

Bundessozialgericht: Urteil, Az.: B 14 AS 57/19 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 17.06.2010 – B 14 AS 58/09 R

Bundesgerichtshof: Urteil vom 08.03.2006 – VIII ZR 78/05

Berliner Mieterverein: Infoblatt 129 – Übernahme von Nachzahlungen aus einer Betriebskostenabrechnung

Rechtsanwalt und Sozialrecht: Betriebskostennachzahlung & Guthaben im SGB II