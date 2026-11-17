Mehr Rente, ein früherer Ruhestand oder mehrere Tausend Euro Verlust durch einen verspäteten Antrag: Für viele Menschen wird 2027 zum Entscheidungsjahr. Wer 1967 oder früher geboren wurde, sollte deshalb wissen, welche Altersgrenze gilt und welche Schritte jetzt anstehen.

Diese vier Gruppen stehen 2027 vor unterschiedlichen Fragen

Gruppe Geburtsjahrgänge Was 2027 besonders wichtig wird 1 1959 und älter Mütterrente III, jährliche Rentenanpassung und mögliche steuerliche Folgen 2 1960 und 1961 Regelaltersgrenze, persönlicher Rentenbeginn und rechtzeitiger Antrag 3 1962 bis 1964 Abschlagsfreier Beginn nach 45 Jahren oder vorgezogene Rente mit Abschlägen 4 1965 bis 1967 Rentenplanung nach geltendem Recht und mögliche Folgen der angekündigten Reform

Die Einteilung beschreibt typische Situationen. Auch bereits verrentete Menschen jüngerer Jahrgänge können beispielsweise von der Mütterrente III oder der jährlichen Rentenanpassung profitieren.

Gruppe 1: Jahrgang 1959 und älter bekommt nicht jede Erhöhung sofort ausgezahlt

Wer 1959 oder früher geboren wurde, hat die reguläre Altersgrenze spätestens 2026 erreicht. Viele beziehen bereits eine Altersrente, andere haben den Beginn bewusst aufgeschoben.

Für Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern kommt ab Januar 2027 die Mütterrente III hinzu. Pro Kind werden grundsätzlich sechs weitere Monate Kindererziehung berücksichtigt, was einem zusätzlichen halben Entgeltpunkt entspricht.

Beim derzeitigen Rentenwert von 42,52 Euro entspricht das ohne individuelle Abschläge rechnerisch 21,26 Euro brutto monatlich je Kind. Bei drei Kindern wären es 63,78 Euro; spätere Rentenanpassungen verändern diesen Betrag.

Das Geld fließt allerdings erst 2028, einschließlich einer Nachzahlung für die anspruchsberechtigten Monate des Jahres 2027. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Mütterrente III erfolgt die Umsetzung für bestehende Renten grundsätzlich automatisch.

Entscheidend bleibt, welchem Elternteil die Erziehungszeiten zugeordnet sind. Fehlen Kinder oder Erziehungszeiten im Versicherungskonto, sollte die Anerkennung geklärt werden.

Daneben steht die jährliche Rentenanpassung zum 1. Juli an: In ihrer Finanzschätzung vom November 2026 nennt die Rentenversicherung vorläufig 4,09 Prozent für 2027. Aus 1.500 Euro Bruttorente würden damit rechnerisch 1.561,35 Euro; verbindlich wird die Höhe erst im Frühjahr 2027 festgelegt.

Regelmäßige Rentenerhöhungen vergrößern grundsätzlich den steuerpflichtigen Rentenbetrag, weil der einmal ermittelte Rentenfreibetrag dabei unverändert bleibt. Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt aber vom gesamten Einkommen, den abziehbaren Ausgaben und dem Grundfreibetrag ab.

Eine Besonderheit verdient Beachtung: Die Mütterrente ist keine gewöhnliche jährliche Rentenanpassung und kann zu einer Neuberechnung des Rentenfreibetrags führen. Diesen Unterschied erläutert die Steuerbroschüre der Rentenversicherung.

Gruppe 2: Für 1960 und 1961 Geborene kann der Antrag über Tausende Euro entscheiden

Beim Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten, beim Jahrgang 1961 bei 66 Jahren und sechs Monaten. Deshalb erreichen Teile beider Jahrgänge diese Grenze im Jahr 2027.

Der erste Rentenmonat muss trotzdem gesondert berechnet werden. Üblicherweise beginnt die Rente im Folgemonat nach Erreichen der Altersgrenze; bei einem Geburtstag am Monatsersten gilt eine Besonderheit.

Für die Regelaltersrente ist ein Antrag nötig, auch wenn die Rentenversicherung vorher auf den möglichen Beginn hinweist. Die gesetzliche Frist steht in § 99 SGB VI: Der Antrag muss spätestens bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat gestellt werden, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Innerhalb dieser Frist kann die Rente noch vom ersten möglichen Monat an gezahlt werden. Bei einem späteren Antrag beginnt sie grundsätzlich erst im Antragsmonat, wodurch mehrere Monatszahlungen verloren gehen können.

Diese Regel ist keine Sondervorschrift für die Jahrgänge 1960 und 1961. Sie betrifft grundsätzlich Renten aus eigener Versicherung und damit auch andere Altersrenten.

Die Rentenversicherung empfiehlt den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn. So bleibt Zeit, fehlende Unterlagen zu ergänzen und Unklarheiten im Versicherungsverlauf zu beseitigen.

Ein späterer Beginn bringt Zuschläge, kostet zunächst aber Rentenzahlungen

Wer die Regelaltersrente trotz erfüllter Voraussetzungen später beginnt, erhält nach § 77 SGB VI grundsätzlich 0,5 Prozent Zuschlag je aufgeschobenem Monat. Ein Jahr Aufschub ergibt sechs Prozent, bei einer Ausgangsrente von 1.500 Euro also 90 Euro brutto mehr im Monat.

Dem stehen zwölf zunächst nicht bezogene Monatsrenten gegenüber. Ob sich der Aufschub lohnt, hängt deshalb auch von der Bezugsdauer, weiteren Beiträgen und der persönlichen Steuerbelastung ab.

Wer nach der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, kann außerdem unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Aktivrente nutzen. Der Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn monatlich gilt bereits seit Januar 2026 und setzt keinen Verzicht auf die Altersrente voraus.

Die Begünstigung richtet sich an entsprechend sozialversicherungspflichtig Beschäftigte; für selbstständige Einkünfte und Minijobs gilt sie nicht. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können auch auf den steuerfreien Arbeitslohn anfallen.

Gruppe 3: Jahrgang 1962 bis 1964 muss zwei Rentenwege auseinanderhalten

Mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ist für 1962 Geborene eine abschlagsfreie Altersrente ab 64 Jahren und acht Monaten möglich. Beim Jahrgang 1963 liegt die Grenze bei 64 Jahren und zehn Monaten, weshalb Teile beider Jahrgänge 2027 diesen Zugang erreichen.

Für den Jahrgang 1964 gilt bei dieser Rentenart bereits die Altersgrenze von 65 Jahren. Die Unterschiede erklärt auch unser Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren.

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Die erforderlichen 540 Monate müssen tatsächlich zusammenkommen. Neben versicherter Beschäftigung können beispielsweise Kinderberücksichtigungszeiten bis zum zehnten Geburtstag und versicherte Pflegezeiten zählen, wobei sich gleichzeitig liegende Zeiten nicht doppelt addieren.

Arbeitslosengeld zählt in den letzten zwei Jahren vor dieser Rente grundsätzlich nicht mit. Ausnahmen bestehen bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Fehlt ein Monat, ist der Zugang zu diesem Zeitpunkt versperrt. Der Anspruch kann aber später entstehen, wenn weitere anrechenbare Monate hinzukommen; fehlende Ausbildungs- oder Beschäftigungszeiten sollten deshalb frühzeitig geklärt werden.

Ein anderer Weg öffnet sich für 1964 Geborene mit dem 63. Geburtstag im Jahr 2027: die vorgezogene Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren. Bei einem Geburtstag im Dezember kann der erste Rentenmonat allerdings erst im Januar 2028 liegen.

Nach geltendem Recht kostet ein um vier Jahre vorgezogener Beginn dauerhaft 14,4 Prozent Abschlag. Die politisch geforderten 0,4 Prozent je Monat würden bei unverändert 48 Monaten Vorziehung 19,2 Prozent ergeben; eine solche Neuregelung ist bislang nicht beschlossen.

Rechenvergleich bei 1.500 Euro Bruttorente vor Abschlägen und 48 Monaten Vorziehung Berechnungsgrundlage Abschlag insgesamt Monatliche Kürzung Verbleibende Bruttorente Geltendes Recht: 0,3 Prozent je Monat 14,4 Prozent 216 Euro 1.284 Euro Politischer Vorschlag: 0,4 Prozent je Monat 19,2 Prozent 288 Euro 1.212 Euro

Der Unterschied beträgt in dieser Vergleichsrechnung 72 Euro brutto monatlich. Ob eine Reform diesen Rentenbeginn überhaupt erfasst, lässt sich erst anhand ihrer endgültigen Vorschriften beurteilen.

Eine anerkannte Schwerbehinderung kann andere Altersgrenzen eröffnen. Welche Voraussetzungen dafür gelten, erläutert unser Beitrag zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1964.

Gruppe 4: Für 1965 bis 1967 Geborene bleibt der Reformausgang offen

Für die Jahrgänge 1965 bis 1967 gilt derzeit eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ist nach geltendem Recht weiterhin die abschlagsfreie Altersrente mit 65 möglich; mit mindestens 35 Jahren besteht der Zugang ab 63 mit Abschlägen.

