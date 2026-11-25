Knapp 2,6 Millionen Kinder unter 14 Jahren waren 2025 in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entspricht 23,3 Prozent dieser Altersgruppe. Besonders groß sind die Unterschiede zwischen Familien mit verschiedenen Bildungsabschlüssen und wirtschaftlichen Voraussetzungen.

Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, über die der Bundestag am 10. November 2026 berichtete. Sie zeigen zugleich, wie viele junge Menschen bis ins Erwachsenenalter von finanzieller Unsicherheit betroffen sind.

Fast jedes vierte Kind von Armut oder Ausgrenzung bedroht

Nach Angaben der Bundesregierung waren 2025 insgesamt 2.595.000 Kinder unter 14 Jahren armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Allein nach dem Einkommenskriterium waren es 1.725.000 Kinder beziehungsweise 15,5 Prozent.

Der Unterschied ist wichtig. Die größere Zahl berücksichtigt neben einem niedrigen Haushaltseinkommen auch erhebliche materielle und soziale Entbehrungen sowie eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung im Haushalt.

Als einkommensarmutsgefährdet gelten Menschen, deren bedarfsgewichtetes Haushaltseinkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens erreicht. Die Statistik beschreibt damit ein Armutsrisiko und nicht, ob eine Familie Anspruch auf Grundsicherung hat.

Bildungsstand der Eltern beeinflusst das Armutsrisiko deutlich

Besonders auffällig sind die Unterschiede nach Bildungsabschluss. Bei Kindern unter 18 Jahren, deren Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss haben, lag die Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung 2025 bei 62 Prozent.

Bei mittlerem Bildungsabschluss betrug die Quote 25,6 Prozent, bei einem hohen Abschluss 10,7 Prozent. Die Angaben beziehen sich jeweils auf Kinder der entsprechenden Elterngruppe.

Auch die Einwanderungsgeschichte spielt in der Statistik eine Rolle. Im Jahr 2024 waren 31,9 Prozent der Minderjährigen mit eigener oder familiärer Einwanderungsgeschichte einkommensarmutsgefährdet, gegenüber 7,7 Prozent ohne Einwanderungsgeschichte.

Diese Unterschiede zeigen, wie stark die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen mit dem Armutsrisiko zusammenhängen. Aus den Zahlen allein lassen sich jedoch keine individuellen Ursachen ableiten.

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Auch zwei Millionen junge Erwachsene betroffen

Die Probleme enden nicht mit der Volljährigkeit. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren 2025 rund 2,05 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Das entspricht 29,5 Prozent dieser Altersgruppe. Für junge Erwachsene können unter anderem die Finanzierung einer Ausbildung, eines Studiums und die Kosten des eigenen Wohnraums eine erhebliche Belastung darstellen.

Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort auf den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“. Er soll Angebote in den Bereichen Bildung, Betreuung, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe verbessern.

Kinderzuschlag und Wohngeld können Familien entlasten

Für Eltern mit niedrigem Einkommen kommen mehrere staatliche Leistungen infrage. Neben dem Kindergeld von derzeit 259 Euro monatlich können Familien unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 297 Euro Kinderzuschlag je Kind erhalten.

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Der Kinderzuschlag richtet sich an Familien, deren Einkommen für den eigenen Lebensunterhalt reicht, aber nicht oder nur knapp für die Versorgung der Kinder. Paare müssen dafür in der Regel mindestens 900 Euro brutto monatlich verdienen, Alleinerziehende mindestens 600 Euro.

Die Leistung wird bei der Familienkasse beantragt. Ob ein Anspruch besteht, hängt unter anderem vom Einkommen, der Haushaltsgröße und weiteren persönlichen Verhältnissen ab.

Zusätzlich kann Wohngeld die Mietbelastung senken. Der Antrag muss bei der zuständigen Wohngeldstelle gestellt werden, da die Leistung normalerweise erst ab dem Antragsmonat gewährt wird.

Reichen Einkommen, Kindergeld und weitere vorrangige Leistungen nicht aus, kann ergänzende Grundsicherung nach dem SGB II infrage kommen. Die verschiedenen Leistungen müssen dabei aufeinander abgestimmt werden.

Familien können zusätzliche Hilfen für Schule und Freizeit bekommen

Kinder aus Familien mit Grundsicherung, Kinderzuschlag oder Wohngeld können außerdem Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.

Dazu gehören die Übernahme von Klassenfahrten, gemeinschaftlichem Mittagessen und notwendiger Lernförderung. Für den persönlichen Schulbedarf stehen 2026 insgesamt 195 Euro pro anspruchsberechtigtem Schulkind zur Verfügung.

Für soziale und kulturelle Aktivitäten wie Sportvereine oder Musikunterricht sind monatlich 15 Euro vorgesehen. Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Leistung und Alter des Kindes.

Welche Nachweise Eltern benötigen und wo Anträge gestellt werden, erläutert unser Beitrag über 195 Euro Schulbedarf und weitere Hilfen bei Wohngeld und Kinderzuschlag.

Die Bundesregierung kündigt in ihrer Antwort zudem an, den Kinderzuschlag weiterzuentwickeln und den Zugang zu Bildungsleistungen zu vereinfachen. Eine Kinderkarte oder digitale Teilhabe-App wird bislang lediglich als mögliche Lösung geprüft.

Häufige Fragen

Sind 2,6 Millionen Kinder in Deutschland arm?

Die Zahl umfasst Kinder unter 14 Jahren, die 2025 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren. Allein nach dem Einkommenskriterium waren 1,725 Millionen Kinder armutsgefährdet.

Wie viel Kinderzuschlag können Familien erhalten?

Der Kinderzuschlag beträgt derzeit höchstens 297 Euro monatlich je Kind. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach den Einkommens- und Familienverhältnissen.

Können Familien Wohngeld und Kinderzuschlag gleichzeitig bekommen?

Ja. Beide Leistungen können sich ergänzen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Reichen sie nicht aus, sollte ein möglicher Anspruch auf ergänzende Grundsicherung geprüft werden.

Quellen

Deutscher Bundestag – Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen, Mitteilung vom 10. November 2026

Bundesregierung – Antwort auf die Kleine Anfrage, Bundestagsdrucksache 21/9018 (im Text verlinkt).

Statistisches Bundesamt – Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung, Ergebnisse 2025

Bundesagentur für Arbeit – Kinderzuschlag, Anspruch und Voraussetzungen