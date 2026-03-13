Krankengeld trotz Lücke: Die Arbeitsunfähigkeit zählt

Lesedauer 5 Minuten

Ein Küchenleiter erkrankte schwer und stritt mit seiner Krankenkasse darum, ob er weiterhin Krankengeld bekommt, obwohl zwischenzeitlich angeblich keine lückenlose ärztliche Feststellung vorlag. Das Sozialgericht Mainz gab ihm Recht und verpflichtete die Kasse zur Zahlung von Krankengeld für einen langen Zeitraum. (S 3 KR 405/13)

Worum ging es in dem Verfahren konkret?

Der Kläger war seit dem 01.11. als Küchenleiter in einem Alten- und Pflegeheim in Vollzeit beschäftigt und gesetzlich krankenversichert. Anfang Januar wurde er arbeitsunfähig, später wurde bei ihm ein gefährliches Aortenaneurysma diagnostiziert, verbunden mit Synkopen und Herzrhythmusstörungen.

Die Krankenkasse lehnte Krankengeld ab dem 14.02. ab und argumentierte, nach dem 13.02. sei keine wirksame ärztliche Feststellung mehr nachgewiesen, außerdem sei die Mitgliedschaft nach der Kündigung zum 28.02. beendet.

Der Beginn der Arbeitsunfähigkeit und die ersten Bescheinigungen

Am 03.01. stellte der Hausarzt Dr. G erstmals Arbeitsunfähigkeit fest, zunächst wegen Schwindel und Kopfschmerz. Es folgten Folgebescheinigungen am 10.01., 17.01. und 28.01., später ergänzt um Diagnosen wie Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck. Für die Zeit bis zum 13.02. erhielt der Kläger noch Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber.

Die Diagnose Aortenaneurysma und die Eskalation der Risiken

Am 30.01. wurde in einer kardiologischen Praxis ein Aortenaneurysma der Aorta ascendens diagnostiziert. Am 05.02. bestätigte eine Computertomographie den Befund mit einem maximalen Durchmesser von etwa 4,5 cm. Der Kläger berichtete zusätzlich über wiederkehrende Bewusstlosigkeiten, was den Handlungsdruck weiter erhöhte.

Der Bruchpunkt am 14.02. und die spätere Auseinandersetzung

Am 14.02. stellte Dr. G erneut eine Folgebescheinigung aus, trug darin jedoch als voraussichtliches Ende „13.02.“ ein, was später eine zentrale Rolle spielte. Gleichzeitig verordnete Dr. G eine Krankenhausbehandlung in der Kardiologie einer Universitätsklinik und verwies auf die Gefährlichkeit der Situation.

Der Kläger meldete der Krankenkasse am 19.02. per E-Mail, dass er weiterhin arbeitsunfähig sei und Krankengeld ab dem 13.02. beanspruche.

Kündigung des Arbeitsplatzes und Kontakt mit der Krankenkasse

Zum 28.02. wurde das Arbeitsverhältnis arbeitgeberseitig gekündigt. Am 02.04. gab es ein Telefonat zwischen MDK-Ärztin und der Praxis, bei dem notiert wurde, dass Arbeitsunfähigkeit bis 13.02. nachvollziehbar sei und danach „keine Gründe“ erkennbar seien.

Ebenfalls am 02.04. schilderte der Kläger gegenüber der Krankenkasse, dass er wegen Synkopen und Aneurysma nicht arbeitsfähig sei und auf Kliniktermine warten müsse.

Atteste und Auszahlscheine: Der Hausarzt stellte Dauer-Arbeitsunfähigkeit heraus

Am 03.04. bescheinigte Dr. G formlos, der Kläger sei ab dem 14.02. „auf Dauer“ arbeitsunfähig. Am selben Tag stellte er einen Auszahlschein aus und nannte voraussichtliche Arbeitsunfähigkeit bis 06.05., außerdem verordnete er eine weitere Krankenhausabklärung.

In späteren Auszahlscheinen und Bescheinigungen betonte Dr. G wiederholt die lückenlose Arbeitsunfähigkeit und warnte vor körperlicher Belastung wegen Ruptur- oder Dissektionrisiko.

Die Ablehnung der Krankenkasse und ihre Begründung

Mit Bescheid vom 05.04. lehnte die Krankenkasse Krankengeld ab und verwies darauf, Arbeitsunfähigkeit sei nur bis 13.02. ärztlich festgestellt worden. Erst am 03.04. habe sich der Kläger wieder vorgestellt, daher entstehe ein neuer Anspruch frühestens ab 04.04.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Verschlimmerungsantrag kann jetzt zur Falle werden

Zu diesem Zeitpunkt sei die Mitgliedschaft aber wegen des Beschäftigungsendes zum 28.02. nicht mehr „mit Krankengeldanspruch“ abgesichert.

Was das Sozialgericht geprüft hat

Das Gericht prüfte, ob der Kläger im streitigen Zeitraum tatsächlich arbeitsunfähig war und ob der Anspruch auf Krankengeld wirksam entstanden und fortbestehend war. Es ließ Dr. G als sachverständigen Zeugen in der mündlichen Verhandlung am 31.08. ausführlich erklären, warum die Tätigkeit als Küchenleiter wegen Hitze, Stress und körperlicher Anforderungen ein erhebliches Lebensrisiko bedeutet hätte.

Außerdem betrachtete das Gericht, wie ärztliche Feststellung, ärztliche Bescheinigung und Meldung der Arbeitsunfähigkeit voneinander zu unterscheiden sind.

Entscheidung zur Arbeitsunfähigkeit: Küchenleiter-Tätigkeit war medizinisch unzumutbar

Nach der Überzeugung des Gerichts war der Kläger wegen des Aortenaneurysmas und der Begleitsymptome arbeitsunfähig, weil er die bisherige Tätigkeit nur unter erheblicher Gesundheitsgefahr hätte ausüben können. Maßstab blieb trotz späterer Kündigung die zuletzt ausgeübte vollschichtige Tätigkeit als Küchenleiter.

Das Gericht sah keine tragfähigen medizinischen Einwände der Krankenkasse gegen die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit bis zur Operation im Juli.

Kernpunkt des Urteils: Eine erste ärztliche Feststellung reicht für den Fortbestand

Das Sozialgericht Mainz stellte klar, dass § 46 SGB V nur den Beginn des Krankengeldanspruchs regelt und nicht dessen Ende. Solange die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht, genügt nach Auffassung des Gerichts für die Aufrechterhaltung des Krankengeldanspruchs grundsätzlich eine erste ärztliche Feststellung, jedenfalls bis zur Höchstdauer nach § 48 SGB V oder bis zu gesetzlichen Ausschluss- bzw. Wegfalltatbeständen.

Damit wandte sich das Gericht ausdrücklich gegen die strenge Linie, die bei „Bescheinigungslücken“ einen Anspruchsverlust annimmt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Mitgliedschaft und Kündigung: Krankengeld kann die Versicherung „mittragen“

Das Gericht ging davon aus, dass die Mitgliedschaft bei bestehendem Krankengeldanspruch mitgliedschaftserhaltend fortwirkt. Entscheidend war, dass der Anspruch dem Grunde nach entstanden war, als der Kläger noch pflichtversichert beschäftigt war.

Das Ende des Arbeitsverhältnisses zum 28.02. sollte den Anspruch daher nicht automatisch abschneiden, wenn Arbeitsunfähigkeit fortdauerte.

Meldung der Arbeitsunfähigkeit: Form ist nicht entscheidend

Das Gericht betonte, dass die Meldung der Arbeitsunfähigkeit gegenüber der Kasse eine Tatsachenmitteilung ist und keine besondere Form braucht. Es genüge, dass erkennbar ist, wer arbeitsunfähig ist und dass Arbeitsunfähigkeit behauptet wird.

Eine dauernde Wiederholung von Meldungen nach jeder Prognose sei nach dieser Sichtweise nicht zwingend, solange durchgehend Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Grenzen des Anspruchs: Höchstdauer und Erstattungsfragen

Der zugesprochene Zeitraum reichte vom 14.02. bis zum 03.07., also bis zur Ausschöpfung der 78 Wochen innerhalb der Blockfrist. Zusätzlich stellte das Gericht klar, dass der Anspruch insoweit als erfüllt gelten kann, wie in der Zeit ab 01.06. bereits Arbeitslosengeld II gezahlt wurde und dadurch Erstattungsansprüche zwischen Behörden greifen.

Die Krankenkasse musste dennoch grundsätzlich zahlen, soweit der Anspruch nicht durch diese Erfüllungsfiktion aufgezehrt war.

Ergebnis des Verfahrens

Das Sozialgericht hob den Bescheid vom 05.04. und den Widerspruchsbescheid vom 18.06. auf. Die Krankenkasse wurde verurteilt, Krankengeld in gesetzlicher Höhe vom 14.02. bis zum 03.07. zu zahlen, soweit der Anspruch nicht wegen bereits gezahlten Arbeitslosengeld II als erfüllt gilt. Außerdem musste die Kasse die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers tragen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was war der zentrale Streitpunkt in diesem Fall?

Die Krankenkasse meinte, nach dem 13.02. gebe es keine wirksame „nahtlose“ ärztliche Feststellung mehr und deshalb keinen fortlaufenden Krankengeldanspruch. Der Kläger hielt dagegen, dass er durchgehend arbeitsunfähig war und die Gefahr für Leib und Leben eine Arbeitsaufnahme ausschloss.

Das Gericht entschied, dass der Anspruch bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit nicht wegen formaler Brüche automatisch endet.

Reicht wirklich eine einzige ärztliche Feststellung für den Fortbestand des Krankengeldes?

Nach der Auffassung des Sozialgerichts Mainz kann eine erste ärztliche Feststellung für die Aufrechterhaltung genügen, solange Arbeitsunfähigkeit tatsächlich fortbesteht.

§ 46 SGB V regelt nach dieser Sicht nur den Beginn, nicht den Fortbestand oder das Ende. Entscheidend bleiben die tatsächliche Arbeitsunfähigkeit und die gesetzlichen Begrenzungen wie die Höchstdauer.

Warum war der Kläger trotz Kündigung weiter abgesichert?

Das Gericht stellte darauf ab, dass der Krankengeldanspruch entstanden war, als der Kläger noch pflichtversichert beschäftigt war. Bei bestehendem Krankengeldanspruch wirkt die Mitgliedschaft mitgliedschaftserhaltend fort. Das Beschäftigungsende zum 28.02. sollte daher nicht automatisch zum Leistungsende führen, wenn der Krankengeldanspruch fortbesteht.

Welche Rolle spielte der MDK in dem Verfahren?

Der MDK hielt Arbeitsunfähigkeit bis zum 13.02. für nachvollziehbar und fand danach „keine Gründe“ im Telefonat mit der Praxis. Das Gericht sah darin keine belastbare Widerlegung der fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit, weil die medizinische Gefahrenlage durch das Aortenaneurysma und die Zeugenaussage des Hausarztes überzeugend erklärt wurde.

Die Kasse hatte zudem keine weitergehenden medizinischen Ermittlungen vorgelegt, die die Arbeitsfähigkeit des Klägers plausibel belegen.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene in der Praxis?

Wenn die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich fortbesteht, sollten Betroffene sich nicht vorschnell mit dem Hinweis auf angebliche „Lücken“ abweisen lassen. Wichtig ist, die gesundheitlichen Risiken und die Unzumutbarkeit der bisherigen Tätigkeit konkret ärztlich darstellen zu lassen und frühzeitig Widerspruch einzulegen.

Das Urteil zeigt, dass Gerichte die formale „Lückenlogik“ kritisch sehen können, wenn sie nicht im Gesetz verankert ist.

Fazit

Das Sozialgericht Mainz hat in einem Krankengeldstreit die Position von Versicherten gestärkt, die bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit wegen formaler Brüche in Bescheinigungen oder Prognosen ihren Anspruch verlieren sollen. Im Mittelpunkt stand nicht das „richtige Datum“ auf einem Formular, sondern die tatsächliche Arbeitsunfähigkeit und das erhebliche Gesundheitsrisiko durch ein Aortenaneurysma.

Wer trotz Kündigung weiter krank ist, kann nach dieser Entscheidung weiterhin Anspruch auf Krankengeld haben, solange die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Höchstdauer nicht überschritten wird.