Krankengeld: Kasse verkürzt die Frist – Schwerkranke geraten jetzt schneller ins Rentenverfahren

Wer im Krankengeld eine Aufforderung seiner Krankenkasse erhält, einen Reha-Antrag zu stellen, und diese Frist verstreichen lässt, verliert das Krankengeld. Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 beschlossen, diese Frist von zehn auf vier Wochen zu halbieren – als Teil des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG).

Der Gesetzentwurf muss noch Bundestag und Bundesrat passieren; das Inkrafttreten ist für den 1. Januar 2027 geplant. Vier Wochen bedeuten für schwerkranke Menschen, die bereits monatelang krankgeschrieben sind: kaum Zeit für Gutachtenprüfung, Beratung und Widerspruch – und das vor einer Entscheidung, die direkt in ein Rentenverfahren münden kann.

Was § 51 SGB V regelt — und warum er gefährlich ist

Das Sozialgesetzbuch V gibt Krankenkassen das Recht, Versicherte aufzufordern, einen Antrag auf medizinische Rehabilitation zu stellen – wenn ein ärztliches Gutachten bescheinigt, dass die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert ist.

Diese Aufforderung kommt mit einer gesetzlichen Frist. Wird der Antrag nicht rechtzeitig gestellt, entfällt der Krankengeldanspruch. Er lebt erst ab dem Tag der späteren Antragstellung wieder auf – die Zwischenzeit wird nicht nachgezahlt. Diese Vorschrift steht in § 51 SGB V.

Nach dem Kabinettsentwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG) wird diese Frist ab 2027 von zehn auf vier Wochen verkürzt. Was sich auf dem Papier wie eine verwaltungstechnische Anpassung liest, hat für schwerkranke Menschen, die bereits im Krankengeld sind, erhebliche Konsequenzen.

Petra K., 54, aus Hannover, arbeitet als Sachbearbeiterin in einem mittelständischen Betrieb. Sie ist seit vier Monaten wegen eines Burnouts und einer begleitenden Herzrhythmusstörung krankgeschrieben und bezieht monatlich rund 1.900 Euro Krankengeld.

Anfang des neunten Monats ihres Krankengeldbezugs erhält sie einen Brief ihrer Krankenkasse: ein ärztliches Gutachten des Medizinischen Dienstes kommt zum Ergebnis, ihre Erwerbsfähigkeit sei erheblich gemindert. Die Kasse setzt ihr nach altem Recht zehn Wochen, um einen Reha-Antrag zu stellen. Zehn Wochen bedeuten: Zeit für einen Arzttermin, Zeit zum Nachdenken, Zeit für Beratung. Ab 2027 hätte Petra K. vier Wochen.

Vier Wochen: Was in dieser Zeit von Schwerkranken erwartet wird

Die Verkürzung klingt technisch. Was sie tatsächlich verlangt, ist erheblich. Innerhalb von vier Wochen müssen Betroffene das ärztliche Gutachten des Medizinischen Dienstes auf Rechtsfehler prüfen, eigene Stellungnahmen von behandelnden Ärzten einholen, sich sozialrechtlich beraten lassen – bei Sozialverbänden wie dem VdK oder SoVD, bei Sozialberatungsstellen oder Fachanwälten – und dann eine Entscheidung treffen, die über den Verlauf des eigenen Rentenverfahrens mitentscheiden kann.

Denn ein Reha-Antrag nach Kassenaufforderung kann automatisch in einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente umgedeutet werden – wenn die Rentenversicherung feststellt, dass eine Reha voraussichtlich keinen Erfolg haben wird. Das Rentenrecht erlaubt diese Umdeutung in § 116 Abs. 2 SGB VI.

Die Finanzkommission Gesundheit hatte die Verkürzung in ihrem ersten Bericht vom 30. März 2026 empfohlen. Das Bundeskabinett hat diese Empfehlung übernommen. Begründet wird sie mit dem Ziel, lange Krankengeldbezugszeiten zu verkürzen und die GKV zu entlasten.

Im Jahr 2024 hatten die Krankenkassen und der Gesundheitsfonds ein Defizit von knapp zehn Milliarden Euro. Das Krankengeld gehört zu den größten Ausgabenposten der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die Rentenantrags-Falle: Wer einen Reha-Antrag stellt, kann ungewollt in ein Rentenverfahren geraten

Das Kernrisiko liegt nicht in der Frist selbst, sondern in dem, was danach passiert. Wer einen Reha-Antrag stellt, gibt der Deutschen Rentenversicherung das Recht, diesen Antrag umzudeuten – dann nämlich, wenn feststeht, dass die beantragte Rehabilitation voraussichtlich nicht erfolgreich sein wird.

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Das Ergebnis der Reha entscheidet, ob der Antrag bestehen bleibt oder ob ein Rentenantrag automatisch mit dem Datum der ursprünglichen Reha-Antragstellung beginnt – mit allen Auswirkungen auf einen möglichen Rentenabschlag.

Wer keine vorgezogene Rente will, muss das ausdrücklich und schriftlich klarstellen. Die Erklärung, einer Umdeutung des Reha-Antrags in einen Rentenantrag zu widersprechen und das Dispositionsrecht zu wahren, gehört in jeden Antrag, der nach einer Kassenaufforderung gestellt wird. Ohne diese Erklärung verliert der oder die Betroffene die Kontrolle über den Zeitpunkt des eigenen Rentenantrags.

Diese Zusammenhänge zu verstehen, rechtlich einzuordnen und dann zu handeln, war unter der alten Zehn-Wochen-Frist bereits knapp. Unter einer Vier-Wochen-Frist wird es für Menschen, die sich in einer schweren Erkrankungsphase befinden, zur echten Hürde.

Wann die Aufforderung rechtmäßig ist – und wann nicht

Die Kassenaufforderung ist kein automatischer Schritt. Sie ist eine Ermessensentscheidung, an die das Gesetz klare formale Anforderungen knüpft. Ohne ein ärztliches Gutachten, das die erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit belegt, ist die Aufforderung rechtswidrig.

Außerdem müssen Kassen vor dem Erlass eine Anhörung durchführen – Betroffene erhalten die Möglichkeit, sich zu den Tatsachen zu äußern, auf die sich die Kasse stützt. Fehlt die Anhörung oder ist das Gutachten nicht tragfähig, ist die Aufforderung angreifbar.

Wer eine solche Aufforderung erhält, sollte als Erstes prüfen: Liegt überhaupt ein ärztliches Gutachten vor, und hat die Kasse eine schriftliche Anhörung durchgeführt? Fehlt eines dieser Elemente, ist die Aufforderung angreifbar. Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids schriftlich eingelegt werden. Während des laufenden Widerspruchsverfahrens ist die Kasse nach sozialrechtlicher Praxis zur Weiterzahlung des Krankengeldes verpflichtet.

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Sozialgerichte haben in den vergangenen Jahren mehrfach Aufforderungen aufgehoben, weil Kassen ihr Ermessen nicht erkennbar ausgeübt hatten – also die Aufforderung schematisch versandten, ohne den Einzelfall tatsächlich abzuwägen. Eine Aufforderung, die so aussieht, als hätte sie ein Textbaustein erzeugt, wird von Gerichten nicht gedeckt.

Was jetzt konkret zu tun ist – für Betroffene und Kassenmitglieder

Das BStabG ist noch nicht in Kraft. Die erste Lesung im Bundestag ist für den 11. Juni 2026 geplant, eine Verabschiedung vor der Sommerpause 2026 wird angestrebt. Bis zur Verkündung im Bundesgesetzblatt gilt das bisherige Recht: Die Frist für den Reha-Antrag nach Kassenaufforderung beträgt weiterhin zehn Wochen. Wer heute eine solche Aufforderung erhält, muss sie nach altem Recht bearbeiten.

Wer jedoch absehbar länger krank sein wird – und bei dem der Übergang in den Krankengeldbezug bereits begonnen hat –, sollte jetzt vorbereitet sein. Die wichtigsten Schritte:

Aufforderung nicht ignorieren. Diese Kassenaufforderung ist ein Verwaltungsakt mit Rechtsmittelbelehrung. Wer schweigt, verliert das Krankengeld nach Fristablauf. Kommt keine Reaktion, lebt der Anspruch erst ab dem Datum der späteren Antragstellung wieder auf – die zwischenzeitlichen Monate gehen unwiederbringlich verloren.

Gutachten prüfen. Die Kasse muss das Gutachten vorlegen, auf das sie sich stützt. Ist das Gutachten nach Aktenlage erstellt und nicht aktuell, ist es angreifbar. Fachärztliche Stellungnahmen, die ein anderes Bild zeichnen, sollten sofort eingeholt werden.

Widerspruch mit Begründung. Wer die Aufforderung für rechtswidrig hält – weil die Anhörung fehlt, das Gutachten nicht trägt oder das Ermessen nicht ausgeübt wurde –, legt innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch ein. Der Widerspruch sollte per Einwurf-Einschreiben verschickt werden, damit der Zugangszeitpunkt beweisbar ist.

Reha-Antrag mit Schutzklausel. Wer den Reha-Antrag stellt — freiwillig oder aufgefordert —, schreibt in den Antrag ausdrücklich, dass er einer Umdeutung in einen Rentenantrag widerspricht und sein Dispositionsrecht wahrt. Damit bleibt die Kontrolle über einen etwaigen Rentenantrag beim Versicherten.

Beratung frühzeitig suchen. Sozialverbände wie VdK und SoVD beraten Mitglieder kostenlos zu diesem Verfahren. Unabhängige Sozialberatungsstellen sind ebenfalls zugänglich. Wer auf diese Beratung wartet, bis die Frist läuft, hat unter einer Vier-Wochen-Regelung kaum noch Zeit.

Häufige Fragen zur § 51-Aufforderung ab 2027

Ab wann gilt die neue Vier-Wochen-Frist?

Nach dem Kabinettsentwurf des BStabG soll die Fristverkürzung zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Das Gesetz muss dafür noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Bis dahin gilt die bisherige Zehn-Wochen-Frist nach § 51 SGB V weiterhin unverändert.

Was passiert, wenn ich den Reha-Antrag nicht innerhalb der Frist stelle?

Der Krankengeldanspruch entfällt mit Ablauf der Frist. Er lebt erst ab dem Tag der tatsächlichen Antragstellung wieder auf. Die zwischenzeitliche Periode ohne Krankengeld wird nicht nachgezahlt und nicht auf die 78-Wochen-Gesamtdauer angerechnet.

Ich habe schon vor 2027 eine Kassenaufforderung erhalten – gilt die Vier-Wochen-Frist für mich?

Nein. Maßgeblich ist das Recht, das zum Zeitpunkt der Aufforderung gilt. Wer vor dem Inkrafttreten des BStabG (nach aktuellem Plan: 1. Januar 2027) eine Aufforderung erhält, hat weiterhin zehn Wochen Zeit. Das neue Recht gilt erst für Aufforderungen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes ergehen.

Was ist das Dispositionsrecht, und wie wahre ich es?

Das Dispositionsrecht gibt Versicherten die Kontrolle darüber, ob und wann sie einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen wollen. Wer nach § 116 Abs. 2 SGB VI einer Umdeutung seines Reha-Antrags in einen Rentenantrag widerspricht und dies ausdrücklich im Antrag festhält, behält diese Kontrolle. Die Erklärung sollte beim Reha-Antrag schriftlich dokumentiert werden.

Gilt die neue Frist auch, wenn ich mir eine Reha selbst beantrage?

Die § 51-Aufforderung betrifft nur den von der Kasse erzwungenen Antrag. Wer freiwillig — ohne Aufforderung — einen Reha-Antrag stellt, ist nicht an die § 51-Frist gebunden. Allerdings kann die Kasse auch bei einem freiwillig gestellten Antrag nachträglich das Dispositionsrecht einschränken. Eine schriftliche Widerspruchserklärung zur Umdeutung ist auch in diesem Fall empfehlenswert.

Bundesgesundheitsministerium: Kabinettsentwurf GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 29.04.2026

Bundesgesundheitsministerium: FinanzKommission Gesundheit – Erster Bericht, 30.03.2026

Gesetze im Internet: § 51 SGB V – Wegfall des Krankengeldes, Antrag auf Leistungen zur Teilhabe

Gesetze im Internet: § 116 SGB VI – Antrag auf Leistungen zur Teilhabe

Gesetze im Internet: § 24 SGB X – Anhörung Beteiligter