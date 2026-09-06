Krankengeld: Krankenkasse fordert zur Reha und vorgezogener Rente

Wer länger krankgeschrieben ist, braucht Sicherheit und Zeit für die Behandlung. Ein Schreiben der Krankenkasse kann zusätzlichen Druck auslösen: Der oder die Versicherte soll einen Reha-Antrag stellen, andernfalls droht der Verlust des Krankengeldes. Müssen Betroffene dem nachkommen? Welche Chancen bestehen, um sich gegen die Forderungen der Kasse zur Wehr zu setzen?

Warum die Krankenkasse einen Reha-Antrag verlangen kann

Nach § 51 Absatz 1 SGB V darf die Krankenkasse zur Beantragung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben auffordern, wenn die Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert ist.

Eine längere Krankschreibung allein ersetzt diese Voraussetzung nicht. Die medizinische Einschätzung muss sich auf die Fähigkeit beziehen, am Erwerbsleben teilzunehmen.

Die Reha soll helfen, gesundheitliche Einschränkungen zu überwinden oder ihre Auswirkungen auf die Berufstätigkeit zu verringern. Gleichzeitig kann das Verfahren klären, ob eine Erwerbsminderung vorliegt. Für Betroffene geht es deshalb nicht allein um einen Klinikaufenthalt, sondern möglicherweise auch um die spätere finanzielle Absicherung.

Die Kasse muss ihre Entscheidung begründen

Das Gesetz eröffnet der Krankenkasse einen Entscheidungsspielraum, den sie im Einzelfall ausüben muss. Sie darf sich nicht darauf beschränken, jede längere Erkrankung schematisch mit einer Reha-Aufforderung zu beantworten.

Ein schriftlicher Bescheid muss grundsätzlich die tatsächlichen und rechtlichen Gründe sowie die Überlegungen zur Ermessensentscheidung erkennen lassen; das ergibt sich aus § 35 SGB X.

Versicherte können prüfen lassen, ob aktuelle Befunde berücksichtigt wurden und ob die medizinischen Schlussfolgerungen nachvollziehbar sind. Hilfreich ist dafür die Akteneinsicht nach § 25 SGB X, die auch Zugang zu entscheidungserheblichen medizinischen Unterlagen ermöglichen kann. Wer das zugrunde liegende Gutachten kennt, kann mit den behandelnden Ärzten gezielt auf fehlende oder unzutreffende Angaben eingehen.

Bis Ende 2026 gelten zehn Wochen für den Antrag

Nach der im September 2026 geltenden Fassung beträgt die Frist für den geforderten Antrag zehn Wochen. Innerhalb dieser Zeit muss der Antrag gestellt werden; die Reha muss bis dahin weder bewilligt noch begonnen sein. Eine Wartezeit auf einen Klinikplatz ist deshalb von einer versäumten Antragstellung zu unterscheiden.

Wer trotz wirksamer Aufforderung keinen fristgerechten Antrag stellt, verliert nach § 51 Absatz 3 SGB V mit Fristablauf den Krankengeldanspruch. Bei einer späteren Antragstellung lebt er grundsätzlich ab diesem Tag wieder auf, sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen.

Die dazwischen entstandene Zahlungslücke wird dadurch nicht automatisch geschlossen; weitere Hintergründe erläutert der Beitrag über die Reha-Aufforderung und ihre Folgen für das Krankengeld.

Ab Januar 2027 wird die Frist auf vier Wochen verkürzt

Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz vom 24. Juli 2026 ist die Verkürzung bereits beschlossen. Artikel 1 Nummer 21 ersetzt die zehn Wochen in § 51 Absatz 1 und 2 SGB V durch vier Wochen; nach Artikel 8 Absatz 2 gilt dies ab dem 1. Januar 2027. Nachzulesen ist die Änderung im veröffentlichten Gesetzestext.

Die kürzere Frist betrifft sowohl die Aufforderung zum Reha-Antrag als auch die gesetzlich vorgesehene Aufforderung zum Antrag auf Regelaltersrente. Ältere Ratgeber mit einer pauschalen Zehn-Wochen-Angabe müssen deshalb zeitlich eingeordnet werden. Bei Verfahren über den Jahreswechsel sollte die konkrete Frist im Bescheid geprüft werden.

Wann aus einem Reha-Antrag ein Rentenantrag wird

Ein Reha-Antrag führt nicht automatisch zu einer Rente. Nach § 116 Absatz 2 SGB VI gilt er jedoch als Rentenantrag, wenn bereits Erwerbsminderung vorliegt und ein Erfolg der Reha nicht zu erwarten ist. Dasselbe gilt, wenn durchgeführte Leistungen die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhindert haben.

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Diese häufig als Umdeutung bezeichnete Rechtsfolge kann also auch eintreten, ohne dass zuvor eine Reha tatsächlich stattgefunden hat. Über die rentenrechtlichen Voraussetzungen entscheidet die Rentenversicherung. Der ursprüngliche Reha-Antrag kann dabei als früheres Antragsdatum Bedeutung gewinnen, begründet aber für sich genommen noch keinen Anspruch auf eine Rentenzahlung.

Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht automatisch Erwerbsminderung

Eine Person kann ihren bisherigen Arbeitsplatz krankheitsbedingt nicht ausfüllen und dennoch für andere Tätigkeiten ausreichend leistungsfähig sein. Für die Erwerbsminderungsrente kommt es grundsätzlich auf die tägliche Leistungsfähigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes an. Die Prüfung reicht damit über die Anforderungen des bisherigen Berufs hinaus.

Ein Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich spricht nach den gesetzlichen medizinischen Kriterien für volle Erwerbsminderung, bei drei bis unter sechs Stunden kommt teilweise Erwerbsminderung in Betracht.

Zusätzlich müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein; regelmäßig werden die allgemeine Wartezeit und drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre verlangt, wobei Ausnahmen und Verlängerungen möglich sind. Die Voraussetzungen beschreibt § 43 SGB VI.

Warum sich der Antrag nicht immer zurücknehmen lässt

Grundsätzlich haben Versicherte Gestaltungsmöglichkeiten bei ihren Anträgen. Nach einer entsprechenden Aufforderung der Krankenkasse kann dieses sogenannte Dispositionsrecht jedoch eingeschränkt sein. Dann ist die Zustimmung der Kasse erforderlich, wenn der Reha-Antrag zurückgenommen oder seiner Behandlung als Rentenantrag widersprochen werden soll.

Eine solche Einschränkung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch einen bereits freiwillig gestellten Antrag betreffen. Die Fachinformationen der Deutschen Rentenversicherung zu § 116 SGB VI erläutern diese Grenzen. Ein eigenmächtiger Rückzug des Antrags ist deshalb kein verlässlicher Weg, um eine Rentenprüfung zu verhindern und gleichzeitig das Krankengeld zu sichern.

Das Recht, eine Behördenentscheidung überprüfen zu lassen, bleibt bestehen. Eine eingeschränkte Verfügung über den Antrag bedeutet beispielsweise nicht, dass eine fehlerhafte Rentenentscheidung akzeptiert werden muss. Allerdings sind die Aufforderung der Krankenkasse und der spätere Rentenbescheid jeweils gesondert zu betrachten.

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Eine vorzeitige Altersrente darf die Kasse nicht einfach verlangen

Bei der Altersrente ist die Befugnis der Krankenkasse enger, als viele Betroffene vermuten. § 51 Absatz 2 SGB V betrifft die Regelaltersrente, wenn die persönliche Regelaltersgrenze erreicht ist und die weiteren Voraussetzungen vorliegen. Daraus folgt keine allgemeine Befugnis, Versicherte vorzeitig in eine Altersrente für langjährig Versicherte oder schwerbehinderte Menschen zu drängen.

