Schwerbehinderte Arbeitnehmerin muss trotz früherer krankheitsbedingter Kündigung eingestellt werden

Eine frühere krankheitsbedingte Kündigung darf eine Bewerbung für den öffentlichen Dienst nicht automatisch blockieren. Entscheidend ist die aktuelle gesundheitliche Eignung nach dem richtigen Maßstab für schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen. Das Verwaltungsgericht München verpflichtete den Dienstherrn deshalb, eine gleichgestellte Bewerberin als Steuerinspektoranwärterin in den Vorbereitungsdienst einzustellen. (M 5 E 25.6698)

Einstellung trotz Krankheit: Darum ging es vor Gericht

Die Antragstellerin bewarb sich für die dritte Qualifikationsebene der Bayerischen Steuerverwaltung. Sie hatte zuvor mehrere Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und war zuletzt beim Amtsgericht beschäftigt.

Sie hatte einen Grad der Behinderung von 40 und war schwerbehinderten Menschen gleichgestellt. Im Auswahlverfahren absolvierte sie ein erfolgreiches Einstellungsgespräch, in dem das Gremium ihre fachliche und persönliche Eignung für die Finanzverwaltung feststellte.

Amtsarzt bestätigte die gesundheitliche Eignung

Der Dienstherr zog mit Zustimmung der Bewerberin die frühere Personalakte bei und veranlasste eine amtsärztliche Untersuchung. Das Gesundheitsamt stellte zwar eine Gesundheitsstörung fest, sah diese aber fachärztlich ausreichend behandelt.

Nach der amtsärztlichen Einschätzung besaß die Bewerberin die für den Beruf einer Steuerinspektoranwärterin erforderliche Gesundheit. Später präzisierte die Amtsärztin, die Bewerberin sei voraussichtlich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit noch wenigstens fünf Jahre dienstfähig.

Dienstherr lehnte wegen früherer krankheitsbedingter Kündigung ab

Trotz des positiven Gesundheitszeugnisses lehnte der Dienstherr die Einstellung ab. Er verwies darauf, dass das frühere Arbeitsverhältnis beim Amtsgericht durch ordentliche krankheitsbedingte Kündigung beendet worden war.

Daraus leitete er erhebliche Zweifel an der gesundheitlichen Eignung ab. Eine krankheitsbedingte Kündigung setze regelmäßig viele Fehlzeiten, eine negative Gesundheitsprognose und erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen voraus.

Frühere Kündigung ersetzt keine aktuelle Gesundheitsprognose

Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Eine frühere krankheitsbedingte Kündigung kann zwar ein Hinweis sein, sie ersetzt aber keine aktuelle, konkrete und einzelfallbezogene Eignungsprüfung.

Entscheidend ist nicht, ob eine Bewerberin früher krank war. Entscheidend ist, ob heute belastbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie den Anforderungen des angestrebten Beamtenverhältnisses nicht gewachsen ist.

Warum die Bewerberin trotz früherer Kündigung eingestellt werden musste

Die frühere Kündigung lag fast zweieinhalb Jahre zurück. Aus damaligen Fehlzeiten durfte der Dienstherr deshalb nicht ohne Weiteres auf die heutige gesundheitliche Eignung schließen.

Hinzu kam die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen. Dadurch galt ein besonderer Maßstab: Die Bewerberin musste nicht eine uneingeschränkte Langzeitprognose bis zur Altersgrenze erfüllen, sondern voraussichtlich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wenigstens fünf Jahre dienstfähig sein.

Gleichstellung verändert den Prüfungsmaßstab

Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Bewerbern darf der Dienstherr nur das Mindestmaß körperlicher Eignung verlangen, das für die konkrete Tätigkeit erforderlich ist. Außerdem wird der Prognosezeitraum verkürzt.

Schwerbehinderte Menschen können auch dann eingestellt werden, wenn eine vorzeitige Dienstunfähigkeit als Folge der Behinderung möglich erscheint. Maßgeblich war hier, ob die Bewerberin voraussichtlich noch mindestens fünf Jahre dienstfähig sein würde.

Amtsärztliches Gutachten hatte besonderes Gewicht

Zur gesundheitlichen Eignung braucht der Dienstherr medizinischen Sachverstand. Genau dafür dient das Gesundheitszeugnis.

Das Verwaltungsgericht bewertete die amtsärztliche Einschätzung als schlüssig, widerspruchsfrei und nachvollziehbar. Der Dienstherr durfte sie nicht allein mit dem Hinweis auf die frühere Kündigung beiseiteschieben.

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Dienstherr musste konkrete Gegenargumente liefern

Die Bewerberin musste ihre aktuelle gesundheitliche Eignung glaubhaft machen. Für die negative Prognose, sie werde voraussichtlich vorzeitig dienstunfähig, trug jedoch der Dienstherr die Beweislast.

Diese Beweislast erfüllte er nicht. Aus der früheren krankheitsbedingten Kündigung allein ergab sich keine überwiegende Wahrscheinlichkeit künftiger Dienstunfähigkeit.

Frühere Fehlzeiten dürfen nicht schematisch gegen Bewerber wirken

Das Urteil ist besonders wichtig für Menschen mit Behinderung, Gleichstellung oder längeren Krankheitszeiten. Frühere Fehlzeiten dürfen nicht schematisch als Ausschlussgrund verwendet werden.

Wer heute gesundheitlich stabil ist und die Anforderungen des angestrebten Amtes erfüllen kann, darf nicht allein wegen einer früheren Krankheitsphase aussortiert werden. Gerade bei gleichgestellten Bewerbern muss der Dienstherr den besonderen Schutz berücksichtigen.

Zweifel an der charakterlichen Eignung reichten ebenfalls nicht

Der Dienstherr hatte die Ablehnung zusätzlich auf Zweifel an der charakterlichen Eignung gestützt. Grundlage war ein früherer Vorfall in der Personalakte.

Dabei ging es um eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Kollegin. Der Dienstherr sah darin Zweifel an Loyalität, Disziplin, Zuverlässigkeit und Dienstauffassung.

Ein einzelner Streit unter Kollegen genügte nicht

Das Gericht stellte klar, dass auch ein einmaliges Fehlverhalten Zweifel an der charakterlichen Eignung begründen kann. Dafür muss das Verhalten aber erhebliches Gewicht haben.

Ein einzelner lautstarker Konflikt im Arbeitsalltag reicht dafür nicht aus. Er ist nicht mit Straftaten, verfassungsfeindlicher Gesinnung oder schwerem dienstlichem Fehlverhalten vergleichbar.

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Gute Zeugnisse sprachen für die Bewerberin

Das frühere Arbeitszeugnis bescheinigte der Bewerberin über Jahre hinweg einen freundlichen und korrekten Umgang mit Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Verfahrensbeteiligten. Auch das Einstellungsgremium der Finanzverwaltung hatte sie nach dem Gespräch als geeignet bewertet.

Diese entlastenden Umstände hätte der Dienstherr stärker berücksichtigen müssen. Er durfte nicht einzelne belastende Aktenvermerke herausgreifen und positive Eignungsmerkmale ausblenden.

Freiwillige Akteneinsicht durfte nicht einseitig gegen sie wirken

Die Bewerberin hatte der Einsicht in ihre frühere Personalakte freiwillig zugestimmt. Der Dienstherr durfte daraus gewonnene Hinweise aber nicht isoliert gegen sie verwenden.

Er musste auch den zeitlichen Abstand, entlastende Zeugnisse und die freiwillige Offenlegung würdigen. Gerade ältere Vorfälle verlieren an Gewicht, wenn sie nicht durch weitere aktuelle Zweifel bestätigt werden.

Eilverfahren war wegen drohender Ausbildungsverzögerung möglich

Eine Einstellung in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf schafft praktisch vollendete Tatsachen. Deshalb sind Gerichte in Eilverfahren normalerweise zurückhaltend.

Hier drohte der Bewerberin aber eine erhebliche Ausbildungsverzögerung. Hätte sie das Hauptsacheverfahren abwarten müssen, hätte sie den Einstellungstermin verpasst und möglicherweise Jahre verloren.

Einstellung nach dem regulären Termin war zulässig

Der Dienstherr argumentierte, nach dem regulären Termin sei eine Einstellung nicht mehr möglich. Das Verwaltungsgericht sah das anders.

Eine Ernennung für die Vergangenheit ist ausgeschlossen, eine Einstellung für die Zukunft aber möglich. Versäumten Ausbildungsstoff könne die Bewerberin nachholen; bei Bedarf könne die Ausbildungszeit verlängert werden.

Was Bewerber mit Behinderung daraus lernen können

Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung oder Gleichstellung sollten eine Ablehnung wegen gesundheitlicher Zweifel nicht vorschnell akzeptieren. Entscheidend ist, ob der Dienstherr den richtigen Prüfungsmaßstab angewandt hat.

Liegt ein positives amtsärztliches Gutachten vor, darf der Dienstherr frühere Erkrankungen oder Fehlzeiten nicht pauschal dagegenstellen. Er muss konkrete Gründe benennen, warum trotz aktueller amtsärztlicher Eignung eine negative Prognose gerechtfertigt sein soll.

So können Betroffene ihre Einstellung einfordern

Wer abgelehnt wird, sollte fristgerecht Widerspruch einlegen, soweit dies vorgesehen ist. Im Widerspruch sollte klar benannt werden, dass bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Bewerbern besondere Schutzmaßstäbe gelten.

Droht ein Einstellungstermin verloren zu gehen, kann ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht erforderlich sein. Dafür müssen die Erfolgsaussichten und die drohenden Nachteile, etwa eine lange Ausbildungsverzögerung, glaubhaft gemacht werden.

Diese Unterlagen sind wichtig

Betroffene sollten den Ablehnungsbescheid, das amtsärztliche Gesundheitszeugnis, Nachweise über Grad der Behinderung oder Gleichstellung, aktuelle ärztliche Stellungnahmen und Bewerbungsunterlagen sichern. Auch Zeugnisse und Protokolle aus dem Auswahlverfahren können entscheidend sein.

Bei früheren krankheitsbedingten Kündigungen sollte erklärt werden, warum die damalige Situation heute nicht mehr aussagekräftig ist. Stabile Behandlung, aktuelle Befunde und ein positiver amtsärztlicher Befund können die neue Prognose stützen.

FAQ zur Einstellung trotz früherer krankheitsbedingter Kündigung

Darf eine frühere krankheitsbedingte Kündigung zur Ablehnung führen?

Sie darf berücksichtigt werden, führt aber nicht automatisch zur Ablehnung. Entscheidend ist die aktuelle gesundheitliche Eignung und eine tragfähige Prognose.

Was gilt bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Bewerbern?

Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Bewerbern darf nur das erforderliche Mindestmaß körperlicher Eignung verlangt werden. Außerdem gilt ein verkürzter Prognosemaßstab.

Reicht ein positives amtsärztliches Gutachten aus?

Es hat besonderes Gewicht und darf nicht ignoriert werden. Will der Dienstherr davon abweichen, braucht er konkrete und belastbare Gründe.

Können alte Personalakteneinträge gegen Bewerber verwendet werden?

Ja, aber nur nach sorgfältiger Abwägung. Einzelne alte Vorfälle dürfen nicht isoliert bewertet werden, wenn entlastende Umstände und positive Zeugnisse vorliegen.

Was tun, wenn ein Einstellungstermin droht?

Dann kann neben dem Widerspruch ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht sinnvoll sein. Das gilt besonders, wenn sonst eine erhebliche Ausbildungsverzögerung droht.

Fazit: Frühere Krankheit darf aktuelle Chancen nicht versperren

Das Verwaltungsgericht München stärkt Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung oder Gleichstellung. Eine frühere krankheitsbedingte Kündigung reicht nicht aus, um die Einstellung in den Vorbereitungsdienst abzulehnen.

Maßgeblich ist die aktuelle Eignung. Wenn das Gesundheitsamt bestätigt, dass die Bewerberin nach dem richtigen Prognosemaßstab dienstfähig ist, muss der Dienstherr konkrete Gegenargumente liefern.

Für Betroffene heißt das: Ablehnungen wegen früherer Erkrankungen genau prüfen, Gleichstellung und amtsärztliche Prognose betonen und bei drohender Ausbildungsverzögerung Eilrechtsschutz nutzen. Eine frühere Krankheitsphase darf die berufliche Zukunft im öffentlichen Dienst nicht automatisch blockieren.