Kinder erzogen: Dieser Zuschlag zur Witwenrente ist jetzt möglich

Sabine hat zwei Kinder jeweils in deren ersten drei Lebensjahren erzogen und erhält eine große Witwenrente nach neuem Recht. Sind ihr die insgesamt 72 Erziehungsmonate zugeordnet, können daraus derzeit rund 127,55 Euro Kinderzuschlag brutto im Monat entstehen.

Ihre beiden Kinder sind längst erwachsen und berufstätig, sodass sie keinen Anspruch auf Waisenrente mehr haben. Einen höheren Einkommensfreibetrag wegen dieser Kinder erhält Sabine deshalb nicht – der Zuschlag für die frühere Erziehung bleibt dagegen möglich.

Zwei Vergünstigungen, die unterschiedlich wirken

Wer Kinder erzogen hat, kann bei der Witwenrente von einem Kinderzuschlag profitieren, der den berechneten Rentenanspruch erhöht. Daneben kann ein zusätzlicher Freibetrag dafür sorgen, dass weniger eigenes Einkommen auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird.

Diese Unterscheidung entscheidet darüber, was auf dem Konto ankommen kann: Der Zuschlag honoriert bestimmte Erziehungszeiten, der Freibetrag schützt Einkommen bei einem noch waisenrentenberechtigten Kind. Beide Vergünstigungen können zusammentreffen, setzen aber unterschiedliche Dinge voraus.

Altes oder neues Recht: Warum der Trauschein allein nicht genügt

Das alte Hinterbliebenenrentenrecht gilt, wenn der Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 gestorben ist. Es gilt außerdem, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens einer der beiden Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

In den übrigen Fällen gilt das neue Recht. Eine Hochzeit vor 2002 reicht für das alte Recht also nicht aus, wenn beide Ehepartner am 2. Januar 1962 oder später geboren wurden und der Todesfall nach 2001 liegt.

Witwen- und Witwerrente: Unterschiede zwischen altem und neuem Recht Regelung Altes Recht Neues Recht Große Hinterbliebenenrente, grundsätzlich vor Einkommensanrechnung 60 Prozent der zugrunde liegenden Versichertenrente 55 Prozent der zugrunde liegenden Versichertenrente Kinderzuschlag für Erziehungszeiten Nein Bei erfüllten Voraussetzungen möglich Zusätzlicher Einkommensfreibetrag wegen eines Kindes Bei erfüllten Voraussetzungen möglich Bei erfüllten Voraussetzungen möglich Kleine Hinterbliebenenrente Ohne Begrenzung auf 24 Kalendermonate Grundsätzlich auf 24 Kalendermonate nach dem Tod begrenzt

Der Kinderzuschlag wurde mit dem neuen Recht als Ausgleich für die Absenkung der großen Hinterbliebenenrente eingeführt. Das Bundesarbeitsministerium erläutert die Abgrenzung zwischen altem und neuem Recht.

Für den Zuschlag zählen die ersten drei Lebensjahre

Der Kinderzuschlag nach § 78a SGB VI richtet sich nach der berücksichtigten Erziehung bis zum dritten Geburtstag des Kindes. Es kommt darauf an, welche Erziehungsmonate der Witwe oder dem Witwer rentenrechtlich zugeordnet werden.

Die bloße Tatsache, Mutter oder Vater zu sein, genügt deshalb nicht. Sind die betreffenden Zeiten dem inzwischen verstorbenen Elternteil zugeordnet, entsteht daraus für dieselben Monate grundsätzlich kein Kinderzuschlag für den überlebenden Elternteil.

Das Kind muss nicht aus der Ehe mit der verstorbenen Person stammen. Auch lange zurückliegende Erziehungszeiten können zählen, selbst wenn das Kind beim Beginn der Witwenrente bereits erwachsen ist.

Für Witwer gelten dieselben Regeln. Entscheidend ist die Zuordnung der Erziehung, nicht das Geschlecht des hinterbliebenen Elternteils.

Wie hoch der Kinderzuschlag seit Juli 2026 ist

Für die ersten insgesamt 36 berücksichtigten Erziehungsmonate ist der Zuschlag höher als für die folgenden Monate. Bei mehreren Kindern werden die anrechenbaren Monate zusammengerechnet; auch bei Zwillingen können für jedes Kind eigene Monate zählen.

Kinderzuschlag nach neuem Recht: monatliche Bruttobeträge vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027 Berücksichtigte Erziehung Große Witwen- oder Witwerrente Kleine Witwen- oder Witwerrente Erste 36 Erziehungsmonate, typischerweise für das erste Kind 85,03 Euro 38,65 Euro Je weitere volle 36 Erziehungsmonate, typischerweise für jedes weitere Kind zusätzlich 42,52 Euro zusätzlich 19,33 Euro

Die Werte setzen die jeweils vollständig berücksichtigten Monate voraus und stehen vor einer möglichen Einkommensanrechnung sowie vor Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Bei weniger Monaten fällt der Zuschlag entsprechend geringer aus; bei mehreren Kindern wird der Gesamtbetrag aus den Entgeltpunkten berechnet, weshalb Rundungsabweichungen beim Addieren einzelner Tabellenwerte möglich sind.

Bei zwei vollständig berücksichtigten Kindern ergibt sich für die große Witwenrente ein Zuschlag von rund 127,55 Euro, bei drei Kindern von rund 170,06 Euro brutto monatlich. Weitere Erläuterungen bietet unser Beitrag zum Kinderzuschlag bei der Witwenrente.

Die Beträge für ein erstes und weitere Kinder veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Broschüre zur Hinterbliebenenrente. Die genannten Summen sind keine garantierten zusätzlichen Nettobeträge.

Im Sterbevierteljahr gibt es noch keinen Kinderzuschlag

In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird die Witwenrente grundsätzlich in Höhe der vollen Versichertenrente gezahlt. Während dieses Sterbevierteljahres kommt der Kinderzuschlag nicht hinzu; er beginnt normalerweise mit dem vierten Kalendermonat nach dem Tod.

Außerdem begrenzt § 88a SGB VI den Gesamtbetrag. Übersteigt die Hinterbliebenenrente einschließlich Kinderzuschlag die entsprechende volle Alters- oder Erwerbsminderungsrente der verstorbenen Person, wird der Zuschlag entsprechend verringert.

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Der zusätzliche Freibetrag bringt keine pauschale Auszahlung

Anders funktioniert der zusätzliche Einkommensfreibetrag nach § 97 Absatz 2 SGB VI. Er erhöht den Betrag des eigenen Einkommens, der bei der Witwenrente anrechnungsfrei bleibt.

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der allgemeine Freibetrag monatlich 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind kommen 238,11 Euro hinzu, sodass der Freibetrag bei einem solchen Kind auf 1.360,64 Euro steigt.

Die aktuellen Freibeträge veröffentlicht die Rentenversicherung. Wie sie sich auf die Hinterbliebenenrente auswirken, erklärt auch unser Beitrag zum Freibetrag bei der Witwenrente ab Juli 2026.

Die 238,11 Euro werden also nicht zusätzlich überwiesen. Sie können die Einkommensanrechnung verringern oder ganz verhindern; liegt das Einkommen ohnehin unter dem allgemeinen Freibetrag, entsteht dadurch kein weiterer Zahlbetrag.

Welche Kinder den Freibetrag erhöhen

Für den erhöhten Freibetrag muss ein Kind der Witwe oder des Witwers grundsätzlich Anspruch auf Waisenrente haben. Das Gesetz erfasst auch ein Kind, das nur deshalb keinen solchen Anspruch hat, weil es kein Kind der verstorbenen Person ist.

