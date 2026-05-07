Krankengeld endet: 4 Anschlussleistungen möglich – aber jede hat ihre Frist

Wenn das Krankengeld nach spätestens 78 Wochen endet, verlieren viele Betroffene nicht nur Einkommen – der Übergang zum Arbeitslosengeld kostet typischerweise mehrere Hundert Euro monatlich, weil statt 70 Prozent des Bruttos nur noch 60 Prozent des Nettobemessungsentgelts gezahlt werden.

Das deutsche Sozialrecht hält vier Anschlussleistungen bereit, die den Übergang abfedern sollen, aber keine davon greift automatisch. Wer die Frist bei der Agentur für Arbeit verpasst, den falschen Satz im Beratungsgespräch sagt oder den Reha-Antrag zu spät stellt, verliert Leistungsansprüche, die das Gesetz eigentlich garantiert.

Anschlussleistungen nach Krankengeld: Das Vier-Stufen-Modell im Zeitstrahl

Das Krankengeld der gesetzlichen Krankenversicherung ist auf 78 Wochen innerhalb einer dreijährigen Blockfrist begrenzt – gerechnet ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung. Weil die ersten sechs Wochen durch die Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers abgedeckt sind, bezieht die überwiegende Mehrheit der Versicherten Krankengeld faktisch für rund 72 Wochen.

Mit der sogenannten Aussteuerung endet nicht das Arbeitsverhältnis, aber der Geldfluss aus der Krankenkasse. Ab diesem Punkt greifen, je nach persönlicher Situation, bis zu vier aufeinanderfolgende oder sich ergänzende Leistungen.

Die Abfolge ist nicht für alle identisch. Wer eine Reha antritt, bekommt Übergangsgeld; wer auf eine Entscheidung zur Erwerbsminderungsrente wartet, erhält Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung.

Wer dauerhaft nicht mehr arbeiten kann, bekommt die Erwerbsminderungsrente selbst. Und wer am Ende aller Stränge kein Einkommen mehr hat, landet bei der Grundsicherung. Jede Leistung hat ihre eigene Zuständigkeit, ihre eigene Antragsstelle und ihre eigene Frist. Ein Überblick in der Reihenfolge, in der die Leistungen im Zeitstrahl erscheinen.

Leistung 1 nach Krankengeld: Arbeitslosengeld über die Nahtlosigkeitsregelung

Wer nach der Aussteuerung weiterhin krank ist und noch keine Entscheidung zur Erwerbsminderungsrente hat, kann Arbeitslosengeld I beziehen – selbst dann, wenn formal noch ein Arbeitsverhältnis besteht. Die gesetzliche Grundlage heißt Nahtlosigkeitsregelung und findet sich in § 145 SGB III.

Das Gesetz fingiert dabei, dass jemand dem Arbeitsmarkt verfügbar ist, obwohl er es gesundheitlich nicht ist. Das soll verhindern, dass Menschen zwischen Krankenkasse und Rentenversicherung in eine Versorgungslücke fallen.

Die Voraussetzungen: Die Leistungsfähigkeit muss voraussichtlich für mehr als sechs Monate so weit gemindert sein, dass keine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Stunden pro Woche möglich ist. Außerdem darf noch keine Erwerbsminderung durch die Deutsche Rentenversicherung rechtskräftig festgestellt worden sein.

Die Agentur für Arbeit fordert die Betroffenen in diesem Fall auf, innerhalb eines Monats einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Erwerbsminderungsrente bei der DRV zu stellen. Wer das versäumt, verliert den Anspruch auf das Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld rückwirkend ab dem Tag nach Fristablauf.

Die Höhe des Arbeitslosengeldes liegt bei 60 Prozent des letzten pauschalierten Nettoentgelts – wer Kinder hat, erhält 67 Prozent. Das Krankengeld wurde nach 70 Prozent des Bruttoeinkommens berechnet, maximal aber 90 Prozent des Nettos.

Dieser Stufenabfall ist der Grund, warum der Antrag rechtzeitig gestellt sein muss: Je früher das Nahtlosigkeits-ALG bewilligt ist, desto kürzer die Lücke. Die Bezugsdauer hängt vom Alter und den angesammelten Versicherungszeiten ab; sie beträgt zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.

Klaus W., 52, Lagermitarbeiter aus Dortmund, erkrankt im August 2024 schwer. Nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung bezieht er Krankengeld. Etwa in Woche 70 – rund Mitte Januar 2026 – meldet er sich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend und stellt parallel einen Reha-Antrag bei der DRV.

Die Krankenkasse hatte ihn schon Wochen früher per Brief auf die bevorstehende Aussteuerung hingewiesen. Im Februar 2026 endet das Krankengeld; Klaus erhält nahtlos Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung – sein fortbestehender Arbeitsvertrag hindert ihn dabei nicht.

Leistung 2 nach Krankengeld: Übergangsgeld während der Reha

Wer an einer medizinischen oder beruflichen Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung teilnimmt, erhält während dieser Zeit Übergangsgeld statt Krankengeld oder Arbeitslosengeld.

Die Rentenversicherung zahlt das Übergangsgeld, weil sie auch die Reha trägt – und weil das sozialrechtliche Grundprinzip „Reha vor Rente” besagt, dass Rehabilitation der EM-Rente vorzugehen hat.

📚 Lesen Sie auch: Typische Krankengeld-Falle: Wenn die Frist verstreicht

Die Höhe liegt bei 68 Prozent der Berechnungsgrundlage — bei Versicherten mit Kindern, für die Kindergeld bezogen wird, bei 75 Prozent. Die Berechnungsgrundlage knüpft an das zuletzt erzielte Nettoeinkommen an. Übergangsgeld ist steuerfrei; die Sozialversicherungsbeiträge übernimmt der zuständige Träger.

Wer unmittelbar vor Beginn der Reha noch Krankengeld oder Arbeitslosengeld I bezogen hat, hat Anspruch auf Übergangsgeld – dieses ist durch die günstigere Berechnungsbasis oft vergleichbar mit dem Krankengeld, manchmal sogar etwas höher.

Entscheidend ist, dass das Übergangsgeld nicht automatisch fließt. Es muss beantragt werden. Für die Überschneidung mit dem Krankengeld gilt: Sobald die Reha beginnt, ruht der Krankengeldanspruch.

Das Übergangsgeld verdrängt also das Krankengeld, nicht umgekehrt. Wer die Reha abbricht oder ablehnt, ohne triftigen Grund, riskiert, dass die DRV den Rentenantrag benachteiligt – denn die Rentenversicherung prüft Reha immer vorrangig vor der Erwerbsminderungsrente.

Leistung 3 nach Krankengeld: Erwerbsminderungsrente als dauerhafte Absicherung

Die Erwerbsminderungsrente ist das Ziel am Ende der Kette – und die einzige der vier Leistungen, die dauerhaft absichert. Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente hat, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, täglich mindestens drei Stunden unter üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts tätig zu sein. Eine teilweise Erwerbsminderungsrente setzt voraus, dass die Grenze bei sechs Stunden täglich liegt. Beides regelt § 43 SGB VI.

Versicherungsrechtlich müssen die Betroffenen außerdem die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge eingezahlt haben.

Wer wegen gebrochener Erwerbsbiografien, längerer Arbeitslosigkeit oder anderer Unterbrechungen diese Voraussetzungen nicht erfüllt, läuft Gefahr, leer auszugehen – obwohl er medizinisch erwerbsgemindert ist. Die Prüfung der DRV dauert in vielen Fällen Monate; Widersprüche und Klagen bei Ablehnung ziehen sich nicht selten über Jahre.

Genau diese Zeitspanne ist der Grund, warum die Nahtlosigkeitsregelung überhaupt existiert. Sie überbrückt den Zeitraum, in dem die Rentenversicherung noch prüft.

Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass ein Ablehnungsbescheid der Rentenversicherung die Nahtlosigkeitsregelung nicht automatisch beendet – solange die mehr als sechsmonatige Leistungsminderung weiterhin vorliegt, bleibt der Anspruch auf das Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld bestehen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Leistung 4 nach Krankengeld: Grundsicherungsgeld als letztes Netz

Wenn das Arbeitslosengeld I ausgelaufen ist, die Erwerbsminderungsrente noch nicht bewilligt wurde und kein anderes Einkommen vorhanden ist, springt die Grundsicherung ein. Seit dem 1. Juli 2026 trägt diese Leistung nach dem beschlossenen 13. SGB II-Änderungsgesetz die Bezeichnung Grundsicherungsgeld; bis dahin lief sie unter dem Namen Bürgergeld. Die Zuständigkeit liegt beim Jobcenter, nicht bei der Agentur für Arbeit.

Grundsicherungsgeld sichert den Lebensunterhalt und übernimmt gleichzeitig die Kranken- und Pflegeversicherung.

Für viele dauerhaft Erkrankte, deren Erwerbsminderungsrentenantrag abgelehnt wurde oder noch aussteht, ist es die einzige Möglichkeit, Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten, ohne freiwillig Beiträge zahlen zu müssen.

Wichtig: Der Antrag beim Jobcenter sollte gestellt werden, bevor das Arbeitslosengeld I ausläuft – nicht erst danach. Sonst entsteht eine Lücke im Krankenversicherungsschutz, die sich erst im Nachhinein schließen lässt, manchmal mit Beitragsrückständen.

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und gleichzeitig einen offenen EM-Rentenantrag hat, kann auch bei der Rentenversicherung einen Vorschuss beantragen. Das Jobcenter rechnet sich eine spätere Rentennachzahlung zwar auf gezahlte Leistungen an – aber die Absicherung während der Wartezeit bleibt gewährleistet.

Fehler im Beratungsgespräch mit der Agentur für Arbeit

Viele Betroffene verlieren das Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld nicht durch Fristen, sondern durch einen einzigen falschen Satz im Beratungsgespräch. Die Nahtlosigkeitsregelung fingiert zwar die objektive Verfügbarkeit – also die gesundheitliche Fähigkeit, theoretisch 15 Stunden zu arbeiten.

Was sie nicht fingiert, ist die subjektive Verfügbarkeit: die persönliche Bereitschaft, eine solche Tätigkeit anzunehmen. Wer dem Sachbearbeiter erklärt, er könne und wolle überhaupt nicht mehr arbeiten, liefert damit das entscheidende Argument für eine Ablehnung.

Die richtige Aussage lautet nicht: „Ich bin vollkommen arbeitsunfähig.” Sondern: „Ich stelle mich im Rahmen meines Restleistungsvermögens dem Arbeitsmarkt zur Verfügung” — auch wenn klar ist, dass niemand ernsthaft einen schwererkrankten Menschen in eine Stelle vermitteln wird.

Die Formulierung ist formal, und die Agentur für Arbeit weiß das. Aber sie muss sie notieren, weil ohne diese Erklärung der Anspruch rechtlich nicht begründbar ist. Wer diesen Punkt nicht kennt und offen von absoluter Arbeitsunfähigkeit spricht, verliert die Leistung – oft ohne zu verstehen, warum.

Ein zweites häufiges Problem: die Krankmeldung. Die fortlaufende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist beim Nahtlosigkeits-ALG kein Hindernis, sondern Pflicht.

Sie zeigt die weiterhin bestehende Leistungsminderung, die die Regelung erst auslöst. Wer sich – aus Missverständnis oder weil er die AU für hinfällig hält – nicht mehr krankschreiben lässt, entzieht der Agentur die medizinische Grundlage für die Anerkennung der Nahtlosigkeit.

Fristen und Antragsreihenfolge: Wann Sie welche Anschlussleistung beantragen müssen

Der erste Schritt ist zeitkritisch: Melden Sie sich bei der Agentur für Arbeit, sobald die Krankenkasse die bevorstehende Aussteuerung ankündigt – das Schreiben kommt oft um Woche 68 bis 70. Warten Sie nicht bis zur letzten Krankengeldwoche. Die Agentur braucht Zeit für ärztliche Unterlagen und die Nahtlosigkeitsprüfung. Wer zu spät kommt, riskiert eine Lücke.

Parallel sollten Sie den Reha-Antrag bei der DRV einreichen. Die Agentur wird Sie dazu auffordern – aber Sie können diesen Schritt auch eigenständig anstoßen. Ein bereits gestellter Reha-Antrag stärkt die Position beim Nahtlosigkeits-ALG, weil er der Agentur die versicherungsrechtliche Grundlage belegt.

Den Antrag auf Erwerbsminderungsrente reichen Sie bei der DRV ein, sobald absehbar ist, dass eine Rückkehr ins Erwerbsleben dauerhaft ausgeschlossen ist. Den Antrag auf Grundsicherungsgeld stellen Sie beim Jobcenter – spätestens dann, wenn das Arbeitslosengeld I ausläuft und weder Rente noch andere Einkünfte vorhanden sind.

Vier Stellen, vier Anträge, vier unterschiedliche Fristen – und kein automatisches Ineinandergreifen. Wer den Übergang nicht aktiv steuert, gibt Leistungsansprüche auf, die das Gesetz eigentlich garantiert.

Häufige Fragen zu Anschlussleistungen nach Krankengeld

Kann ich Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld beantragen, wenn ich noch einen gültigen Arbeitsvertrag habe?

Ja. Die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III setzt keinen Jobverlust voraus. Sie gilt ausdrücklich auch bei bestehendem Arbeitsverhältnis, das aufgrund der Erkrankung seit mehr als sechs Monaten nicht ausgeübt werden konnte.

Wann endet das Nahtlosigkeits-Arbeitslosengeld, wenn die EM-Rente abgelehnt wird?

Ein Ablehnungsbescheid der Rentenversicherung beendet das Nahtlosigkeits-ALG nicht sofort. Die Nahtlosigkeitsregelung bleibt bestehen, solange die DRV keine rechtskräftige Entscheidung getroffen hat und die mehr als sechsmonatige Leistungsminderung weiterhin vorliegt.

Legen Sie Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid ein, bleibt die Grundlage erhalten. Erst wenn die Entscheidung rechtskräftig ist, entfällt sie – dann ist der Schritt zur Grundsicherung der nächste.

Bekomme ich Übergangsgeld auch, wenn ich vor der Reha bereits ausgesteuert war und kein Krankengeld mehr hatte?

Ja, unter einer wichtigen Voraussetzung: Unmittelbar vor Beginn der Reha muss eine beitragsrelevante Leistung bezogen worden sein — Krankengeld, Arbeitslosengeld I oder eine ähnliche rentenversicherungspflichtige Entgeltersatzleistung.

Wer in dieser Phase bereits Nahtlosigkeits-ALG I bezieht und dann zur Reha antritt, hat Anspruch auf Übergangsgeld für die Dauer der Reha-Maßnahme.

Was passiert mit dem Krankenversicherungsschutz, wenn ich zwischen zwei Leistungen stehe?

Solange Sie Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherungsgeld erhalten, sind Sie über die Krankenversicherung der Arbeitslosen (KVdA) abgesichert.

Bei einem Leistungsabriss – etwa weil das ALG I endet, bevor die EM-Rente bewilligt wird – sollten Sie sofort beim Jobcenter Grundsicherungsgeld beantragen. Damit schließen Sie die Krankenversicherungslücke, bevor Beitragsrückstände entstehen.

Kann ich gleichzeitig Übergangsgeld und Grundsicherungsgeld beziehen?

Nein. Das Übergangsgeld ist vorrangig; es verdrängt die Grundsicherung für die Zeit der Reha. Liegt das Übergangsgeld unter dem Existenzminimum, kann das Jobcenter ergänzende Leistungen zahlen. Das kommt in der Praxis vor, wenn das Übergangsgeld aus einem sehr niedrigen früheren Einkommen berechnet wird.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 48 SGB V – Dauer des Krankengeldes (Einzelnorm) Bundesministerium der Justiz: § 145 SGB III – Minderung der Leistungsfähigkeit (Einzelnorm), Bundesministerium der Justiz: § 20 SGB VI – Anspruch auf Übergangsgeld (Einzelnorm)