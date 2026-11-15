Frau Becker soll 4.320 Euro mehr für das Pflegeheim zahlen

Frau Becker zahlt nach Abzug der Pflegekassenleistungen monatlich 3.200 Euro für ihren Heimplatz. Am 10. September erhält sie ein Schreiben, nach dem sie ab 1. Oktober 360 Euro mehr überweisen soll.

Das wären 4.320 Euro zusätzliche Belastung im Jahr. Doch bevor ihre Tochter die beigefügte Zustimmung unterschreibt, sollte sie prüfen, ob das Heim die Erhöhung nachvollziehbar begründet hat und den verlangten Beginn überhaupt einhalten darf.

Ein höherer Preis braucht eine veränderte Berechnungsgrundlage

Pflegeheime dürfen ihre Entgelte erhöhen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert hat. Höhere Personalkosten, gestiegene Lebensmittelpreise oder zusätzliche notwendige Aufwendungen können einen solchen Anlass liefern.

Nach § 9 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes, kurz WBVG, müssen grundsätzlich sowohl die Erhöhung als auch das anschließend verlangte Entgelt angemessen sein. Für sozialrechtlich festgelegte Vergütungen gelten allerdings Besonderheiten.

Bei Bewohnern mit Leistungen der Pflegeversicherung gelten die nach dem SGB XI festgelegten Entgelte nach § 7 Absatz 2 WBVG als vereinbart und angemessen. Insoweit entfällt eine zusätzliche Angemessenheitsprüfung, während die Vorgaben für Mitteilung, Begründung und Zustimmung weiter gelten.

Die Begründung muss die einzelnen Kostensteigerungen erklären

Das Heim muss die beabsichtigte Erhöhung schriftlich mitteilen und begründen. Eine gewöhnliche E-Mail erfüllt die vorgeschriebene Schriftform nicht.

Aus dem Schreiben müssen der verlangte Beginn und die betroffenen Entgeltbestandteile hervorgehen. Die bisherigen Beträge müssen den neuen gegenübergestellt werden, damit Bewohner erkennen können, welcher Kostenbereich um wie viel steigt.

Außerdem muss das Heim den Umlagemaßstab nennen, also erklären, wie es die zusätzlichen Kosten auf die Bewohner verteilt. Wer lediglich eine neue Gesamtsumme und den Hinweis auf „allgemeine Kostensteigerungen“ erhält, sollte eine vollständige Erläuterung verlangen.

Vier Wochen zählen ab dem Zugang der ausreichenden Mitteilung

Das erhöhte Entgelt wird frühestens vier Wochen nach Zugang eines hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet. Entscheidend ist der Eingang beim Bewohner beziehungsweise seinem zuständigen Vertreter, nicht das Datum oben auf dem Brief.

Vier Wochen sind 28 Tage und nicht automatisch ein Kalendermonat. Im Beispiel von Frau Becker liegt der 1. Oktober deutlich vor Ablauf dieser Frist, wenn das erste ausreichende Erhöhungsverlangen erst am 10. September zugeht.

Bewohner sollten das Eingangsdatum deshalb festhalten und das Schreiben mit seinen Anlagen aufbewahren. Fehlende Angaben können ein neues, ausreichend begründetes Verlangen erforderlich machen; eine pauschale Vorankündigung sichert dem Heim keinen beliebigen Erhöhungstermin.

Diese Punkte sollten Bewohner und Angehörige abgleichen

Prüfpunkt Worauf es ankommt Form und Zugang Liegt eine schriftliche Mitteilung vor und ist ihr tatsächlicher Eingang dokumentiert? Beginn Liegen zwischen dem Zugang des ausreichend begründeten Verlangens und der Erhöhung mindestens vier Wochen? Betragsvergleich Sind die bisherigen und neuen Kosten für die betroffenen Bereiche einzeln gegenübergestellt? Begründung und Verteilung Werden die veränderten Berechnungsgrundlagen und der Umlagemaßstab nachvollziehbar erläutert? Unterlagen Gibt es rechtzeitig Gelegenheit, die Kalkulationsunterlagen einzusehen? Pflegesatzvereinbarung Passen die berechneten Pflegesätze und ihr Beginn zur tatsächlich geltenden Vereinbarung oder Schiedsstellenentscheidung? Eigene Monatsrechnung Sind Pflegekassenleistungen und Leistungszuschlag berücksichtigt sowie Tagesbeträge und Berechnungstage nachvollziehbar?

Bewohner dürfen die Kalkulationsunterlagen einsehen

Das Gesetz gibt Bewohnern Gelegenheit, die Angaben des Heims durch Einsicht in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen. Dafür können sie einen Termin verlangen und sich beispielsweise mit entsprechender Vollmacht durch Angehörige unterstützen lassen.

Bei offenen Fragen sollten sie konkret benennen, welche Position sie verstehen möchten: etwa höhere Personalkosten, die Verteilung zusätzlicher Ausgaben oder einen auffälligen Sprung bei den Unterkunftskosten. Hinweise zum Prüfverfahren bietet auch der BIVA-Pflegeschutzbund zur Entgelterhöhung im Pflegeheim.

Beruft sich die Einrichtung auf neue Pflegesätze, sollte sie die einschlägigen Beträge und den Geltungsbeginn nachvollziehbar belegen. Nach § 85 SGB XI werden Pflegesätze zwischen Heimträger und Leistungsträgern vereinbart oder durch eine Schiedsstelle festgesetzt.

Ohne Zustimmung wird der Vertrag nicht einfach teurer

Eine Erhöhung wegen veränderter Berechnungsgrundlagen benötigt die Zustimmung des Bewohners. Das hat der Bundesgerichtshof am 12. Mai 2016 entschieden, Aktenzeichen III ZR 279/15, ausdrücklich auch für Menschen mit Leistungen der Pflegeversicherung oder Sozialhilfe.

Eine Vertragsklausel, die dem Heim stattdessen ein einseitiges Erhöhungsrecht einräumt, ist unwirksam. Bewohner haben allerdings kein uneingeschränktes Vetorecht: Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann der Träger die Zustimmung gerichtlich durchsetzen.

Schweigen ist nicht automatisch eine Zustimmung, eine vorbehaltlose Zahlung kann jedoch je nach Umständen als Einverständnis gewertet werden. Wer Zweifel hat, sollte sie deshalb frühzeitig schriftlich erklären und die verlangte Zustimmung erst nach der Prüfung erteilen.

Davon zu unterscheiden ist eine Anpassung wegen eines veränderten persönlichen Pflege- oder Betreuungsbedarfs. Hierfür enthält § 8 WBVG eigene Regeln, die unter bestimmten Voraussetzungen auch eine einseitige Anpassung ermöglichen.

Einwände sollten konkret und nachweisbar beim Heim ankommen

Die Forderung des Pflegeheims ist grundsätzlich eine vertragliche Angelegenheit und kein Behördenbescheid. Bewohner sollten ihre Einwände an den Heimträger richten und beispielsweise auf eine fehlende Gegenüberstellung, einen unklaren Umlagemaßstab oder die zu kurze Ankündigungsfrist hinweisen.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Der angekündigten Entgelterhöhung stimme ich derzeit nicht zu; bitte erläutern Sie die von mir beanstandeten Positionen und ermöglichen Sie mir Einsicht in die Kalkulationsunterlagen.“ Eine Kopie und ein Nachweis über den Zugang helfen, den weiteren Verlauf zu dokumentieren.

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Die bisher unstreitig geschuldeten Heimkosten sollten weitergezahlt werden. Ob der strittige Mehrbetrag zunächst zurückbehalten oder ausdrücklich unter Vorbehalt gezahlt wird, sollte bei drohenden Zahlungsrückständen mit einer Verbraucherzentrale, dem BIVA-Pflegeschutzbund oder anwaltlich geklärt werden.

Bei Investitionskosten gelten zusätzliche Grenzen

Steigen die gesondert berechneten Investitionskosten, lohnt sich eine besonders genaue Prüfung der betriebsnotwendigen Aufwendungen und ihrer Finanzierung. Bereits durch öffentliche Zuschüsse gedeckte Kosten dürfen nicht nochmals auf die Bewohner abgewälzt werden.

§ 82 SGB XI unterscheidet bei der gesonderten Berechnung zwischen landesrechtlich geförderten und nicht geförderten Einrichtungen. Bei geförderten Einrichtungen ist grundsätzlich die Zustimmung der zuständigen Landesbehörde erforderlich, während nicht geförderte Einrichtungen ihre gesonderte Berechnung der Behörde mitteilen müssen.

Eine behördliche Zustimmung ersetzt das ordnungsgemäße Erhöhungsverlangen gegenüber dem Bewohner nicht. Welche Aufwendungen berechnet werden dürfen und wie sie verteilt werden, hängt außerdem von den einschlägigen landesrechtlichen Regelungen ab.

Der Pflegekassenzuschlag senkt nicht jeden Aufschlag

Die Erhöhung der Heimvergütung und die zusätzliche Belastung auf dem eigenen Konto können unterschiedlich hoch ausfallen. Der Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI entlastet Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 beim pflegebedingten Eigenanteil, erfasst aber weder Unterkunft und Verpflegung noch Investitionskosten.

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Steigt der zuschlagsfähige pflegebedingte Eigenanteil vor dem Zuschlag um 200 Euro, bleiben bei einem Zuschusssatz von 50 Prozent davon 100 Euro zusätzlich selbst zu zahlen. Werden Unterkunft und Verpflegung zugleich um 80 Euro teurer, steigt die persönliche Monatsbelastung bei ansonsten unveränderten Bedingungen um insgesamt 180 Euro.

Auf der neuen Rechnung sollten deshalb sowohl die erhöhten Kostenbestandteile als auch die berücksichtigten Kassenleistungen erkennbar sein. Warum auch ein hoher Zuschusssatz nur einen Teil der Rechnung abfedert, erklärt der Beitrag „Pflegeheim-Zuschuss: 75 Prozent Entlastung sind nicht 75 Prozent weniger Heimkosten“.

Spätere Nachforderungen brauchen eine tragfähige Grundlage

Manche Einrichtungen kündigen eine konkret bezifferte Erhöhung an, bevor Verhandlungen oder behördliche Verfahren abgeschlossen sind. Eine spätere Rechnung über zurückliegende Monate kann dann zulässig sein, wenn die frühere Ankündigung und die weiteren rechtlichen Voraussetzungen tatsächlich ausreichen.

Entscheidend sind unter anderem das damalige Schreiben, der angekündigte Beginn und Betrag sowie die später verbindlich gewordene Kostenregelung. Eine unbestimmte Ankündigung, irgendwann könnten die Preise steigen, rechtfertigt keine beliebige Nachforderung.

Der BIVA-Pflegeschutzbund weist besonders bei nachträglich verlangten Investitionskosten auf diese Prüfung hin. Auch ein späterer Bescheid macht eine zuvor versäumte ordnungsgemäße Ankündigung nicht rückwirkend entbehrlich.

Wenn die Rente nicht reicht, muss das Sozialamt frühzeitig davon erfahren

Droht durch die Erhöhung eine Finanzierungslücke, sollten Bewohner das zuständige Sozialamt sofort über die erwartete Bedürftigkeit informieren und Hilfe zur Pflege beantragen. Wer bereits Unterstützung erhält, sollte das Erhöhungsschreiben unverzüglich weiterreichen und die weitere Kostenübernahme klären lassen.

Für die Hilfe zur Pflege ist grundsätzlich entscheidend, ab wann dem Sozialhilfeträger die Voraussetzungen bekannt sind; das ergibt sich aus § 18 SGB XII. Die Behörde prüft den notwendigen Bedarf sowie das einzusetzende Einkommen und Vermögen, weshalb eine höhere Heimrechnung nicht automatisch vollständig übernommen wird.

Weitere Hinweise enthalten die Beiträge zum Pflegeheim-Eigenanteil bei unzureichender Rente und zur Übernahme von Pflegekosten durch das Sozialamt. Der Kontakt zum Sozialamt sollte parallel zur Prüfung der Erhöhung erfolgen, damit daraus keine vermeidbare Versorgungslücke entsteht.

Einwände gefährden den Heimplatz nicht automatisch

Eine Kündigung allein zum Zweck der Entgelterhöhung ist dem Heim nach § 12 WBVG ausdrücklich untersagt. Erhebliche Rückstände bei tatsächlich geschuldeten Beträgen können jedoch unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Kündigung ermöglichen.

Bewohner haben ihrerseits bei einer Entgelterhöhung ein besonderes Kündigungsrecht zum verlangten Erhöhungszeitpunkt nach § 11 Absatz 1 WBVG. Weil ein Umzug im hohen Alter gut vorbereitet werden muss, sollte vor einer Kündigung die weitere Versorgung gesichert sein.

Vier Fragen und Antworten zur Kostenerhöhung im Pflegeheim

Muss ich jede Erhöhung der Heimkosten akzeptieren?

Nein, Sie können Begründung, Berechnung und Ankündigungsfrist prüfen und konkrete Fehler beanstanden. Ist die Forderung rechtlich berechtigt, kann das Heim die erforderliche Zustimmung allerdings gerichtlich durchsetzen.

Wie früh muss das Pflegeheim die Erhöhung ankündigen?

Das höhere Entgelt wird frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet. Ein bloßer Hinweis auf mögliche künftige Preissteigerungen reicht dafür nicht aus.

Darf ich die Berechnung hinterfragen, obwohl die Pflegekassen zugestimmt haben?

Ja, Sie dürfen prüfen, ob die tatsächlich geltenden Entgelte korrekt angesetzt wurden und das Heim die Vorgaben gegenüber Ihnen eingehalten hat. Die sozialrechtlich festgelegte Vergütung gilt allerdings als angemessen und lässt sich insoweit nicht frei neu aushandeln.

Was sollte ich tun, wenn ich die höheren Kosten nicht bezahlen kann?

Informieren Sie das zuständige Sozialamt unverzüglich und beantragen Sie die Prüfung von Hilfe zur Pflege. Lassen Sie zugleich klären, ob die Erhöhung wirksam ist und wie die Finanzierung bis zur Entscheidung gesichert wird.