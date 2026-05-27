Schwerbehinderung 2026: Tabelle zeigt ALLE Ansprüche & Zuschüsse für Schwerbehinderte

Wer 2026 mit einer Schwerbehinderung lebt, hat häufig Anspruch auf mehr Unterstützung, als im Alltag tatsächlich genutzt wird. Viele Leistungen werden nicht automatisch ausgezahlt, sondern müssen beantragt, nachgewiesen oder in der Steuererklärung geltend gemacht werden.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen dem Grad der Behinderung, den Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis und einem möglichen Pflegegrad. Erst das Zusammenspiel dieser Nachweise entscheidet darüber, ob es Geld, Zuschüsse, Steuerentlastungen oder Ermäßigungen gibt.

Tabelle: Alle Ansprüche und Zuschüsse die Schwerbehinderten 2026

Leistung / Zuschuss Anspruch, Höhe und zuständige Stelle Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 20 384 Euro jährlich. Anspruch besteht bei einem festgestellten Grad der Behinderung von 20. Die Entlastung wird über die Steuererklärung beim Finanzamt geltend gemacht. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 30 620 Euro jährlich. Der Betrag mindert das zu versteuernde Einkommen und wird über die Steuererklärung berücksichtigt. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 40 860 Euro jährlich. Voraussetzung ist ein entsprechender Feststellungsbescheid oder ein gültiger Nachweis über den GdB. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 50 1.140 Euro jährlich. Ab GdB 50 liegt eine Schwerbehinderung vor. Zuständig ist im Steuerverfahren das Finanzamt. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 60 1.440 Euro jährlich. Der Betrag wird nicht ausgezahlt, sondern senkt die steuerliche Belastung. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 70 1.780 Euro jährlich. Der Anspruch kann in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 80 2.120 Euro jährlich. Er ersetzt typisierend viele behinderungsbedingte Alltagskosten. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 90 2.460 Euro jährlich. Maßgeblich ist der festgestellte GdB im jeweiligen Steuerjahr. Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 100 2.840 Euro jährlich. Der Betrag wird in der Steuererklärung angesetzt und führt je nach Einkommen zu einer Steuerersparnis. Erhöhter Behinderten-Pauschbetrag 7.400 Euro jährlich. Anspruch besteht bei den Merkzeichen H, Bl oder TBl sowie bei Pflegegrad 4 oder 5. Zuständig ist das Finanzamt. Behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale 900 Euro jährlich. Sie kommt bei einem GdB von mindestens 80 oder bei einem GdB von mindestens 70 mit Merkzeichen G in Betracht. Sie wird steuerlich geltend gemacht. Erhöhte behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale 4.500 Euro jährlich. Sie gilt bei den Merkzeichen aG, H, Bl oder TBl sowie bei Pflegegrad 4 oder 5. Zuständig ist das Finanzamt. Pflegegeld bei Pflegegrad 2 347 Euro monatlich. Das Pflegegeld gibt es bei häuslicher Pflege durch Angehörige, Freunde oder andere nicht professionelle Pflegepersonen. Zuständig ist die Pflegekasse. Pflegegeld bei Pflegegrad 3 599 Euro monatlich. Voraussetzung ist ein anerkannter Pflegegrad 3 und häusliche Pflege. Der Antrag wird bei der Pflegekasse gestellt. Pflegegeld bei Pflegegrad 4 800 Euro monatlich. Die Leistung wird an die pflegebedürftige Person ausgezahlt, wenn die Pflege privat organisiert wird. Pflegegeld bei Pflegegrad 5 990 Euro monatlich. Anspruch besteht bei schwerster Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und häuslicher Pflege. Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 2 Bis 796 Euro monatlich. Die Leistung wird für professionelle Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst eingesetzt. Zuständig ist die Pflegekasse. Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 3 Bis 1.497 Euro monatlich. Die Abrechnung erfolgt in der Regel direkt zwischen Pflegedienst und Pflegekasse. Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 4 Bis 1.859 Euro monatlich. Die Leistung kann mit Pflegegeld kombiniert werden, wenn Angehörige und Pflegedienst gemeinsam unterstützen. Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 5 Bis 2.299 Euro monatlich. Sie dient der Finanzierung ambulanter professioneller Pflege. Entlastungsbetrag Bis 131 Euro monatlich. Anspruch besteht bei Pflegegrad 1 bis 5. Das Geld ist zweckgebunden, etwa für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Bis 42 Euro monatlich. Dazu zählen etwa Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen. Zuständig ist die Pflegekasse. Technische Pflegehilfsmittel Die Kosten werden bei Bedarf weitgehend übernommen, teilweise mit Zuzahlung. Beispiele sind Pflegebett, Hausnotruf oder Lagerungshilfen. Zuständig ist die Pflegekasse. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen Bis 4.180 Euro je Maßnahme. Gefördert werden etwa Badumbau, Rampen, Türverbreiterungen oder Treppenhilfen. Der Antrag sollte vor Beginn der Maßnahme bei der Pflegekasse gestellt werden. Wohnumfeldverbesserung bei mehreren Pflegebedürftigen Bis 16.720 Euro je Maßnahme. Dieser Höchstbetrag kann gelten, wenn mehrere pflegebedürftige Menschen gemeinsam wohnen. Gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege Bis 3.539 Euro jährlich. Die Leistung steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 zu und kann für Ersatzpflege oder vorübergehende stationäre Versorgung genutzt werden. Tages- und Nachtpflege bei Pflegegrad 2 Bis 721 Euro monatlich. Die Leistung unterstützt teilstationäre Pflege, wenn Betreuung tagsüber oder nachts nötig ist. Tages- und Nachtpflege bei Pflegegrad 3 Bis 1.357 Euro monatlich. Sie kann zusätzlich zu Pflegegeld oder Pflegesachleistungen genutzt werden. Tages- und Nachtpflege bei Pflegegrad 4 Bis 1.685 Euro monatlich. Zuständig ist die Pflegekasse. Tages- und Nachtpflege bei Pflegegrad 5 Bis 2.085 Euro monatlich. Die Leistung dient der teilstationären Versorgung bei hohem Unterstützungsbedarf. Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2 805 Euro monatlich. Die Pflegekasse beteiligt sich an den pflegebedingten Kosten im Pflegeheim. Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3 1.319 Euro monatlich. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen meist gesondert getragen werden. Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4 1.855 Euro monatlich. Zuständig ist die Pflegekasse. Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 2.096 Euro monatlich. Die Leistung wird direkt für die stationäre Pflege eingesetzt. Leistungszuschlag im Pflegeheim 15, 30, 50 oder 75 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils. Die Höhe richtet sich danach, wie lange die pflegebedürftige Person bereits vollstationär versorgt wird. Wohngruppenzuschlag 224 Euro monatlich. Anspruch kann in ambulant betreuten Wohngruppen bestehen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen Bis 2.613 Euro einmalig je Person und höchstens 10.452 Euro je Wohngruppe. Die Förderung unterstützt die Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe. Zuschuss für gemeinschaftliche Wohnformen 450 Euro monatlich. Der pauschale Zuschuss kann in bestimmten gemeinschaftlichen Wohnformen nach den Vorgaben der Pflegeversicherung gezahlt werden. Digitale Pflegeanwendungen Bis 40 Euro monatlich. Gefördert werden zugelassene digitale Anwendungen, die Pflegebedürftige oder Angehörige im Pflegealltag unterstützen. Ergänzende Unterstützung zu digitalen Pflegeanwendungen Bis 30 Euro monatlich. Sie kommt in Betracht, wenn Hilfe bei der Nutzung einer digitalen Pflegeanwendung nötig ist. Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen Die Pflegekasse kann Beiträge zur Rentenversicherung zahlen. Die Höhe hängt vom Pflegegrad, vom Pflegeumfang und von der Art der bezogenen Pflegeleistung ab. Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt die Pflegekasse Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Das betrifft nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen. Pflegeunterstützungsgeld In der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, in bestimmten Fällen 100 Prozent. Es hilft Beschäftigten bei einer akuten Pflegesituation in der Familie. Wertmarke für den öffentlichen Nahverkehr 104 Euro jährlich oder 53 Euro halbjährlich. Sie ermöglicht bei bestimmten Merkzeichen die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr. Kostenlose Wertmarke 0 Euro. Sie ist unter anderem bei den Merkzeichen H oder Bl sowie bei bestimmten Sozialleistungen möglich. Kfz-Steuerbefreiung 100 Prozent Steuerbefreiung. Sie kommt insbesondere bei den Merkzeichen H, Bl oder aG in Betracht. Zuständig ist das Hauptzollamt. Kfz-Steuerermäßigung 50 Prozent Steuerermäßigung. Sie kommt insbesondere bei den Merkzeichen G oder Gl in Betracht. Häufig muss zwischen Wertmarke und Steuerermäßigung gewählt werden. Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag Der Beitrag sinkt auf ein Drittel des regulären Rundfunkbeitrags. Anspruch kann bei Merkzeichen RF bestehen. Zuständig ist der Beitragsservice. Befreiung vom Rundfunkbeitrag 0 Euro Rundfunkbeitrag. Eine Befreiung ist unter anderem bei Taubblindheit, Blindenhilfe oder bestimmten Sozialleistungen möglich. Technische Arbeitshilfen Die Kosten können je nach Bedarf ganz oder teilweise übernommen werden. Beispiele sind Spezialsoftware, besondere Eingabegeräte, höhenverstellbare Arbeitstische oder technische Hilfen am Arbeitsplatz. Arbeitsassistenz Bedarfabhängige Leistung. Sie kann etwa für Vorlesen, Gebärdensprachdolmetschen, Handreichungen oder andere Unterstützung am Arbeitsplatz bewilligt werden. Behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung Bedarfabhängiger Zuschuss oder Kostenübernahme. Die Leistung kann Beschäftigten oder Arbeitgebern helfen, einen Arbeitsplatz passend auszustatten. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Bedarfabhängig. Dazu zählen Qualifizierung, Umschulung, Hilfsmittel, Mobilitätshilfen oder Unterstützung zur Sicherung eines Arbeitsplatzes. Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 Kein direkter Geldbetrag, aber wichtige arbeitsrechtliche Vorteile. Sie kann beantragt werden, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist oder schwer zu bekommen wäre. Zusatzurlaub In der Regel fünf zusätzliche Arbeitstage pro Jahr bei einer Fünftagewoche. Anspruch besteht für schwerbehinderte Beschäftigte ab GdB 50. Eingliederungshilfe Bedarfabhängige Leistung für Teilhabe, Assistenz, Wohnen, Bildung, Mobilität oder Kommunikation. Zuständig ist der jeweilige Träger der Eingliederungshilfe. Persönliches Budget Bedarfabhängige Geldleistung. Betroffene können damit bewilligte Teilhabe- oder Reha-Leistungen selbst organisieren. Hilfen für Ausbildung, Studium und Weiterbildung Bedarfabhängig. Möglich sind technische Hilfen, Assistenz, Fahrtkosten, Lernhilfen oder andere Unterstützungen, damit Bildung und Qualifizierung gelingen. Medizinische Hilfsmittel Bedarfabhängig, meist als Sachleistung. Dazu zählen etwa Rollstuhl, Hörgerät, Prothese, Orthese oder Kommunikationshilfen. Zuständig ist meist die Krankenkasse. Medizinische Rehabilitation Bedarfabhängig. Reha-Leistungen können von Krankenkasse, Rentenversicherung oder Unfallversicherung getragen werden. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Individuelle Rentenhöhe. Voraussetzung ist in der Regel ein GdB von mindestens 50 und die rentenrechtliche Wartezeit von 35 Jahren. Blindenhilfe Bedarfabhängig und einkommens- sowie vermögensabhängig. Anspruch kann für blinde Menschen bestehen, wenn andere gleichartige Leistungen nicht ausreichen. Landesblindengeld Die Höhe unterscheidet sich je nach Bundesland. Anspruch können blinde und teils hochgradig sehbehinderte Menschen nach Landesrecht haben. Gehörlosengeld Die Höhe unterscheidet sich je nach Bundesland. Die Leistung gibt es nur in Bundesländern, die ein entsprechendes Landesgeld vorsehen. Landespflegegeld Die Höhe unterscheidet sich je nach Bundesland. Es besteht nur in bestimmten Ländern und nur unter den jeweiligen Voraussetzungen. Übertragung des Behinderten-Pauschbetrags eines Kindes Eltern können den Pauschbetrag eines Kindes steuerlich nutzen, wenn das Kind ihn nicht selbst in Anspruch nimmt. Zuständig ist das Finanzamt. Pflege-Pauschbetrag für pflegende Angehörige Steuerlicher Pauschbetrag für unentgeltliche Pflege. Die Höhe richtet sich nach Pflegegrad beziehungsweise Merkzeichen H. Geltend gemacht wird er in der Steuererklärung. Schulbegleitung oder Integrationshilfe Bedarfabhängig. Sie kann Kindern und Jugendlichen mit Behinderung helfen, Kita oder Schule zu besuchen. Zuständig sind je nach Fall Eingliederungshilfe oder Jugendhilfe. Assistenzleistungen im eigenen Wohnraum Bedarfabhängig. Die Leistung unterstützt Menschen mit Behinderung beim selbstbestimmten Wohnen und bei alltäglichen Aufgaben. Assistenz für soziale Teilhabe Bedarfabhängig. Sie kann Unterstützung bei Freizeit, Kommunikation, Mobilität, Behördenkontakten oder gesellschaftlicher Teilhabe umfassen. Kraftfahrzeughilfe Bedarfabhängiger Zuschuss für Fahrzeugkauf, Fahrzeugumbau, Fahrerlaubnis oder behinderungsbedingte Zusatzausstattung. Zuständig kann ein Reha-Träger, das Integrationsamt oder die Eingliederungshilfe sein. Gebärdensprachdolmetscher und Kommunikationshilfen Bedarfabhängig. Kosten können je nach Anlass übernommen werden, etwa bei Arbeit, Bildung, Behördenverfahren oder medizinischer Versorgung.