Wer behauptet, diese Jahrgänge hätten die abschlagsfreie Rente bereits verloren, nimmt dem Gesetzgeber eine Entscheidung vorweg. Ein verlässliches Datum oder eine feste Jahrgangsgrenze für eine Abschaffung lässt sich aus den bisherigen Ankündigungen nicht ableiten.

Sinnvoll ist bereits jetzt eine Kontenklärung, solange frühere Beschäftigungs- und Ausbildungszeiten noch gut belegbar sind. Einen Überblick über die heute geltenden Wege bietet unser Beitrag zu den Rentenmöglichkeiten ab Jahrgang 1964.

Ab dem 50. Lebensjahr lässt sich außerdem eine besondere Auskunft zum Ausgleich von Abschlägen anfordern. Auf dieser Grundlage sind nach § 187a SGB VI Sonderzahlungen möglich, deren Höhe und steuerliche Folgen vor einer Zahlung geprüft werden sollten.

Paare sollten die Folgen für Witwenrente und Krankenkasse mitrechnen

Ein früherer Rentenbeginn kann sich später auch auf die Absicherung des Partners auswirken. Abschläge können in einer Hinterbliebenenrente fortwirken; die große Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent, nach altem Recht 60 Prozent, bevor beispielsweise eigenes Einkommen berücksichtigt wird.

Die Voraussetzungen und Unterschiede erläutert die Rentenversicherung zur Hinterbliebenenrente. Für die Haushaltsplanung reicht deshalb die eigene monatliche Auszahlung allein nicht aus.

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist außerdem für 2028 ein Zuschlag von 2,5 Prozent für bestimmte bislang beitragsfrei mitversicherte Ehe- und Lebenspartner vorgesehen. Nach den Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wird er auf die beitragspflichtigen Einnahmen des versicherten Mitglieds erhoben.

Auf eine beitragspflichtige Rente von 1.500 Euro entfielen rechnerisch 37,50 Euro monatlich. Es bestehen jedoch Ausnahmen, etwa bei mitversicherten Partnern über der Regelaltersgrenze oder unter bestimmten Voraussetzungen bei Kinderbetreuung, Pflege und gesundheitlichen Einschränkungen.

Beispiel aus der Praxis: Ein Tag Verspätung kostet 4.500 Euro

Karl ist am 15. November 1960 geboren und erfüllt im März 2027 sämtliche Voraussetzungen für die Regelaltersrente. Der frühestmögliche Rentenbeginn ist damit der 1. April 2027; seine ungekürzte Bruttorente beträgt im vereinfachten Beispiel konstant 1.500 Euro.

Geht sein Antrag spätestens am 30. Juni 2027 ein, kann die Rente rückwirkend ab April gezahlt werden. Stellt er ihn erst am 1. Juli, beginnt sie grundsätzlich im Juli: Für April, Mai und Juni fehlen zusammen 4.500 Euro brutto.

Die drei Monate Aufschub erhöhen seine Rente rechnerisch um 1,5 Prozent beziehungsweise 22,50 Euro monatlich. Ohne spätere Rentenanpassungen, Steuern und Sozialabgaben dauert es 200 Monate, also 16 Jahre und acht Monate, bis dieser Zuschlag die entgangenen Zahlungen ausgleicht.

Drei Fragen und Antworten zur Rente 2027

Gelten 2027 schon Abschläge von 0,4 Prozent je vorgezogenem Monat?

Eine entsprechende Änderung ist bislang nicht beschlossen. Nach geltendem Recht werden für jeden Monat einer vorzeitigen Altersrente 0,3 Prozent abgezogen; ein mögliches neues Gesetz müsste auch seinen Anwendungsbereich und Übergangsregeln festlegen.

Wird die Mütterrente III schon 2027 überwiesen?

Der Anspruch entsteht ab Januar 2027, die Auszahlung erfolgt nach Angaben der Rentenversicherung erst 2028. Für die anspruchsberechtigten Monate des Jahres 2027 ist eine Nachzahlung vorgesehen.

Müssen nur die Jahrgänge 1960 und 1961 die Antragsfrist beachten?

Nein, die Frist gilt grundsätzlich für Renten aus eigener Versicherung unabhängig vom Geburtsjahr. Die Jahrgänge 1960 und 1961 stehen 2027 besonders im Blick, weil Teile dieser Jahrgänge dann ihre Regelaltersgrenze erreichen.