Die Waisenrente wird normalerweise bis zum 18. Geburtstag gezahlt. Unter den Voraussetzungen des § 48 SGB VI kann der Anspruch bis zum 27. Geburtstag fortbestehen, beispielsweise während einer Ausbildung oder eines Studiums.

Ein längst erwachsenes, berufstätiges Kind ohne Waisenrentenanspruch erhöht den Freibetrag dagegen nicht allein deshalb, weil es früher erzogen wurde. Genau hier unterscheidet sich der Freibetrag vom Kinderzuschlag für frühere Erziehungszeiten.

Was der Freibetrag in einer Rechnung verändert

Angenommen, die Rentenversicherung ermittelt nach ihren pauschalen Abzügen ein monatliches Nettoeinkommen von 1.300 Euro. Ohne zusätzlichen Kinderfreibetrag liegen davon 177,47 Euro über der Grenze; 40 Prozent dieses Betrags, also 70,99 Euro, werden auf die Witwenrente angerechnet.

Mit einem berücksichtigungsfähigen Kind liegt der Freibetrag dagegen bei 1.360,64 Euro. Bei ansonsten gleichen Voraussetzungen entfällt die Einkommenskürzung in diesem Beispiel vollständig, sodass die Witwenrente vor weiteren Abzügen um 70,99 Euro höher ausfällt.

Der Vergleich muss mit dem von der Rentenversicherung ermittelten pauschalen Nettoeinkommen erfolgen. Dieses kann vom tatsächlichen Nettolohn oder vom Zahlbetrag der eigenen Rente abweichen, wie die Rentenversicherung zur Einkommensanrechnung erläutert.

Was Betroffene im Rentenbescheid prüfen sollten

Wer Kinder erzogen hat, sollte im Bescheid zunächst nachsehen, ob altes oder neues Hinterbliebenenrecht angewendet wurde und welche Erziehungsmonate für einen Zuschlag berücksichtigt sind. Bei einer Einkommensanrechnung lohnt zusätzlich der Blick darauf, ob ein berücksichtigungsfähiges Kind den Freibetrag erhöht.

Fehlende Erziehungszeiten sollten mit der Rentenversicherung geklärt werden; dazu passt unser Beitrag über das nachträgliche Beantragen von Kindererziehungszeiten. Für den höheren Einkommensfreibetrag können bei volljährigen Kindern beispielsweise aktuelle Ausbildungs- oder Studiennachweise erforderlich sein.

Vier Fragen und Antworten zum Kinderzuschlag bei der Witwenrente

Gibt es den Kinderzuschlag auch für erwachsene Kinder?

Ja, frühere Erziehungszeiten bis zum dritten Geburtstag können auch dann einen Zuschlag begründen, wenn das Kind längst erwachsen ist. Voraussetzung sind unter anderem neues Hinterbliebenenrecht und entsprechend zugeordnete Erziehungsmonate.

Bekomme ich nach altem Recht ebenfalls einen Kinderzuschlag?

Nein, diesen Zuschlag gibt es nach altem Recht nicht; die große Witwenrente beträgt dafür grundsätzlich 60 statt 55 Prozent. Ein zusätzlicher Einkommensfreibetrag wegen eines berücksichtigungsfähigen Kindes ist bei einer Einkommensanrechnung trotzdem möglich.

Werden für ein Kind 238,11 Euro zusätzlich ausgezahlt?

Nein, dieser Betrag erhöht den Einkommensfreibetrag und kann dadurch die Kürzung der Witwenrente verringern. Die tatsächliche Verbesserung hängt davon ab, wie viel anrechenbares Einkommen vorhanden ist.

Können Kinderzuschlag und zusätzlicher Freibetrag gleichzeitig gelten?

Ja, wenn die Voraussetzungen für beide Regelungen erfüllt sind. Dann erhöht der Kinderzuschlag den berechneten Rentenanspruch, während der zusätzliche Freibetrag mehr eigenes Einkommen vor einer Anrechnung schützt.

Stand: 15. November 2026; Beträge für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung.