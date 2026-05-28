Krankengeld bei Schwerbehinderung: Neues Gesetz soll Kassen-Frist halbieren

Wer mit anerkannter Schwerbehinderung Krankengeld bezieht, kann Post von der Krankenkasse erhalten: eine Aufforderung, innerhalb einer gesetzlichen Frist einen Antrag auf medizinische Rehabilitation zu stellen. Wer diese Frist ignoriert, verliert den Krankengeldanspruch. Die ausgefallenen Wochen werden nicht nachgezahlt.

Der Kabinettsentwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG) vom 29. April 2026 würde diese Frist von zehn auf vier Wochen halbieren, wenn das Gesetz wie geplant zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Schwerbehinderte Krankengeldbezieher sind davon nicht ausgenommen.

Das Missverständnis, das viele Betroffene teuer bezahlen: Der Schwerbehindertenausweis schützt nicht automatisch vor der Kassenaufforderung. Er schützt vor etwas anderem, und dieser Unterschied entscheidet, ob die Aufforderung im konkreten Fall überhaupt rechtmäßig ist.

GdB und Erwerbsminderung: warum das nicht dasselbe ist

Damit eine Krankenkasse zur Antragstellung auffordern darf, braucht sie ein ärztliches Gutachten, das belegt, dass die Erwerbsfähigkeit der versicherten Person erheblich gefährdet oder gemindert ist. Diese Kategorie stammt aus dem Rentenrecht: Voll erwerbsgemindert ist, wer gesundheitsbedingt keine drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann.

Ein anerkannter Grad der Behinderung nach den §§ 151 ff. SGB IX folgt einer anderen Logik. Er bewertet die Auswirkung einer Schädigung auf die gesellschaftliche Teilhabe, nicht die verbliebene Arbeitsfähigkeit. Wer einen GdB von 70 hat, kann trotzdem sechs Stunden täglich arbeiten. Wer einen GdB von 50 hat, ist im rentenrechtlichen Sinne nicht automatisch erwerbsgemindert.

Das hat eine direkte Konsequenz: Die Krankenkasse darf eine erhebliche Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht allein aus dem Schwerbehindertenausweis schlussfolgern. Sie braucht ein eigenständiges ärztliches Gutachten, das diesen Sachverhalt für den konkreten Versicherten belegt. Wer eine Kassenaufforderung ohne ein solches Gutachten erhält, hat einen tragfähigen Widerspruchsgrund.

Was die Kasse bei Schwerbehinderung nicht darf

Kein Unterstellungsrecht. Die Krankenkasse darf die rentenrechtlich relevante Erwerbsminderung nicht aus dem GdB ableiten. Fehlt ein eigenständiges medizinisches Gutachten, ist die Aufforderung rechtlich nicht tragfähig.

Keine Aufforderung zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das gesetzliche Aufforderungsrecht der Kasse beschränkt sich auf die Regelaltersrente. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zählt nach dem Gesetzeswortlaut nicht dazu. Eine Aufforderung, die auf diese Rentenart abzielt, ist rechtswidrig.

Eine dritte Konstellation kann Schutz bieten: Wer bereits einen Antrag auf eine Teilhabe-Leistung nach SGB IX gestellt hat oder aktiv an einer Teilhabe-Maßnahme teilnimmt, hat den Zweck der Kassenaufforderung faktisch erfüllt. Die Norm zielt darauf ab, dass Versicherte eine Rehabilitation beantragen.

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Wer das bereits getan hat, kann die Kasse schriftlich auf die laufende Maßnahme hinweisen. Eine gerichtlich gesicherte Garantie ist das nicht; im Streitfall entscheidet das Sozialgericht.

Was die BStabG-Fristverkürzung für schwerbehinderte Krankengeldbezieher bedeutet

Das BStabG ist noch kein geltendes Recht. Bis zur Verkündung im Bundesgesetzblatt gilt ausschließlich die bisherige Zehn-Wochen-Frist. Wer heute eine Kassenaufforderung erhält, hat zehn Wochen Zeit.

Sollte das BStabG wie geplant verabschiedet werden, blieben die beschriebenen Schutzrechte erhalten: kein Unterstellungsrecht für den GdB, keine Pflicht zum Antrag auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Was sich ändern würde: die Zeit für Gutachtenprüfung, fachärztliche Gegendarstellungen und rechtliche Beratung würde auf vier Wochen sinken. Zehn Wochen für Gutachtenprüfung und Beratung sind bereits knapp; 28 Tage lassen kaum Spielraum.

Wer den Reha-Antrag stellt und nicht aufpasst, riskiert eine Umdeutung in einen Rentenantrag mit dauerhaften Abschlägen: Bei vier Jahren Vorziehen und einer monatlichen Rente von 1.200 Euro sind das 172,80 Euro weniger jeden Monat.

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Wann die Kassenaufforderung rechtswidrig ist

Die Kassenaufforderung ist ein belastender Verwaltungsakt. Bevor sie ergeht, muss die Kasse eine Anhörung durchführen: Betroffene erhalten die Möglichkeit, zu den zugrunde liegenden Tatsachen Stellung zu nehmen. Fehlt diese Anhörung, ist der Bescheid formell rechtswidrig.

Außerdem ist die Aufforderung eine Ermessensentscheidung. Die Kasse muss die Entscheidung auf den Einzelfall beziehen. Pauschale Aufforderungen ohne erkennbare individuelle Prüfung haben keine tragfähige Rechtsgrundlage. Das Sozialgericht Stralsund hat im Verfahren Az. S 3 KR 5/22 eine solche schematische Aufforderung aufgehoben.

Für Schwerbehinderte gilt zusätzlich: Das Gutachten muss die rentenrechtlich relevante Erwerbsminderung bewerten, nicht nur die Erkrankung oder den GdB beschreiben.

Schritt für Schritt: Was Schwerbehinderte bei einer § 51-Aufforderung tun müssen

Gutachten sofort anfordern. Die Kasse ist verpflichtet, das zugrunde liegende Gutachten vorzulegen. Es muss die rentenrechtliche Erwerbsfähigkeit bewerten. Beschreibungen des GdB oder der Erkrankung allein reichen nicht. Fachärztliche Gegendarstellungen sollten früh eingeholt werden.

Anhörung prüfen. Wer vor der Aufforderung keine schriftliche Anhörungsmöglichkeit erhalten hat, benennt das im Widerspruch ausdrücklich. Das Fehlen der Anhörung macht den Bescheid formell angreifbar.

Widerspruch fristgerecht einlegen. Wer die Aufforderung für rechtswidrig hält, legt innerhalb eines Monats nach Zugang schriftlich Widerspruch ein, empfehlenswert per Einwurf-Einschreiben. Während des Widerspruchsverfahrens zahlt die Kasse das Krankengeld in der sozialrechtlichen Praxis weiter.

Reha-Antrag mit Schutzklausel stellen. Wer den Antrag stellt, erklärt schriftlich, einer Umdeutung in einen Rentenantrag zu widersprechen und das Dispositionsrecht zu wahren. Ohne diese Erklärung kann der Reha-Antrag rückwirkend als Rentenantrag gewertet werden, mit Rentenabschlägen ab dem ursprünglichen Antragsdatum.

Laufende Teilhabe-Maßnahme dokumentieren. Wer bereits eine Teilhabe-Leistung beantragt hat oder aktiv an einer Maßnahme teilnimmt, teilt das der Kasse schriftlich mit. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen sollte mit einer Sozialberatung abgestimmt werden; Sozialverbände wie VdK und SoVD beraten Mitglieder kostenlos.

Häufige Fragen zu § 51 SGB V und Schwerbehinderung

Kann die Kasse mich zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen auffordern?

Nein. Das gesetzliche Aufforderungsrecht beschränkt sich auf die Regelaltersrente. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist nach dem Gesetzeswortlaut nicht erfasst. Eine entsprechende Aufforderung wäre rechtswidrig und angreifbar.

Ich bin gerade in einer Reha. Kann die Kasse trotzdem eine Antragstellung verlangen?

Wer bereits einen Teilhabe-Antrag gestellt hat oder aktiv an einer Maßnahme teilnimmt, hat die Forderung der Kasse faktisch erfüllt. Der Hinweis auf die laufende Maßnahme sollte schriftlich erfolgen und belegt sein. Im Streitfall entscheidet das Sozialgericht.

Gilt die geplante Vier-Wochen-Frist schon jetzt?

Nein. Die Fristverkürzung ist Teil des BStabG-Kabinettsentwurfs. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Bis zur Verkündung im Bundesgesetzblatt gilt die bisherige Zehn-Wochen-Frist. Wer heute eine Kassenaufforderung erhält, hat zehn Wochen Zeit.

Quellen:

Bundesgesundheitsministerium: Kabinettsentwurf GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 29.04.2026

Gesetze im Internet: § 51 SGB V — Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe

Gesetze im Internet: § 43 SGB VI — Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Sozialversicherung kompetent: Aufforderungsrechte der Krankenkasse nach § 51 SGB V

Sozialgericht Stralsund: Urteil Az. S 3 KR 5/22