Auch die Möglichkeit, bereits vor der Regelaltersgrenze eine abschlagsfreie Altersrente zu beziehen, begründet für sich genommen keine entsprechende Antragspflicht gegenüber der Krankenkasse. Eine Reha-Aufforderung mit möglicher späterer Prüfung der Erwerbsminderung bleibt davon zu unterscheiden. Ausführlicher behandelt dies der Beitrag „Krankengeld: Darf die Krankenkasse zur vorzeitigen Rente zwingen?“.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Situation Rechtliche Bedeutung Reha-Aufforderung nach § 51 SGB V Erfordert eine ärztlich festgestellte erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit und eine Entscheidung der Krankenkasse. Frist zur Antragstellung Nach geltendem Recht zehn Wochen; ab 1. Januar 2027 vier Wochen. Behandlung des Reha-Antrags als Rentenantrag Kommt bei Erwerbsminderung und fehlender Erfolgsaussicht oder erfolgloser Reha nach § 116 Absatz 2 SGB VI in Betracht. Antrag auf vorzeitige Altersrente Keine allgemeine Verpflichtung durch die Krankenkasse auf Grundlage von § 51 Absatz 2 SGB V. Antrag auf Regelaltersrente Aufforderung möglich, wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist und die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

Was Widerspruch und Akteneinsicht bewirken können

Gegen einen Aufforderungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, wenn eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vorliegt. Diese Frist ist von der Frist zur Reha-Antragstellung zu unterscheiden. Für die Form und Frist des Widerspruchs ist § 84 SGG entscheidend.

Widerspruch und Anfechtungsklage haben nach § 86a SGG grundsätzlich aufschiebende Wirkung; das Gesetz sieht allerdings Ausnahmen vor, etwa bei besonders angeordneter sofortiger Vollziehung. Daraus sollte keine pauschale Strategie abgeleitet werden, die Antragstellung beliebig hinauszuschieben. Ob das Krankengeld weiterzuzahlen ist und welche Frist nach dem Verfahren verbleibt, muss anhand der konkreten Bescheide geprüft werden.

Für eine begründete Gegenposition sind aktuelle ärztliche Unterlagen oft hilfreicher als eine allgemeine Ablehnung der Reha. Sie können beispielsweise erläutern, weshalb die angenommene Gefährdung der Erwerbsfähigkeit nicht zutrifft oder welche medizinischen Umstände gegen den vorgesehenen Ablauf sprechen. Akteneinsicht hilft dabei, die eigene Stellungnahme auf die tatsächliche Entscheidungsgrundlage zu beziehen.

Wie sich Reha und Rente auf das Krankengeld auswirken

Allein die Abgabe eines Reha-Antrags beendet das Krankengeld nicht. Wird während einer Reha Übergangsgeld gezahlt, ruht der Krankengeldanspruch für diesen Zeitraum nach § 49 SGB V. Vor dem Beginn der Maßnahme sollte deshalb geklärt werden, welcher Träger den Lebensunterhalt finanziert und welche Unterlagen dafür benötigt werden.

Beim Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder einer Vollrente wegen Alters endet der Krankengeldanspruch grundsätzlich mit dem Beginn dieser Leistung.

Bei einer erst nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit zuerkannten Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung sieht das Gesetz dagegen eine Kürzung vor. Diese Unterschiede regelt § 50 SGB V.

Wird eine volle Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt, bedeutet das nicht automatisch, dass Betroffene das gesamte erhaltene Krankengeld selbst zurückzahlen müssen. § 50 Absatz 1 SGB V schützt den Betrag, um den das gezahlte Krankengeld die rückwirkend zustehende Leistung übersteigt, vor einer Rückforderung durch die Kasse. Zahlungsaufstellungen und mögliche Erstattungen zwischen den Trägern müssen dennoch geprüft werden.

Wenn das Krankengeld vor der Rentenentscheidung ausläuft

Für Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit gilt grundsätzlich eine Höchstdauer von 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Dabei werden nach § 48 SGB V auch bestimmte Zeiten mitgezählt, in denen der Anspruch ruht, etwa während der Entgeltfortzahlung. Die Krankenkasse überweist daher im üblichen Arbeitnehmerfall nicht zusätzlich zu sechs Wochen Lohnfortzahlung noch volle 78 Wochen Krankengeld.

Nach der Aussteuerung kann unter den Voraussetzungen des § 145 SGB III Arbeitslosengeld zur Überbrückung in Betracht kommen, solange eine längerfristige Leistungsminderung besteht und die rentenrechtliche Klärung aussteht.

Diese Nahtlosigkeitsregelung greift nicht automatisch und ersetzt weder die Meldung bei der Arbeitsagentur noch die Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen. Weitere Informationen bietet der Beitrag zur Absicherung zwischen Krankengeld und Erwerbsminderungsrente.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein fiktives Beispiel: Eine 59-jährige Angestellte erhält im September 2026 nach längerer Erkrankung eine Reha-Aufforderung mit einer Frist von zehn Wochen. Sie lässt die medizinische Begründung prüfen und reicht den Antrag nachweisbar innerhalb der Frist ein. Dass die Klinik erst später einen Platz anbieten kann, bedeutet für sich genommen keine versäumte Antragstellung.

Nach der Reha prüft die Rentenversicherung anhand der Befunde, ob Erwerbsminderung vorliegt. Die Angestellte möchte den Antrag zurücknehmen, weil sie weiterhin auf eine Rückkehr in den Beruf hofft. Wegen der vorausgegangenen Aufforderung klärt sie zunächst die erforderliche Zustimmung der Krankenkasse und lässt sich die möglichen finanziellen Folgen erläutern.

Sechs Fragen und Antworten zum Thema

Darf die Krankenkasse allein wegen einer langen Krankschreibung eine Reha verlangen?

Die Dauer der Krankschreibung allein reicht nicht. Erforderlich ist nach § 51 SGB V ein ärztliches Gutachten, das eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit belegt; außerdem muss die Kasse ihren Entscheidungsspielraum rechtmäßig ausüben.

Wie lange habe ich für den Reha-Antrag Zeit?

Im September 2026 beträgt die gesetzliche Frist zehn Wochen. Ab dem 1. Januar 2027 wird sie auf vier Wochen verkürzt. Innerhalb der Frist muss der Antrag gestellt werden, die Reha selbst muss noch nicht beginnen.

Wird aus jedem Reha-Antrag eine Erwerbsminderungsrente?

Nein. Die Behandlung als Rentenantrag setzt Erwerbsminderung und die weiteren Voraussetzungen des § 116 Absatz 2 SGB VI voraus. Ob tatsächlich eine Rente gezahlt wird, hängt auch von den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ab.

Kann ich den Reha-Antrag später einfach zurücknehmen?

Bei eingeschränktem Dispositionsrecht ist dafür grundsätzlich die Zustimmung der Krankenkasse notwendig. Das gilt auch, wenn der Reha-Antrag inzwischen als Rentenantrag behandelt wird. Ohne eine solche Einschränkung bestehen weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten.

Muss ich auf Wunsch der Krankenkasse vorzeitig Altersrente beantragen?

Eine allgemeine Verpflichtung dazu besteht nicht. Die Aufforderungsbefugnis für eine Altersrente nach § 51 Absatz 2 SGB V bezieht sich auf die Regelaltersrente bei Erreichen der Regelaltersgrenze. Ein mögliches Erwerbsminderungsrentenverfahren nach einem Reha-Antrag ist davon zu unterscheiden.

Was passiert, wenn ich die Antragsfrist verstreichen lasse?

Bei einer wirksamen Aufforderung entfällt der Krankengeldanspruch mit Ablauf der Frist. Wird der Antrag später gestellt, kann er ab diesem Tag wieder aufleben. Eine rückwirkende Zahlung für die entstandene Lücke folgt daraus nicht automatisch.