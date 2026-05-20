Kürzungen bei Riesterrente und Rürup-Rente: Neue Klagen gegen Allianz und R+V

Wer eine private Rentenversicherung, Riester-Rente, Rürup-Rente oder fondsgebundene Rentenversicherung abgeschlossen hat, sollte Kürzungen des Rentenfaktors nicht ungeprüft hinnehmen.

Neue Klagen der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Allianz und R+V sowie eine verbraucherfreundliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs setzen Versicherer weiter unter Druck.

Für Versicherte kann es um erhebliche Einbußen bei der späteren Monatsrente gehen.

Rentenfaktor entscheidet über die spätere Monatsrente

Der Rentenfaktor ist eine zentrale Kennzahl in privaten Rentenversicherungen. Er legt fest, wie viel monatliche Rente Versicherte später aus ihrem angesparten Kapital erhalten.

Typisch ist eine Berechnung pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Wird der Rentenfaktor gesenkt, fällt die spätere Monatsrente niedriger aus.

Gerade bei langfristigen Verträgen kann eine Kürzung erhebliche Folgen haben. Wer über Jahrzehnte Beiträge zahlt, rechnet oft mit einer bestimmten Altersvorsorge. Sinkt der Rentenfaktor später, kann die private Zusatzrente deutlich schrumpfen.

BGH stärkt Versicherte bei privater Altersvorsorge

Der Bundesgerichtshof erklärte eine Allianz-Klausel zur einseitigen Absenkung des Rentenfaktors für unwirksam. Nach der Entscheidung durfte der Versicherer sich nicht einseitig vorbehalten, die versprochene Leistung zulasten der Kunden neu zu bestimmen, wenn die Klausel nur eine Herabsetzung vorsieht. (IV ZR 34/25)

Die Richter beeinflusst unmittelbar, wie hoch die spätere Rente ausfällt, und Rentenversicherer dürfen diesen nicht willkürlich festlegen und senken.

Warum einseitige Rentenkürzungen problematisch sind

Versicherte schließen private Rentenversicherungen ab, um Versorgungslücken im Alter zu schließen. Sie zahlen häufig über viele Jahre oder Jahrzehnte ein.

Wenn der Versicherer später den Rentenfaktor senkt, verändert sich die wirtschaftliche Grundlage des Vertrags. Das kann besonders bitter sein, wenn die Kürzung kurz vor Rentenbeginn erfolgt.

📚 Lesen Sie auch: Rente 63: So viele Entgeltpunkte benötigt man für die frühere Altersrente

Für Verbraucher ist entscheidend, ob die Klausel transparent, ausgewogen und verständlich ist. Eine Regelung, die nur zugunsten des Versicherers wirkt, kann rechtlich angreifbar sein.

Betroffen sind nicht nur Allianz-Verträge

Betroffen sein können auch andere private Rentenversicherungen, wenn sie ähnliche Klauseln zur Rentenfaktor-Anpassung enthalten. Versicherte sollten deshalb ihre konkreten Vertragsbedingungen prüfen.

Diese Verträge sollten Versicherte kontrollieren

Besonders relevant sind fondsgebundene Rentenversicherungen, Riester-Renten, Rürup-Renten und private Rentenversicherungen mit Kapitalanlageanteil.

Auch Verträge der betrieblichen Altersvorsorge können betroffen sein, wenn dort ein Rentenfaktor für die spätere Umrechnung von Kapital in Rente eine Rolle spielt.

Nicht jede Anpassung ist automatisch unwirksam. Aber jede nachträgliche Absenkung sollte kritisch geprüft werden.

Warnzeichen für eine unzulässige Rentenkürzung

Versicherte sollten aufmerksam werden, wenn der Rentenfaktor niedriger ist als im ursprünglichen Versicherungsschein. Auch Nachträge, Standmitteilungen oder Schreiben zur Rentenfaktor-Anpassung können Hinweise enthalten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Typische Begründungen der Versicherer sind gestiegene Lebenserwartung, neue Sterbetafeln, sinkende Kapitalmarkterträge oder veränderte Rechnungsgrundlagen. Solche Gründe können eine Anpassung nicht automatisch rechtfertigen.

Versicherungsschein und Nachträge genau vergleichen

Der erste Schritt ist ein Vergleich der Unterlagen. Wichtig sind Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen, spätere Nachträge, jährliche Standmitteilungen und Schreiben zur Anpassung des Rentenfaktors.

Versicherte sollten prüfen, welcher Rentenfaktor ursprünglich genannt wurde und welcher Faktor später angesetzt wird. Wenn der spätere Faktor niedriger ist, sollte die Vertragsklausel geprüft werden. Besonders verdächtig sind Formulierungen, die dem Versicherer weitgehende Spielräume geben.

Rentenfaktor-Kürzung kann mehrere Ansprüche auslösen

Wenn eine Klausel unwirksam ist, können Versicherte verlangen, dass der Versicherer die Kürzung nicht anwendet. Je nach Fall kommen eine Neuberechnung der späteren Rente, die Rücknahme einer Kürzung oder Nachzahlungen in Betracht.

Bei bereits laufenden Renten kann es besonders wichtig sein, zu prüfen, ob die monatliche Auszahlung falsch berechnet wurde.

Was Versicherte jetzt tun sollten

Versicherte sollten zuerst alle Vertragsunterlagen sammeln. Dazu gehören auch ältere Standmitteilungen, weil dort Veränderungen oft nachvollziehbar werden. Danach sollte geprüft werden, ob der Rentenfaktor gesenkt wurde und auf welche Klausel sich der Versicherer beruft.

Wer kurz vor Rentenbeginn steht oder bereits eine niedrigere Rente erhält, sollte besonders schnell handeln. Denn je näher der Rentenbeginn rückt, desto konkreter wird der finanzielle Schaden.

FAQ zur Kürzung des Rentenfaktors

Was ist der Rentenfaktor?

Der Rentenfaktor bestimmt, wie viel monatliche Rente aus einem bestimmten angesparten Kapital gezahlt wird. Häufig wird er pro 10.000 Euro Vertragsguthaben angegeben.

Darf der Versicherer den Rentenfaktor einfach senken?

Nicht ohne wirksame und transparente Vertragsgrundlage. Klauseln, die nur eine Kürzung zulassen und keine faire Wiederanhebung vorsehen, können unwirksam sein.

Welche Verträge können betroffen sein?

Betroffen sein können private Rentenversicherungen, fondsgebundene Rentenversicherungen, Riester-Renten, Rürup-Renten und bestimmte Verträge der betrieblichen Altersvorsorge.

Welche Unterlagen sind für die Prüfung wichtig?

Wichtig sind Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen, Nachträge, Standmitteilungen und alle Schreiben, in denen der Versicherer eine Anpassung des Rentenfaktors mitteilt.

Was kann ich bei einer unzulässigen Kürzung verlangen?

Je nach Vertrag und Verfahrensstand können Versicherte eine Rücknahme der Kürzung, eine Neuberechnung der Rente oder Nachzahlungen verlangen.

Fazit: Rentenfaktor prüfen, bevor die private Rente schrumpft

Die Rechtsprechung stärkt Verbraucher bei umstrittenen Rentenfaktor-Klauseln. Versicherer dürfen die spätere Rente nicht durch einseitige und unausgewogene Klauseln zulasten der Kunden kürzen.

Für Versicherte ist der Rentenfaktor entscheidend, weil er die spätere Monatsrente unmittelbar bestimmt. Eine Absenkung kann die private Altersvorsorge erheblich schwächen.

Wer eine private Rentenversicherung, Riester-Rente, Rürup-Rente oder fondsgebundene Rentenversicherung besitzt, sollte die Unterlagen sorgfältig prüfen. Besonders wichtig ist der Vergleich zwischen ursprünglich zugesagtem und später abgesenktem Rentenfaktor.