Ab wann gilt eine Schwerbehinderung?

Als schwerbehindert gelten Menschen in Deutschland ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50. Der Grad der Behinderung, kurz GdB, wird in Zehnerschritten festgestellt und beschreibt, wie stark die Teilhabe am Leben durch gesundheitliche Einschränkungen beeinträchtigt ist.

Der Schwerbehindertenausweis allein führt jedoch nicht automatisch zu allen Leistungen. Für viele Ansprüche sind zusätzliche Merkzeichen entscheidend, etwa G, aG, H, Bl, Gl oder RF.

Auch Menschen mit einem GdB von 30 oder 40 können einzelne Vorteile erhalten. Im Arbeitsleben ist zum Beispiel eine Gleichstellung möglich, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist oder ohne Gleichstellung schwer zu bekommen wäre.

Behinderten-Pauschbetrag: Die wichtigste Steuerentlastung 2026

Der Behinderten-Pauschbetrag ist eine jährliche Steuerentlastung. Er wird nicht direkt ausgezahlt, sondern mindert das zu versteuernde Einkommen.

Anspruch besteht bereits ab einem GdB von 20. Für Menschen mit Merkzeichen H, Bl oder TBl sowie für Menschen mit Pflegegrad 4 oder 5 gilt ein erhöhter Pauschbetrag von 7.400 Euro.

Der Pauschbetrag lohnt sich besonders für Menschen, die keine einzelnen krankheits- oder behinderungsbedingten Kosten sammeln möchten. Wer deutlich höhere tatsächliche Ausgaben hat, kann im Einzelfall prüfen, ob der Einzelnachweis günstiger ist.

Für 2026 ist außerdem wichtig: Ältere Bescheide und Ausweise bleiben als Nachweis nutzbar. Zugleich wird die digitale Übermittlung von Daten an die Finanzverwaltung wichtiger, sodass Betroffene ihre Angaben im Steuerfall sorgfältig prüfen sollten.

Pflegegeld 2026: Geld bei häuslicher Pflege

Eine Schwerbehinderung ersetzt keinen Pflegegrad. Wer im Alltag regelmäßig Hilfe braucht, sollte deshalb zusätzlich einen Pflegegrad bei der Pflegekasse beantragen.

Pflegegeld gibt es, wenn die Pflege zu Hause durch Angehörige, Freunde oder andere nicht professionelle Pflegepersonen organisiert wird. Pflegegrad 1 führt nicht zu Pflegegeld, kann aber andere Leistungen eröffnen.

Pflegegrad Pflegegeld 2026 Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Pflegegrad 2 347 Euro monatlich Pflegegrad 3 599 Euro monatlich Pflegegrad 4 800 Euro monatlich Pflegegrad 5 990 Euro monatlich

Wer einen ambulanten Pflegedienst nutzt, kann statt Pflegegeld Pflegesachleistungen erhalten. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich, wenn Angehörige und Pflegedienst gemeinsam unterstützen.

Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel und Zuschüsse fürs Zuhause

Zusätzlich zum Pflegegeld gibt es 2026 den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat. Er ist zweckgebunden und kann etwa für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden.

Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, etwa Einmalhandschuhe oder Desinfektionsmittel, übernimmt die Pflegeversicherung bis zu 42 Euro monatlich. Technische Pflegehilfsmittel können ebenfalls bezuschusst oder leihweise bereitgestellt werden.

Ein besonders wichtiger Zuschuss betrifft den Umbau der Wohnung. Für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes können Pflegebedürftige einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro je Maßnahme erhalten.

Dazu zählen zum Beispiel der Einbau einer bodengleichen Dusche, Türverbreiterungen, Rampen oder andere Anpassungen, die Pflege zu Hause erleichtern. Der Antrag sollte gestellt werden, bevor Handwerker beauftragt werden.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Das macht das Merkzeichen G so wertvoll in 2026

Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege: Hilfe, wenn Angehörige ausfallen

Pflegende Angehörige brauchen Pausen, können krank werden oder vorübergehend verhindert sein. Dafür gibt es Leistungen für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege.

2026 steht dafür ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Das Geld kann flexibler für beide Leistungsarten eingesetzt werden.

Während einer Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege wird das bisherige Pflegegeld unter bestimmten Voraussetzungen zeitweise anteilig weitergezahlt. Das kann verhindern, dass die Versorgung finanziell abrupt ins Wanken gerät.

Wertmarke für Bus und Bahn: Mobilität im Alltag

Menschen mit bestimmten Merkzeichen können im öffentlichen Nahverkehr eine unentgeltliche Beförderung nutzen. Dafür wird ein Beiblatt mit Wertmarke zum Schwerbehindertenausweis benötigt.

Die Eigenbeteiligung beträgt seit 2025 und damit auch 2026 grundsätzlich 104 Euro für ein Jahr oder 53 Euro für ein halbes Jahr. Kostenlos ist die Wertmarke unter anderem bei den Merkzeichen H oder Bl sowie bei bestimmten Sozialleistungen.

Die Wertmarke kann sich bereits dann lohnen, wenn regelmäßig Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen oder Regionalzüge genutzt werden. Sie ersetzt jedoch nicht automatisch jedes Fernverkehrsticket.

Kfz-Steuer: Befreiung oder Ermäßigung möglich

Auch beim Auto kann eine Schwerbehinderung finanzielle Vorteile bringen. Bei den Merkzeichen H, Bl oder aG ist eine vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer möglich.

Bei den Merkzeichen G oder Gl kommt eine Ermäßigung um 50 Prozent in Betracht. Wichtig ist jedoch: Die Ermäßigung bei G oder Gl kann in der Regel nicht gleichzeitig mit der Freifahrt samt Wertmarke genutzt werden.

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Betroffene sollten deshalb rechnen, was im Alltag mehr bringt. Wer selten fährt und häufig den Nahverkehr nutzt, profitiert oft eher von der Wertmarke; wer auf das eigene Auto angewiesen ist, kann mit der Steuerermäßigung besser fahren.

Rundfunkbeitrag: Ermäßigung oder Befreiung

Das Merkzeichen RF kann zu einer Ermäßigung des Rundfunkbeitrags führen. Die Ermäßigung senkt den Beitrag auf ein Drittel der regulären Höhe.

Eine vollständige Befreiung ist in anderen Fällen möglich, etwa bei bestimmten Sozialleistungen oder bei taubblinden Menschen. Wichtig ist: Weder Ermäßigung noch Befreiung werden automatisch gewährt.

Der Antrag muss beim Beitragsservice gestellt werden. Rückwirkende Zeiträume können nur unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Wer wegen einer Behinderung Unterstützung im Beruf braucht, kann Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten. Diese Leistungen können je nach Situation von der Agentur für Arbeit, der Rentenversicherung, dem Integrationsamt oder anderen Trägern kommen.

Möglich sind etwa technische Arbeitshilfen, eine behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes, Zuschüsse zur Arbeitsassistenz oder Unterstützung bei Qualifizierungen. Arbeitgeber können ebenfalls Leistungen erhalten, wenn sie einen Arbeitsplatz behinderungsgerecht gestalten.

Für Beschäftigte mit Schwerbehinderung gibt es außerdem zusätzliche Schutzrechte. Dazu gehören in der Regel fünf zusätzliche Urlaubstage bei einer Fünftagewoche und ein besonderer Kündigungsschutz.

Eingliederungshilfe: Unterstützung für Teilhabe und Alltag

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen, die wegen einer Behinderung Unterstützung für mehr Teilhabe benötigen. Sie kann in vielen Lebensbereichen greifen, etwa beim Wohnen, bei Assistenz, Bildung, Mobilität oder Kommunikation.

Die Leistungen sind stark vom individuellen Bedarf abhängig. Deshalb gibt es keinen einfachen Pauschalbetrag, der für alle gilt.

Wer Anspruch haben könnte, sollte sich beim zuständigen Träger der Eingliederungshilfe beraten lassen. Häufig ist ein Gesamtplanverfahren nötig, in dem der Unterstützungsbedarf genauer geprüft wird.

Welche Gelder häufig übersehen werden

Viele Betroffene beantragen den Schwerbehindertenausweis, nutzen danach aber nur einen Teil ihrer Ansprüche. Besonders häufig werden Steuerentlastungen, die Wertmarke, Zuschüsse zum Wohnungsumbau und Leistungen der Pflegeversicherung übersehen.

Auch der Unterschied zwischen GdB und Pflegegrad führt oft zu Missverständnissen. Ein hoher GdB bedeutet nicht automatisch Pflegegeld, und ein Pflegegrad bedeutet nicht automatisch einen Schwerbehindertenausweis.

Deshalb lohnt es sich, beide Verfahren getrennt zu prüfen. Wer gesundheitlich dauerhaft eingeschränkt ist und im Alltag Hilfe braucht, sollte nicht nur den Schwerbehindertenausweis, sondern auch einen Pflegegrad prüfen lassen.

So gehst du 2026 sinnvoll vor

Am Anfang steht die Prüfung der vorhandenen Nachweise. Entscheidend sind der GdB, die Merkzeichen, ein möglicher Pflegegrad und bereits erteilte Bescheide.

Danach sollte geprüft werden, welche Stelle zuständig ist. Das Finanzamt ist für Steuerentlastungen zuständig, die Pflegekasse für Pflegeleistungen, das Hauptzollamt für die Kfz-Steuer und der Beitragsservice für Rundfunkbeitragsermäßigungen.

Viele Leistungen gelten erst ab Antragstellung oder erst ab einem bestimmten Nachweisdatum. Deshalb sollte man Anträge nicht aufschieben, wenn die Voraussetzungen erfüllt sein könnten.

Praxisbeispiel: Was wirklich zusammenkommen kann

Frau M. ist 58 Jahre alt, hat einen GdB von 80 und das Merkzeichen G. Sie arbeitet in Teilzeit, nutzt regelmäßig den Nahverkehr und erhält nach einem Begutachtungstermin Pflegegrad 2.

In ihrer Steuererklärung kann sie 2026 den Behinderten-Pauschbetrag von 2.120 Euro geltend machen. Zusätzlich erhält sie bei häuslicher Pflege Pflegegeld von 347 Euro im Monat.

Da sie häufig Bus und Regionalbahn nutzt, beantragt sie das Beiblatt mit Wertmarke für 104 Euro im Jahr. Auf die Kfz-Steuerermäßigung verzichtet sie, weil die Freifahrt für sie günstiger ist.

Weil das Badezimmer nicht mehr sicher nutzbar ist, stellt sie vor dem Umbau einen Antrag bei der Pflegekasse. Wird die Maßnahme bewilligt, kann sie für den Badumbau einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro erhalten.

Fazit: Ansprüche prüfen, nicht verschenken

Schwerbehinderung bedeutet 2026 nicht automatisch eine monatliche Zahlung. Viele Vorteile entstehen über Steuerentlastungen, Zuschüsse, Ermäßigungen und zweckgebundene Leistungen.

Wer seine Nachweise kennt und die passenden Anträge stellt, kann spürbar entlastet werden. Besonders wichtig sind der Behinderten-Pauschbetrag, Pflegeleistungen, Mobilitätsvorteile, Wohnumfeldzuschüsse und Hilfen im Arbeitsleben.

Der entscheidende Punkt ist: Die meisten Ansprüche müssen aktiv geltend gemacht werden. Wer unsicher ist, sollte sich bei Pflegekasse, Versorgungsamt, Finanzamt, Integrationsamt oder einer unabhängigen Teilhabeberatung beraten lassen.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsansprüche der Versicherten in der Pflegeversicherung 2026, Gesetze im Internet: § 33b Einkommensteuergesetz, Behinderten-Pauschbetrag, Bundesfinanzministerium: Lohnsteuer-Hinweise 2026 zu § 33b EStG, Gesetze im Internet: § 208 SGB IX, Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen.